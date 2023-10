Das Damoklesschwert: Ein wirtschaftliches Worst-Case-Szenario für den israelisch-palästinensischen Krieg

Teile die Wahrheit!

Am Dienstag habe ich auf X (Twitter) einen Beitrag veröffentlicht , der ein wirtschaftliches Worst-Case-Szenario für den israelisch-palästinensischen Krieg zusammenfasst.

Es umfasste 10 Punkte:

Der Konflikt eskaliert zu einem regionalen Krieg, in den die USA direkt verwickelt werden. Die OPEC reagiert mit einem Ölembargo. Iran sperrt die Straße von Hormus. Der Ölpreis erreicht 300 $/Barrel. Europa gerät aufgrund der LNG-Knappheit in eine ausgewachsene Energiekrise. Der massive Anstieg der Energiepreise belebt die Inflation wieder und die Zentralbanken reagieren entsprechend. Die Finanzmärkte und der globale Bankensektor brechen zusammen. Die Schuldenkrise erfasst die USA und zwingt die Federal Reserve, ein weiteres Rettungspaket für den Finanzmarkt zu verabschieden. Der Petrodollar-Handel bricht zusammen. Es entsteht eine Hyperinflation.

In diesem Eintrag gehe ich jeden Schritt durch.

Geschichtsreime?

Im Oktober 1973 kämpfte Israel im Jom-Kippur-Krieg gegen eine von Ägypten und Syrien angeführte Koalition arabischer Staaten. Daraufhin verhängte die Organisation Arabischer Erdöl exportierender Länder ein Ölembargo gegen westliche Länder, die Israel unterstützen.

Innerhalb von sechs Monaten stieg der Ölpreis weltweit um fast 300 %, in den USA sogar noch stärker, die zu diesem Zeitpunkt vom Öl aus dem Nahen Osten abhängig geworden waren.

In der gegenwärtigen Zeit startet Israel im schlimmsten Fall eine große Gegenoffensive gegen Palästina, die zu einer Kriegserklärung Irans und Syriens an Israel (andere könnten sich ebenfalls anschließen) führt. (Es ist eine Falle! Die Welle der Auswirkungen, während der Nahe Osten den „letzten Krieg“ führt)

In dieser Situation wären die USA mit ziemlicher Sicherheit gezwungen, zu reagieren und sich an der Verteidigung Israels zu beteiligen. Die Ford-Trägerangriffsgruppe (zu der auch das größte Kriegsschiff der Welt, die USS Gerald R. Ford, gehört) wurde in das östliche Mittelmeer entsandt , und die Biden-Regierung erwägt Berichten zufolge die Entsendung einer weiteren Trägerangriffsgruppe ins östliche Mittelmeer.

Es gibt auch Gerüchte, dass US-Militärfrachtflugzeuge routinemäßig nach Israel fliegen.(Sind Sie bereit für das, was als nächstes kommt?)

Jede direkte Beteiligung der USA am Krieg würde mit ziemlicher Sicherheit eine Reaktion der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) oder zumindest einiger ihrer Mitglieder erzwingen. Dies würde höchstwahrscheinlich die Form eines Ölembargos gegen die USA und möglicherweise Europa annehmen.

Die Straße von Hormus ist eine zentrale, schmale Meerenge für die globalen Ölmärkte. Ein Sechstel des weltweit verbrauchten Öls und ein Drittel des weltweit verbrauchten Flüssigerdgases (LNG) fließen durch ihn .

Die Meerenge umfasst acht Inseln, von denen sieben vom Iran kontrolliert werden, auf allen acht ist der Iran jedoch militärisch präsent. Somit verfügt Iran über die militärische Kapazität, die Meerenge zu schließen .

Es gibt viele Möglichkeiten, die Meerenge zu schließen. Im Wesentlichen reichen sie von einer drohenden Schließung, bei der der Iran damit droht, jeden durchfahrenden Tanker zu versenken, bis hin zur tatsächlichen Versenkung eines Supertankers in der Meerenge, die diese für einen unbekannten Zeitraum sperrt und auch den Persischen Golf verschmutzt.

Da jedoch fast 85 % der iranischen Importe über die Meerenge passieren, kann die letztere Option als unwahrscheinlich angesehen werden.

.

Sollte es zu einer Sperrung oder sogar zu einer Unterbrechung des Verkehrs durch die Straße von Hormus kommen, während das russische Öl- und Gasembargo anhält, würden die weltweiten Öl- und LNG-Preise höchstwahrscheinlich in noch nie dagewesene Höhen steigen.

Dies würde zwar zu einer erneuten Beschleunigung der Inflation führen, hätte aber auch schwerwiegendere Auswirkungen.

Die Achillesferse Europas

Nachdem die meisten Pipelines, die russisches Gas nach Europa liefern, geschlossen wurden, verlässt sich der Kontinent auf den globalen LNG-Markt, um die Lücke zu schließen. Am wichtigsten ist, dass Europa bei seinen Gaslieferungen sowohl auf Quellen aus den USA als auch aus dem Nahen Osten angewiesen ist.

