Stark reduziert: Adventskalender »Lumi«

24 Duftmomente für eine stimmungsvolle Adventszeit

Kerzenlicht, feine Aromen und kleine tägliche Überraschungen machen die Vorweihnachtszeit besonders. Der Adventskalender »Lumi« begleitet die Tage bis Weihnachten mit 24 liebevoll gestalteten Duftkerzen und lädt dazu ein, die Adventszeit mit allen Sinnen zu genießen.

Duftvielfalt für die Vorweihnachtszeit

Hinter den Türchen verbirgt sich eine Auswahl von 24 Duftkerzen mit zwölf unterschiedlichen Duftrichtungen. Fruchtige Noten wie Orange, Waldbeere oder Pfirsich treffen auf warme Kompositionen wie Vanille, Kokos oder Sandelholz.

Auch die feinen Aromen von Kirschblüte, Mango oder Ginkgobeere sorgen für abwechslungsreiche Duftmomente und verleihen der Adventszeit eine besondere Atmosphäre.

Liebevoll gestaltet bis ins Detail.

Die Duftkerzen befinden sich in dekorativen Metalldosen mit Mandala-Motiv auf dem Deckel und sind einzeln in hübschen Schächtelchen verpackt.

Nach dem Abbrennen können die Dosen weiterverwendet werden und bleiben als dekorative Erinnerungsstücke erhalten. Die farbenprächtige Geschenkbox rundet das Gesamtbild ab und macht den Adventskalender zu einer stimmungsvollen Geschenkidee.

Adventskalender mit 24 Duftkerzen in dekorativen Dosen

Zwölf verschiedene Duftrichtungen enthalten

Fruchtige, florale und warme Duftnoten

Hübsch verpackt in einzelnen Schächtelchen

Dosen mit dekorativem Mandala-Motiv

Dosen nach dem Abbrennen wiederverwendbar

Stimmungsvolle Geschenkidee für die Adventszeit

In großer farbenprächtiger Dekor-Box präsentiert

Durchmesser je Kerze: ca. 6 cm

Brenndauer je Kerze: ca. 8 h

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 02.11.2026