Gesundheit: 12 Heilkräuter und Gewürze, die das Immunsystem stärken

Viele essbare Kräuter und Gewürze enthalten große Mengen an bioaktiven Verbindungen, die antibakterielle, antimykotische, antivirale, antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften besitzen.

All diese Eigenschaften sind nicht nur für die Erhaltung der allgemeinen Gesundheit wichtig, sondern auch für die Unterstützung einer gesunden Immunabwehr.

Zusätzlich zu diesen Phytonährstoffen können Heilkräuter und Gewürze eine Vielzahl essentieller Nährstoffe liefern, die für eine optimale Gesundheit von entscheidender Bedeutung sind.

Mit zunehmendem Alter schwächt sich Ihr Immunsystem auf natürliche Weise ab: Die Produktion von B- und T-Zellen in Ihrem Knochenmark und Ihrer Thymusdrüse nimmt stark ab und die Funktion reifer weißer Blutkörperchen (Lymphozyten) im sekundären Lymphgewebe nimmt allmählich ab. B-Zellen sind die Immunzellen, die für die Produktion von Antikörpern verantwortlich sind, während T-Zellen für die Antigenerkennung und das immunologische Gedächtnis wichtig sind. Beide Zellen spielen eine große Rolle dabei, Sie vor Infektionskrankheiten zu schützen.

Aufgrund dieses natürlichen Rückgangs der Immunfunktion sind ältere Erwachsene nicht so widerstandsfähig gegen Infektionen wie jüngere. Glücklicherweise können sie für die dringend benötigte Immununterstützung auf Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen.

Hier sind 12 Kräuter und Gewürze, von denen in mehreren Studien festgestellt wurde, dass sie das Immunsystem stärken:

Astragalus

Die Blütenpflanze Astragalus membranaceus ist ein wichtiges immunmodulatorisches Kraut in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Studien zeigen, dass Astragalus die Proliferation von B-Zellen fördern und die Aktivität zytotoxischer T-Lymphozyten (CTL) steigern kann. CTL-Reaktionen sind ein entscheidender Bestandteil der Reaktion des Immunsystems auf Virusinfektionen.

Schwarzkümmel

Die Samen der Nigella sativa -Pflanze werden in Indien, im Nahen Osten und in Teilen Nordafrikas häufig als Gewürz verwendet. Sie sind auch für ihr Öl bekannt, das antibakterielle, antioxidative, entzündungshemmende , krebsbekämpfende, schmerzstillende und immunmodulatorische Eigenschaften aufweist .

Studien zeigen, dass Schwarzkümmelsamen Verbindungen enthalten, die die Proliferation menschlicher Monozyten im peripheren Blut stimulieren können. Diese Immunzellen werden während einer Infektion vom Blutmark in das betroffene Gewebe mobilisiert, um die Abwehrkräfte des Wirts zu stärken. Als Ergänzung können Schwarzkümmelsamen auch das Immunsystem stärken.

Schwarzer Pfeffer

Aus den Früchten der blühenden Weinrebe Piper nigrum wird eines der am häufigsten verwendeten Gewürze der Welt hergestellt: Pfeffer. Die Schärfe von schwarzem Pfeffer kommt von seinem Hauptbestandteil Piperin, der viele gesundheitsfördernde Eigenschaften besitzt, darunter auch immunmodulatorische Aktivitäten.

Laut einer in Applied Sciences veröffentlichten Studie kann Piperin dazu beitragen , die Immunkompetenz bzw. die Fähigkeit, eine normale Immunantwort auszulösen, nach der Einnahme von Immunsuppressiva wiederherzustellen.

Piperin hat auch antiallergische Wirkungen und lindert nachweislich allergische Symptome wie Niesen, Reiben und Rötungen.

Kamille

Matricaria chamomilla oder deutsche Kamille wird seit langem in der traditionellen Medizin verwendet. Kamillentee ist für seine beruhigende Wirkung bekannt und wird bis heute als natürliches Heilmittel gegen Angstzustände und als natürliches Schlafmittel eingesetzt.

