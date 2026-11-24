Für alle, die mehr erwarten – kraftvoll, vielseitig, professionell.

Ein Gerät für alles, was in der Küche zählt: Die Küchenmaschine Multitalent 1800 W vereint starke Leistung mit beeindruckender Vielseitigkeit – für alle, die beim Kochen und Backen keine Kompromisse machen möchten.

Kneten, mixen, zerkleinern, pürieren oder Pasta formen – dieses leistungsstarke All-in-One-System ersetzt gleich mehrere Küchengeräte und bringt dabei echtes Profi-Feeling auf die Arbeitsfläche.

Leistung, die überzeugt – Technik, die begeistert.

Starker 1.800-Watt-Motor mit 100 Prozent Kupferwicklung – auch bei schweren Teigen konstant leistungsfähig

Vollmetall-Getriebe mit Wendelrührwerk – für langanhaltende Stabilität und optimale Krafteinleitung

Planetarisches Rührsystem – perfekte Durchmischung aller Zutaten

6 Geschwindigkeiten und Pulsfunktion – individuell einstellbar für jede Anwendung

Sicherheit und Komfort in einem

6,5-Liter-Edelstahlschüssel – groß genug für Brotteige, Cremes und mehr

Überhitzungs- und Überlastschutz – für eine sichere Nutzung

Rutschfeste Standfüße – sorgt für festen Halt beim Arbeiten

Abdeckung mit Einfüllöffnung – sauberes Arbeiten und bequeme Handhabung

Mit Profi-Zubehör für echte Küchenvielfalt

Knethaken, Rührbesen, Schneebesen – hochwertige Ausführung aus Edelstahl und Druckguss

Blenderaufsatz – ideal für Smoothies, Suppen und Shakes

Fleischwolf mit Metallschnecke – inkl. Stopfer, Klinge, Sieb und Verriegelung

Wurstfüller-Set – für hausgemachte Kreationen

Plätzchenaufsatz und Keksformer – mit Basiselement für Spritzgebäck

Pastamaker – für frische Nudeln direkt aus der Maschine

Mit der Küchenmaschine Multitalent 1800 W holen Sie sich nicht nur mehr Leistung, sondern auch mehr Möglichkeiten in Ihre Küche. Ideal für ambitionierte Hobbyköche, leidenschaftliche Bäcker oder alle, die Wert auf Qualität, Funktion und Stil legen.

Ein Gerät – unzählige Möglichkeiten. Für frische Ideen und perfekten Geschmack.

Maße: ca. 35 × 37 × 18 cm

Gewicht: ca. 6,7 kg

Schüsselvolumen: 6,5 l

Schüsselmaterial: Edelstahl

Gehäusematerial: Druckguss-Aluminium

Getriebe: Vollmetall-Getriebe mit Wendelrührwerk

Motor: 100 % reine Kupferwicklung

Leistung: 1.800 W

Spannung: 220-240 V, 50-60 Hz

Geräuschpegel im Betrieb: 68-75 dB

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 24.11.2026