Unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Maria durch DNA

Teile die Wahrheit!

In vorherigen Artikel „ Beziehung der DNA mit Trägern natürlicher Informationen und antiken Symbolen “ haben wir uns mit den antiken Symbolen natürlicher Information – Löwe/Feuer und KRONE/WASSER – befasst, um anschließend detaillierter zu betrachten, was mit unserem DNA-Molekül passiert, anhand von Bilder, Symbole, Zeichen auf antiken Fresken, Gemälden, Ikonen, Flachreliefs usw.

Bilder und ihre Verbindung

Unsere alten Vorfahren dachten in Bildern, sogar in Schulen, so heißt es, gab es ein ähnliches Fach, in dem sie Lesen und Denken in Bildern lehrten, aber dann wurde es natürlich gestrichen, damit es niemand lernen konnte und dementsprechend auch nicht konnte .

Wir müssen also neu lernen: Bilder betrachten und darauf aufbauend in Bildern denken.

Von den beiden Bildern sollte sich das dritte als mentales Bild im Kopf herausstellen. Viele Heilige halten uns sogar zwei Finger auf Ikonen, Gemälden und Fresken, um uns die Anzahl der Bilder mitzuteilen, wie z. B.:

Abb.01 Taufe des Herrn oder in Abb.02 Ikone der Heiligen unten, mit Bildern zum Nachdenken.

Abb.01 Epiphanie des Herrn

Ich hoffe, Sie haben bereits verstanden, dass antike Ikonen, Gemälde und Fresken keine Menschen darstellen, sondern Bilder und verschlüsselte Symbole, die Sie nicht ansehen und beschreiben müssen – in welcher Kleidung sie sich befinden oder vor wem sie sich verneigen, sondern wie sie zu denken und sich vorzustellen versuchen, was in diesem Bild, dieser Ikone, diesem Fresko dargestellt ist.

Und Jesus Christus – überall – wird nicht als Mensch dargestellt, sondern als Abbild eines Lichtphotons in Strahlung (abgestrahltes Licht um den Kopf herum), das durch die Strahlung von Sonne/der Mond in uns in die DNA (im Kopf in Abb.01) gelangt. (Numerologie: Am Geburtstag des Jesuitenordens wurden in Großbritannien Gräber von Tempelrittern gefunden)

Oben im selben Symbol – Abb. 01 – sind 2 Fische abgebildet – das Bild von 2 DNA-Helixes in elektromagnetischer Strahlung (grauer Hintergrund).

Es ist notwendig, in zwei Bildern zu denken, damit das, was Sie auf Fresken, Ikonen und Gemälden sehen, im dritten Bild visuell in Ihren Gedanken und Träumen angezeigt wird und dann mit Informationen darüber zu Ihnen zurückkehrt und später materialisiert wird.

02 rechts zeigt den Heiligen Nikolaus den Wundertäter mit einer „Raspaltsovka“ in zwei Bildern und links den Heiligen Spyridon von Trimifunt mit Bildern natürlicher Informationen – Feuer / Sonne / Mond und Wasser.

300x250

Abb.02 Ikone des Heiligen Wundertäters Nikolaus und des Heiligen Spyridon von Trimifunt

Verschiedene Menschen in der Antike stellten das Bild der DNA in ihren Werken auf unterschiedliche Weise dar: irgendwo mit Blumen, irgendwo mit Kindern – den Blumen des Lebens ( Abb.04 ), irgendwo mit ein paar Frauen und die Sumerer und Puschkin wurden in ihren Werken als Fische und DNA-Schuppen (Abb.03) dargestellt.

