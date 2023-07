„Adrenochromierung“ unserer Kinder: Es wird keine Gnade für die Elite-Pädophilen-Herrscher unserer Welt geben (Video)

In letzter Zeit wird viel zum Thema Menschenhandel und moderne Sklaverei geschrieben und gesagt, insbesondere nach der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Films „ The Sound of Freedom “, der offiziell exklusiv am 4. Juli in die Kinos gekommen ist.

Es ist wohl das wichtigste Thema, das uns Menschen beschäftigt, denn es geht um unser Kostbarstes: unsere Kinder.

Dieser Artikel untersucht das Thema, den Film und alle dunklen Details, die seine Grundlagen, Behauptungen und Sorgen umgeben.

Dieser Artikel ist wie folgt aufgebaut:

Was ist Menschen- und Kinderhandel? Menschenhandel und Zwangsarbeit sind ein Multimilliardengeschäft Sexhandel mit Kindern Massenhafter Kinderhandel an der US-Grenze; 85.000 Kinder werden vermisst Der Film „Sound of Freedom“, offiziell veröffentlicht am 4. Juli 2023, dem Unabhängigkeitstag Hollywoods dunkelste Ecken Der Angriff der Unternehmensmedien auf Behauptungen gegen Hollywood, Pädophile und Adrenochrome Die CYM Corporation-Lecks Tim Ballards Operation Underground Railroad Seien Sie nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung

1. Was ist Menschen- und Kinderhandel?

Auf globaler Ebene stellt Human Trafficking Search (HTS) fest:

Menschenhandel, Kinderhandel und moderne Sklaverei sind Oberbegriffe – die häufig synonym verwendet werden – und beziehen sich auf die Ausbeutung von Personen durch Androhung oder Anwendung von Gewalt, Nötigung, Entführung, Betrug und/oder Täuschung.

HTS listet 6 Hauptarten des Menschenhandels auf :

Sexhandel und Kinderhandel Zwangsarbeit Schuldknechtschaft Zwangsarbeit von Kindern Unfreiwillige häusliche Knechtschaft Unrechtmäßige Rekrutierung und Einsatz von Kindersoldaten

Die Internationale Arbeitsorganisation („ILO“) schätzt, dass es weltweit 40,3 Millionen Opfer von Menschenhandel gibt – 49,6 Millionen Menschen lebten im Jahr 2021 in moderner Sklaverei, davon 27,6 Millionen in Zwangsarbeit und 22 Millionen in Zwangsheirat.

Laut dem UNODC-Weltbericht 2020 zum Menschenhandel, der anhand offizieller Zahlen aus über 148 Ländern zusammengestellt wurde, ist jedes dritte ermittelte Opfer ein Kind. Mädchen werden hauptsächlich zum Zweck der sexuellen Ausbeutung gehandelt, während Jungen zur Zwangsarbeit eingesetzt werden. [ Quelle ]

Laut der in den Vereinigten Staaten ansässigen National Human Trafficking Hotline :

Menschenhandel liegt vor, wenn ein Menschenhändler Gewalt, Betrug oder Nötigung anwendet, um eine andere Person zu kontrollieren, um gegen ihren Willen kommerzielle sexuelle Handlungen vorzunehmen oder Arbeitskräfte oder Dienstleistungen zu erbitten.

Es gibt viele Mythen über den Menschenhandel, beispielsweise geht es dabei ausschließlich um den Transport von Opfern über Staats-/Provinz- oder Landesgrenzen hinweg – was in Wirklichkeit Menschenschmuggel ist. (Adrenochrome-Händlerin beim Handel mit Körperteilen erwischt (Video))

In Wirklichkeit erfordert das Verbrechen des Menschenhandels nicht unbedingt Bewegung. Opfer können in ihrer eigenen Heimatstadt oder sogar in ihrem eigenen Zuhause rekrutiert und gehandelt werden.

Kinder werden aus verschiedenen Gründen gehandelt.

Laut Save the Children mit Sitz in Connecticut bezieht sich Kinderhandel auf die Ausbeutung von Mädchen und Jungen, vor allem für Zwangsarbeit und sexuelle Ausbeutung.

27 % aller Opfer von Menschenhandel weltweit sind Kinder, und zwei von drei Opfern im Kindesalter sind Mädchen.

