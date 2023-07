Mel Gibson veröffentlicht neues Video, um das Bewusstsein für Kinderhandel zu schärfen (Video)

Der Schauspieler und Regisseur Mel Gibson hat ein neues Video veröffentlicht, um auf Menschenhandel aufmerksam zu machen.

In dem Video erklärt Gibson: „Eines der beunruhigendsten Probleme unserer heutigen Welt ist der Menschenhandel und insbesondere der Kinderhandel. Unsere Zukunft sind unsere Kinder.“

Der Braveheart-Star fährt fort: „Der erste Schritt zur Ausrottung dieses Verbrechens ist Aufklärung. Schauen Sie sich Sound of Freedom an.“

TGP berichtet: „Sound of Freedom“ ist ein neuer Film mit Jim Caviezel, dem Schauspieler von „Passion of the Christ“, der die wahre Geschichte des ehemaligen DHS-Spezialagenten Tim Ballard schildert, der seinen Job kündigte, um sein Leben der Rettung von Kindern aus Menschenhändlerringen auf der ganzen Welt zu widmen.

In Cavieziels jüngstem Interview mit Devin Nunes, CEO von Truth Social, erzählte Cavieziel, dass Mel Gibson eine große Rolle im Film Sound of Freedom spielen sollte.

Caviezel erklärte: „Mel hat mir und Tim im Film ungemein geholfen.“ (Hollywood-Schauspieler sagt die CIA „betreibe den größten Pädophilenring der Welt“ (Videos))

Später teilte er mit, dass Mel Gibson auch „Tausenden von Kindern das Leben gerettet“ habe.(Hollywood-Star sagt, dass Adrenochrom zehnmal stärker ist als Heroin (Videos))

BREAKING: Mel Gibson urges everyone to go see Sound of Freedom

We cannot be silent any more

The goal: 2 million tickets. Pay it forward. July 4th https://t.co/vET4K9poiu pic.twitter.com/XTYsAoAUB4

— Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) June 29, 2023

300x250