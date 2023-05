Massenmord an der Nicht-„Elite“: Direktor einer Wohltätigkeitsorganisation feiert den Rückgang der menschlichen Bevölkerung

Um zu verhindern, dass das Wetter wärmer wird, glaubt Stephanie Feldstein, die kürzlich einen Leitartikel für Scientific American schrieb, dass die Entvölkerung, also eine Welt mit weitaus weniger Menschen, die Lösung ist.

In dem Artikel feiert Feldstein offen die Entvölkerung, die in den letzten Jahren bereits zugenommen hat und die, wie wir wissen, auf die „Pandemie“ des Wuhan-Coronavirus (Covid-19) und die „Impfstoffe“ zurückzuführen ist, die im Rahmen der Operation Warp Speed ​​freigegeben wurden.

Die Geburtenraten sind massiv gesunken; Dutzende Millionen Menschen sind unnötigerweise tot; Und jetzt prognostizieren die Vereinten Nationen bis zum Jahr 2050 einen viel größeren Bevölkerungsrückgang, was laut Feldstein eine „gute Nachricht“ an der Front der globalen Erwärmung ist.

„Angesichts der Tatsache, dass keine andere Großtierpopulation so stark, so schnell oder so verheerend für andere Arten gewachsen ist wie bei uns, sollten wir alle den Populationsrückgang feiern“, schreibt Feldstein und vergleicht Menschen mit Tieren.

Der Kampf gegen den „Klimawandel“ ist der Code für den Massenmord an der Nicht-„Elite“

Für Feldstein bedeutet weniger Menschen auf dem Planeten, dass weniger Mäuler gefüttert werden müssen, was auch bedeutet, dass die globalistische „Elite“ viel mehr Ressourcen für sich selbst ausbeuten kann, anstatt sie mit dem zu teilen, was sie als wertloses menschliches Vieh ansieht.

Feldstein ist übrigens „Bevölkerungs- und Nachhaltigkeitsdirektor“ am Center for Biological Diversity, einer gemeinnützigen Organisation gemäß 501(c)(3), die sich laut ihrer Website dafür einsetzt, „die Zukunft unseres Planeten zu sichern“.

Das einzig Schlimme am Bevölkerungsrückgang ist aus Feldsteins Sicht die Tatsache, dass er die derzeitige, auf Wachstum basierende Wirtschaftsordnung bedroht. (Great Reset entlarvt: Wie Schwab, Gates und das finstere WEF planen, die Welt zu entvölkern!)

„Der Übergang zu einem Modell, das auf Wachstumstop und Gerechtigkeit sowie niedrigeren Geburtenraten basiert, wird dazu beitragen, den Klimawandel zu bekämpfen und Wohlstand und Wohlbefinden zu steigern“, behauptet sie.(Ex-Premierminister: Eliten wollen Weltregierung und Bevölkerungsreduktion – Ex-Sky-News-Redakteur warnt vor Pandemie-Propaganda und globaler Gesundheits-Diktatur)

Es gibt nur zwei Möglichkeiten, mit anderen Worten: Hören Sie auf, sich zu reproduzieren, und töten Sie sich vielleicht selbst oder töten Sie den Planeten. Dies ist die Hauptlehre des grünen Kults, dem Feldstein eindeutig angehört.

Feldstein legt im Grunde alles dar, ohne um den heißen Brei herumzureden. Damit Regierungen ihre Klimaziele erreichen können, müssen sie mehr „Bevölkerungsrückgänge und eine alternde Bevölkerungsgruppe“ erleben. Beides trägt ihrer Meinung nach „zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei.“

Eines der Bücher, die Feldstein in ihrem Leitartikel bewirbt, ist ein Werk mit dem Titel „The Jane Effect“ von Jane Goodall, das ebenfalls eine massive Reduzierung der Weltbevölkerung fordert, um den „Klimawandel“ zu bekämpfen.

Im Jahr 2020 forderte Goodall auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, die Weltbevölkerung auf nur noch 450 Millionen Menschen zu reduzieren.

Das sind 50 Millionen Menschen weniger als auf den inzwischen abgerissenen Georgia Guidestones geschrieben steht, in denen in Stein gemeißelt wurde, dass eine ideale Weltbevölkerung, die die globalistischen Oberherren am einfachsten ausbeuten könnten, 500 Millionen beträgt.

Feldstein ist eine Gefolgsfrau von Goodall, die das gleiche Gefühl hat, dass die Welt derzeit ein „rasantes Bevölkerungswachstum und übermäßigen Konsum“ erlebt, die umgekehrt werden müssen, damit sich die von ihr geplante „grüne“ neue Welt manifestieren kann.

