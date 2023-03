Soziales Engagement: Ein Pflegeheim in Afrika

Im Rahmen einer Reise haben wir Anfang 2023 ein Pflegeheim im Süden von Mauritius im Ort Surinam besucht.

Geleitet wird die Einrichtung vom herzlichen Brother Leonard, der von seinen aufopferungsvollen Kolleginnen und Kollegen unterstützt wird.

Wir haben uns das Pflegeheim zeigen lassen, einige Bewohner und Mitarbeiter kennengelernt und uns die Abläufe erklären lassen.

Natürlich haben wir Brother Leonard eine Spende übergeben, da das Engagement des Hauses zu 100 Prozent über freiwillige Spenden finanziert wird und keinerlei Zuschüße von der Regierung in Mauritius bekommt.

Das Heim betreut nicht nur alleingelassene alte Menschen, sondern kümmert sich ebenfalls für die Ärmsten der Armen im Süden von Mauritius, sei es Kleidung, ärztliche Versorgung oder Medizin.

Brother Leonard schreibt:

Die Missionares of Charity Brothers wurden 1963 von St. Teresa von Kalkutta in Kalkutta in Indien gegründet.

Hier auf Mauritius wurde das Heim am 11. März 195 eröffnet, wir betreuen derzeit 32 Bewohner: Alleingelassene, Verlassene, Behinderte, die niemanden haben, der sich um sie kümmert.

Als vier Brüder werden wir bei unserer täglichen Fürsorge für diese Menschen von 14 Arbeitern unterstützt, die gemäß den Rechten der Regierungsangestellten bezahlt werden, obwohl alle unsere Dienstleistungen, die wir diesen Menschen erbringen, kostenlos sind.

Neben unserem Heim helfen wir auch etwa 350 Familien in großer Not, indem wir ihnen jeden Monat Essensrationen geben und sie bei der Beratung begleiten.

Gott sei mit Ihnen!

Wenn Sie wie wir diese Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie eine Spende an dieses Bankkonto schicken:

IBAN: MU14MCBL0917000002607558000MUR

SWIFT/BIC: MCBLMUMU

Kontoinhaber: SOC OF MISSIONARIES OF CHARITY

Hier die Fotogalerie unseres Besuches:

Weitere Projekte die wir als PRAVDA TV 2022 und 2023 unterstützt haben:

-Ein Waisenhaus für Kinder in Tschechien

-Ein Haus für alleinstehende Mütter in Tschechien

Nach einer Erkrankung habe ich meinen alten Job im Marketing und der Werbung an den Nagel gehängt und von 2010 bis 2016

ehrenamtlich ein:

-Heim für Menschen mit Behinderung

-eine Wohngruppe für Alzheimer- und Demenzkranke

-einen Kindergarten

im Rhein-Main-Gebiet betreut.

Frei dem Motto: „Wir sind dazu geboren, wohltätig zu sein.“ (William Shakespeare)

Wenn Sie unsere Arbeit als Verlag unterstützen wollen, dann erfahren Sie mehr darüber hier:

Investieren Sie in unseren Verlag! 15 Prozent Rendite! „Schwarzer Adel“, „Tartaria und Schlammflut“, „Illuminatenblut 2″

