Die USA und ihre NATO-Verbündeten haben jeden Waffenstillstand in der Ukraine abgelehnt, es sei denn, Russland gibt seine neu eingegliederten Gebiete auf der Krim, im Donbass, in Saporoschje und Cherson auf.

Der ehemalige CIA-Analyst Ray McGovern, Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity, sagte, Moskaus Sicherheitsbedenken müssten im Mittelpunkt jedes Friedensabkommens stehen.

Die USA und die NATO hätten Russland letztes Jahr keine andere Wahl gelassen, als Truppen in die Ukraine zu schicken, sagt ein ehemaliger CIA-Geheimdienstanalyst.

Ray McGovern sagte gegenüber Sputnik , dass dem russischen Präsidenten Wladimir Putin „keine andere Wahl“ geblieben sei, als die Militäroperation zur Verteidigung der Donbass-Republiken am 24. Februar 2022 anzuordnen.

„Ich schaue mir alle Beweise an. Herr Putin hatte keine andere Wahl“, sagte er. „Und wenn die Leute also sagen: ‚Oh, klar, er hatte andere Möglichkeiten‘, sage ich einfach: Na gut, gib mir eine.“

Der Gründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity sagte, dass westliche Regierungen den Konflikt aus der Perspektive Russlands betrachten müssen, wenn sie ihn beenden wollen.

„Sie werden keinen Frieden finden, wenn Sie nicht verstehen, wie diese Sache begann“, sagte McGovern. „Wenn man davon ausgeht, dass Putin es sich eines Tages in den Kopf gesetzt hat: ‚Hey, lasst uns in die Ukraine einmarschieren, mal sehen, wie weit wir gehen können, vielleicht als nächstes Polen oder die baltischen Staaten‘, aber nur wenn man nicht klug genug ist, es durchzuschauen.“ (Die Party ist vorbei: Beweise, dass die USA einen Dritten Weltkrieg gegen Russland und China planen)

Das und diese Annahmen in Frage zu stellen, ist alles verloren, denn wir haben gerade einen wirklich kritischen Punkt erreicht.

Er sagte, die Lieferung immer teurerer Waffen an die Ukraine – jeweils als neuer „Game Changer“ angepriesen – würde weder Frieden noch einen ukrainischen Sieg bringen.

„Diese Zweitsemester im Weißen Haus, die Biden raten, werden gebeten, den Einsatz noch zu erhöhen, um fortschrittliche Kampfflugzeuge zu schicken, um sich dem Kampf in der Ukraine anzuschließen, um es eskalieren zu lassen“, beklagte McGovern.

„Und nichts dergleichen wird die Russen besiegen, denn um Himmels willen muss man sich diese Ukraine-Karte ansehen.“

Der erfahrene Geheimdienstoffizier sagte, der Westen müsse ehrlich sein, „wer hier die Schuld trägt“, wenn Putin „das Gefühl habe, dass sein Land in großer Gefahr sei“.

„Das war mein Beruf, mein Handwerk. Ich habe mich in die Lage des Führers der Sowjetunion oder Russlands versetzt“, erinnert sich McGovern. „Kann ich ehrlich sagen, dass ich an Putins Stelle anders gehandelt hätte?“

Der Kommentator verglich die Situation mit der Kubakrise von 1962, als US-Präsident John F. Kennedy, der seiner Meinung nach „den Frieden liebte“, sich ebenfalls „provoziert“ fühlte, als die UdSSR ballistische Raketen in dem karibischen Inselstaat stationierte.

Er sagte, die USA und die NATO signalisierten nun den Willen, „genau die gleichen Arten von Mittelstreckenraketen mit nuklearer Spitze an der Peripherie Russlands, in Rumänien und Polen, zu stationieren, und die Absicht, sie auch in die Ukraine zu zwingen.“

Die Einstellung der Debatte im Westen über die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands sei ein Hindernis für den Frieden, sagte er.

