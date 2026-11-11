Reduziert: Thermos Isolierflasche »King«

aikos2309

Reduziert aufs Wesentliche – gemacht für Menschen mit Anspruch.

Die Thermos® »King« Isolierflasche ist kein Accessoire, sie ist Werkzeug. Klar im Design, funktional bis ins Detail – und kompromisslos in ihrer Aufgabe: Temperatur bewahren, Aroma schützen, Alltag aushalten.

Der doppelwandige Edelstahl speichert Wärme und Kälte verlässlich. Der Verschluss? Mechanikfrei. Kein Klick, kein Schnapp, kein Bruchrisiko – einfach aufdrehen, einschenken, genießen.

Der Deckel wird zum Becher – so schlicht wie konsequent.

Sie passt in den Rucksack, ins Handschuhfach, ins Leben. Für alle, die lieber einmal richtig wählen.

  • Thermos®-Isoliertechnologie für langanhaltende Temperaturstabilität

 

  • Verschluss ohne Mechanik – einfach, reinigungsfreundlich, zuverlässig

 

  • Deckel mit Doppelfunktion: schützt und dient als Trinkbecher

 

  • Robuste Materialien: BPA-freier Kunststoff, rostfreier Edelstahl

Maße: Ø 9,5 × 31,3 cm
Fassungsvermögen: 1,2 l
Gewicht: 674 g
Material: Edelstahl, Polypropylen

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 11.11.2026

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