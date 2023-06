Die khasarische Mafia versuchen verzweifelt, etwas Dramatisches herbeizuführen

Teile die Wahrheit!

Die P3-Freimaurer, die die Organisation Schwarze Sonne, den Vatikan und weite Teile des Pentagons kontrollieren, fordern die Streitkräfte der Welt auf, Maßnahmen zu ergreifen, weil „alle Politiker durch das Finanzsystem korrumpiert sind“.

Dieser Aufruf kommt, nachdem die khazarische Mafia in der ersten Phase ihres Plans, die Wagner-Söldnergruppe zum Sturz der christlichen Regierung Russlands einzusetzen, gescheitert ist. Russische FSB-Quellen sagen, dass die zweite Phase noch schlimmer sein wird, warnen sie. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Der jüngste Versuch der Wagner-Miliz, Russland zu übernehmen, sei tatsächlich von einer künstlichen Intelligenz im Silicon Valley ausgegangen, sagen sowohl die P3 als auch die Russen. Die P3 sagen, dass es notwendig sein könnte, das Silicon Valley zu zerstören, um den anhaltenden Wahnsinn zu beenden. Die Russen sagen, der Schlüssel liege darin, die Führung des Chabad-Todeskults zu verhaften. (Washington ist leer, die USA-Firma ist tatsächlich bankrott – was wir jetzt beobachten, ist unternehmerischer Schwachsinn)

Dies ist die russische FSB-Analyse des Wagner-Vorstoßes gegen Russland:

Es war ein PsyOp-Krieg mit einer KI-generierten Stimme und Geschichte. Zuerst nahmen sie alle Mediendaten und speisten sie in ein System wie Chat GPT ein. Sie nutzten auch Verhaltensexperten, um ein Psi-Profil von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zu erstellen. Außerdem wurde Prigozgin einer Psi-Operation unterzogen; er scheint mit starken Betäubungsmitteln gefüttert worden zu sein, um sein Gehirn und sein Verhalten zu verändern. In den letzten zwei Tagen hat ihn niemand gesehen.

Die Accounts von Wagner wurden gehackt, anschließend wurden alle Inhalte gesperrt. Alle Sprachnachrichten von dort wurden am 24. Juni um 19.45 Uhr einmalig als MP3-Datei aufgezeichnet und dann im Laufe der Zeit als eine Art Szenario veröffentlicht.

Die Ukrainer sagten, sie hätten eine Überraschung parat. Alle dachten, es ginge darum, einen Staudamm, Pipelines oder ein Atomkraftwerk zu sprengen und die Schuld dafür den Russen zuzuschieben.

Stattdessen erfanden sie eine KI-Deep-Fake-Story, um die russische Armee zu destabilisieren. Bitte sagen Sie den Leuten, dass es sich um eine gefälschte und geheime Operation mit KI-generierter Stimme und Szenario handelte.

300x250

CIA-Quellen stimmen mit der russischen Analyse überein und sagen: „Es ist alles ein Psy-Ops.“ Im Grunde versuchte die CIA, der Wagner-Gruppe 6,2 Milliarden Dollar auszuzahlen, um sie gegen Russland aufzuwenden. Das steckt hinter dieser Überschrift:

„Das Pentagon hat letzte Woche einen Abrechnungsfehler in Höhe von 6,2 Milliarden US-Dollar entdeckt.“

https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2023/06/20/pentagon-error-provides-extra-62-billion-for-ukraine-military-aid/

300x250 boxone

Videoplayer 00:00 02:20

Am Ende gaben sich Russland und Wagner die Hand und steckten das Geld ein. Der FSB erinnerte uns an ein russisches Sprichwort: „Versprechen, jemanden zu heiraten, ist nicht dasselbe wie ihn zu heiraten.“

Der FSB sagt, dass im Gegensatz zum falschen Wagner in der Propagandakampagne der westlichen Medien „der echte Wagner sich dem Faschismus zuwenden wird und nicht Moskau.“

Allerdings ist die Wagner-Oper noch nicht zu Ende und Teil II hat bereits begonnen, sich zu entfalten, als dieser Bericht kurz vor der Veröffentlichung stand. Die Geschichte von Prigozhins Reise nach Weißrussland soll einen Handlungsstrang in die Tat umsetzen

Er übernimmt Weißrussland, marschiert in Polen ein und beginnt einen Atomkrieg mit der NATO, sagen FSB-Quellen.

