In Washington strebe man aus politischen Gründen einen offenen Konflikt an, meinte der ehemalige Star-Moderator von Fox News. Und „sie werden alles tun, um zu gewinnen“.

Der Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine gegen Russland werde sich wahrscheinlich innerhalb des nächsten Jahres zu einem offenen Krieg ausweiten, meinte der ehemalige Fox News-Moderator Tucker Carlson am Mittwoch.

Die regierenden „Demokraten“ würden den Krieg brauchen, um an der Macht zu bleiben, und zu viele der Republikaner seien bereit mitzumachen.

„Sie werden alles tun, um zu gewinnen“, sagte Carlson in dem gut einstündigen Interview mit dem Radiomoderator Adam Carolla. Er argumentierte dabei, dass wohl weitere Lockdowns wegen Corona unwahrscheinlich seien, da sich zu viele Menschen weigern würden, dem nachzukommen. Carlson warnte allerdings eindringlich:

„Es wird im nächsten Jahr einen heißen Krieg zwischen den USA und Russland geben. Ich glaube nicht, dass wir ihn gewinnen werden.“

Er fügte hinzu: „Wir befinden uns bereits im Krieg mit Russland, natürlich finanzieren wir ihre Feinde.“ Die USA hätten Kiew in den letzten 18 Monaten über 130 Milliarden US-Dollar für Waffen, militärische Ausrüstung, Munition und die Gehälter von Regierungsbeamten zur Verfügung gestellt.

„Ich denke, das könnte leicht passieren“, sagte der bei Fox News ausgestoßene TV-Moderator weiter. „Ich denke, wir könnten uns den Weg in einen ‚Golf von Tonkin‘ bahnen, so dass plötzlich Raketen in Polen landen: ‚Die Russen waren es! Unser NATO-Verbündeter ist angegriffen worden! Wir ziehen in den Krieg!‘ Ich kann mir das sehr gut vorstellen.“

Anfang August 1964 fabrizierten die USA bekanntlich einen angeblichen Zwischenfall mit nordvietnamesischen Schnellbooten im Golf von Tonkin als Vorwand für den Einsatz von US-Bodentruppen in Südvietnam.

Ein von Carlson beschriebenes Szenario war auch im Ukraine-Krieg bereits eingetreten, als im November des vergangenen Jahres eine ukrainische Luftabwehrrakete in einem Dorf nahe der Grenze auf polnischer Seite einschlug und zwei Zivilisten tötete.

Warschau und Washington entkräfteten damals jedoch schnell die Behauptung Kiews, es habe sich dabei um einen russischen Angriff gehandelt.

Carlson argumentierte jetzt, die USA könnten sehr leicht „heute Abend einen Frieden in der Ukraine erzwingen“, indem sie Kiew den Geldhahn zudrehen.

„Andernfalls, und darauf würde ich mein Haus verwetten, würden wir in einen Krieg mit Russland ziehen“, sagte er. „Und es steht natürlich alles auf dem Spiel. Das Leben auf unserem Planeten. Es handelt sich um die beiden größten Atomwaffenarsenale der Welt, die sich gegenüberstehen.“

300x250

Die USA hätten ja „bereits die Kontrolle über die Welt verloren – das amerikanische Imperium befindet sich im freien Fall – und wir werden den US-Dollar verlieren“.

„Und wenn das passiert, werden wir hier echte Armut haben, eine Armut wie in der Großen Depression. Und das kommt von diesem Krieg“, sagte Carlson zu Carolla und fügte hinzu, dass die meisten Amerikaner das vielleicht nicht sehen können. Aber es sei „super offensichtlich“, wenn man die USA verlässt – auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. (Russischer TV-Moderator zu Deutschland: „Wir führen den Zweiten Weltkrieg fort. Diesmal werde man jedoch nicht stoppen“)

Außerdem hätten die USA die deutsche Wirtschaft „zerschlagen“, als die Biden-Administration im vergangenen September die Nord-Stream-Pipeline in die Luft gesprengt habe. Und ihre Ukraine-Politik habe viel dazu beigetragen, Westeuropa – Washingtons einzigen wirklichen Verbündeten in der Welt – zu untergraben.(Hinter den Kulissen wird über eine Teilung der Ukraine diskutiert – Russlands rote Linie)

300x250 boxone

Carlson ist gerade aus Ungarn zurückgekehrt, wo er an einer Konferenz teilgenommen und auch den ungarischen Premierminister Viktor Orbán für Carlsons neues Format auf X (ehemals Twitter) interviewt hatte.

