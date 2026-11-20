Wichtige Vitalwerte schnell im Blick.
Das Puls-Oximeter ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Kontrolle von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz direkt am Finger. Innerhalb weniger Sekunden erscheinen die Messwerte gut ablesbar auf dem farbigen OLED-Display – ganz ohne aufwendige Anwendung oder Blutentnahme.
Durch die kompakte Bauweise eignet sich das Gerät sowohl für den Einsatz zu Hause als auch unterwegs oder beim Sport.
Wiederaufladbar und einfach anzuwenden.
Der integrierte Lithium-Akku macht das Puls-Oximeter unabhängig von Einwegbatterien und sorgt für eine komfortable Nutzung im Alltag. Finger einlegen, einschalten und direkt messen – die Bedienung bleibt bewusst einfach und übersichtlich.
Individuell einstellbare Alarmgrenzen unterstützen zusätzlich bei der Beobachtung der Messwerte und informieren auf Wunsch per Signalton über Abweichungen.
Kompakt gebaut, flexibel einsetzbar.
Das leichte Gehäuse passt problemlos in Taschen oder ins Reisegepäck und eignet sich ideal für mobile Anwendungen.
Die automatische Abschaltung nach wenigen Sekunden ohne Nutzung unterstützt einen energiesparenden Betrieb und erhöht die Alltagstauglichkeit zusätzlich.
- Schnelle Messung von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz
- Gut ablesbares OLED-Farbdisplay
- Wiederaufladbarer Lithium-Akku
- Kompakte Bauweise für mobilen Einsatz
- Individuell einstellbare Alarmfunktion
- Schmerzfreie Anwendung ohne Blutentnahme
- Automatische Abschaltung nach ca. 8 Sekunden
- Einfache Bedienung per Fingerdruck
Maße: ca. 5,9 × 3,3 × 3,1 cm
Lieferumfang: 1 Puls-Oximeter mit integriertem Akku, 1 USB-Ladekabel, 1 Gürtelschlaufe, 1 Bedienungsanleitung
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 20.11.2026