„Es muss besprochen werden, denn wenn Sie die Anfänge dieser Sache nicht verstehen, werden Sie sich niemals an das halten, was wir tun müssen, indem wir uns zurückziehen, einen Schritt zurücktreten und gut zulassen, dass ein Waffenstillstand und Frieden herrschen.“

McGovern betonte. „Man kann für den Frieden sein, aber man muss einen Weg finden, ihn zu erreichen.“

Moskau nennt Bedingungen für Frieden in der Ukraine – Kiew antwortet mit Gegenforderungen

Im russischen Außenministerium wurde erklärt, dass Kiew, um Frieden zu erreichen, seine NATO- und EU-Bestrebungen aufgeben, die „neuen territorialen Gegebenheiten“ anerkennen und Russisch zur Staatssprache machen müsse. Das Büro von Selenskij stellte Gegenbedingungen auf.

Frieden in der Ukraine ist möglich, wenn das Land sich weigere, der EU und der NATO beizutreten und zum Status der Blockfreiheit zurückkehre. Dies erklärte der stellvertretende Leiter des russischen Außenministeriums, Michail Galusin.

Er sagte:

„Um einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen, muss die Ukraine zu dem neutralen, bündnisfreien Status zurückkehren, der in ihrer Erklärung zur staatlichen Souveränität von 1990 verankert ist, und auf den Beitritt zur NATO und zur EU verzichten.“

Russland ist der Ansicht, dass eine Einigung nur möglich sei, wenn die ukrainischen Streitkräfte die Kämpfe einstellen und der Westen keine Waffen mehr liefere, so Galusin weiter. Außerdem müsse die Ukraine „die neuen territorialen Gegebenheiten anerkennen, die sich aus dem Selbstbestimmungsrecht der Völker ergeben haben“, sagte er.

Um den Konflikt zu lösen, sei es auch notwendig, die Bewohner des Donbass zu schützen, die Entmilitarisierung und Entnationalisierung der Ukraine zu erreichen und die Bedrohung der Sicherheit Russlands durch das Territorium dieses Landes zu beseitigen, so Galusin.

Ein weiteres wichtiges Element der Lösung sei der Schutz der Rechte der russischsprachigen Bürger und der nationalen Minderheiten. Um Frieden im Land zu schaffen, sei es notwendig, den Status der russischen Sprache gesetzlich zu verankern.

Der stellvertretende Außenminister wies auch darauf hin, dass die Einhaltung der grundlegenden Menschenrechte in der Ukraine, einschließlich des Rechts auf Religionsfreiheit, gewährleistet werden müsse.

Bezüglich Moskaus Forderungen an Kiew, um den Konflikt zu lösen, stellte der Berater des ukrainischen Präsidenten Michail Podoljak Gegenbedingungen auf, die die ukrainische Seite für realistisch halte.

Dazu gehören der sofortige Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine, die Anerkennung der Souveränität der postsowjetischen Länder, die „Auslieferung von Kriegsverbrechern und Kriegsverantwortlichen“, die Schaffung einer entmilitarisierten Zone auf dem Territorium Russlands und die Verringerung der Zahl der Langstreckenraketen.

Außerdem, so Podoljak, solle eine internationale Konferenz zur Kontrolle des russischen Atomwaffenarsenals einberufen und es sollten rechtlich dokumentierte „Reparationszahlungen“ geleistet werden, einschließlich des freiwilligen Verzichts Moskaus auf in anderen Ländern beschlagnahmtes Vermögen zugunsten der Ukraine.

Der Rückzug der russischen Truppen aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet ist auch in der vom ukrainischen Präsidenten vorgelegten „Friedensformel“ enthalten.

Zu den Vorschlägen Selenskijs erklärte das russische Außenministerium, dass Moskau unter diesen Bedingungen nicht verhandeln werde, während der Kreml in den Worten des ukrainischen Führers eine Bestätigung der Dialogverweigerung Kiews sehe.

Die russischen Behörden würden die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte in Ländern, die Sanktionen gegen Moskau verhängt hatten, und die geplante Übergabe an die Ukraine mit Diebstahl gleichsetzen.

Die Krim wurde im Jahr 2014 durch ein Referendum Teil Russlands, während die Gebiete Cherson und Saporoschje sowie die Volksrepubliken Donezk und Lugansk im Herbst 2022 Russland beitraten. Kiew betrachtet diese Gebiete als besetzt.

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com am 28.05.2023