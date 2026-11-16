Magisches Licht wie von Zauberhand.

Warme Lichtpunkte mitten im Raum, scheinbar ohne sichtbare Befestigung – die Magischen LED-Kerzen spielen mit einer außergewöhnlichen Illusion.

An einem jeweils 150 Zentimeter langen, transparenten Nylonfaden aufgehängt, scheinen die fünf cremeweißen Kerzen beinahe frei in der Luft zu schweben.

Warmweiße LEDs mit Flackereffekt, die matte Wachsoptik und die angenehme Wachsgriff-Haptik lassen dabei ein stimmungsvolles Kerzenbild entstehen.

In unterschiedlichen Höhen arrangiert, werden die Kerzen über dem Esstisch, im Eingangsbereich, unter einer Pergola oder zwischen den Ästen eines Baumes zum besonderen Blickfang.

Stimmungsvoll inszeniert – drinnen und draußen.

Dank Schutzart IP44 eignen sich die LED-Kerzen für den Innen- und Außenbereich. Gerade draußen kann eine leichte Bewegung im Wind die Illusion schwebender Kerzen zusätzlich verstärken. Der Batteriebetrieb ermöglicht eine freie Platzierung unabhängig von einer Steckdose, während sich alle fünf Kerzen bequem mit der mitgelieferten Fernbedienung ein- und ausschalten lassen.

5 LED-Kerzen mit außergewöhnlichem Schwebeeffekt

150 Zentimeter langer, transparenter Nylonfaden je Kerze

Warmweiße LEDs mit Flackereffekt

Cremeweiße, matte Wachsoptik mit angenehmer Haptik

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Schutzart IP44

Batteriebetrieben

Inklusive Fernbedienung

Maße je Kerze: Ø 50 × 180 mm

Material: Kunststoff

Farbe: Cremeweiß

Aufhängung: Nylonfaden, 150 cm je Kerze

Schutzart: IP44

Batteriebetrieb: je Kerze 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang: 5 Magische LED-Kerzen mit je 1 Nylonfaden und 1 Fernbedienung inklusive Knopfzelle.