Whistelblower über Hollywoods grassierende „Pädophilie-Epidemie“ (Video)

Es wurde ein aufgezeichnetes Telefonat zwischen Mia Farrow und Woody Allen veröffentlicht, das den ganzen Horror des sexuellen Missbrauchs seiner 7-jährigen Stieftochter Dylan durch den Hollywood-Regisseur offenbart.

Aber Woody war noch nicht damit fertig, nur mit einem von Farrows Kindern seinen bösen Willen zu zeigen. Er hatte auch eine Beziehung mit ihrer Adoptivtochter Soon-Yi.

Wie hat Hollywood reagiert?

Hollywoods liebster perverser Stiefvater Woody Allen wird immer noch von Hollywood-Königen verteidigt, und diejenigen, die nicht so weit gehen, ihn zu verteidigen, sagen, sie wollen „ neutral bleiben “.

Gute Menschen bleiben nicht „neutral“, während siebenjährige Mädchen vergewaltigt werden.

Das Einzige, was für den Sieg des Bösen notwendig ist, ist, dass gute Menschen nichts tun. Das Böse siegt in Hollywood.

Bekannte Verbrecher wie der Hollywood-Regisseur Woody Allen und der verurteilte Sexualstraftäter Harvey Weinstein sind bei weitem nicht die einzigen Raubtiere in Hollywood mit starken politischen Verbindungen. Unter diesen Dielen tummeln sich noch viel mehr Kakerlaken.

Mia Farrow hat immer verschwiegen, dass ihr Bruder John Charles Villers-Farrow ein verurteilter Kinderschänder ist , der sieben Jahre in der Justizvollzugsanstalt Jessup in Maryland verbracht hat, weil er acht Jahre lang zwei kleine Jungen missbraucht hat .

Villiers-Farrow, der zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde, die in zehn Jahre umgewandelt wurde (er verbüßte nur sieben) , machte 1992 Schlagzeilen, als er die Kontroverse um den Sorgerechtsstreit zwischen Schwester Mia und Woody Allen und Allens Beziehung zu Farrows Adoptivkind kommentierte Tochter Soon-Yi. (Pädo-Netzwerke: Barack Obamas Verbindung zu Pizzagate in neuen Epstein-Dokumenten aufgedeckt (Video))

Villiers-Farrow sagte damals gegenüber dem People-Magazin : „Allen wird angeklagt und er wird ruiniert sein. Ich denke, wenn alles ans Licht kommt, wird er ins Gefängnis gehen .“

Die ehemaligen Kinderstars Corey Feldman und Elijah Wood haben sich mutig zu der in Hollywood grassierenden „Pädophilie-Epidemie“ geäußert, während die Branche weiterhin versucht, Pädophilie zu normalisieren, indem sie Kinderschänder in ihren Reihen feiert und verteidigt.

Es sind dieselben Leute, die dem Hollywood-Regisseur Roman Polanski einen Oscar und stehende Ovationen verliehen haben, nachdem er wegen der Vergewaltigung eines 12-jährigen Kindes aus den USA geflohen war.

Aber sie können die Wahrheit nicht für immer zurückhalten. Mutige Hollywood-Insider melden sich weiterhin und machen auf die Krankheit im Herzen der Unterhaltungsindustrie aufmerksam.

Isaac Kappy, ein Hollywood-Insider, der unter anderem für seine Auftritte in „ Thor“ , „Fanboys “ und „Terminator Salvation“ bekannt war, nutzte YouTube, um über Pädophilie in Hollywood zu sprechen, indem er verschiedene A-Stars und Branchengrößen beim Namen nannte und beschämte.

Kappy beschreibt Pädophilie als „ die Hollywood-Krankheit “ und sagt: „ Auf der obersten Ebene sind diese Leute einfach nur krank und verrückt.“ Das ist das Traurige daran. Viele Menschen werden darin hineingeboren “, sagte er und beschrieb eine weit verbreitete Hollywood-Kultur des Missbrauchs von Kindern.

Kappy entlarvte A-Stars wie Tom Hanks, Michael Jackson und Steven Spielberg und behauptete, sie würden künftigen Generationen alle als berüchtigte Täter in Erinnerung bleiben, die auf Augenhöhe mit Jimmy Savile, dem berüchtigten Elite-Kinderschänder der britischen Elite, standen.