So hat Deutschland beispielsweise gerade einen LNG-Vertrag mit Oman über Gaslieferungen über die Straße von Hormus unterzeichnet. Deutschland hat außerdem eine Vereinbarung mit dem US-amerikanischen Unternehmen Venture Global über LNG-Lieferungen unterzeichnet und ist damit zum größten LNG-Lieferanten für Deutschland geworden.

Allerdings hat VG noch nicht einmal mit dem Bau der Anlage begonnen, von der aus das Gas nach Deutschland geliefert wird.

Auf die USA entfiel im vergangenen Jahr etwas mehr als die Hälfte der europäischen LNG-Nachfrage, während Russland und der Nahe Osten rund 30 % lieferten. Wenn diese beiden letztgenannten Quellen abgeschnitten oder ihr Angebot erheblich reduziert würden, ist es unwahrscheinlich, dass die USA oder andere Quellen die Lücke schließen könnten, da der globale LNG-Markt unterversorgt ist.

Darüber hinaus könnte die Kombination der Gassperre im Nahen Osten (und möglicherweise in Russland) mit einem normalen oder kalten Winter völlig verheerende Bedingungen für den bereits „fein ausbalancierten“ europäischen Gasmarkt schaffen.

Das bedeutet, dass der israelisch-palästinensische Konflikt alle Pläne zur Energiesicherheit in Europa zum Scheitern bringen kann, da russisches Gas abgeschnitten (und abgeblasen) wurde.

Angesichts der Tatsache, dass die deutsche und europäische Wirtschaft bereits in einer Rezession versinkt, kann man die Ernsthaftigkeit dieser Bedrohung kaum genug betonen.

Eine Rückkehr der Energiekrise (mit aller Macht!) würde der europäischen Wirtschaft höchstwahrscheinlich einen tödlichen Schlag versetzen und ihren Bankensektor stürzen, mit bekannten globalen Folgen.

Vom Finanzchaos zur Hyperinflation

Natürlich würde ein wiedererstarkter Inflationsdruck die Zentralbanken zu einer weiteren Runde von Zinserhöhungen zwingen. Dies würde zu Verwüstungen bei Verbrauchern und Unternehmen, aber auch an den Kapitalmärkten führen.

Die Renditen von Staatsanleihen würden wahrscheinlich explodieren. Darauf würde im Frühjahr 2020 ein völliger Zusammenbruch der Vermögens- und Kreditmärkte folgen.

An diesem Punkt würden wir höchstwahrscheinlich erleben, dass die Zentralbanken ihre „Geldperversionen“ auf eine andere Ebene heben. Das bedeutet, dass sie zwar die Zinssätze erhöhen würden, um die Inflation einzudämmen, aber auch Programme zum Ankauf von Vermögenswerten einführen würden, um die Staatsschulden-, Kredit- und Vermögensmärkte zu stützen.

Die Rettung der Finanzmärkte müsste wie im Frühjahr 2020 mehrere Billionen US-Dollar erreichen. Dies würde enorme Geldbeträge und insbesondere US-Dollar in die Weltwirtschaft treiben. Dies würde natürlich den Inflationsdruck massiv erhöhen, aber es besteht die Gefahr, dass etwas noch Schlimmeres passiert.

Als „nukleare Option“ könnte die OPEC den Einsatz des USD im Ölhandel ganz einstellen. Dies würde bedeuten, dass die Dollarnachfrage plötzlich zusammenbrechen würde und die „überschüssigen Dollars“, die früher zum Kauf von Öl verwendet wurden, irgendwann nach Hause wandern würden.

Dies würde zu einem beispiellosen Anstieg der Geldmenge in den USA führen und perfekte Bedingungen für eine Hyperinflation mit einem Produktionseinbruch aufgrund einer tiefen Rezession schaffen, die durch schnelle Inflation, hohe Zinsen und eine Bankenkrise angeheizt wird.

Die Verwüstung der US-Wirtschaft und damit der Welt wäre geradezu apokalyptisch.

Schlussfolgerungen

Während ich dies fertigstelle (11. Oktober), sind in X (Twitter) erste Berichte über Raketenangriffe der Hisbollah auf Israel aufgetaucht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unmöglich, diese Behauptungen zu bestätigen oder zu entkräften. Wenn diese eingetreten sind, haben wir gerade Schritte unternommen, um den ersten Punkt des Worst-Case-Szenarios zu erreichen.

Auf jeden Fall unterstreicht das oben skizzierte Szenario den Ernst der Lage, in der wir uns derzeit befinden. Der israelisch-palästinensische Konflikt hat das Potenzial, 1) ein Energieschachmatt für Europa zu liefern und 2) einen verheerenden Zusammenbruch der US-Wirtschaft einzuleiten.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass es derzeit zwar unwahrscheinlich ist, dass alle zehn Punkte in Erfüllung gehen, doch wenn wir auch nur die ersten Punkte erreichen, würden sie der fragilen Weltwirtschaft einen vernichtenden Schlag versetzen. Deshalb muss die Situation sehr genau beobachtet werden.

Unabhängig davon ist es vielleicht keine schlechte Idee, Gold, Benzin, Gas und Holz (sofern Sie einen Herd haben) zu kaufen.

…

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 18.10.2023