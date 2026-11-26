Bringen Sie Ihre Lieblingsgerichte auf ein neues Level mit unserer neuen Heißluftfritteuse mit Dampffunktion

Mit der Heißluftfritteuse mit Dampfeinlass und PFAS-freier Antihaftbeschichtung aus Keramik gelingt Ihnen die Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte jetzt noch einfacher und gesünder – und das nahezu ohne Öl.

Dank sanfter Dampfzugabe, 360°-Highspeed-Luftzirkulation und praktischem Sichtfenster wird jedes Gericht innen saftig und außen herrlich knusprig.

Innovative Funktionen für perfekten Genuss

Sanfte Dampfzugabe – für saftige, knusprige Ergebnisse

Sichtfenster mit Beleuchtung – jederzeit beste Übersicht beim Garen

360°-Highspeed-Luftzirkulation – gleichmäßiges Garen ohne Wenden

Zehn voreingestellte Programme – für einfache Auswahl per Touchscreen

Temperaturbereich von 80-200 °C – flexibel einstellbar

Zeitvorwahl bis 60 Minuten – präzise Garzeiten für optimale Ergebnisse

Hochwertige Ausstattung für mehr Komfort

PFAS-freie Keramikbeschichtung – im Garkorb und auf der Grillplatte

Dampftaste – einfache Aktivierung der Dampffunktion

Deutsche Bedienoberfläche – intuitive und klare Menüführung

Integrierter 80 Milliliter Wassertank – leicht befüllbar und zu reinigen

Spülmaschinenfeste Teile mit keramischer Antihaftbeschichtung – für eine mühelose Reinigung

Leistungsstarke 1800 Watt – für schnelles und energieeffizientes Garen

Flexibel und durchdacht für jeden Haushalt

Großes Fassungsvermögen – 6 Liter (Innenmaß ca. 22,5 × 22,5 × 13 cm) für Pommes frites, ein ganzes Hähnchen und vieles mehr

Kompaktes, modernes Design – passt perfekt in jede Küche

Elegante Farbkombination

Mit dieser Heißluftfritteuse erleben Sie modernen Kochkomfort für eine vielseitige Küche – perfekt für Singles, Paare und Familien.

Bringen Sie Ihre Lieblingsgerichte auf ein neues Level.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 26.11.2026