Reduziert: Thermos Isolierflasche »King«

Reduziert aufs Wesentliche – gemacht für Menschen mit Anspruch.

Die Thermos® »King« Isolierflasche ist kein Accessoire, sie ist Werkzeug. Klar im Design, funktional bis ins Detail – und kompromisslos in ihrer Aufgabe: Temperatur bewahren, Aroma schützen, Alltag aushalten.

Der doppelwandige Edelstahl speichert Wärme und Kälte verlässlich. Der Verschluss? Mechanikfrei. Kein Klick, kein Schnapp, kein Bruchrisiko – einfach aufdrehen, einschenken, genießen.

Der Deckel wird zum Becher – so schlicht wie konsequent.

Sie passt in den Rucksack, ins Handschuhfach, ins Leben. Für alle, die lieber einmal richtig wählen.

Thermos®-Isoliertechnologie für langanhaltende Temperaturstabilität

Verschluss ohne Mechanik – einfach, reinigungsfreundlich, zuverlässig

Deckel mit Doppelfunktion: schützt und dient als Trinkbecher

Robuste Materialien: BPA-freier Kunststoff, rostfreier Edelstahl

Maße: Ø 9,5 × 31,3 cm

Fassungsvermögen: 1,2 l

Gewicht: 674 g

Material: Edelstahl, Polypropylen

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 11.11.2026