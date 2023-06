Der Westen hat es so gewollt: Der Krieg in der Ukraine – Die NATO verheimlicht ihre wahren Ziele nicht mehr (Videos)

Die ukrainische Gegenoffensive hat begonnen. Die Verluste auf ukrainischer Seite sind hoch. Mehr als sechshundert ukrainische Kämpfer sollen laut russischen Informationen innerhalb der ersten 24 Stunden nach Beginn der Offensive gefallen sein. Der Krieg ist sinnlos.

Es ist ein Krieg des Westens gegen Russland, der durch den Einzug der Demokraten ins Weiße Haus möglich wurde. Nur ein Machtwechsel in Washington kann die Kriegsmaschine in der Ukraine noch stoppen. Von Frank Schwede

Dass es der Krieg in der Ost-Ukraine seit 2014 tobt, darüber schweigen deutsche Medien. Die Invasion russischer Truppen in der Ukraine hat eine Vorgeschichte, die kaum jemand kennt, weil westliche Medien sie tunlichst verschweigen.

So braucht man sich nicht wundern, dass die Öffentlichkeit in Deutschland schockiert reagierte, als Russlands Präsident Wladimir Putin am 24. Februar 2022 den Beginn der „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine bekannt gab.

Von Anbeginn geht es nicht um die Zerstörung der Ukraine, sondern um den Schutz der Volksrepublik Donezk und Lugansk und um Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Auch das wird von den westlichen Medien verschwiegen.

Russlands Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, sieht sein Land auf der richtigen Seite der Geschichte, wie er sich ausdrückt. Gleichzeitig betonte Antonow, dass die Rückkehr zum Grundsatz der Unteilbarkeit der Sicherheit, der einzige Weg sei, Konflikte dieser Art in Zukunft zu verhindern. Der russischen Nachrichtenagentur TASS sagte Antonow:

„Unser Land hat sich als verlässlicher Partner für alle erwiesen, die auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und Interessenausgleichs zur Zusammenarbeit bereit sind.“

Westliche Medien sehen das freilich anders. Sie glauben hinter dem, wie sie es nennen, „Überfall“ den Wiederaufbau eines russischen Imperiums nach dem Vorbild der Sowjetunion zu erkennen und fürchten nun, dass auch andere osteuropäischen Länder Opfer Russlands werden könnten.(Putin: Russland wurde dazu gezwungen, die Armee einzusetzen, um den von Kiew begonnenen Krieg zu beenden)

Die Wahrheit ist, dass nicht Russland den Krieg will, sondern die USA, genauer gesagt die Demokraten um Joe Biden im Weißen Haus samt verbündeter Staaten.

Vor wenigen Tagen trafen sich unter der Führung von Frankreichs Präsidenten Emanuel Macron wichtige Vertreter westlicher Staaten, unter anderem waren Bundeskanzler Olaf Scholz und Polens Präsident Andrzej Duda vertreten, um über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine zu beraten. (Putin spricht von Angriffen auf Flugplätze außerhalb der Ukraine bei Kampfeinsatz von F-16-Kampfjets)

Macron erklärte:

„Die Gegenoffensive hat begonnen (…) Wir wollen, dass die Operation in Kiew so erfolgreich wie möglich verläuft, damit wir dann unter guten Bedingungen in eine Phase der Verhandlungen eintreten können. In den kommenden Tagen und Wochen wird es weitere Waffenlieferungen, darunter gepanzerte Fahrzeuge und Munition an die Ukraine geben.

Weitere Waffenlieferungen sind in Arbeit

Auch Scholz und Duda bekräftigen ihre Unterstützung, so lange sie nötig ist. Doch was passiert, wenn die Ukraine verliert? Auf einer jüngst abgehaltenen Pressekonferenz provozierte Putin den Westen mit den Worten, „Die deutschen Leoparden brennen mit am besten.“ Ist das nur bloßer Zynismus oder mehr ein Blick auf die Wirklichkeit? Putin sagte weiter:

„Bisher habe die Truppen Kiews an keiner der Fronten bei ihrer seit langem angekündigten Gegenoffensive Erfolg gehabt (…) Die Streitkräfte Kiews habe die russischen Stellungen von vier Seiten angegriffen. Ukrainische Reserven, einschließlich derjenigen, die mit vom Westen gelieferter militärischer Ausrüstung ausgerüstet sind, wurden in den Kampf einbezogen.

Die Offensive hat zu massiven personellen und materiellen Verlusten für Kiew geführt (…) Die Ukraine hat mindestens 160 Panzer verloren und 360 gepanzerte Fahrzeuge, das macht zwischen 25 und 30 Prozent aller westlichen Militärlieferungen aus (…) Es gibt aber auch Verluste, die wir nicht sehen, die das Ergebnis von hochpräzisen Langestreckenangriffen sind.“

Laut einem Bericht von Voice of America hat das Pentagon bereits angekündigt, ein neues Hilfspaket im Wert von 325 Millionen US Dollar zu schnüren, das eine unbestimmte Anzahl von Bradleys sowie gepanzerte Stryker Fahrzeuge umfasst.

