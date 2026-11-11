Reduziert: Thermos Isolierflasche »King«

Reduziert aufs Wesentliche – gemacht für Menschen mit Anspruch.
Die Thermos® »King« Isolierflasche ist kein Accessoire, sie ist Werkzeug. Klar im Design, funktional bis ins Detail – und kompromisslos in ihrer Aufgabe: Temperatur bewahren, Aroma schützen, Alltag aushalten.
Der doppelwandige Edelstahl speichert Wärme und Kälte verlässlich. Der Verschluss? Mechanikfrei. Kein Klick, kein Schnapp, kein Bruchrisiko – einfach aufdrehen, einschenken, genießen.
Der Deckel wird zum Becher – so schlicht wie konsequent.
Sie passt in den Rucksack, ins Handschuhfach, ins Leben. Für alle, die lieber einmal richtig wählen.
- Thermos®-Isoliertechnologie für langanhaltende Temperaturstabilität
- Verschluss ohne Mechanik – einfach, reinigungsfreundlich, zuverlässig
- Deckel mit Doppelfunktion: schützt und dient als Trinkbecher
- Robuste Materialien: BPA-freier Kunststoff, rostfreier Edelstahl
Maße: Ø 9,5 × 31,3 cm
Fassungsvermögen: 1,2 l
Gewicht: 674 g
Material: Edelstahl, Polypropylen
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 11.11.2026