„Im Gegensatz zu der Hysterie, die von Regierungen und den gekauften und bezahlten Mainstream-Medien vorangetrieben wird, zeigen die Statistiken, dass Unwetterereignisse tatsächlich zurückgehen“, schrieb ein Kommentator darüber, wie die eigentliche Prämisse hinter der globalen Erwärmung, die nur eine Entschuldigung für die Titelgeschichte ist: Die Förderung von Massenvölkermord ist von Natur aus fehlerhaft. Wildbrände sind es auch.“

„Kohlendioxid treibt keine Klimaveränderung voran, es steigt oder fällt als Reaktion auf das Klima. Der Haupttreiber des Klimas ist die Sonne und unsere Entfernung zu ihr, während wir sie umkreisen.“

Die grenzen des Wachstums

Zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung von „Die Grenzen des Wachstums“ gab der Mitbegründer des Club of Rome Dr. Alexander King in seinem 1991 erschienenen Buch „ Die erste globale Revolution “ den grundlegenden Betrug ihrer Umweltagenda zu.

Er gab zu, dass „die Umweltverschmutzung, die Bedrohung durch die globale Erwärmung, die Wasserknappheit und die Hungersnot“ lediglich ein Trick seien, um einen Angriff auf „die Menschheit selbst“ zu rechtfertigen.

King sagte bekanntlich: „Der wahre Feind [ ] ist die Menschheit selbst.“ Diese menschenfeindliche Agenda des „Null-Wachstums“, zu deren frühen Befürwortern auch David Rockefeller und Maurice Strong gehören , wird jetzt als „The Great Reset“, „Agenda 2030“ und „Net Zero Carbon“-Trick umgesetzt.

Dennis Meadows, seine Frau Donella Meadows, Jay Forrester und Jørgen Randers haben „ The Limits to Growth“ verfasst. 1992, zum 20-jährigen Jubiläum, aktualisierte das Team es in einem Buch mit dem Titel „ Beyond the Limits“ . Im Jahr 2002 veröffentlichten drei der ursprünglichen Autoren – Donella Meadows, Jorgen Randers und Dennis Meadows – eine weitere aktualisierte Studie „ Limits to Growth: The 30-Year Update “. Donella Meadows starb 2001, ein Jahr vor der letzten Veröffentlichung.

Obwohl King zehn Jahre zuvor zugab, dass die Umweltagenda des Club of Rome ein Trick war und dass „der wahre Feind [ ] die Menschheit selbst ist“. Die Botschaft im 30-Jahres-Update blieb dieselbe.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass „die Menschheit sich gefährlich in einem Zustand der Überschreitung befindet“. Dies ist selbst auf der Grundlage ihrer eigenen Definition der Terminologie eine alarmierende Formulierung. In einer Zusammenfassung von The 30-Year Update wurde erklärt, was ein „Überschießen“ bedeutet: „Wenn ein Überschießen auftritt, löst es Stress aus, der das Wachstum verlangsamt und stoppt.“

Doch seltsamerweise besteht die einzige Lösung für die von den Autoren vorgeschlagenen wahrgenommenen oder vielleicht genauer erfundenen Probleme darin, die menschliche Bevölkerung zu kontrollieren.

In der Zusammenfassung heißt es weiter, dass die Welt auf drei Arten auf Signale reagieren kann, dass der Ressourcenverbrauch und die Schadstoffemissionen ihre nachhaltigen Grenzen überschritten haben:

Eine Möglichkeit besteht darin, die Signale zu verschleiern, zu leugnen oder zu verwirren.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, den durch Grenzwerte verursachten Druck durch den Einsatz technischer oder wirtschaftlicher Lösungen zu verringern. „Diese Ansätze werden jedoch die Ursachen dieser Belastungen nicht beseitigen“, heißt es in der Zusammenfassung.

Der dritte Weg besteht darin, an den zugrunde liegenden Ursachen zu arbeiten. Hierfür könnten die bei der Erstellung von „Die Grenzen des Wachstums“ verwendeten Modelle Antworten liefern, heißt es in der Zusammenfassung. Dabei handelt es sich um dieselben Modelle, die Datensätze manipuliert haben. Es ist daher keine Überraschung, dass die Antwort, die die Modelle lieferten, genau das war, wonach die Kontrolleure suchten: dass Paare ihre Familiengröße auf zwei Kinder beschränken, dass Menschen ihren materiellen Lebensstil mäßigen und dass Technologien hinzugefügt werden, um die Umweltverschmutzung zu verringern, Ressourcen zu schonen und den Landertrag zu steigern und landwirtschaftliche Flächen schützen. Nachdem diese umgesetzt wurden, heißt es in der Zusammenfassung des 30-Jahres-Updates : „Die daraus resultierende Gesellschaft ist nachhaltig.“

Zum 50. Jahrestag der Veröffentlichung von The Limits to Growth veröffentlichte das Donella Meadows Project, das zur Bewahrung des Erbes von Donella Meadows ins Leben gerufen wurde, ein Interview mit Dennis Meadows. Auf die Frage, wie sich die Realität mit seinen 50 Jahre zuvor erstellten Szenarien verhalte, gab Meadows eine Antwort, die selbst den treuesten Anhänger zum Stirnrunzeln bringen dürfte:

… Genauigkeit ist hier nicht wirklich das Problem. Unser Ziel bei der Durchführung der ursprünglichen Analyse bestand darin, einen konzeptionellen Rahmen bereitzustellen, innerhalb dessen Menschen über ihre eigenen Optionen und die Ereignisse, die sie um sich herum sahen, nachdenken konnten. Wenn wir Modelle bewerten, fragen wir immer, ob sie nützlicher sind, und nicht, ob sie genauer sind.