Es gibt viele westliche Propagandanachrichten, die darauf hinweisen, dass dieses Szenario im Gange ist. Die erste belarussische „Oppositionsführerin“, Sviatlana Tsikhanouskaya, forderte das Militär und die Zivilbevölkerung in Belarus auf, „auf ein Signal zu warten“.

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/06/24/7408370/

Dieses Signal kam nun, als ukrainische Grenzschutzbeamte über Lautsprecher zum Sturz „ihres Diktators“ aufriefen.

https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3727255-on-border-with-belarus-ukrainian-forces-turn-on-loudspeakers-to-call-on-belarusians-to-topple-lukashenko-condemn- war.html

Jetzt berichtet die ukrainische Propagandaseite Pravda, dass ein Flugzeug, das von hochrangigen belarussischen Beamten und Mitgliedern der Familie von Alexander Lukaschenko genutzt wurde, in Türkiye gelandet sei.

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/06/24/7408310/

Mossad-Quellen warnen, dass dies Teil eines Versuchs der KM (khasarischen Mafia) ist, einen Atomkrieg mit der NATO zu beginnen. Russische FSB-Quellen sagen jedoch, dass die Atomwaffen in Weißrussland unter russischer Kontrolle stehen und nicht eingesetzt werden. Mit anderen Worten: Lassen Sie sich nicht von einer neuen KI-generierten Atomkriegsgeschichte „aus Weißrussland“ täuschen.

Die Russen sind eigentlich mehr besorgt über irgendein „Klimaereignis“. Sie stellen fest, dass eine Organisation namens Global Military Advisory Council on Climate Change (GMACCC) ein umfangreiches NATO- und EU-Projekt zur Bekämpfung von „Klimanotfällen“ fordert.

https://www.gmaccc.org/latest-news/gmaccc-to-launch-a-new-project-on-civil-military-cooperation-in-climate-lated-emergencies

In Kanada beispielsweise baut das Ministerium für Klimawandel eine Einrichtung mit Verhörräumen, Waffenkammern, biologischen Labors usw., „um den Klimawandel zu bekämpfen“.

Offenbar sind die kürzlich ausgelösten Waldbrände in Kanada nur die erste Phase dieses neuen Versuchs der NATO, große Geldbeträge zu erbeuten.

Auch die Weltgesundheitsorganisation bringt inzwischen Krankheiten mit dem Klimawandel in Verbindung.

Um dies in Gang zu bringen, ernannte die WHO Vanessa Kerry, Tochter des ehemaligen US-Außenministers John Kerry und Sondergesandte des US-Präsidenten für Klima, zur „Generaldirektorin für Klimawandel und Gesundheit“.

Der Deutsche Ethikrat fordert unterdessen „One Health“ zur Bekämpfung der globalen „Klimakrise“. Das GEC sagt: „Nur Kollektive können ‚gesund‘ sein, nicht Einzelpersonen.“

https://tkp.at/2023/06/22/deutscher-ethikrat-klimakrise-als-globaler-notfall-onehealth-als-rettung/

In Polen stimmte die dortige Sklavenregierung über „grundlegende Änderungen des Geologie- und Bergbaugesetzes ab, die die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren bedrohen, unsere Grundrechte und unser Eigentum berauben und unser Land in den völligen Zusammenbruch führen.“ Der polnische Geheimdienst warnt.

All dies geschieht, während das Weltwirtschaftsforum dazu aufruft, religiöse Schriften durch künstliche Intelligenz „umzuschreiben“ , um eine globalisierte „neue Bibel“ zu schaffen .

Yuval Noah Harari, der als rechte Hand von Klaus Schwab beim WEF fungiert, argumentiert, dass die Bibel „Fake News“ und voller Hassreden sei und dass die Eliten KI nutzen könnten, um die Bibel zu ersetzen und eine einheitliche „Religion“ zu erschaffen.“ Laut WEF sind Gott, Jesus und das Christentum „Fake News“ , die von der Menschheit abgetan werden müssen.

https://thepeoplesvoice.tv/wef-orders-govts-to-ban-the-bible-and-issue-fact-checked-version-without-god/

Unterdessen hat die italienische Faschistenführerin Giorgia Meloni, die mit einem Anti-Einwanderungsversprechen an die Macht kam, in den letzten neun Monaten mehr als 100.000 illegale Einwanderer an Land lassen, allesamt Männer im wehrfähigen Alter.