Carlson hat die Social-Media-Plattform X von Elon Musk zu seinem neuen Zuhause gemacht, nachdem Fox News im April Carlsons Abendshow mit den höchsten Einschaltquoten aus nicht öffentlich bekannt gemachten Gründen abgesetzt hatte.

Der „Stellvertreter-Kriegs“-Blues der NATO: Wie die von den USA geführte Kampagne gescheitert ist

Moskau hat die westlichen Wirtschaftssanktionen überwunden und in 18 Monaten Kampfhandlungen ein größeres und effektiveres Militär aufgebaut. Alle Versuche des Westens, Russland zu isolieren und zu schwächen, sind nach hinten losgegangen.

Der von den USA angeführte Versuch, Russland zu isolieren, und der Versuch, seine Wirtschaft und sein Militär mithilfe der Ukraine zu schwächen – der sogar von einigen westlichen Führern als „Stellvertreterkrieg“ bezeichnet wird – scheint mit verschiedenen Maßnahmen das Gegenteil zu bewirken.

Washington und andere NATO-Mitglieder haben wiederholt verkündet, dass der russische Präsident Wladimir Putin in der Ukraine bereits eine strategische Niederlage erlitten hat und „keine Möglichkeit“ hat, den Konflikt zu gewinnen. „Putin hat den Krieg bereits verloren“, behauptete US-Präsident Joe Biden letzten Monat nach der Teilnahme an einem NATO-Gipfel im litauischen Vilnius.

Pentagon-Beamte, die offen zugegeben haben, dass es ihr Ziel ist, Russlands Militär zu schwächen, sprachen in den letzten Wochen von schweren Verlusten für Moskaus Streitkräfte und „stetigen Fortschritten“ bei der lange angekündigten Gegenoffensive der Ukraine. Der ranghöchste amerikanische General, der Vorsitzende der US-Generalstabschefs Mark Milley, ging Anfang des Jahres so weit zu sagen: „Russland hat verloren. Sie haben strategisch, operativ und taktisch verloren“.

Die russische Führung sieht vor Ort ein ganz anderes Bild. So hat Putin behauptet, dass die russischen Streitkräfte in einer wichtigen Schlacht im vergangenen Monat eine Tötungsquote von zehn zu eins erreicht haben. Nach einer Schätzung des russischen Verteidigungsministeriums vom 4. August hat die Ukraine seit Beginn der Gegenoffensive Anfang Juni 43.000 Soldaten sowie Dutzende vom Westen gelieferte Panzer, Infanteriefahrzeuge und Artilleriegeschütze verloren.

„Es ist offensichtlich, dass die vom Westen gelieferten Waffen keinen Erfolg auf dem Schlachtfeld bringen und den militärischen Konflikt nur verlängern“, sagte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu.

Bewertung der militärischen Auswirkungen

Auch wenn die Einschätzungen der Lage auf dem Schlachtfeld stark voneinander abweichen, ist die NATO mit ihren Bemühungen, das russische Militär zu schwächen, bisher eindeutig gescheitert. Moskaus Streitkräfte sind heute unbestreitbar stärker, besser bewaffnet und größer als zu Beginn des Konflikts im Februar 2022. Sie haben auch 18 Monate Erfahrung im Kampf gegen von der NATO ausgebildete Truppen und im Umgang mit den von der NATO gelieferten Waffen gesammelt. Tatsächlich sind die russischen Truppen in dieser Hinsicht so beeindruckend geworden, dass sogar westliche Medien Verteidigungsanalysten über die immer effektiveren Taktiken der kampferprobten Moskauer Streitkräfte zitiert haben.