Laut Aussage des US amerikanischen Investigativjournalist Seymour Hersh haben die USA bisher 140 Milliarden US Dollar in den Ukraine-Krieg gesteckt, während gleichzeitig fünfzehn Millionen Bürger des Landes von der kostenlosen Gesundheitsversorgung der Regierung ausgeschlossen wurden.

Hersh bezeichnet das als ungeheuerlichen Skandal und glaubt, dass der noch amtierende US Präsident Joe Biden den Krieg in der Ukraine offenbar für ein Ticket seiner Wiederwahl hält. Hersh kommt zu dem Schluss:

„Es scheint mir, dass uns hier in Amerika echte politische Probleme bevorstehen. Washington hat durch den Konflikt in der Ukraine weltweit so viel an Glaubwürdigkeit verloren. Der Prozentsatz, insbesondere der Länder wie Afrika, Zentralasien und Südasien, die sich von pro-amerikanisch zu pro-russische gewandelt haben, ist wirklich ziemlich dramatisch. Viel mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung unterstützt Russland und nicht die Vereinigten Staaten.“

Krieg bedeutet aber nicht nur zerstörtes Material, Krieg bedeutet auch geopferte Menschenleben. Die Ukraine hat bereits zu Beginn der Offensive allein an einem Tag in der Nähe der Stadt Bachmut mehr als sechshundert Soldaten verloren. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Experten glauben nicht an Sieg der Ukraine

Russische Truppen haben außerdem mehrere deutsche Leopard-Panzer und US amerikanische Bradley-Infanterie-Kampffahrzeuge erbeutet. Das zeigen Aufnahmen, die von russischer Seite veröffentlicht wurden.

Das die ukrainischen Truppen ihre Ausrüstung zurücklassen, hat einen Grund. Die Entsendung eines weiteren Zuges von vier Bradleys in die Todeszone hätte nämlich gegen die Grunddoktrin einer solchen Operation verstoßen.

Wenn absehbar ist, dass eine Mission nicht erfüllt werden kann, ist es sinnlos weiter Mann und Material in die Zone zu schicken und sie ebenfalls dem Risiko auszusetzen.

Auf Twitter kursieren mehrere Videos auf denen beschädigte Leopard- und Bradley-Panzer zu sehen sind – nachrückende Bradleys wurden zerstört oder beschädigt, nachdem sie in der Todeszone angekommen waren, um bei der Rettung ihrer Kameraden zu helfen.

Weitere Videos zeigen ukrainische Truppen beim Besteigen der noch einsatzbereiten Bradley-Panzer und ukrainische Soldaten, nachdem ihr Bradley von Panzerabwehrraketen und einer Landmine getroffen wurde.

Video:

Leider ist nicht bekannt, was nach Ende des Videos geschah. Ein namentlich nicht genannter Experte sagte, dass diese Truppen gezeigt hätten, dass getan zu haben, was man ihnen über kombinierte Waffenmanöver beigebracht hat:

„Diese Jungs sind jetzt von der Bruchstelle abgezogen, um Löschangriffe durchzuführen. Und sie sehen, wie die Mannschaften handeln und richtig reagieren. Die abgesetzten Truppen, die die Rauchgranate werfen und die einsatzbereite Bradley-Besatzung, die ihre fortschrittliche Optik nutzte, um nach Bedrohungen zu suchen, zeigen, dass diese Leute gut ausgebildet wurden.“

Angesichts der begrenzten Menge an Informationen zu dem Vorfall, konnte der Experte keine wirkliche Schlussfolgerung ziehen, welche Auswirkungen der Vorfall auf den weiteren Verlauf der ukrainischen Gegenoffensive hat.

Laut Angaben der Open-Source-Geheimdienstgruppe Oryx hat die Ukraine von insgesamt 109 gelieferten Bradley M2A2 ODS-SAs bisher sechzehn verloren und fünf zerstörte sowie elf beschädigte zurückgelassen. Allerdings können die tatsächlichen Zahlen wesentlich höher sein.

Kann die Ukraine diesen Krieg überhaupt gewinnen? Der Sicherheitsanalyst für internationale Beziehungen, Mark Sleboda zeigt sich gegenüber dem Nachrichtenportal Sputnik International eher skeptisch:

„Es klingt ziemlich zynisch, aber im Moment scheint die Strategie, die das Kiewer Regime zur Räumung der Minenfelder anwendet, auf die Fahrzeuge und Körper seiner Territorialverteidigungseinheit zu zielen. Und die schrecklichen Verluste, die dadurch entstehen, sind ziemlich hoch.“

Sleboda betont, dass es sich bei der Offensive um die am meisten gehypte in der Weltgeschichte handelt. Der Sicherheitsberater erwartet, dass aber es einen Curveball geben wird. Er sagt:

