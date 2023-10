Eine unheimliche Reptilien-Sklavenagenda hat die Evolution der Menschheit um 5000 Jahre zurückgeworfen

Seit Tausenden von Jahren lebt ein Großteil der Menschheit in Armut, Knechtschaft, Schmerz und Angst. Trotz vieler leidvoller und schrecklicher Kriege hat sich in den letzten mehr als hundert Jahren nichts geändert. Ist das ein Zufall.

Nein, behaupten auch immer mehr alternative Forscher, weil die Erde vor mehr als 5000 Jahren von Reptilien-Göttern in feindlicher Absicht übernommen wurde. Welche Möglichkeit bleibt den Menschen, sich aus der leidvollen Reptilien-Agenda zu befreien? Ein Essay von Frank Schwede

Es heißt, den Griechen wurde ständig Sex und Angst verkauft, dass eine höhere Schwingung ihrer Leiber unmöglich war. Und laut Platon überlegten die Götter „Wie halten wir die menschliche Herde ruhig?“. Wer aber waren die Götter?

Es wird vermutet, dass es Reptilien waren, die vor mehr als 5000 Jahren über ein Wurmloch aus der 5. Dimension kamen, irgendwann menschliche Gestalt angenommen haben, um die Erde und ihre Bewohner zu täuschen und als Sklaven und Energiequelle zu halten.

Vermutlich sind es Gestaltenwandler, die als Menschen erscheinen, sich aber blitzartig, insbesondere bei Blut- und Opferritualen, in ihre wahre reptiloide Gestalt zurückverwandeln können – und dazu benötigen sie das Blut und die Emotionen der Menschen.

Es bleibt die Frage: sind diese außerirdischen Wesen genetisch wirklich so verschieden vom Mensch und veränderten sie auf technische Weise die menschliche DNA, um die Menschheit für ihre hehren Ziele nutzen zu können?

Wenn wir die heutige Welt in der 3. Dimension betrachten, erkennen wir auf den ersten Blick, dass die Menschheit ihre Menschlichkeit komplett verloren hat.

Wir leben also in einer menschfeindlichen Struktur. Warum lassen wir das zu? Leben wir tatsächlich in einer negativen Alien-Agenda oder reden wir uns das am Ende bloß ein, um damit unser Unvermögen zu entschuldigen, nichts an diesem Zustand zu ändern?

Um eine klare Antwort auf diese Frage geben zu können, müssen wir die ganze Geschichte kennen – und zwar von A – Z. Gerne wird behauptet, dass ein nicht unerheblicher Teil der Menschheit Reptilieneigenarten besitzt, die neben Blut- und Menschenopferrituale auch Gier und Herrschsucht zur Folge haben.

Die zweite Frage lautet: Ist es möglich, diese Defekte zu reparieren oder wird wie immer alles beim Alten bleiben und nur die Privilegierten werden ein genetisch besseres Rüstzeug bekommen, sodass wir irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft einen noch extremeren genetischen Zweiklassenstaat bekommen werden? (Projekt Gateway: Geheimdienste experimentierten in höheren Dimensionen und trafen auf fremdartige Reptilienwesen)

Sie haben das kosmische Gedächtnis gelöscht

Wer die Entwicklung des Transhumanismus aufmerksam verfolgt, wird festgestellt haben, dass genau das gerade hinter den Kulissen geschieht. Und zwar deshalb, weil es seit Beginn der Geschichte so ist, dass außerirdische Mächte über genetisch reduzierte Menschen herrschen. Genau deshalb wird sich auch in Zukunft nichts daran ändern.

Bei Hesiod heißt es, dass die unwissenden und ohnmächtigen Menschen die Musen im Wechselgesang mit den Geschenken der unsterblichen Götter rühmen. Die Wahrheit aber ist, dass die falschen reptiloiden Götter die Menschheit als Sklaven erschaffen haben und ihr Zivilisation aufgezwängt hat mit dem Ziel, dass sie unwissend und ohnmächtig bleibt.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben sie das kosmische Gedächtnis gelöscht. Das geschah, als sie Sakkarah in Ägypten infiltrierten. Fortan schufen sie Ereignisse, die zu dem führten, was wir heute auf unserem Planeten sehen: Chaos, Krieg und Zerstörung.