Kein Wunder, dass sich die russische Regierung einseitig aus einer Reihe internationaler Gremien zurückzieht, darunter der Welthandelsorganisation und der Weltgesundheitsorganisation, sagte der stellvertretende Sprecher der russischen Duma, Pjotr ​​Tolstoi, am Dienstag.

Die Russen verweisen außerdem auf eine riesige Serie unnatürlicher Erdbeben auf der ganzen Welt im vergangenen Monat…

…und denken, dass dies der Auftakt zu einem gewaltigen, möglicherweise vulkanischen „Klimaereignis“ sein könnte.

Die KM versuchen verzweifelt, etwas Dramatisches herbeizuführen, das ihnen einen großen Zahltag beschert, weil ihnen das Geld ausgeht.

Die US-Geldmenge ist seit dem Höchststand im April 2022 um 2,6 Billionen US-Dollar (oder 12,0 Prozent) gesunken. Zwei Drittel des Geldes, das die USA seit ihrer Gründung im Jahr 1776 geschaffen haben, wurden geschaffen, nachdem die Asiaten ihnen dies 2009 törichterweise gestattet hatten das Versprechen eines kommunistischen schwarzen Präsidenten.

Dieses asiatische Geld wurde im Januar 2020 abgeschnitten, was eine massive Geldwäscheoperation in Höhe von 7,4 Billionen Millionen Millionen Dollar auslöste, die als Pandemie getarnt war. Dies wurde im April 2022 eingestellt, wie die folgende Grafik zeigt.

https://mises.org/wire/money-supply-growth-falls-depression-era-levels-second-month-april

Die gesamte gefälschte Biden-Präsidentschaft läuft jetzt auf Dampf und auf dem Geld, das durch den Verkauf ukrainischer Organe, Sklaven und Drogen sowie veralteter Waffen verdient wird.

Aus diesem Grund kamen letzte Woche der Rockefeller-Sklave Außenminister Anthony Blinken, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, der polnische Außenminister Zbigniew Rau und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zusammen, um 750 Milliarden Dollar „für den Wiederaufbau der Ukraine“ zu fordern.

Blinken wurde nach China geschickt, wo er alles sagte, was die Chinesen seiner Meinung nach hören wollten, darunter: „Taiwan gehört China, die USA wollen keinen neuen Kalten Krieg oder eine Änderung des chinesischen Systems“ usw., um ihnen mehr Geld abzuluchsen.

https://english.news.cn/20230619/bb64247b16b1498f86af3fbd6d9525bc/c.html

Dies war eine schnelle Kehrtwende, als Biden kürzlich Taiwan mit der Ukraine verglich. Werfen Sie einen Blick auf die Körpersprache von Blinken neben Xi, um zu bestätigen, dass er ein Laufbursche ist.

Die Chinesen ließen sich nicht täuschen:

„Peking wird seinen doppelten Trick, Zusammenarbeit und Kommunikation anzustreben und gleichzeitig China im Namen des ‚Wettbewerbs‘ einzudämmen, nicht abkaufen.“

https://english.news.cn/20230620/292db91f65ea4a83b5d6c2a5298bb63e/c.html

Dies veranlasste den falschen Biden, China zu beleidigen, als Blinken mit leeren Händen zurückkam, indem er sagte:

„Der Grund, warum Xi Jinping sehr verärgert war, als ich den Ballon mit zwei Waggons voller Spionageausrüstung abgeschossen habe, ist, dass er nicht wusste, dass er da war … Ich meine es ernst. Das war eine große Peinlichkeit für Diktatoren, wenn sie nicht wussten, was passierte…“

https://insiderpaper.com/biden-equates-chinas-xi-with-dictators-at-donor-reception/

Die KM-Propagandapresse begann dann, Geschichten darüber zu verbreiten, dass „China echte wirtschaftliche Schwierigkeiten hat“.