Kinder werden häufig zum Zweck der kommerziellen sexuellen Ausbeutung oder als Arbeitskraft gehandelt, beispielsweise als Hausknechtschaft, in der Landwirtschaft, in Fabriken und im Bergbau, oder sie werden gezwungen, in Konflikten zu kämpfen. (Hollywood-Star sagt, dass Adrenochrom zehnmal stärker ist als Heroin (Videos))

Die am stärksten gefährdeten Kinder, insbesondere Flüchtlinge und Migranten, werden oft mit ihren Hoffnungen auf eine Ausbildung, einen besseren Job oder ein besseres Leben in einem neuen Land ausgenutzt. [ Quelle ]

Save the Children bietet viele wertvolle Informationen zum Thema Kinderhandel, einschließlich Mythen vs. Fakten.

Abgesehen von der sexuellen Ausbeutung werden gehandelte Kinder häufig für Zwangsverheiratungen und Zwangsarbeit (moderne Sklaverei) eingesetzt, wobei Indien und der asiatisch-pazifische Raum insgesamt die besten Standorte sind.

Auch Kriegsgebiete wie die Ukraine, Konfliktgebiete und Naturkatastrophen stellen Orte dar, an denen Kinder besonders gefährdet sind, Opfer von Entführung, sexuellem Missbrauch und Menschenhandel zu werden.

Kinder werden auch oft online über große soziale Netzwerke wie Facebook oder TikTok oder über Gaming-Apps, die Chat-Plattformen enthalten, angelockt und getäuscht. [ Quelle ]

2. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind ein Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft

Basierend auf Untersuchungen des US-Gesundheitsministeriums („HHS“) gilt der Menschenhandel heute als die am schnellsten wachsende kriminelle Industrie der Welt, die die illegale Waffenindustrie wertmäßig übertrifft und nach dem Drogenhandel nur an zweiter Stelle steht. [ Quelle ]

Die Internationale Arbeitsorganisation („ILO“) schätzt die Gewinne aus Zwangsarbeit nach den neuesten Zahlen für 2021 auf 150 Milliarden US-Dollar (jährlich) .

Sextourismus, eine weltweite illegale Aktivität, die in Südostasien weit verbreitet ist, macht etwa 35 Milliarden US-Dollar pro Jahr aus.

Und wie der Reporter Clayton Morris von Redacted kürzlich feststellte, bringt der Sexhandel mit Kindern jährlich Einnahmen in Höhe von 34 Milliarden US-Dollar ein. Morris betonte, dass die gesamte Luftfahrtindustrie im Jahr 2023 voraussichtlich einen weltweiten Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar erzielen werde. (8 Mio. Kinder in den Händen elitärer Menschenhandelsnetze zur sexuellen Ausbeutung und Adrenochromproduktion (Videos))

3. Sexhandel mit Kindern

„Vom Sexhandel spricht man, wenn eine Person aufgrund von Gewalt, Betrug oder Nötigung einen kommerziellen Sexakt ausführt. Wenn die Person unter 18 Jahre alt ist, gilt jede kommerzielle sexuelle Handlung als Menschenhandel, auch wenn keine Gewalt, Betrug oder Nötigung vorliegt.

Sexuelle Ausbeutung findet in verschiedenen Umgebungen statt, unter anderem in Bordellen, Stripclubs, Massagesalons, auf der Straße (manchmal auch „Track“ genannt) oder in Privathäusern. Einzelpersonen können im Inland und über internationale Grenzen hinweg gehandelt werden. ”

Nach Angaben der ILO werden 6,3 Millionen Menschen für Sex ausgebeutet.

Human Trafficking Search („HTS“) stellt außerdem fest, dass über die Hälfte aller Kinder in Zwangsarbeit Opfer kommerzieller sexueller Ausbeutung werden.

Frauen und Kinder sind die häufigsten Opfer von Sexhandel, aber auch Männer und Jungen werden wegen Sex gehandelt. Es wird zunehmend festgestellt, dass Personen, die sich als LGBT identifizieren, insbesondere Transgender-Personen, Opfer sexueller Ausbeutung sind.

4. Massenhandel mit Kindern an der US-Grenze; 85.000 Kinder werden vermisst

Tara Lee Rodas, eine Whistleblowerin des US -Gesundheitsministeriums („HHS“), teilte dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses am 26. April 2023 (Anschauungszeit von etwa 01:26:13 bis 01:32:00 Uhr) mit, dass die Vereinigten Staaten föderal sind. Die Regierung ist zum „Mittelsmann“ bei einer milliardenschweren Menschenhandelsoperation gegen unbegleitete Minderjährige an der Südgrenze geworden.

