Reptilien-„Chronologie“: Ein Informant skizziert den hypothetischen Zeitplan des Dritten Weltkriegs und das Konzept der Neuen Weltordnung

Im März 2010 erhielten die investigativen Journalisten Kerry Cassidy und Bill Ryan vom Projekt Camelot einen Brief von einem Whistleblower. Der Brief beschrieb ein geheimes Treffen, bei dem die Rolle der Angelsachsen in einem möglichen Dritten Weltkrieg und die Errichtung einer neuen Weltordnung diskutiert wurden.

Diese Pläne wurden von westlichen Politikern nicht offiziell offengelegt. Dennoch scheinen die jüngsten globalen Ereignisse die Aussagen des Briefes zu bestätigen und unterstreichen die Dringlichkeit einer weitverbreiteten Bekanntmachung seines kritischen Inhalts.

Der Autor des Briefes bezeichnet sich selbst als erfahrenen britischen Militäroffizier, der in zahlreiche Konflikte mit der britischen Armee verwickelt war. Er berichtet, dass er Zeuge von Ereignissen geworden sei, die seine Sicht auf die Weltpolitik verändert hätten.

Er behauptet, dass der Vorsitzende des NATO-Komitees seit 1975 darauf hingewiesen habe, dass es Strategien für eine Initiative von globalem Ausmaß gebe, die als angelsächsische Mission oder „Chronologie“ bekannt sei.

Dieses Ziel wurde Berichten zufolge wurde fast 50 Jahre lang verfolgt. Der Plan sah angeblich die Errichtung eines totalitären Militärregimes in England und ganz Europa vor, zeitgleich mit dem Ausbruch eines weltweiten militärischen Konflikts.

Er erwähnt, dass diese Informationen teilweise von einem Whistleblower stammen, einem Insider, der seit 1975 mit diesen Plänen vertraut ist.

1999 beendete ein Whistleblower seinen Dienst bei der britischen Marine und wechselte in den Finanzsektor der Londoner City. Er wurde in dem Glauben eingestellt, er sei ein Freimaurer.

Während seiner gesamten Dienstzeit verkehrte er mit einflussreichen Persönlichkeiten und nahm an wichtigen Veranstaltungen teil. Insbesondere prominente Mitglieder der Elite des Bankensektors waren anwesend und bezeichneten sich selbst als Bruderschaft. (Die Reptilien-Theorie (Teil 4): Es ist eine Reptilienwelt – das ist die Art von Welt, in der wir leben)

Der Whistleblower bemerkte ihr Desinteresse an der einfachen Bevölkerung. Er nahm wahr, dass die Bundesregierung als faktischer Herrscher fungierte und wichtige politische Entscheidungen traf.

Diese Entscheidungen wurden dann von der gewählten Regierung im Parlament umgesetzt. Aus dieser Perspektive schien es, als seien die Entscheidungen der britischen Regierung von freimaurerischen Bankiers in der City of London beeinflusst worden. Die Treffen fanden in einem Herrenhaus statt, einem bekannten Treffpunkt prominenter Freimaurer.

Die City of London, historisch autonom, bleibt außerhalb der Zuständigkeit der gewählten Regierung, sodass die Bankiers ohne Aufsicht agieren können.

Es ist weit verbreitet, dass Personen, die hohe Positionen im Finanz- oder Regierungssektor der City of London innehaben, Freimaurer sind. Folglich wird die City of London, ähnlich wie der Vatikan, als kleiner Stadtstaat mit erheblicher Macht wahrgenommen, dessen Struktur im Laufe der Zeit relativ unverändert geblieben ist.

Es wird spekuliert, dass auch andere Finanzzentren, wie die US-Notenbank, von London beeinflusst werden könnten. Im Jahr 2005 nahm ein Zeuge an einem angeblichen „Treffen zur Stadtsicherheit und Finanzplanung“ teil.

Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um ein geheimes Treffen hochrangiger Freimaurer handelte, bei dem das Aufzeichnen von Notizen verboten war.

Bei dem Treffen wurde der Zeitpunkt des Kriegsbeginns gegen den Iran besprochen. Pläne dafür waren schon länger im Gespräch, doch unvorhergesehene Zwischenfälle verzögerten den Kriegsausbruch erneut. Doch dieser dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Der Zeuge erfuhr, dass die Israelis den Iran so lange angreifen und provozieren sollten, bis er eine ernsthafte militärische Antwort demonstriere. Dazu gehöre auch der Beschuss des Libanon durch die Hisbollah .