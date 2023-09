So entfernen Sie Graphenoxid, den gefährlichen und geheimen Inhaltsstoff in COVID-Impfstoffen, aus Ihrem Körper

Teile die Wahrheit!

Graphenoxid, eine für Menschen giftige Substanz, wurde in den Covid-19-„Impfstoffen“, in der Wasserversorgung, in der Luft, die wir durch Chemtrails atmen, und sogar in unserer Nahrungsversorgung gefunden.

Graphenoxid interagiert und wird durch elektromagnetische Frequenzen („EMF“) aktiviert, insbesondere durch den breiteren Frequenzbereich von 5G, der unsere Gesundheit noch stärker schädigen kann.

Die Symptome einer Graphenoxidvergiftung und einer EMF-Strahlenkrankheit ähneln den Symptomen, die bei Covid beschrieben werden. Die gute Nachricht ist, dass es nun, da Graphenoxid als Schadstoff identifiziert wurde, Möglichkeiten gibt, Graphenoxid aus unserem Körper zu entfernen und Ihre Gesundheit wiederherzustellen.

Hierbei handelt es sich um einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem mehrere verschiedene Methoden gleichzeitig eingesetzt werden, um die beste Wirkung zu erzielen. Dazu gehören spezielle Nahrungsergänzungsmittel zum Abbau des Graphenoxids im Körper und die Kontrolle elektromagnetischer Felder in der Umgebung, um die Aktivierung von Graphenoxid zu minimieren.

Diese Informationen stammen aus mehreren Quellen und basieren auf wissenschaftlichen Studien. Auf die Links wird unten verwiesen.

Glutathion verstehen

Glutathion ist eine Substanz, die aus den Aminosäuren Glycin, Cystein und Glutaminsäure besteht. Es wird auf natürliche Weise von der Leber produziert und ist an vielen Prozessen im Körper beteiligt, einschließlich Gewebeaufbau und -reparatur, Herstellung von Chemikalien und Proteinen, die im Körper und für das Immunsystem benötigt werden. Wir verfügen über eine natürliche Glutathionreserve in unserem Körper. Das gibt uns ein starkes Immunsystem.

Wenn der Glutathionspiegel im Körper hoch ist, haben wir keine Probleme und unser Immunsystem funktioniert gut. Wenn jedoch die Menge an Graphenoxid im Körper die Menge an Glutathion übersteigt, führt dies zum Zusammenbruch des Immunsystems und löst einen Zytokinsturm aus. (Renommierte Experten warnen vor Turbo-Krebs-Pandemie durch die mRNA-Impfung – sehr viele die dafür warben sind verstorben (Video))

Die Art und Weise, wie Graphenoxid im Körper schnell wachsen kann, um Glutathion zu übertreffen, erfolgt durch elektronische Anregung. Das bedeutet, dass EMFs das Graphen bombardieren, um es zu oxidieren, was schnell die Krankheit auslöst.

Im Alter von 65 Jahren sinkt der Glutathionspiegel im Körper drastisch. Dies kann erklären, warum die am stärksten von Covid-19 betroffene Bevölkerung ältere Menschen ist. Auch bei Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Fettleibigkeit etc. ist der Glutathionspiegel sehr niedrig. Ebenso ist der Glutathionspiegel bei Säuglingen, Kindern und Sportlern sehr hoch. Dies kann erklären, warum Covid-19 diese Menschen nicht betroffen hat.

Wenn Graphenoxid durch bestimmte EMF-Frequenzen oxidiert oder aktiviert wird, übersteigt es die Fähigkeit des Körpers, genügend Glutathion zu produzieren, was das Immunsystem zerstört und die Krankheit verursacht.

Bei Krankheitsfällen (z. B. bei Covid-Symptomen und allen „Varianten“) ist es notwendig, den Glutathionspiegel im Körper zu erhöhen, um mit dem eingebrachten oder elektrisch aktivierten Toxin (Graphenoxid) fertig zu werden.(Mainstreammagazin veröffentlicht Artikel, der die Leser davor warnt, Sex mit Männern zu haben, die gegen COVID geimpft wurden)

Auf der Intensivstation intubierte Covid-Patienten wurden bei Behandlung mit Glutathion und NAC innerhalb weniger Stunden geheilt, Beispiel von Ricardo Delgado

„Wir haben klinische Studien mit Hunderten von Patienten gesehen, die auf der Intensivstation praktisch am Rande des Todes lagen, an ein Beatmungsgerät angeschlossen und intubiert waren.