Diese Experten haben die Fähigkeiten des russischen Militärs gelobt, ukrainische Drohnen abzuschießen, gefürchtete Verteidigungslinien zu errichten und Panzer und Artillerieeinheiten zu zerstören. Der pensionierte britische General Sir Richard Barrons verglich Russlands „lehrbuchmäßige“ Verteidigungspositionen gegen die aktuelle ukrainische Gegenoffensive mit Moskaus Rückzug aus weiten Gebieten in den Regionen Charkow und Cherson im vergangenen Jahr.

„Wenn man das alles zusammenzählt, weiß jeder, dass dies ein härterer Kampf sein wird als um Cherson und Charkiw im Herbst letzten Jahres“, sagte Barrons im Juni gegenüber der Associated Press. Er fügte hinzu, dass die Befürworter der Ukraine die Erfolge Kiews bei der Rückeroberung von Gebieten im letzten Jahr als „Benchmark“ verwendet haben, „was meiner Meinung nach unfair und unter den gegebenen Umständen unangemessen ist“.

Das Center for European Policy Assessment (CEPA), das von einer Reihe von US-Waffenherstellern finanziert wird, äußerte sich ähnlich zur Stärkung des russischen Militärs. „Die Russen sind bei den Ukrainern in die Schule gegangen und haben schnell gelernt“, schrieb Chels Michta, ein US-Militärgeheimdienstler, im Mai. „Die russische Armee von 2023 ist ein anderes Biest als die russische Armee von 2022 in der Anfangsphase des Krieges.“

Ein weiteres Indiz für die erhöhte Effektivität der russischen Streitkräfte ist die Tatsache, dass Kiew Berichten zufolge die von westlichen Militärausbildern gepredigte Kampftaktik aufgegeben hat. Als Reaktion auf die schweren Verluste der neun von der NATO ausgebildeten Brigaden, die an der Spitze der Gegenoffensive stehen, „haben die ukrainischen Militärbefehlshaber ihre Taktik geändert und konzentrieren sich darauf, die russischen Streitkräfte mit Artillerie und Langstreckenraketen zu zermürben, anstatt sich unter Beschuss in Minenfelder zu stürzen“, berichtete die New York Times am 2. August unter Berufung auf nicht namentlich genannte US-Beamte.

Es könnte schwierig sein, genügend Artilleriegranaten zu beschaffen, um diese Strategie aufrechtzuerhalten. Biden und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatten zuvor eingeräumt, dass Kiews Streitkräfte die Munition schneller verbrauchten, als ihre westlichen Lieferanten die Bestände wieder auffüllen konnten.

Biden versuchte, seine umstrittene Entscheidung vom letzten Monat, Streubomben an die Ukraine zu liefern, damit zu rechtfertigen, dass diese Munition – die von mehr als 100 Ländern, jedoch nicht von den USA oder Russland, verboten ist – benötigt werde, um einen Mangel an Artilleriegeschossen auszugleichen. In der Zwischenzeit haben russische Rüstungsunternehmen ihre Produktion hochgefahren, sodass die Moskauer Streitkräfte einem Land, das von Dutzenden westlicher Gönner unterstützt wird, überlegen sind.

Russland hat auch mehr Truppen zur Verfügung als zu Beginn des Konflikts. Mehr als 231.000 Russen haben in diesem Jahr bereits Verträge zur Einberufung unterschrieben, sagte der stellvertretende Leiter des Nationalen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, am 3. August. 2022 hat Moskau 300.000 Reservisten einberufen. Nachdem die Zahl der russischen Kampftruppen um etwa 13 Prozent auf 1,15 Millionen erhöht wurde, billigte Putin im Dezember einen Plan, der eine Aufstockung um weitere 30 Prozent auf 1,5 Millionen in den kommenden Jahren vorsieht.

Trotz der in der Ukraine erlittenen Verluste sind die russischen Bodentruppen deutlich stärker als zu Beginn des Konflikts, wie US-Armeegeneral Christopher Cavoli einräumte. Cavoli, der das US-Europakommando leitet, sagte im April vor US-Gesetzgebern, die Verluste der russischen Marine und Luftwaffe seien minimal gewesen. Er beklagte auch, dass Moskaus Streitkräfte in anderen Teilen der Welt aktiver geworden seien, selbst als mehr Einheiten in die Ukraine verlegt wurden.