Die Wahrheit ist das Gegenteil. Raytheon-Chef Greg Hayes gab zu, dass Peking die Lieferkette des US-Militärs praktisch in der Hand hat, da es auf seltene Erden und andere Materialien angewiesen ist, die aus China stammen oder dort verarbeitet werden.

https://www.zerohedge.com/markets/raytheon-ceo-china-has-us-military-balls

Nachdem der Versuch, sich gegenüber China einzuschleimen, scheiterte, versuchte die KM als nächstes, den indischen Premierminister Narendra Modi zu beschmieren. Hier ist, was Modi den US-Politikern zu sagen hatte:

Als ich als Premierminister zum ersten Mal die USA besuchte, war Indien die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt. Heute ist Indien die fünftgrößte Volkswirtschaft. Indien wird bald die drittgrößte Volkswirtschaft sein. Wir waren das einzige G20-Land, das seine Pariser Verpflichtung erfüllt hat. Wir haben dafür gesorgt, dass erneuerbare Energien neun Jahre vor dem Ziel von 2030 über 40 % unserer Energiequellen ausmachen.

https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/explainlooking-making-sense-of-the-size-of-indias-economy-8682740/

Modi wurden allerlei Leckereien angeboten, als er den falschen Biden besuchte, aber er weigerte sich zu versprechen, sie nicht mit Russland und China zu teilen. „Wir leben nach dem Motto ‚Vasudhaiva Kutumbakam‘ – die Welt ist eine Familie“, erklärte Modi. Der Versuch, ihn zum Beitritt zur KM zu bewegen, scheiterte.

Das Ergebnis waren Propagandageschichten, die ihn in Orten wie Reuters angriffen.

https://www.reuters.com/world/india/modis-denial-discrimination-against-minorities-india-is-lie-activists-say-2023-06-23/?utm_source=reddit.com

Was für die gefälschte Biden-Präsidentschaft noch schlimmer ist, als kein Geld von China oder Indien zu bekommen, ist, dass sie dabei sind, ihre größte Cash-Cow zu verlieren: Japan. Letzte Woche besuchten Japans Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako einen Friedhof, der Menschen gewidmet war, darunter auch dem japanischen Militär, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs für die Unabhängigkeit Indonesiens gegen die Niederlande kämpften.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230620_21/

Japanische Rechte, die dem Kaiser nahe stehen, sagen, das japanische Establishment habe diesen Besuch genutzt, um seine Absicht zum Ausdruck zu bringen, mit der KM zu brechen.

Dieser Besuch findet unmittelbar statt, nachdem die niederländische Königsfamilie versucht hatte, Ressourcen aus Indonesien zu erpressen, indem sie dem Land mit Erdbebenwaffen drohte, bevor sie von der BRICS-Allianz zum Nachgeben gezwungen wurde, sagen CIA-Quellen.

Die Europäer selbst bereiten sich nun darauf vor, die gefälschte Biden-Regierung und ihre KM-Marionettenspieler loszuwerden.

Wie der Geograph Manlio Dinucci feststellt: „Die Rezession, die sich in der Europäischen Union abzeichnet, wurde durch hohe Energiepreise verursacht, die auf die [von Rockefeller angeordnete] Sabotage der Nord Stream-Gaspipelines zurückzuführen sind.“

Der Rockefeller-Sklave Antony Blinken bezeichnete die Nord-Stream-Blockade als „eine enorme Chance“, die die Vereinigten Staaten zum führenden Lieferanten von Flüssigerdgas für Europa gemacht habe. Infolgedessen haben Exxon, Chevron und andere Rockefeller-Unternehmen „Rekordgewinne gemacht“, indem sie die Europäer verarmten.

https://www.voltairenet.org/article219526.html

Der polnische Geheimdienst wiederum weist darauf hin, dass das Land sein BIP zwischen 1971 und 1976 um das Zweieinhalbfache steigern konnte, indem es 3 Billionen US-Dollar in den Aufbau von 557 neuen Unternehmen investierte. So etwas war möglich, bevor die KM das polnische Volk verarmte, indem sie es einem Regime der Schuldensklaverei unterwarf. Deshalb wendet sich Polen gegen die KM.

Frankreich seinerseits hat bereits einen Beitritt zur BRICS-Allianz beantragt. Der Rest Europas wird bald folgen, sagen P3-Freimaurerquellen.