Bei beidseitigen Lungenentzündungen, die durch die Ausbreitung von Graphenoxid und anschließender 5G-Strahlung in den Lungenplaques verursacht werden. Nun, dieser diffuse Fleck bei diesen Patienten ist symmetrisch, was bei einem biologischen Wirkstoff nicht passieren würde, da er eher asymmetrisch wäre, wie zum Beispiel bei einer Pneumokokken-Infektion, oder? (Bluttest von Ärztin: Sind ungeimpfte Menschen weniger anfällig für Gedankenkontrolle?)

Nun, in diesem Fall tritt ein diffuser Fleck normalerweise in einem Teil der Lunge auf, in einem anderen jedoch nicht, nicht in beiden symmetrisch. Wenn man also Glutathion direkt intravenös – oder sogar oral – oder mit 600 mg N-Acetylcystein (NAC) oder höheren Dosen behandelte, begannen die Menschen innerhalb weniger Stunden, ihre Sauerstoffsättigung wiederherzustellen“ – Ricardo Delgado , La Quinta Colmuna

N-Acetylcystein („NAC“) ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das den Körper dazu veranlasst, Glutathion zu produzieren. Es ist als Vorstufe von Glutathion bekannt und bewirkt, dass der Körper Glutathion endogen absondert, genau wie bei intensiver sportlicher Betätigung. NAC stammt aus der Aminosäure L-Cystein und wird vom Körper zum Aufbau von Antioxidantien verwendet.

Antioxidantien sind Vitamine, Mineralien und andere Nährstoffe, die Zellen vor Schäden schützen und reparieren. Sie können NAC als Nahrungsergänzungsmittel oder als verschreibungspflichtiges Medikament erhalten.

Zink in Kombination mit NAC sind essentielle Antioxidantien, die zum Abbau von Graphenoxid verwendet werden. Ricardo Delgado gibt an, dass er mit diesen beiden Antioxidantien persönlich Menschen geholfen hat, die nach der Impfung von Magnetismus betroffen waren.

Dies ist bei Menschen der Fall, die zwei Dosen Pfizer erhalten haben, magnetisch geworden sind und nach diesen Nahrungsergänzungsmitteln dieses Symptom nicht mehr haben.

Weitere Nahrungsergänzungsmittel, die zur Entfernung von Graphenoxid eingenommen werden können, sind:

Weitere Informationen zu diesen Ergänzungsmitteln zur Entfernung von Graphenoxid finden Sie unter diesem LINK .

Den Zusammenhang zwischen EMF, 5G, Graphenoxid, Hydrogelen und Covid verstehen

Graphenoxid wird durch EMF aktiviert, insbesondere durch die Frequenzen, die Teil des 5G-Spektrums sind. Alle Materialien verfügen über eine sogenannte elektronische Absorptionsbande. Eine Absorptionsbande ist ein Bereich von Wellenlängen, Frequenzen oder Energien im elektromagnetischen Spektrum, der für einen bestimmten Übergang vom Anfangs- zum Endzustand einer Substanz charakteristisch ist.

Dabei handelt es sich um eine bestimmte Frequenz, oberhalb derer ein Stoff angeregt wird und sehr schnell oxidiert. Frequenzen, die auf Menschen gestrahlt werden, die eine Ansammlung von Graphenoxid in ihrem Körper haben, können dazu führen, dass sich das Graphenoxid sehr schnell vermehrt, wodurch das Glutathion-Gleichgewicht gestört wird und innerhalb weniger Stunden ein Zytokinsturm entsteht.

Graphenoxid ist der Hauptbestandteil der von DARPA patentierten Hydrogele. Es sind diese Hydrogele, die in den Covid-Injektionen, den PCR-Testtupfern und den Masken stecken. Ein leitfähiges Hydrogel ist ein polymerähnliches Material mit wesentlichen Eigenschaften und Anwendungen. Sie entwickeln verschiedene Arten leitfähiger Hydrogele, die in vielen Dingen verwendet werden, in unserer Nahrung, unserem Wasser und in Impfstoffen in unseren Körper injiziert werden.

