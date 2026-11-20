Wichtige Vitalwerte schnell im Blick.

Das Puls-Oximeter ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Kontrolle von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz direkt am Finger. Innerhalb weniger Sekunden erscheinen die Messwerte gut ablesbar auf dem farbigen OLED-Display – ganz ohne aufwendige Anwendung oder Blutentnahme.

Durch die kompakte Bauweise eignet sich das Gerät sowohl für den Einsatz zu Hause als auch unterwegs oder beim Sport.

Wiederaufladbar und einfach anzuwenden.

Der integrierte Lithium-Akku macht das Puls-Oximeter unabhängig von Einwegbatterien und sorgt für eine komfortable Nutzung im Alltag. Finger einlegen, einschalten und direkt messen – die Bedienung bleibt bewusst einfach und übersichtlich.

Individuell einstellbare Alarmgrenzen unterstützen zusätzlich bei der Beobachtung der Messwerte und informieren auf Wunsch per Signalton über Abweichungen.

Kompakt gebaut, flexibel einsetzbar.

Das leichte Gehäuse passt problemlos in Taschen oder ins Reisegepäck und eignet sich ideal für mobile Anwendungen.

Die automatische Abschaltung nach wenigen Sekunden ohne Nutzung unterstützt einen energiesparenden Betrieb und erhöht die Alltagstauglichkeit zusätzlich.

Schnelle Messung von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz

Gut ablesbares OLED-Farbdisplay

Wiederaufladbarer Lithium-Akku

Kompakte Bauweise für mobilen Einsatz

Individuell einstellbare Alarmfunktion

Schmerzfreie Anwendung ohne Blutentnahme

Automatische Abschaltung nach ca. 8 Sekunden

Einfache Bedienung per Fingerdruck

Maße: ca. 5,9 × 3,3 × 3,1 cm

Lieferumfang: 1 Puls-Oximeter mit integriertem Akku, 1 USB-Ladekabel, 1 Gürtelschlaufe, 1 Bedienungsanleitung

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 20.11.2026