Bringen Sie Ihre Lieblingsgerichte auf ein neues Level mit unserer neuen Heißluftfritteuse mit Dampffunktion
Mit der Heißluftfritteuse mit Dampfeinlass und PFAS-freier Antihaftbeschichtung aus Keramik gelingt Ihnen die Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte jetzt noch einfacher und gesünder – und das nahezu ohne Öl.
Dank sanfter Dampfzugabe, 360°-Highspeed-Luftzirkulation und praktischem Sichtfenster wird jedes Gericht innen saftig und außen herrlich knusprig.
Innovative Funktionen für perfekten Genuss
- Sanfte Dampfzugabe – für saftige, knusprige Ergebnisse
- Sichtfenster mit Beleuchtung – jederzeit beste Übersicht beim Garen
- 360°-Highspeed-Luftzirkulation – gleichmäßiges Garen ohne Wenden
- Zehn voreingestellte Programme – für einfache Auswahl per Touchscreen
- Temperaturbereich von 80-200 °C – flexibel einstellbar
- Zeitvorwahl bis 60 Minuten – präzise Garzeiten für optimale Ergebnisse
Hochwertige Ausstattung für mehr Komfort
- PFAS-freie Keramikbeschichtung – im Garkorb und auf der Grillplatte
- Dampftaste – einfache Aktivierung der Dampffunktion
- Deutsche Bedienoberfläche – intuitive und klare Menüführung
- Integrierter 80 Milliliter Wassertank – leicht befüllbar und zu reinigen
- Spülmaschinenfeste Teile mit keramischer Antihaftbeschichtung – für eine mühelose Reinigung
- Leistungsstarke 1800 Watt – für schnelles und energieeffizientes Garen
Flexibel und durchdacht für jeden Haushalt
- Großes Fassungsvermögen – 6 Liter (Innenmaß ca. 22,5 × 22,5 × 13 cm) für Pommes frites, ein ganzes Hähnchen und vieles mehr
- Kompaktes, modernes Design – passt perfekt in jede Küche
- Elegante Farbkombination
Mit dieser Heißluftfritteuse erleben Sie modernen Kochkomfort für eine vielseitige Küche – perfekt für Singles, Paare und Familien.
Bringen Sie Ihre Lieblingsgerichte auf ein neues Level.
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 26.11.2026