Leitfähige Hydrogele enthalten Nanotechnologie, die sich an Ihre DNA anheftet und von 5G-Sensoren gesteuert werden kann. Sie ermöglichen die DNA-Sammlung und -Manipulation. Leitfähige Hydrogele ermöglichen die Verfolgung und Verfolgung von Menschen.

Es gibt Tausende von peer-reviewten wissenschaftlichen Studien und Artikeln, die sich mit leitfähigen Hydrogelen befassen. Als Sicherungsdokumentation haben wir eine kurze Liste einiger relativer Studien zusammengestellt.

Zusammenfassung der Eigenschaften der Hydrogel- und Quantenpunkt-Nanotechnologie – Klicken Sie zum Herunterladen

Anhand dieser Studien können wir einige der Eigenschaften leitfähiger Hydrogele zusammenfassen.

Eigenschaften leitfähiger Hydrogele: Selbsterholungsfähigkeit, elektrische Leitfähigkeit, Transparenz, Gefrierbeständigkeit, Dehnung, Selbstheilung, Reaktionsfähigkeit auf Reize, was bedeutet, dass sie bestimmte Dinge tun, wenn 5G darauf trifft (oder andere Frequenzen).

Wir sind umgeben von EMF-Strahlung von Mobiltelefonen (oder Mobiltelefonen), Fernsehern und WLAN. Viele Gebiete setzen ebenfalls auf 5G und es wurden Untersuchungen durchgeführt, die den Zusammenhang zwischen den 5G-Netzen und den Covid-Ausbrüchen in einem Gebiet belegen.

Um sich bestmöglich vor einer Graphenoxidvergiftung und der Aktivierung von Graphenoxid in Ihrem Körper zu schützen, müssen Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, um Ihre EMF-Exposition zu begrenzen.

Einige Vorschläge, wie Sie dies erreichen können, sind unter anderem: Leben Sie nicht in einer Stadt mit vielen Sendemasten, wenn es sich vermeiden lässt, schalten Sie Ihr WLAN nachts aus und halten Sie sich, wenn möglich, von intelligenten Zählern und anderen intelligenten Geräten fern. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, EMF-Schutzprodukte wie Orgon-Energiegeräte zu verwenden, um die EMF-Strahlung umzuwandeln und so die schädlichen Auswirkungen abzuschwächen.

Orgonenergie, EMF-Schutz und Graphenoxid

Da Graphenoxid durch EMF aktiviert wird, möchten Sie in Ihrer unmittelbaren Umgebung eine Schutzbarriere schaffen, die die EMF abschwächt, sodass das Graphenoxid nicht aktiviert wird.

In den 1930er Jahren wurde eine Entdeckung gemacht, die heute zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern eingesetzt werden kann. Während einer Reihe von Experimenten entdeckte der verstorbene Dr. Wilhelm Reich , dass lebende Proben in Behältern aus abwechselnden Schichten aus Stahl und nichtleitendem organischem Material in der Lage sind, gesunde „kosmische Energie“ aus der Umgebung zu nutzen.

Er nannte diese Energie „Orgon“. Diese Orgonakkumulatoren hatten die Fähigkeit: Blutproben über längere Zeiträume aufzubewahren; gesündere Pflanzensämlinge keimen lassen; und seinen Patienten, die darin saßen, Schmerzlinderung verschaffen.

Anstelle von Stahl- und Kunststoffblechen verwenden wir heute einen Verbundwerkstoff aus einer Mischung aus Eisenoxid, Stahl, Messing, Schungit und Kristallpulvern, umhüllt von Epoxidharz.

Das Endergebnis ist ein Harmonisierer, der in der Lage ist, die schädlichen Funkfelder von Mobilfunkmasten, intelligenten Messgeräten, Smartphones, Internetroutern und Ihrem Fernseher in vorteilhaftere Energie für Sie und Ihre Pflanzen und Haustiere umzuwandeln.

Die Auswirkungen dieses wissenschaftlichen Phänomens wurden in Studien der University of Pennsylvania und des Heraclitus Microscopic Research Laboratory wiederholt und gut dokumentiert.

