Angetrieben von Propaganda erschweren endlose westliche Fantasien über die angebliche Schwäche und den bevorstehenden Zusammenbruch Russlands die Beendigung des Ukraine-Konflikts.

Obwohl dieser Krieg für Russland eine ernsthafte Belastungsprobe darstellt, hat er die bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit des Landes offenbart.

Das hartnäckige westliche Narrativ, dass Russland am Rande eines unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruchs steht, beruht auf der falschen Wahrnehmung, dass der russische Staat aufgrund seiner Fragilität, wegen seines riesigen Territoriums und seiner kritischen Ungleichgewichte anfällig für innere Konflikte sei.

Obwohl der aktuelle Ukraine-Krieg für Russland eine ernsthafte Belastungsprobe darstellt, hat er in Wirklichkeit die bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit des Landes offenbart.

Die aktuellen strategischen außenpolitischen Ziele Moskaus sind seit ihrer Formulierung im November/Dezember 2021 unverändert geblieben. Ursprünglich sollten sie auf diplomatischem Weg erreicht werden und betrafen nicht nur die Ukraine, sondern auch die umfassenderen Beziehungen Russlands zu den USA und dem Westen.

Eine Einigung hätte durch Verhandlungen erzielt werden können, aber leider wollte der Westen diesen Weg nicht gehen. Infolgedessen musste Russland auf militärische Maßnahmen zurückgreifen, um seine sicherheitspolitischen Interessen durchzusetzen.

Bei Russlands außenpolitischen Zielen geht es in erster Linie darum, die Entmilitarisierung der Ukraine sicherzustellen, jegliche formelle Allianz zwischen Kiew und Washington zu verhindern und einer möglichen militärischen Allianz mit der NATO entgegenzuwirken. (Wirtschaftliche Depression voraus? Bargeldreserven am Ende? Marktexperten warnen vor Crash)

Moskaus Entschlossenheit, das zu bekommen, was es will, ist ungebrochen und man ist bereit, alle verfügbaren Mittel einzusetzen. Wenn die Verhandlungen in Zukunft wieder aufgenommen werden sollten, werden die Themen, die beim diplomatischen Vorstoß Moskaus im November und Dezember 2021 im Vordergrund standen, wahrscheinlich erneut aufgegriffen.(Nord-Süd-Konflikt? Die BRICS laden 70 Staatschefs ein, aber niemanden aus dem Westen)

Leider konzentriert sich das vorherrschende Narrativ in westlichen Ländern oft auf den vermeintlich bevorstehenden Zusammenbruch Russlands und ignoriert den Willen des Landes, die Krise zu überwinden.

Dieses Narrativ scheint durch den Glauben westlicher Politiker an die vermeintlichen Schwächen Russlands genährt zu werden, was das westliche Establishment dazu ermutigt, kein Ende des Ukraine-Konflikts anzustreben.

Aufgrund langjähriger Beobachtungen der Lage vor Ort, insbesondere nach dem berüchtigten „Prigoschin-Aufstand“, kann man schlussfolgern, dass es noch immer keine klaren Anzeichen einer drohenden Krise in Russland gibt.

300x250

Im Gegenteil: Die aktuelle Lage des Landes hat in vielen Bereichen die Erwartungen übertroffen – wirtschaftlich, sozial, demographisch und militärisch, angesichts der Fähigkeit Russlands, der gewaltigen Militärmaschinerie der NATO die Stirn zu bieten.

Die aktuelle Krisensituation dient als ernsthafter Stresstest, bei dem die Fähigkeit Moskaus beurteilt wird, fundierte Entscheidungen zu treffen, soziale Widerstandsfähigkeit zu demonstrieren, Ressourcen effektiv zu nutzen, das eigene Wirtschaftsmodell anzupassen, das politische System aufrechtzuerhalten, Informationsstrategien zu verwalten und außenpolitische Herausforderungen zu meistern.

Zweifellos steht Russland unter enormem Druck und ist wie jeder Nationalstaat Faktoren ausgesetzt, die sowohl Stärken als auch Schwächen offenbaren.

300x250 boxone

Trotz der Schwierigkeiten, die mit der externen Beurteilung der innenpolitischen Lage verbunden sind, haben die vergangenen 18 Monate die bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit Russlands als Marktwirtschaft gezeigt, insbesondere in Zeiten schwerer Belastungen.

Selbst angesichts eines erheblichen Verlusts an Exportmöglichkeiten in den Westen, hat Russland unerwartete Flexibilität und beeindruckende finanzielle und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit bewiesen. Die Vorstellung seines Zusammenbruchs, der in einigen westlichen Medien propagiert wurde, entspringt zweifellos dem Wunsch des Westens, diese Fantasie Wirklichkeit werden zu lassen.

Man betrachte zum Vergleich die jüngsten Ereignisse in Frankreich mit seinen anhaltenden Streiks und sozialen Unruhen. Es wäre unvernünftig zu behaupten, dass Frankreich kurz davor steht, zu implodieren oder die EU zu verlassen.

Oder man nehme die Unruhen auf dem Capitol Hill, die ausbrachen, nachdem der frühere Präsident Donald Trump sich geweigert hatte, das Ergebnis der US-Wahl 2020 anzuerkennen.