Innerhalb der USA selbst:

Die Präsidentschaft von „Joe Biden“ wirbelt vor aller Augen durch den Abfluss, und mit ihr wahrscheinlich die Hoffnungen und Träume der Globalisten, alle dazu zu bringen, Käfer zu essen, während sie einem alles wegnehmen, was man besitzt.

https://allnewspipeline.com/Deadly_Juneteenth_Mass_Shootings_Nationwide.php

Beispielsweise versäumte „Präsident Biden“ in einem Schritt, der viele verärgerte, eine wichtige Frist, die in einem von ihm unterzeichneten überparteilichen Gesetz festgelegt war, das die Freigabe und Veröffentlichung von Geheimdienstinformationen über das Wuhan-Labor und seine möglichen Verbindungen zu den Ursprüngen von COVID-19 forderte.

https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/biden-missed-deadline-declassifying-intel-origins-covid-19

Sogar die Propagandamedien der Konzerne wenden sich jetzt gegen die gefälschte Biden-Show, wie diese Videos zeigen. Im ersten Bild geht Biden umher, nachdem er gefragt wurde, ob sein Sohn eine Sonderbehandlung bekäme.

Im nächsten Schritt verlässt der Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses das Haus, nachdem er nach den WhatsApp-Nachrichten von Hunter Biden mit China gefragt wurde, die Präsident Biden implizieren. Diese Art von Leistung hat dazu geführt, dass ehemalige Unterstützer des Establishments wie die Anwältin und Rechtsanalystin Margot Cleveland sagten: „Im Zuge des Hunter Biden-Plädoyer-Deals ist es eine Beleidigung für Sümpfe, DC einen Sumpf zu nennen …“ https://www.zerohedge.com/political/calling-dc-swamp-insult-swamps-what-jim-künstler-learned-week-durham-doj Sogar der Mainstream wacht jetzt auf und erkennt die wahren Beherrscher des Biden-Sumpfes. James O’Keefes neues Undercover-Medienprojekt brachte einen BlackRock-Manager dazu, auf Tonband damit zu prahlen: BlackRock ist in der Lage, „die Welt zu beherrschen“. Es geht nicht darum, wer der Präsident ist, sondern darum, wer den Geldbeutel des Präsidenten kontrolliert. Sie können Ihre Kandidaten kaufen. Senatoren sind verdammt billig. Für 10 Riesen kann man einen Senator kaufen. Es spielt keine Rolle, wer gewinnt, es ist in meiner Tasche. https://www.zerohedge.com/political/blackrock-recruiter-claims-senators-can-be-bought-10k-war-good-business-okeefe Der Massenmord an Kindern durch die KM ist nun auch für jedermann sichtbar. „The Passion of the Christ“-Schauspieler Jim Caviezel hat in seinem neuen Film „Sound of Freedom“ den institutionellen Sexhandel mit Kindern aufgedeckt. Es basiert auf der wahren Geschichte eines ehemaligen Regierungsagenten, der in Kolumbien Kinder vor Sexhändlern retten soll. „Die Agenturen mit den drei Buchstaben sind alle beteiligt … Adrenochrom ist zehnmal wirksamer als Heroin … Ein Fass Adrenochrom und Kinderkörperteile kosten 77.000 US-Dollar … und werden an ukrainische Biowaffenlabore geschickt … alles organisiert von den Agenturen mit den drei Buchstaben … Es gibt sie mehrere Epstein-Inseln, die vom Geheimdienst/der Regierung verwaltet werden … Wer ist die NATO? Wer ist die UNO? Wer sind die Zentralbanken? Es sind die Banken der Rothschilds.