Laut einer Tierstudie können Kamillenextrakte die Gesamtzahl der weißen Blutkörperchen erhöhen. Dank seiner immunmodulatorischen Wirkung kann das Kraut auch die durch bestimmte Medikamente verursachte Immunsuppression rückgängig machen.

Zimt

Zwei Zimtarten, Cinnamomum zeylanicum (echter Zimt oder Ceylon-Zimt) und C. cassia (chinesischer Zimt), werden häufig in verschiedenen TCM-Präparaten verwendet. Beide Arten wurden auch ausführlich auf ihre vorteilhaften Eigenschaften hin untersucht.

In einer in Scientific Reports veröffentlichten Studie fanden Forscher heraus, dass das aus echtem Zimt gewonnene ätherische Öl immunstimulierende Eigenschaften hat, die dabei helfen können, das Tumorwachstum zu stoppen.

In einer separaten Studie wurde unterdessen festgestellt, dass Zimtaldehyd, der aktive Bestandteil des chinesischen Zimts, Immunzellen vor oxidativem Stress schützen und chronischen Entzündungen vorbeugen kann.

Nelken

Die aromatischen Blütenknospen des Syzygium-aromatischen Baumes sind ein beliebtes Gewürz, das häufig in Suppen, Eintöpfen, Saucen und Reisgerichten verwendet wird. Eugenol, ein Wirkstoff in Nelken, ist für seine bemerkenswerten entzündungshemmenden, antioxidativen, antimikrobiellen und immunmodulatorischen Eigenschaften bekannt.

Laut einer Studie kann Eugenol eine gesunde Immunfunktion unterstützen, indem es mononukleäre Zellen des peripheren Bluts , zu denen T-Zellen, B-Zellen und andere Immunzellen gehören, dazu anregt, angesichts bedrohlicher Entitäten wie Krebszellen die richtige Reaktion hervorzurufen.

Holunder

Die Blütenpflanzen der Gattung Sambucus werden in der Volksmedizin seit langem als Heilmittel gegen Erkältungen und Grippe eingesetzt. Ihre medizinische Verwendung hat eine wissenschaftliche Grundlage, da neuere Studien gezeigt haben, dass Holunder reich an Verbindungen mit antiviralen Eigenschaften ist. Holunder-Verbindungen wirken gegen Erkältungs- und Grippeviren, indem sie deren Eindringen in menschliche Zellen blockieren und so deren Vermehrung effektiv verhindern.

Andere Studien haben auch herausgefunden, dass Holunder je nachdem, welcher Teil des Krauts verwendet wurde, Entzündungen entweder auslösen oder hemmen kann. In Tierstudien wurde gezeigt, dass die Polyphenole in Holunder die Immunität stärken, indem sie die Lymphozytenproduktion steigern.

Knoblauch

Knoblauch ( Allium sativum ) ist eines der besten Beispiele für ein immunstärkendes Superfood. Studien zufolge kann Knoblauch die Immunfunktion verbessern , indem er verschiedene Immunzellen wie Makrophagen, Lymphozyten, natürliche Killerzellen, dendritische Zellen und Eosinophile stimuliert. Knoblauch kann auch das Immunsystem unterstützen, indem er dabei hilft, kritische Funktionen der Immunzellen zu regulieren, wie z. B. die Produktion von Immunglobulin, die Sekretion von Zellsignalmolekülen und die Aufnahme von Fremdpartikeln (Phagozytose).

Ingwer

Ein weiteres scharfes Gewürz mit vielen positiven Auswirkungen auf das Immunsystem ist Ingwer. Die Wurzel der Pflanze Zingiber officinale wird auch seit langem in der Volksmedizin verwendet, vor allem als Heilmittel gegen Erkältungen, Migräne, Übelkeit , Arthritis und Bluthochdruck.