Tara Lee Rodas sagte am 26. April 2023 vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses aus.

Fotoquelle: The Main Wire .

Die vernichtende Aussage von Rodas, der freiwillig bei der Operation Artemis mitgeholfen hatte, einem Plan der Biden-Regierung, die humanitäre Katastrophe an der Grenze zwischen den USA und Mexiko im Jahr 2021 unter Kontrolle zu bringen, lieferte einige schädliche Aussagen über die Folgen der Grenzkrise für Kinder.

Sehen Sie sich HIER den fünfminütigen 45-Sekunden-Clip ihrer Aussage an , einen alternativen Videolink finden Sie HIER .

Laut einem Artikel von ZeroHedge, „Modern-Day Slave Traders“: Hawley Demands Probe Into 85.000 „Lost“ Migrant Children vom letzten April, sagte Frau Rodas, sie sei eingesetzt worden, um dem Office of Refugee Resettlement („ORR“) des HHS bei der Wiedervereinigung von unbegleitete Kinder („UACs“) mit erwachsenen Sponsoren in den Vereinigten Staaten zu untersuchen, die Folgendes angeben:

Ich dachte, ich würde dabei helfen, Kinder in liebevollen Zuhausen unterzubringen. Stattdessen entdeckte ich, dass Kinder über ein ausgeklügeltes Netzwerk gehandelt werden, das mit der Rekrutierung im Heimatland über den Schmuggel an die US-Grenze beginnt und endet, wenn ORR ein Kind einem Sponsor übergibt – einige Sponsoren sind Kriminelle und Menschenhändler sowie Mitglieder transnationaler krimineller Organisationen. Einige Sponsoren betrachten Kinder als Güter und Vermögenswerte, die zur Erzielung von Einkommen verwendet werden.

In dem Artikel wurde auch darauf hingewiesen, dass nach Angaben des US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzes seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden etwa 345.000 Minderjährige unbegleitet in die Vereinigten Staaten eingereist sind, während ein Bericht der New York Times darauf hindeutet, dass das Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste dies getan hat, haben sie den Kontakt zu 85.000 dieser Minderjährigen verloren. Hawley erklärte:

„Die Biden-Regierung ist moralisch für ihr Schicksal verantwortlich. „Der Präsident hat Anfang 2021 die Einschränkungen gemäß Titel 42 für unbegleitete Kinder aufgehoben “, schrieb Hawley in einem Freitagsbrief an den FBI-Direktor Christopher Wray.

„Aus Berichten geht hervor, dass HHS die Überprüfungsverfahren für Sponsoren gelockert und Vergeltungsmaßnahmen gegen Whistleblower ergriffen hat, die diese Bedenken geäußert haben. Infolgedessen wurden Tausende von Kindern modernen Sklavenhändlern ausgeliefert.“

In dem Artikel wurde weiter darauf hingewiesen, dass Rodas in einigen Fällen Zeuge von erwachsenen Sponsoren geworden sei, die „10, 20, 30 und 40 Kinder“ aufnehmen durften, ohne dass HHS Bedenken geäußert hätte.

5. Der Film „Sound of Freedom“, offiziell veröffentlicht am 4. Juli 2023, dem Unabhängigkeitstag

„The Sound of Freedom“ ist ein Film, der auf der unglaublichen wahren Geschichte des ehemaligen Regierungsagenten Tim Ballard basiert, der sich auf eine gefährliche Mission begibt, um Hunderte Kinder vor Sexhändlern zu retten.

Die Hauptrolle spielt Jim Caviezel, der für seine Darstellung von Jesus Christus in Mel Gibsons Film „Die Passion Christi“ aus dem Jahr 2004 berühmt ist. Regie führte Alejandro Monteverde .

Der Kinotrailer zum Film kann hier angesehen werden:

„Nicht genug Leute wissen, dass dieses Problem existiert.“ – Jim Caviezel

Obwohl der Film „The Sound of Freedom“ vor fast vier Jahren im Jahr 2019 fertiggestellt wurde, wird er erst jetzt veröffentlicht, was höchstwahrscheinlich auf die düstere und allgegenwärtige Natur des Kindesmissbrauchs in der Hollywood-Filmindustrie zurückzuführen ist.