Abb.03 Fische und Schuppen – DNA-Proben bei den Sumerern und in Puschkins Märchen

Abb.04 Kinder-Blumen des Lebens – DNA-Bild

Abb.05 DNA-Strang im Bild

Abb.06 DNA-Proben der Sumerer in Form von Schuppen und Fischen

Außerdem sind auf einigen „Wappen“ (Abb.07) in alten Büchern sowohl Blumen als auch zwei Fische gleichzeitig auf einem „Wappen“ abgebildet, da es sich dabei um die Abbildungen desselben DNA-Moleküls handelt, das hier abgebildet ist in Form von zwei gedrehten Ketten oberhalb des „Wappens“, sowie rechts und links des „Wappens“ (Abb.07), zeigt ein bildlich angenähertes Prinzip eines elektrischen Schaltkreises (Schema in Abb.09) , nach dem DNA funktioniert (rot-feurige hängende Pinselbilder).

Abbildung 08 zeigt die Gottesmutter mit einem Baby, in dessen Gewandung bildlich die Hälfte in Rot Feuer/Sonne symbolisiert und die zweite Hälfte des Gewandes – in der Farbe Blau – Wasser symbolisiert. Die Jungfrau zeigt auf das rote Gewand – Feuer/Sonne ist ein Bild der Strahlung, durch die die DNA nach dem Schema eines elektrischen Schaltkreises arbeitet; links im Bild eines rot-feurigen hängenden Fransenbandes mit Quasten auf dem Bild dargestellt, wie ein Hut in der gleichen Abbildung 08.

300x250 boxone

Abb.07 Ein altes Buch mit einem „Wappen“ und DNA-Bildern

Abb.08 Bild der Jungfrau und des Kindes

Abb.09 Elektrisches Schaltnetz

Abb.10 Pinselbilder in den Händen und der Lebensbaum auf dem Fresko

Abb.11 Pinselbilder in elektrischer Verbindung – im übertragenen Sinne – von der Sonne und zurück zur Sonne (dasselbe) auf der ägyptischen Wand

Da DNA eine mikrokristalline Flüssigkeit (Abb. 12), also ein Flüssigkristall, ist, funktioniert sie wie computerbasierte Flüssigkristalle. In elektrischen Netzwerken arbeiten sowohl DNA als auch Computer nach dem Prinzip der parallelen und seriellen Verbindung von Elementen (aus den Elektrotechnik-Schemata in Abb. 13 und Abb. 14-Schemata zum Verbinden von Bürsten).

Im Fall der DNA sind die Elemente der Verbindung Pinselbilder, die im Kopf eines Menschen gedanklich bildlich geformt und dann im Raum elektrisch verbunden werden.



Abb.12 Mikrokristallisation von gemischtem Speichel, Typ

Abb.13 Elektrischer Schaltplan einer Reihenschaltung von Leitern

Abb.14 Elektrisches Diagramm der Parallelschaltung von Leitern

Abbildung 15 Mikrokristallisierter Lebensbaum mit DNA auf dem Kopf wurde in alten Fresken von Menschen und Tieren dargestellt

Ort und Methode der Unbefleckten Empfängnis der DNA

Die Idee über den Ort und die Art und Weise der Entstehung unserer DNA veranlasste mich, das Gemälde „Die Unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Maria“ in Abb. 16 und das gleichnamige Gemälde im Titel des Artikels bei meiner Präsentation von Bildern zu berücksichtigen.

Tatsächlich stellt sich heraus, dass das DNA-Molekül durch Sonneneinstrahlung in den Drüsen der Jungfrau Maria gebildet wird (über Speicheldrüsen aus Anatomie und Wikipedia).

Wikipedia: Speicheldrüsen (lat. Glandulae salivariae ) sind Drüsen im Mund, die Speichel absondern.

Bei den Drüsen, von denen wir sprechen, handelt es sich offenbar um Speicheldrüsen, deren Speichelgeheimnis (aus der Anatomie) isoliert ist, da es sich um DNA handelt.

Es ist möglich, dass wir auch über die Bildung von DNA in der Zirbeldrüse sprechen, im Allgemeinen im Kopf, wohin der Sonnenstrahl der Strahlung des Sonnengottes Vater (der Älteste oben im Bild) bei Jungfrau Maria in Abb.16 zeigt.