Auffallende Ähnlichkeit des Reich-Bluttests mit aktuellen Graphenoxid-EMF-Blutproben

Die auffälligste Studie im Lichte der jüngsten Entdeckungen von Graphenoxid findet sich im „Reich-Bluttest “, der vom Heraclitus Microscopic Research Laboratory durchgeführt wurde .

In diesem Test zeigen sie die Wirksamkeit der Orgonenergie auf das Blut. Sie nahmen zwei Blutproben und steckten eine in eine Kontrollbox und die andere in eine Orgon-Energiebox. Im Laufe der Zeit machten sie mikroskopische Fotos der Blutproben und stellten fest, dass die Orgon-Energieprobe ihre Lebenskraft über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten konnte (es war wie ein Jungbrunnen für Blut).

Wenn ein rotes Blutkörperchen Defekte aufweist und zu sterben beginnt, kann es zu einer sogenannten Akanthozytenbildung kommen, bei der mehrere stachelartige Vorsprünge unterschiedlicher Länge aus der Zelle herausragen. Die folgenden Bilder zeigen, wie es aussieht, wenn eine Blutzelle stirbt.

Zerfallende Blutzellen, die sich bei der von Hericlitus Labs durchgeführten Reich-Blutuntersuchung zu etwas formieren, das Dr. Reich als „Bionen“ bezeichnete.

Diese Folien oben zeigen den bionischen Zerfall lebender und nicht lebender Materie. Die gesündere Zelle hat eine festere Membran mit blauem Licht um sie herum. Dieses blaue Licht ist eigentlich die Lebenskraft oder „Aura“ der Zelle. Es ist das, was Dr. Reich „Orgon“-Energie nannte. Wenn die Zelle stirbt und zerfällt, bildet die Membranwand spitze Vorsprünge, die aus ihr herausragen.

Die bei den Covid-Injektionen verwendeten Nanopartikel auf Graphenoxidbasis sollen die Membran der Zellen durchdringen, um die mRNA in sie einzuschleusen. Dieses ständige Eindringen in die Zellmembranwand könnte die Ursache für diese Membrandeformationen sein. Laut A Laboratory Guide to Clinical Hematology bei der Open Education of Alberta:

„Die Bildung von Akanthozyten erfolgt als Folge erblicher oder erworbener Membrandefekte. Defekte, die ein Ungleichgewicht zwischen dem Cholesterin- und Lipidgehalt der Membran verursachen, beeinträchtigen die Fähigkeit der Erythrozyten, sich zu verformen, was zu einer steiferen Plasmamembran führt.“

Unten sind nun drei Fotos aus einer Blutuntersuchung von Dr. Robert Young zu sehen.

Seine Schlussfolgerung ist, dass das, was wir in diesen Blutzellen sehen, auf die Wirkung einer EMF-Strahlenvergiftung, einer Graphenoxidvergiftung, zurückzuführen ist. Die Bildung der Blutzellmembranen nennt er den „Corona-Effekt“ und den „Spike-Protein-Effekt“.

Dies scheint identisch mit dem Verhalten der sterbenden Blutzellen im Reich-Bluttest-Experiment zu sein. Was wir hier sehen, sind Zellen, die vergiftet wurden und sterben. Auf der letzten Folie sehen wir auch die Bildung des Spike-Proteins.

Im Reich-Bluttest wurde eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht, die zeigt, wie die Orgon-Energiegeräte den Zerfall der Blutzellen verlangsamen und stoppen. Dies zeigt auf zellulärer Ebene, wie die Orgon-Energiegeräte den menschlichen Körper vor schädlichen EMF schützen.

Die folgende Folie zeigt die Ergebnisse des Reich-Bluttests. Die Probe oben ist die Probe, die sich in der Orgon-Akku-Box befand. Die Zelltod- und Zerfallsrate beträgt 5 %. Die Probe darunter ist diejenige, die sich nicht in der Orgon-Akku-Box befand. Die Zerfallsrate beträgt 50 %. Offensichtlich trägt die Orgonenergie dazu bei, die Lebenskraft und Gesundheit des Blutes zu erhalten.

…

