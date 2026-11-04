Stark reduziert: RFID Geld- und Kreditkartenbörse Hochformat

Ihre Karten geschützt vor ungewolltem Auslesen.

Kontaktloses Bezahlen ist bequem – gleichzeitig übertragen RFID- und NFC-fähige Bank- und Kreditkarten ihre Daten über Funksignale.

Die RFID Geld- und Kreditkartenbörse im Hochformat verfügt deshalb über ein geschütztes Kartenfach, das die darin aufbewahrten Karten gegenüber entsprechenden Funksignalen abschirmt und so das ungewollte kontaktlose Auslesen erschwert. Ein sinnvolles Sicherheitsplus für Alltag und Reise.

Mit einem Handgriff die richtige Karte zur Hand.

Im RFID-geschützten Fach finden bis zu fünf Karten Platz. Über den seitlichen Schiebemechanismus werden sie komfortabel herausgeschoben und stehen schnell zur Auswahl bereit.

Weitere drei Kartenfächer schaffen zusätzlichen Platz für Bankkarten, Ausweise und andere Karten.

Neben Karten lassen sich auch Bargeld und Münzen übersichtlich unterbringen. Ein offenes Fach nimmt gefaltete Geldscheine auf, während für Münzen ein separates Hartgeldfach mit Reißverschluss zur Verfügung steht.

Mit ihrem braunen Feinsynthetik und dem klassischen Hochformat verbindet die Geldbörse praktische Funktionalität mit einer eleganten, zeitlosen Optik.

RFID-geschütztes Fach für bis zu fünf Karten

Erschwert ungewolltes kontaktloses Auslesen

Seitlicher Schiebemechanismus für schnellen Kartenzugriff

Drei zusätzliche Kartenfächer

Offenes Fach für gefaltete Geldscheine

Separates Hartgeldfach mit Reißverschluss

Kompaktes Hochformat

Aus hochwertigem Feinsynthetik

Maße zusammengeklappt: 10 × 7 × 2 cm

Maße aufgeklappt: 10 × 21 cm

Material: hochwertiges Feinsynthetik

Farbe: Braun

Lieferumfang: 1 RFID Geld- und Kreditkartenbörse im Hochformat.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 04.11.2026