Es stellt sich heraus, dass die Strahlung der Sonne Informationen für die DNA zu den Drüsen transportiert und sie dann in der DNA dieser Drüsen speichert.

Diese Informationen stammen aus Sonneneinstrahlung für die vorhandenen 3 „feurigen“ DNA-Elemente bzw. für die Bildung dieser 3 „feurigen“ Elemente in der DNA, die ich im letzten Artikel über die Tafeln von Isis analysiert habe.

Es scheint, dass diese drei Elemente – Kupfer, Quecksilber und Eisen – entweder bereits in unserer DNA vorhanden sind und zum Zweck einer Umwandlung der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Oder diese Elemente werden zunächst im DNA-Speichel durch Sonneneinstrahlung auf eine Person für die gleiche Empfängnis gebildet.

Von der Sonne ausgehende Strahlen sind direkte Sonnenstrahlung/Strahlung; Reflektierte Wasserstrahlung/Strahlung ist Strahlung, die vom Wasser oder der Erdoberfläche vom Mond reflektiert wird.

Gestreute Sonnenstrahlung entsteht, wenn der Lichtfluss der Sonne gestreut wird.

Das Gleiche gilt für „Wasser“-Elemente vom gleichen Ort: Blei, Zinn, Silber sind entweder bereits in unserer DNA und werden zum Zwecke einer Umwandlung der „Wasserstrahlung“ ausgesetzt.

Oder diese Elemente werden im DNA-Speichel mittels Wasser-„Strahlung“ auf eine Person für die gleiche Empfängnis gebildet.

Abb.18 Mond-„Strahlung“ – Spiegelung der Erde

Abb.19 Mond-„Strahlung“-Spiegelung von Wasser-Stier/Ochse/Widder/Tur/Lamm bei der Schlachtung

Dass Strahlung eine negative Wirkung auf unsere DNA hat, wird uns überall erzählt, aber darüber, dass verschiedene Strahlungen auch eine positive Wirkung auf die DNA haben, wird geschwiegen.

Natürlich ist Strahlung etwas anderes als Strahlung, aber es ist bekannt, dass bei allem Gift und jeder Medizin nur die Dosis zählt.

Abbildung 16 zeigt die unbefleckte Empfängnis durch die Ausstrahlung von DNA-Speichel (Symbolblumen: 2 Blumen über den Säulen) einer Person mit Bildern und Symbolen, die mit Hilfe des Bildes von Gott dem Vater erfolgt– ein grauhaariger Ältester über den Säulen, der die eigentliche Sonne darstellt.

Und auch die dargestellte Empfängnis erfolgt mit Hilfe des Bildes des Heiligen Geistes – eines Engels (im Bild in einem rosa Kleid und mit Flügeln), der im Bild tatsächlich ein Lichtphoton der Sonnenstrahlung mit einem Heiligenschein ist Licht – eine Aura.

Von der tatsächlichen Sonne wird ein Lichtstrahl gezeigt – eine Taube – ein Bild der Sonnenstrahlung von Lichtquanten, die zur Jungfrau Maria geht und ihr Informationen für den DNA-Speichel (aus der Anatomie) übermittelt und diese dann im DNA-Speichel speichert.

Gleichzeitig wird der DNA-Speichel bereits mit Informationen in seinen Drüsen gezeugt, und anschließend werden die gespeicherten DNA-Speichelinformationen offenbar bereits von dort genutzt, wenn nötig, so scheint es, bereits bei der eigentlichen Geburt eines Menschen.

Es stellt sich heraus, dass wir nur einen Teil der DNA-Gene von unseren Eltern und einen anderen Teil der DNA in Form von Informationen aus der Natur erhalten (höchstwahrscheinlich diejenige, die „Wissenschaftler“ uns „Müll“ nennen).

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/tart-aria.info am 31.08.2023