Dennis Meadows zum 50. Jahrestag der Veröffentlichung von The Limits to Growth , The Donella Meadows Project, 4. März 2022

Und auf die Frage, wie er die Auswirkungen der Umweltverschmutzung und einer Reihe von „Erschöpfungskrisen“ sehe, die durch eine wachsende Bevölkerung verursacht werden, gab Meadows den Gläubigen eine weitere aufschlussreiche Antwort:

… es gibt natürlich keine Möglichkeit, den Klimawandel zu vermeiden, selbst wenn wir die Emissionen auf Netto-Null reduzieren würden.

Wir liegen weit über dem nachhaltigen Niveau. Selbst wenn wir den Klimawandel verhindern könnten, gibt es keine Möglichkeit, 8 Milliarden Menschen auch nur annähernd mit dem Lebensstandard zu versorgen, den wir erwarten. Es gab einige akademische Übungen, um zu berechnen, wie viele Menschen die Erde ernähren könnte. Das ist wirklich eine dumme Übung, weil sie die meisten Werte und Ziele ignoriert, die wir haben, um das menschliche Leben auf diesem Planeten lebenswert zu machen: Gerechtigkeit, Freiheit, Wohlergehen, menschliche Gesundheit.

Diese Dinge werden alle stark von der Überbevölkerung beeinflusst. Ich weiß nicht, was ein nachhaltiges Bevölkerungsniveau jetzt ist, aber es liegt wahrscheinlich viel näher bei einer Milliarde Menschen oder weniger, wenn wir anstreben, dass sie den Lebensstandard und die politischen Umstände haben, die wir im Westen genießen. Dennis Meadows zum 50. Jahrestag der Veröffentlichung von The Limits to Growth , The Donella Meadows Project, 4. März 2022

Aus dem oben Gesagten können wir schließen, dass es bei der Entvölkerung zumindest für Meadows nicht um die Umwelt, den „Klimawandel“ oder die „Rettung des Planeten“ geht. Für Meadows bedeutet die Reduzierung der Weltbevölkerung, „den Lebensstandard und die politischen Umstände“ aufrechtzuerhalten oder zu verbessern.

Allerdings versucht Stephanie Feldstein, die von der Ideologie des Club of Rome infiziert ist, immer noch, die Entvölkerung mit dem „Klimawandel“ zu rechtfertigen.

Obwohl sie auch Meadows‘ Vorstellung vom „Lebensstandard“ berücksichtigt, indem sie hinzufügt, dass Entvölkerung „Wohlstand und Wohlbefinden“ steigern wird. Das wird es natürlich nicht.

Laut dem ehemaligen Geheimdienstoffizier Dr. John Coleman ist der Club of Rome ein internationaler außenpolitischer Arm des Komitees der 300 . Die Mitglieder des Komitees der 300 repräsentieren die reichsten Familien der Welt.

Dies bietet eine relativ schnelle und einfache Lösung zur Verbesserung des Wohlstands, des Wohlergehens, der politischen Umstände und eines größeren Teils der Weltbevölkerung, eine Lösung, die Meadows, Feldstein und anderen, die der Ideologie „Die Grenzen des Wachstums“ folgen, offenbar entgangen ist .

Im Januar 2023 veröffentlichte Oxfam einen Artikel, in dem es hieß: „Das reichste 1 % hat in den letzten zwei Jahren fast doppelt so viel Vermögen angehäuft wie der Rest der Welt zusammen .“ Laut Oxfam nehmen die Vermögen der Milliardäre täglich um 2,7 Milliarden US-Dollar zu, wobei das reichste 1 % fast zwei Drittel des gesamten neuen Vermögens im Wert von 42 Billionen US-Dollar beansprucht, das seit 2020 geschaffen wurde.

Anders ausgedrückt: Ein Milliardär gewann pro Tag etwa 1,7 Millionen US-Dollar 1 US-Dollar an neuem globalen Vermögen, das eine Person aus den unteren 90 % verdient. Der Trend zeigte keine Anzeichen einer Verlangsamung, da die Profitgier aus der Covid-Ära nachließ. Das Vermögen der Milliardäre stieg im Jahr 2022 stark an, mit rasch steigenden Gewinnen in der Nahrungsmittel- und Energiebranche.

Oxfam stellte außerdem fest, dass zur gleichen Zeit, als die 1 % einen atemberaubenden Reichtum anhäuften, „mindestens 1,7 Milliarden Arbeiter in Ländern leben, in denen die Inflation die Löhne übersteigt, und über 820 Millionen Menschen – etwa jeder zehnte Mensch auf der Erde – sind hungrig.“

Oxfam fordert eine systematische und weitreichende Erhöhung der Besteuerung der Superreichen, um die durch öffentliche Gelder und Profitgier erzielten Krisengewinne zurückzugewinnen.

Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und fordern, dass das gesamte Vermögen der Superreichen auf die 90 % umverteilt wird – erst wenn sie nichts besitzen, werden wir glücklich sein.