„Es kann nicht sein, genau in die russische Verteidigung zu spielen. Da wird etwas passieren. Wir haben es nur noch nicht gesehen.“

Die Demokraten und ihr Krieg gegen Russland

Der ehemalige Geheimdienstoffizier Scott Ritter vermutet gegenüber demselben Portal, dass bis zum Ende des Sommers 2023 von den ukrainischen Streitkräften nicht mehr viel übrig sein wird:

„Nun, die Brigaden, die die Ukraine in die Schlacht schicken will, sind die 9. bis 12. Brigade. Diese Brigaden werden seit Oktober und November letzten Jahres ausgebildet. Es gibt keine anderen Brigaden und es ist nichts in Vorbereitung, um sie zu ersetzen…“

Wie der Krieg in der Ukraine ausgehen wird und welche Folgen das hat, darüber kann man nur spekulieren. Im Grunde genommen ist aber klar, dass dieser Krieg militärisch unmöglich zu gewinnen ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass die vernunftorientierte Politik schon vor langer Zeit durch Ideologie ersetzt wurde – und weil die Demokraten im Weißen Haus eine Niederlage der Ukraine niemals akzeptieren würden. Für ein Ende des Krieges wäre also ein Machtwechsel im Weißen Haus nötig.

Das heißt im Klartext: Joe Biden und die Demokraten sind das eigentliche Problem. Dass Biden nicht schon längst das Weiße Haus verlassen hat, besser gesagt verlassen musste, liegt wohl daran, dass er scheinbar über dem Gesetz steht. Eine andere Erklärung dafür gibt es nicht.

Vor wenigen Tagen schrieb Generalleutnant Michael Flynn auf Twitter, dass nun der Sturm gekommen sei. Er spielte damit offenbar auf einen möglichen Machtwechsel im Weißen Haus an, auf den viele Amerikaner schon lange warten, der aber bis heute beharrlich auf sich warten lässt

Anlass war ist die Rede von Senator Chuck Grassley im US Senat über die Kontroverse um das FBI-Dokument FD-1023, das die glaubwürdige Behauptung enthält, dass Joe Biden als Vizepräsident Bestechungsgeld in Höhe von fünf Millionen US Dollar von einer Führungskraft des ukrainischen Energieunternehmens Burisma erhalten hat.

Grassley betonte in seiner Rede, dass die Version des FD-1023, die dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses vorgelegt wurde, stark redigiert sei, dass er jedoch eine Version gesehen habe, die weitaus weniger geschwärzt sei.

Anschließend enthüllt Grassley, dass es Audioaufzeichnungen von den Gesprächen mit Joe und Hunter Biden gibt. Insgesamt soll es sich dabei um siebzehn Bänder handeln.

Es steht auch der Verdacht im Raum, dass Joe Biden an der Einstellung von seinem Sohn Hunter beteiligt war. Grassley fordert die unzensierte Veröffentlichung des Dokuments.

Zufällig am selben Tag, an dem das FBI dem Repräsentantenhaus die redigierte Version der 1023 übergab, gab das Justizministerium bekannt, dass Donald Trump wegen 37 Straftaten im Zusammenhang mit seinem angeblich missbräuchlichen Umgang vertraulicher Unterlagen angeklagt wird.

Dasselbe Vergehen, das man im vergangen Jahr auch Joe Biden vorgeworfen hat – allerdings wurde bis heute gegen Biden keine Anklage erhoben. Zwei Gerechtigkeitsstandards, die das Land auf den Kopf stellen und zeigen, dass es im Hintergrund eine Interessengruppe gibt, die Donald Trump auszuschalten versucht.

Die Antwort auf die Frage, warum, lieferte vor wenigen Tagen Fox News-Legende Tucker Carlson in seiner neuen Twitter-Show, Er sagte:

„Trump ist der Einzige, der eine Chance hat, Präsident zu werden, der von Washingtons langjähriger sinnloser Kriegsagenda abweicht. Und deshalb versuchen sie, Trump auszuschalten, bevor du für ihn stimmen kannst.“

Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg der Demokraten um Joe Biden gegen Russland. Es geht ihnen nicht um einen Sieg der Ukraine, es geht ihnen um die völlige Vernichtung Russlands. Die Ukraine ist also nur das Mittel zum Zweck – mehr nicht.

Die Waffen werden erst dann schweigen, wenn Biden zusammen mit den anderen korrupten Demokraten im Weiße Haus das Feld räumen und auf der Anklagebank landen.

Russischer Botschafter in Deutschland: Die NATO verheimlicht ihre wahren Ziele nicht mehr

Niemand in der NATO macht einen Hehl daraus, dass Russland ein Ziel des Nordatlantischen Bündnisses ist. Das sagte der russische Botschafter in Deutschland, Sergei Netschajew, am Donnerstag, den 22. Juni, vor Journalisten, nachdem er an einer Kranzniederlegung an der sowjetischen Gedenkstätte in Pankow am Volkstrauertag teilgenommen hatte – mehr dazu im unteren Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 23.06.2023