„Die Russen sind so aktiv wie seit Jahren nicht mehr, und ihre Patrouillen in den Atlantik und im gesamten Atlantik sind auf einem hohen Niveau, die meiste Zeit auf einem höheren Niveau, als wir es seit Jahren gesehen haben“, sagte Cavoli. „Und das, wie Sie schon sagten, trotz all der Bemühungen, die sie in der Ukraine unternehmen.“

Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen

Genauso wie der angebliche Stellvertreterkrieg Russland unbeabsichtigt militärisch gestärkt hat, hat die von den USA geführte Kampagne zur Zerschlagung der russischen Wirtschaft offensichtlich ihr Ziel verfehlt. In mancher Hinsicht ist sie sogar nach hinten losgegangen.

Washington und seine Verbündeten verhängten beispiellose Wirtschaftssanktionen gegen Moskau, und Biden gelobte, Russland „schnell und hart“ zu bestrafen. Dennoch schrumpfte das russische BIP im vergangenen Jahr nur um 2,1 Prozent und übertraf damit die Vorhersage der Weltbank, die von einem Rückgang um 11,2 Prozent ausging.

Die Wirtschaft ist auf dem besten Weg, dieses Jahr um mehr als 2 Prozent zu wachsen, während die 20 Mitglieder zählende Eurozone angesichts einer historisch hohen Inflation und eines sinkenden Lebensstandards in eine Rezession gerutscht ist.

„Wir haben die Krise überwunden, und unsere Aussichten auf eine rasche Entwicklung sind nach heutigen Maßstäben gut“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am 3. August auf einem Jugendforum in Moskau. „Dies ist eine einzigartige Situation. Sie werden untersuchen, wie dies möglich war und wo unser Land, unser Volk, diese Stärke gefunden hat.“

Moskau hat von den steigenden Energieeinnahmen profitiert – die Regierung meldete für das vergangene Jahr einen Anstieg der Einnahmen aus dem Erdöl- und Erdgasexport um 28 Prozent – und war gezwungen, seine Wirtschaft stärker zu diversifizieren. Und so wie die Ukraine-Krise die westlichen Staaten dazu veranlasst hat, ihre Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern oder ganz aufzugeben, hat sie Russlands Anfälligkeit für Exportmärkte, die geopolitisch mit Moskaus Feinden verbunden sind, effektiv verringert.

Russland hat seine Exporte in andere Länder gesteigert, um die durch die westlichen Sanktionen entstandene Lücke zu füllen, und engere Handelsbeziehungen zu nicht feindlichen Partnern aufgebaut, darunter die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt, Indien und China. Auch die Exporte in die Vereinigten Arabischen Emirate sind laut einem Bericht von Bloomberg Anfang des Monats stark angestiegen. Die VAE führen derzeit Gespräche mit Moskau über ein Freihandelsabkommen mit der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion.

Inzwischen zahlen die Länder, die ihre Importe aus Russland eingestellt haben, einen wirtschaftlichen Preis. So haben die USA beispielsweise lange Zeit Druck auf Deutschland ausgeübt, damit es seine Abhängigkeit von russischem Gas aufgibt. Dieser Übergang wurde erst vollzogen, als die Ukraine-Krise begann und die Nord-Stream-Pipelines durch einen Sabotageangriff zerstört wurden. Infolgedessen stiegen die Ausfuhren des teureren US-Flüssiggases im vergangenen Jahr um 119 Prozent, wie aus den Daten der US Energy Information Administration hervorgeht. Die Europäer mussten höhere Kraftstoffpreise zahlen, und die Internationale Energieagentur warnte letzten Monat, dass der EU im Falle eines kalten Winters in diesem Jahr möglicherweise ein Gasmangel droht.

Nach Beginn des Konflikts in der Ukraine Anfang letzten Jahres zogen westliche Unternehmen ihre Zelte ab und verließen Russland, um das Land zu bestrafen und ihre Tugendhaftigkeit zu demonstrieren. Die russische Reaktion auf diese Abwanderung hat das Land wirtschaftlich unabhängiger gemacht, ohne den Verbrauchern so viele Entbehrungen zu bereiten, wie die westlichen Befürworter Kiews vielleicht gehofft hatten.