Diese Episode hatte erhebliche Auswirkungen auf die amerikanische Innenpolitik, jedoch nur geringe Auswirkungen auf die geopolitische Lage der Vereinigten Staaten.

Die sich abzeichnenden Ereignisse in jedem Land, einschließlich Russland, können am besten als natürlicher und zyklischer Teil der politischen Entwicklung und nicht als unmittelbare Gefahr verstanden werden. Solche Umstände schaffen oft Herausforderungen und Komplexitäten, mit denen sich Länder im Rahmen ihres kontinuierlichen Wachstums und ihrer Weiterentwicklung auseinandersetzen müssen.

Beispiele aus der Vergangenheit – der Aufstand der Streltsy unter Peter dem Großen und eine Reihe gescheiterter Palastrevolten in späteren Perioden – bestätigen die historische Anfälligkeit Russlands gegenüber internen Problemen und Aufständen.

Die aktuelle Situation ist kein isoliertes Phänomen, sondern Teil des breiteren historischen Kontexts des Landes und spiegelt wiederkehrende Muster interner Komplexität und gesellschaftspolitischer Umwälzungen in der gesamten russischen Geschichte wider.

Die russische Führung bewältigte den Wagner-Aufstand effektiv, indem sie das Machtgleichgewicht geschickt aufrechterhielt, potenziell erhebliche Verluste vermied und negative Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen im Ukraine-Konflikt abschwächte.

Diese erfolgreiche Strategie führte zur strategischen Einheit der Streitkräfte und öffnete Wagner die Tür, seine Aktivitäten in anderen Regionen fortzusetzen.

Rückzug aus Russland: Europäische Unternehmen verlieren mehr als 100 Milliarden Euro

Im Sommer legen viele große Unternehmen ihre Geschäftsbilanzen vor. Die Financial Times hat die Bilanzen von 600 großen europäischen Konzernen genauer unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass sich bei 176 Firmen allein die erkennbar ausgewiesenen Sondereffekte als Verluste durch das Verlassen des russischen Marktes auf 100 Milliarden Euro summieren.

Europäische Konzerne haben im zurückliegenden Geschäftsjahr durch die Einstellung ihres jeweiligen Russland-Geschäfts nach der Intervention Russlands in der Ukraine insgesamt mindestens 100 Milliarden Euro an Gewinnen eingebüßt.

Nach Berechnungen der Financial Times summieren sich die bilanzierten Einbußen allein der größten europäischen Unternehmen seit Februar 2022 bereits auf mehr als 100 Milliarden Euro.

Eine Untersuchung von 600 Geschäftsberichten und Jahresabschlüssen europäischer Konzerne für das Jahr 2023 hat ergeben, dass 176 Unternehmen Wertminderungen von Vermögenswerten, währungsbedingte Kosten und andere einmalige Ausgaben infolge des Verkaufs, der Schließung oder der Verkleinerung russischer Geschäftsbereiche verzeichnet haben.

Das meiste Kapital ging verloren, als sich Konzerne hysterisch aus dem russischen Markt zurückzogen.

Am meisten gelitten haben die Geschäfte von Öl- und Gaskonzernen. Shell, BP und TotalEnergies verloren etwa 40,6 Milliarden Euro, indem sie Russland verließen.

Volkswagen entgingen 5,1 Milliarden Euro Gewinn durch das weggebrochene Russland-Geschäft, und Renault, das seine Anteile am russischen Autobauer AwtoWAS abstieß, verlor 2,3 Milliarden.

Insgesamt verloren Industrieunternehmen verschiedener Branchen mehr als 13,6 Milliarden Euro.

Auch Finanzunternehmen verzeichneten erhebliche Gewinneinbußen, darunter die Banken Société Générale (3,1 Milliarden Euro), UniCredit (1,3 Milliarden Euro) und Raiffeisen (1 Milliarde Euro), alle zusammen etwa 17,5 Milliarden Euro.

Dabei zählte Financial Times allerdings nur die direkten Verluste, die die Unternehmen in ihren Jahresberichten auch tatsächlich ausgewiesen hatten. Die Verluste kleinerer Firmen sowie die indirekten Verluste europäischer Unternehmen – etwa aufgrund der explodierenden Energiepreise – sind nicht berücksichtigt.

Auch sind die Umsatzeinbußen und darauf beruhend die entgangenen Gewinne in den Geschäftsberichten nicht gesondert ausgewiesen.

Nebenbei sei angemerkt: über die Hälfte der 1.871 europäischen Unternehmen, die sich vor dem Krieg in Russland betätigten, sind nach Angaben der Financial Times, die sich auf eine Kiewer Wirtschaftshochschule beruft, doch immer noch im Lande tätig.

Zu den großen europäischen Unternehmen, die weiterhin in Russland präsent sind, gehören unter anderem UniCredit aus Italien, Raiffeisen aus Österreich sowie die weltgrößten Konzerne für Nahrungsmittel und Verbrauchsgüter Nestlé aus der Schweiz und Unilever aus dem Vereinigten Königreich.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/de.rt.com/ am 13.08.2023