Disney, welches 20th Century Fox gekauft hat und besitzt, hat den Film zwei Jahre lang auf Eis gelegt, und sowohl Netflix als auch Amazon verzichteten auf den Vertrieb. Der Film wird jetzt von Angel Studios vertrieben .

Seit den Dreharbeiten zu „Sound of Freedom“ ist Jim Caviezel sehr offen geworden und engagiert sich dafür, Licht in die Dunkelheit des Kindersexhandels zu bringen.

Jim Caviezel über das Ausmaß dieses unterschätzten Übels

In einem Tweet von Truth Justice mit dem Titel „ Adrenochroming Our Children “ vom 25. Mai 2023 (HIER archiviert) mit satten 4,5 Millionen Aufrufen geht Jim Caviezel auf das schiere Ausmaß des Kinderhandels ein und geht auch darauf ein, was ein Drenochrom ist und wie es entsteht:

Millionen unschuldiger Kinder werden jedes Jahr wegen Sexsklaverei, Vergewaltigung, Folter und Adrenochrom gehandelt. Elite-Pädophilen-Blutlinien, die unsere Welt beherrschen, kontrollieren die Kinderhandelsringe weltweit. Viele berühmte Persönlichkeiten sind an diesem Übel beteiligt.

Was ist Adrenochroming bei unschuldigen Kindern? Wenn ein Kind weiß, dass es sterben wird, schüttet sein Körper Adrenalin aus. Es ist der schlimmste Horror, den es je gab. Das Kind ist verängstigt und schreit, wodurch die Menge an Adrenalin, die durch seinen Körper fließt, zunimmt.

Sie werden dann getötet und das Adrenochrom wird mit einer Nadel und einer Spritze aus der Basis ihres Nackens und ihrer Wirbelsäule gesammelt. Sobald die Chemikalie eingesammelt ist, kann sie zu überhöhten Preisen auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. (Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Es wird keine Gnade für die Elite-Pädophilen-Herrscher unserer Welt und alle Menschen geben, die an dieser Gräueltat und dem Bösen beteiligt sind, die unseren unschuldigen Kindern angetan werden.

Diese unschuldigen Kinder werden stunden- und manchmal tagelang absichtlich terrorisiert, um die Menge an Adrenalin zu erhöhen, die in ihren unschuldigen Körpern produziert wird, und dann werden sie ermordet. Ihr terrorisiertes Blut, Adrenochrom, wird dann an Eliten und jede Person auf der ganzen Welt verkauft, die bereit ist, dafür zu zahlen.

„The Sound of Freedom“ ist ein Film, der auf der wahren Geschichte des Schreckens von Millionen unschuldiger Kinder basiert, die weltweit zum Sexhandel genutzt werden, der bereits über den Drogenhandel hinausgegangen ist.

Für die königlichen pädophilen Blutlinien, die unsere Welt kontrollieren (das Komitee der 300), sind Kinder nichts weiter als eine Kuh. Wenn wir weiterhin zulassen, dass unsere Kinder abgeschlachtet, vergewaltigt und gefoltert werden, wird es Urteile über unsere Welt und unser Land geben, wie wir sie noch nie erlebt haben.

Wir müssen furchtlos sein und alle diese Elite-Pädophilen-Blutlinien jagen, die diese Folter-, Vergewaltigungs-, Adrenochrome- und Mord-Kinderhandelsringe kontrollieren und betreiben.

Stellen Sie sich für einen Moment den Terror und die Folter vor, die diese unschuldigen Kinder durchmachen. Was wäre, wenn es Ihre Tochter oder Ihr Sohn wäre?

Tränen laufen ihnen über die Augen, ihr Körper ist an einen Tisch gefesselt, sie schreien um Hilfe, während sie gefoltert werden, und niemand hilft ihnen. Das passiert wirklich unseren Kindern.

Dieses Übel ist auf höchstem Niveau und wir müssen es vollständig beenden, wir müssen es vollständig aus unserer Gesellschaft ausrotten. Wir müssen eine klare Botschaft an das Böse in dieser Welt senden.

Unsere Kinder, Gottes Kinder, stehen nicht zum Verkauf und wir kommen für Sie.

ADRENOCHROMING OUR CHILDREN: Millions of innocent children are trafficked every year for sex slavery, rape, torture and Adrenochrome. Elite Pedophile bloodlines who rule our world control the child sex trafficking rings worldwide. Many famous people are involved in this evil.… pic.twitter.com/ieRl1fx8EH — Truth Justice ™ (@SpartaJustice) May 25, 2023

…