Vorwürfe dieser Art gegen Spielberg sind nicht neu. Crispin Glover, der in „Zurück in die Zukunft“ Marty McFlys Vater George McFly spielte, warf Spielberg 2013 in einem Essay ebenfalls Pädophilie vor.

Und die Vorwürfe gegen Tom Hanks häufen sich weiter. Sarah Ruth Ashcraft gab bekannt, dass sie im Alter von 13 Jahren von ihrem Vater wegen Sex verkauft und von Hollywoodstar Tom Hanks vergewaltigt wurde.

Kappy beschuldigte auch hochrangige Hollywood-Elite des „Kannibalismus“ und sagte, die Elite-Bankiersfamilie Rothschild sei Kenner von Menschenfleisch.

Laut Kappy haben Führungskräfte in den Mainstream-Nachrichtenmedien auch eine Vorliebe für Pädophilie und Kannibalismus. Mark Thompson , „der die New York Times leitet“ und „jahrelang die BBC leitete“, ist in diese dunklen Praktiken verwickelt und mitschuldig an der Vertuschung der Verbrechen hochrangiger Täter in der Unterhaltungsindustrie.

Kappy sagte, er sei zum ersten Mal als Jugendlicher in Los Angeles auf die dunkle Seite Hollywoods aufmerksam geworden.

„Die Situation musste mir ins Gesicht springen, bevor mir klar wurde, dass ich mitten in einer verrückten Scheiße steckte“, sagt Kappy, der andeutete – aber nicht direkt behauptete –, dass er als Kind unangemessene Beziehungen zu Spielberg hatte.

Kappy forderte Spielberg außerdem auf, ihn zu verklagen. Kappy sagte, er kenne so viele Geheimnisse von Spielberg, dass er den erfahrenen Regisseur während der Entdeckungsphase vor Gericht vernichten würde.

„Lasst uns die Entdeckung machen“, forderte Kappy den erfahrenen Regisseur direkt heraus.

Aber Isaac Kappy im Mai 2019 starb, nachdem in den Mainstream-Medien berichtet wurde, er habe Selbstmord begangen, indem er in Arizona von einer Brücke gesprungen sei. Vor seinem Tod wurde auf seinem Konto eine Instagram-Nachricht mit der Überschrift „ Hüte dich vor dem Mann, der nichts zu verlieren hat, denn er hat nichts zu schützen “ gepostet.

Wurde Kappy wegen seiner Ansichten zum Schweigen gebracht? Als erfolgreicher und beliebter Hollywood-Insider mit einer Social-Media-Fangemeinde von Millionen junger Menschen auf der ganzen Welt war er in der Lage, die Massen zu verwirren.

Wie der vorzeitige Tod einer wachsenden Zahl von Anti-Pädophilie-Aktivisten beweist, kann diese Art von Arbeit in der heutigen Welt unglaublich gefährlich sein.

Chris Cornell, Chester Bennington, Avicii und Anne Heche sprachen alle über Kindesmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie.

Mainstream-Medien und Faktenprüfer versuchen verzweifelt, diese Todesfälle als Zufall darzustellen.

Aber jeder, der jemals etwas mit einem Pädophilen zu tun hatte, wird verstehen, dass der Schmerz, den er verursacht, nicht verschwindet. Treffen Sie Marianne Bachmeier, die eine Pistole in einen Gerichtssaal schmuggelte und Klaus Grabowski erschoss, den Mann, der ihr 7-jähriges Kind vergewaltigte und ermordete.

Ihr Schmerz kann nicht verstanden werden, es sei denn, Sie haben ein Kind an einen Pädophilen verloren.

Das Weltwirtschaftsforum hat gerade gemeinsam mit den Vereinten Nationen die weltweite Entkriminalisierung von Kindervergewaltigung und Pädophilie gefordert. Die globale Elite versucht seit Jahren hinter den Kulissen , Pädophilie zu normalisieren – und jetzt sehen wir die Früchte ihrer Arbeit direkt an der Öffentlichkeit.

Ein neuer Bericht der Vereinten Nationen fordert die weltweite Entkriminalisierung aller Formen von Drogenkonsum und sexueller Aktivität.

Es herrscht Krieg und die Elite und ihre Marionetten in Politik und Unterhaltung werden immer dreister in ihren Plänen, Familien zu zerstören und unsere Kinder ins Visier zu nehmen.

Es ist wichtiger denn je, standhaft zu bleiben und sich zu weigern, sein Geburtsrecht an die globalistische Elite abzugeben.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 14.05.2023