Laut einer Studie deutscher Forscher enthält Ingwer eine Verbindung namens 6-Gingerol, die über einen spezifischen Rezeptor Immunzellen stimulieren kann . Da 6-Gingerol dazu in sehr geringen Konzentrationen in der Lage ist, glauben die Forscher, dass das regelmäßige Trinken von Ingwertee eine gute Möglichkeit ist, die Immunität zu stärken.

Süßholzwurzel

Die Wurzel von Glycyrrhiza glabra , einer blühenden Pflanze aus der Familie der Hülsenfrüchte, wird traditionell zur Behandlung von Atemwegs- und Verdauungsbeschwerden eingesetzt. Doch neuere Studien deuten darauf hin, dass Süßholzwurzel auch zur Unterstützung einer gesunden Immunfunktion eingesetzt werden kann.

Laut einer in Acta Pharmaceutica Sinica B veröffentlichten Übersicht enthält die Süßholzwurzel zwei Triterpene, die die Expression und Replikation viraler Gene hemmen können. Das Kraut enthält außerdem Flavonoide, die das Wachstum von Bakterien und deren Produktion von Toxinen hemmen können. Vor allem aber enthält die Süßholzwurzel Verbindungen, die die Aktivität von Immunzellen steigern und die Proliferation von T-Lymphozyten fördern können.

Purpursonnenhut

Echinacea purpurea ist eine blühende Pflanze, die zur Familie der Korbblütler gehört. Seit Jahrhunderten verlassen sich die amerikanischen Ureinwohner auf dieses Kraut, um verschiedene Beschwerden zu lindern. Auch heute noch wird der Sonnenhut als natürliches Heilmittel gegen Erkältungen, Grippe , Entzündungen, Migräne und andere kleinere Gesundheitsprobleme eingesetzt.

Die immununterstützenden Eigenschaften des Roten Sonnenhuts sind gut dokumentiert. Mehrere Studien haben gezeigt, dass es gegen Bakterien wirksam ist, die Atemwegsinfektionen verursachen . Das Kraut zeigte auch antimykotische Aktivität gegen zwei opportunistische Pilzpathogene, nämlich Candida albicans und Saccharomyces cerevisiae .

Im Hinblick auf die immunmodulatorische Aktivität zeigen Untersuchungen, dass Roter Sonnenhut die Aktivität von Neutrophilen, Makrophagen und natürlichen Killerzellen fördern kann, die alle an der angeborenen (unspezifischen) Immunantwort Ihres Körpers beteiligt sind.

Kurkuma

Die Wurzel der Curcuma longa- Pflanze ist eines der beliebtesten Heilkräuter der Welt und wird vielfach auf ihre zahlreichen gesundheitlichen Vorteile hin untersucht. Zu diesen Vorteilen gehört die Fähigkeit, das Immunsystem zu stärken und bei Bedarf Entzündungen zu unterdrücken.

Laut einer Studie italienischer Forscher sind die immunmodulatorischen Eigenschaften von Kurkuma hauptsächlich auf Curcumin zurückzuführen, seinen aktivsten Bestandteil. Es wurde festgestellt, dass Curcumin mit verschiedenen Immunzellen „kooperiert“ , um die Immunantwort gegen Bedrohungen zu stärken.

Und in Fällen, in denen es benötigt wird, hat Curcumin gezeigt, dass es durch verschiedene Mechanismen auch zur Unterdrückung von Entzündungen beitragen kann. Diese Aktivitäten machen Kurkuma zu einem der besten Kräuter zur Unterstützung einer optimalen Immunfunktion.

Genau wie der Rest Ihres Körpers braucht und verdient Ihr Immunsystem jede Unterstützung, die Sie geben können, unabhängig davon, ob Sie gesund, jung oder in den goldenen Jahren sind. Heilkräuter und Gewürze bieten eine einfache, natürliche Möglichkeit, Ihr Immunsystem dringend zu unterstützen, da sie einfach zu Ihren Mahlzeiten hinzugefügt oder als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden können.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 13.06.2023