Der größte russische Automobilhersteller AvtoVAZ beispielsweise, der ein ehemaliges Nissan-Werk in St. Petersburg übernommen hat, verzeichnete in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 einen Produktionsanstieg von 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Absatz der Marke Lada verdoppelte sich im gleichen Zeitraum auf fast 173 000 Fahrzeuge. Insgesamt wird die russische Produktion in diesem Jahr um 12 Prozent steigen.

Die Besucher russischer Einkaufszentren werden die Auswirkungen des westlichen Exodus nur am Rande bemerken. Einige namhafte internationale Marken wie Zara haben das Land verlassen, andere haben russische Eigentümer und neue Namen. Starbucks heißt zum Beispiel jetzt Stars Coffee, und Reserved wurde in RE umbenannt. Levis heißt jetzt JNS. Die Dekoration der Geschäfte und die Waren sind weitgehend unverändert.

Auch Fast-Food-Ketten, darunter McDonald’s und KFC, wurden umbenannt. Viele der Produkte, die in Russland angeblich nicht mehr verkauft werden, wie z. B. Coca-Cola, sind in russischen Geschäften immer noch erhältlich – wenn auch in einigen Fällen zu höheren Preisen.

Einige Marken haben große Anstrengungen unternommen, um die russische Bevölkerung auszuschließen. Das französische Unternehmen Chanel beispielsweise hat von Russen, die seine Geschäfte in anderen Ländern besuchen, verlangt, dass sie sich verpflichten, keine Einkäufe im Wert von mehr als 300 Euro (331 US-Dollar) mit in ihr Heimatland zu nehmen.

Infolge der Sanktionen haben die Russen die Auswirkungen einer schwankenden Währung zu spüren bekommen. Der Rubel fiel letzte Woche auf ein 17-Monats-Tief, nachdem er im Juni 2022 ein Sieben-Jahres-Hoch gegenüber dem US-Dollar erreicht hatte. Die Rückgänge der letzten Monate haben die Kaufkraft der russischen Verbraucher geschwächt.

Bewertung der geopolitischen Auswirkungen

Die Bemühungen des Westens, Russland zu bestrafen und zu schwächen, haben auch die geopolitische Landschaft erschüttert, da die Krise Moskau näher an China, Indien und andere wichtige strategische Partner gebracht hat. Ende Juli veranstaltete Russland ein Forum zur Vertiefung der Beziehungen zu afrikanischen Ländern, von denen 48 Delegationen zu der Veranstaltung entsandt wurden, und wies damit den Druck des Westens auf Moskau zurück.

Dutzende Länder, darunter das ölreiche Venezuela und Algerien, haben sich um den Beitritt zu BRICS beworben, einem von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gebildeten Wirtschaftsblock. Auf die fünf derzeitigen Mitglieder des Blocks entfallen bereits etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung und 25 Prozent der Weltwirtschaft.

Kritiker von Bidens Politik haben argumentiert, dass er die USA unsicherer macht, indem er Russland, China und andere Gegner näher zusammenrücken lässt. Der frühere Präsident Donald Trump hat darauf hingewiesen, dass der „Stellvertreterkrieg“ Washington näher an den Dritten Weltkrieg gebracht hat als je zuvor.

Eine im vergangenen Jahr durchgeführte Pew Research-Umfrage ergab, dass 62 Prozent der Amerikaner die Partnerschaft zwischen China und Russland als „sehr ernstes Problem“ ansehen.

Der Politikwissenschaftler John Mearsheimer von der University of Chicago hat behauptet, dass die US-Politik zu einer stärkeren „gegenseitigen Abhängigkeit“ zwischen Russland und China führt.

„Die Vereinigten Staaten sollten gute Beziehungen zu den Russen pflegen und sich mit voller Kraft auf Ostasien konzentrieren, weil China ein gleichwertiger Konkurrent ist“, sagte er in einem Interview im April. „Tun sie das? Nein, sie treiben die Russen in die Arme der Chinesen, und sie sind in Osteuropa festgenagelt.”

…

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 01.09.2023