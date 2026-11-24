Für alle, die mehr erwarten – kraftvoll, vielseitig, professionell.
Ein Gerät für alles, was in der Küche zählt: Die Küchenmaschine Multitalent 1800 W vereint starke Leistung mit beeindruckender Vielseitigkeit – für alle, die beim Kochen und Backen keine Kompromisse machen möchten.
Kneten, mixen, zerkleinern, pürieren oder Pasta formen – dieses leistungsstarke All-in-One-System ersetzt gleich mehrere Küchengeräte und bringt dabei echtes Profi-Feeling auf die Arbeitsfläche.
Leistung, die überzeugt – Technik, die begeistert.
- Starker 1.800-Watt-Motor mit 100 Prozent Kupferwicklung – auch bei schweren Teigen konstant leistungsfähig
- Vollmetall-Getriebe mit Wendelrührwerk – für langanhaltende Stabilität und optimale Krafteinleitung
- Planetarisches Rührsystem – perfekte Durchmischung aller Zutaten
- 6 Geschwindigkeiten und Pulsfunktion – individuell einstellbar für jede Anwendung
Sicherheit und Komfort in einem
- 6,5-Liter-Edelstahlschüssel – groß genug für Brotteige, Cremes und mehr
- Überhitzungs- und Überlastschutz – für eine sichere Nutzung
- Rutschfeste Standfüße – sorgt für festen Halt beim Arbeiten
- Abdeckung mit Einfüllöffnung – sauberes Arbeiten und bequeme Handhabung
Mit Profi-Zubehör für echte Küchenvielfalt
- Knethaken, Rührbesen, Schneebesen – hochwertige Ausführung aus Edelstahl und Druckguss
- Blenderaufsatz – ideal für Smoothies, Suppen und Shakes
- Fleischwolf mit Metallschnecke – inkl. Stopfer, Klinge, Sieb und Verriegelung
- Wurstfüller-Set – für hausgemachte Kreationen
- Plätzchenaufsatz und Keksformer – mit Basiselement für Spritzgebäck
- Pastamaker – für frische Nudeln direkt aus der Maschine
Mit der Küchenmaschine Multitalent 1800 W holen Sie sich nicht nur mehr Leistung, sondern auch mehr Möglichkeiten in Ihre Küche. Ideal für ambitionierte Hobbyköche, leidenschaftliche Bäcker oder alle, die Wert auf Qualität, Funktion und Stil legen.
Ein Gerät – unzählige Möglichkeiten. Für frische Ideen und perfekten Geschmack.
Maße: ca. 35 × 37 × 18 cm
Gewicht: ca. 6,7 kg
Schüsselvolumen: 6,5 l
Schüsselmaterial: Edelstahl
Gehäusematerial: Druckguss-Aluminium
Getriebe: Vollmetall-Getriebe mit Wendelrührwerk
Motor: 100 % reine Kupferwicklung
Leistung: 1.800 W
Spannung: 220-240 V, 50-60 Hz
Geräuschpegel im Betrieb: 68-75 dB
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 24.11.2026