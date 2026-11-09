Neuheit: Becher »Deutschland Flagge«

Schwarz-Rot-Gold für jeden Tag.

Mit dem Becher »Deutschland« bekommen die Farben Schwarz-Rot-Gold einen festen Platz am Frühstückstisch, im Büro oder bei der nächsten Kaffeepause.

Das markante Flaggenmotiv bringt Verbundenheit mit Deutschland auf sympathische Weise zum Ausdruck und macht den Becher zu einem schönen Begleiter für alle, die unsere Farben gerne zeigen.

Mit einem Fassungsvermögen von 380 Millilitern bietet er reichlich Platz für Kaffee, Tee und andere Heißgetränke. Und wenn bei Fußball, Olympia oder anderen großen Sportereignissen mit Deutschland mitgefiebert wird, passt er natürlich ebenso gut dazu.

Vom Morgenkaffee bis zur Geschenkidee.

Der Becher besteht aus hochwertigem Porzellan und ist für den täglichen Gebrauch bestens geeignet. Er kann bequem in der Spülmaschine gereinigt werden und ist auch mikrowellengeeignet.

Das farbenfrohe Deutschland-Motiv macht ihn darüber hinaus zu einer schönen Geschenkidee für Freunde und Familie.

Deutschland-Motiv in Schwarz-Rot-Gold

380 Milliliter Fassungsvermögen

Hochwertiges Porzellan

Für Kaffee, Tee und andere Heißgetränke

Spülmaschinengeeignet

Mikrowellengeeignet

Passend für Alltag und große Sportereignisse

Schöne Geschenkidee für Deutschland-Fans

Maße: ca. 12,1 × 10,2 cm

Fassungsvermögen: 380 ml

Gewicht: ca. 333 g

Material: Porzellan

Lieferumfang: 1 Becher »Deutschland«

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 09.11.2026