Ein Stern, der von Herzen kommt.

Manche Geschenke sind mehr als eine Aufmerksamkeit – sie bleiben als Erinnerung bestehen. Das LED-Geschenkset »Leuchtstern« verbindet eine liebevolle Botschaft mit stimmungsvoller Beleuchtung und wird so zu einem besonderen Zeichen der Wertschätzung.

Der sanft leuchtende Holzstern schafft eine behagliche Atmosphäre und erinnert mit seinem beiliegenden Kärtchen daran, dass manche Begegnungen das Leben auf besondere Weise bereichern.

Mit Licht und persönlicher Botschaft.

Der beidseitig gestaltete Holzstern ist in sanften Farbtönen gehalten und dezent mit Goldglitter veredelt. Sechs warmweiße LEDs lassen sein Licht durch filigrane Stern-Durchbrüche strahlen und erzeugen einen stimmungsvollen Tiefeneffekt.

Das edle Geschenkkärtchen trägt den Spruch »Manche Begegnungen sind wie Sterne, die uns der Himmel schenkt.« Auf der Rückseite bleibt Platz für eine persönliche Widmung und macht das Geschenk zu einem ganz individuellen Erinnerungsstück.

Sofort bereit zum Verschenken.

Verpackt in einer hochwertigen Geschenkbox ist das Set direkt bereit zum Überreichen. Die Batterien sind bereits enthalten, sodass der Leuchtstern sofort seine warme Ausstrahlung entfalten kann – als liebevolles Geschenk für Familie, Freunde oder Menschen, denen Sie einfach einmal Danke sagen möchten.

Beidseitig gestalteter Holzstern mit sanften Farbtönen und Goldglitter

Warmweiße LED-Beleuchtung mit sechs LEDs

Filigrane Stern-Durchbrüche mit stimmungsvollem Tiefeneffekt

Edles Geschenkkärtchen mit Platz für eine persönliche Widmung

Hochwertige Geschenkbox

Batterien bereits enthalten

Sofort bereit zum Verschenken

Maße: ca. 14 × 14 × 5 cm

Betrieb: 3 × AG13-Knopfzellen (inklusive)

Lieferumfang: 1 LED-Leuchtstern, 1 Geschenkkärtchen, 1 Geschenkbox, 3 AG13-Knopfzellen

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 21.11.2026