“ https://warroom.org/watch-the-sound-of-freedom-a-spotlight-on-the-global-movement-to-end-the-trafficking-of-minors/ https://100percentfedup.com/passion-of-the-christ-actor-jim-caviezel-implicates-us-regierung-agencies-in-child-sex-trafficking-video/ Auch die jüdische Lobby wendet sich gegen die KM, da ihre Verbindungen zum Holocaust und den Nazis für alle sichtbar werden. Letzte Woche beispielsweise bezeichnete der israelische Botschafter in der Ukraine, Michail Brodski, faschistische Führer wie Stepan Bandera als ukrainische „Nationalhelden“. Laut der jüdischen Zeitung The Forward aus dem Jahr 2021 gibt es in der Ukraine 362 Denkmäler, die Nazis und Nazi-Kollaborateuren gewidmet sind. Dies ist die größte Zahl aller Länder. https://forward.com/news/462916/nazi-collaborator-monuments-in-ukraine/ Obwohl Bandera und seine Gruppe für den Tod von 1,4 Millionen Juden verantwortlich sind, „zog keine einzige Organisation, die sich für den Schutz der Erinnerung an Holocaust-Überlebende einsetzt, eine Augenbraue hoch“, als sie Brodskys Bemerkungen hörte. https://tass.com/russia/1636849 Die Franzosen haben uns nützliche Informationen geliefert, indem sie Satanisten aufgelistet haben, die sich als Zionisten ausgeben und mit der völkermörderischen ukrainischen Nazi-Fraktion kollaborieren. Diese sind: Benyamin Netanyahu, dessen Vater Bension Netanyahu ein Nazi war Der ehemalige sowjetische Dissident Natan Sharansky, Andriy Yermak, Stabschef des Präsidenten der Ukraine Wladimir Selenskyj. Rabbi David Niederman, Präsident der United Jewish Organizations of Williamsburg der Oligarch Boris Lozhkin, ehemaliger Stabschef von Präsident Petro Poroschenko und derzeitiger Präsident der Jüdischen Konföderation der Ukraine; Professorin Hannah Lessing, Generalsekretärin des Allgemeinen Fonds zur Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus; Lubawitsch-Rabbiner Raphael Rutman, Vorstandsvorsitzender der Föderation jüdischer Gemeinden der Ukraine. Der israelische Generalstaatsanwalt Gali Baharav Miyara und die Staatsanwälte haben bereits Maßnahmen ergriffen und sich geweigert, die 4.000 Akten umfassende Bestechungsanklage gegen Kriminalminister Binyamin Netanyahu zurückzuziehen. https://www.debka.com/prosecution-resist-judges-advice-for-a-deal-in-the-netanyahu-bribery-case/ Die KM wissen, dass sie bald vor Gericht stehen werden. Viele versuchen zu fliehen. Sie inszenierten beispielsweise eine Medienveranstaltung, bei der das U-Boot „Titan“ in der Nähe des Titanic-Wracks implodierte. „Die ganze Show wurde wahrscheinlich inszeniert, damit die Epstein-Täter der Justiz entkommen konnten, indem sie ihren Tod vortäuschten“, sagt ein kanadischer Geheimdienstmitarbeiter. Beispielsweise ist Hamish Harding, ein wichtiger Mitwirkender des Weltwirtschaftsforums (WEF) seit seiner Gründung im Jahr 1971, einer der Menschen, die verschwunden sind. In der Zwischenzeit werden Verrätern wie General Mark Milley, dem Stabschef der Vereinigten Stabschefs, persönliche Sicherheitsüberprüfungen versprochen, um sie vor Bedrohungen – einschließlich „Peinlichkeiten“ – zu schützen. https://theintercept.com/2023/06/17/army-surveillance-social-media/ Es gibt auch verstärkte Weltraumopern-Aktivitäten und „Enthüllungen“. Beispielsweise wurde ein Video des ehemaligen Senators Barry Goldwater veröffentlicht, in dem er über UFOs auf der Wright Patterson Air Force Base sprach. Als Teil dieser Enthüllung hat uns das Secret Space Program ein „exklusives“ Video einer Replik eines SSP-Raumschiffs geschickt. Videoplayer 00:00 00:09 Also haben sie uns Folgendes geschickt: 1. UFOS über Malaysia und Indonesien Videoplayer 00:00 01:00 2. UFOs über Florida 20.05.2023 Videoplayer 00:00 00:16 3. UFO über dem Kalifornischen Meer Videoplayer 00:00 00:08 4. UFO über Arizona USA 23.01.2023 Videoplayer 00:00 00:32 Wie immer bei diesem Thema fordern wir die Leser dringend auf, nicht an fliegende Untertassen zu glauben, bis sie tatsächlich die Chance haben, eine zu fliegen.

