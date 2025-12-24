Es gibt Menschen, die schreiben zu Weihnachten Einkaufslisten, damit sie im Konsumrausch nicht vergessen, ob sie jetzt die bio-vegane Hafermilch mit dem Nachhaltigkeitssiegel kaufen sollen oder doch die normale, weil der Kontostand sich neuerdings realistischer anhört als die Versprechen der Bundesregierung. Andere schreiben Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Wieder andere kaufen einfach alles selbst, weil sie […]
„Herzschlag der Erde“ berichtet: Schumann-Resonanz BLACKOUT | Erdmagnetfeld unter Dauerstress | Warum es sich heute so intensiv anfühlt. Das ist kein „besinnlicher“ Heiligabend. Etwas im Feld ist hochgefahren – messbar, spürbar, weltweit. 🔥 Instabiles Erdmagnetfeld 🔥 Sprunghaft steigende atmosphärische Ladung 🔥 Schumann-Resonanz mit Aussetzern – Blackout Kein kurzer Peak. Kein Zufall. Sondern anhaltender Druck auf […]
Liebe Leserinnen und Leser, ALLE Investoren aus dem Jahre 2022 wurden im Dezember 2023, Februar, März und April 2024 ausbezahlt und einige investieren erneut. Vier Buchtitel sind in der 2. bzw. 3. Auflage. Machen Sie mit! Eine Investorin schrieb uns im November 2023: „ich habe mich entschieden neuerlich € xxxx.- zu investieren, da ich von […]
Der Begriff Cyborg – kurz für „kybernetischer Organismus“ – wurde 1960 von Manfred Clynes und Nathan Kline geprägt. Ihre Forschungen zur Raumfahrt veranlassten sie zu untersuchen, wie die Integration mechanischer Komponenten dazu beitragen könnte, „den menschlichen Körper an jede beliebige Umgebung anzupassen“. Heute ist das Einsetzen von Computerchips, bionischen Gliedmaßen und Virtual-Reality-Brillen in oder auf […]
Die Mainstream-Medien und Hollywood wollen Pädophilie legalisieren und die Täter in „ Personen mit pädophilen Neigungen “ umbenennen. Die radikale Linke und ihr Drang nach Transsexualität haben Hollywood und Disney geschadet und die Eliten als das entlarvt, was viele von ihnen wirklich sind: krank und pervers. Erst kürzlich sprach die ehemalige Disney-Kinderdarstellerin Bella Thorne über die von Perversen […]
Freihandel klingt wie ein Versprechen. Wie Freiheit. Wie ein ökonomischer Frühling, in dem Waren, Wohlstand und Weisheit fröhlich über Grenzen tanzen, Hand in Hand, geschniegelt, gebügelt, zollfrei. Wer wollte da widersprechen? Wer möchte schon gegen Freiheit sein – außer vielleicht Diktatoren, Kleingärtner und deutsche Landwirte. Das Freihandelsabkommen Mercosur wird politisch genauso verkauft: als historischer Schritt, […]
Hausdurchsuchungen wegen „Meinungsdelikten“ treffen immer mehr unbescholtene Bürger. Joana Cotar hat mit zwei erfahrenen Anwälten einen kompakten Leitfaden erstellt, der zeigt, wie Rechte gewahrt und teure Fehler vermieden werden – teilen und vorbereitet sein! Immer wieder kommt es derzeit zu Hausdurchsuchungen, die mit sogenannten „Meinungsdelikten“ begründet werden. Betroffen sind inzwischen nicht nur prominente Kritiker wie […]
Ein schockierendes Foto, das online kursiert, wird mit einer außergewöhnlichen Behauptung in Verbindung gebracht: Das Bild eines angeblichen „königlichen Reptils“ sei in einem der Räume des Buckingham Palace entdeckt worden. Das Foto, dessen Herkunft ungeklärt ist, zeigt offenbar eine humanoide Gestalt mit reptilienartigen Merkmalen und löst bei den Betrachtern heftige Spekulationen und Ungläubigkeit aus. Laut […]
Der britische Ufologe Richard Lawrence enthüllte gegenüber My London die „ganze Wahrheit“ über Weihnachten. Er behauptet, Jesus Christus sei in Wirklichkeit ein Außerirdischer gewesen. Und der Stern von Bethlehem, ein mysteriöses Himmelsphänomen, in dem die Heiligen Drei Könige die Nachricht von der Geburt des „Königs der Juden“ sahen, sei in Wirklichkeit ein außerirdisches Raumschiff gewesen. Ein Londoner […]
In einem umstrittenen Schritt, der darauf abzielt, die Gefängnisbudgets zu kürzen und die chronische Überbelegung zu verringern, hat die kanadische Regierung damit begonnen, Häftlingen, die wegen Hassverbrechen verurteilt wurden, im Rahmen ihres erweiterten Programms für medizinische Sterbehilfe (MAiD) Sterbehilfe anzubieten. Neue, beunruhigende Daten zeigen, dass seit 2018 mindestens 15 Insassen von Bundesgefängnissen im Rahmen des […]