Die Menschen treffen aufgrund ihrer Unwissenheit ständig die falschen Entscheidungen. Das hat schließlich dazu geführt, dass das, was wir heute als Zivilisation bezeichnen, in Wahrheit ein Netzwerk aus Abhängigkeit, Indoktrination, und Betrug ist, in Form eines lebendigen, offenen Gefängnisses, weil niemand merkt, dass er in einer künstlich erschaffenden Matrix einer anderen Spezies lebt, die auf der Erde bereits vor mehr als 5000 Jahren eine Plantage angelegt hat, die sie ständig aberntet.

Liebe, Leid, Furcht und Hoffnung nutzen die falschen Reptilien-Götter, um uns in dieser künstlichen Matrix hörig zu halten. Sie schufen somit Strukturen, die auf erlösungsorientiertem Denken basieren, dass wir kleine und einsame Würmer bleiben, die erst aus der Sünde herauskommen müssen, um endlich frei zu werden – was natürlich ein völlig falscher Gedanke ist – der noch immer perfekt funktioniert.

Die Menschheit kann also aufgrund ihrer veränderten Gene gar nicht anders als weiter die Rolle des Sklaven zu spielen, weil ihr die quasi in die Wiege gelegt wurde.

Dennoch scheinen den Reptilien-Göttern die Leiden nicht zu reichen, dass sie ständig neue künstlichen Katastrophen schaffen, Gesetze schnüren, die den Menschen gerade mal die Luft zum atmen lässt, was sie dann als die große Freiheit bezeichnen.

Tatsache ist, dass die sogenannte Reptilien-Agenda die menschliche Evolution um rund 5000 Jahre verzögert hat. Die Lehren, die unwiderruflich ein wichtiger Teil der Menschheitsgeschichte sind und somit zur Menschheit gehören, wurden umgangen, verdreht und verzerrt.

Die Agenda der Invasoren lautet Gedankenkontrolle durch Religion, Kultur und Politik. Das ist deshalb möglich, weil es die Manipulatoren auf geradezu clevere Weise schaffen, die Menschheit davon abzuhalten, aus ihrem geistigen Inneren heraus zu leben.

Täglich Brot und Spiele

Religion, Kultur und Politik sind Systeme, die von den falschen Göttern vorgegeben wurden und aus den Hinterzimmern ihrer Macht noch heute gesteuert werden.

Erst wenn wir erkennen und lernen, diese mentalen Programme zu transzendieren, werden sie ihre Macht und Kontrolle verlieren, weil diese Wesen nicht wissen, was Bewusstsein ist, weil sie die grundlegenden menschlichen Emotionen nicht verstehen.

Die Götter verstehen nur ihre mentale Programmierung, die sie allerdings intelligent umzusetzen verstehen, damit sich die Menschheit seit Generationen wie Automaten im Kreis dreht und Brot und Spiele als eine Geste der Freiheit empfindet.

Das hat dazu geführt, dass die Menschheit in diesem Kreislauf festgesteckt – bis heute. Und er darf auf gar keinen Fall unterbrochen werden – denn stehen die Menschen erstmal mit ihrem Herzen in Verbindung, hält sie das davon ab, Grausamkeiten zu begehen – weshalb die Herzverbindung unterbunden wird.

Die Gedankenkontrolle geschieht auf vielfache Weise. Drogen, Horrorfilme, Seelenschmerz durch Armut und Einsamkeit sowie Krieg und Chaos zerstören das innere Gleichgewicht und ziehen die Seele regelrecht aus dem Körper.

Seit 2009 nimmt die mentale Kontrolle weiter zu, die Zügel werden angezogen, weil die falschen Reptilien-Götter das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren. Und weil es für die Masse kein Entrinnen und somit keinen Ausweg gibt, bleibt für jeden Einzelnen nur die Möglichkeit, eigene Wege zu suchen.

Leider tappen die meisten dabei in die Falle ihrer Herrscher, indem diese vor jeder Wahl frohlocken, besser und gerechter zu sein, doch in Wahrheit treiben sie die Herde noch tiefer ins Verderben, damit diese sich weiter als Blinde unter den Sehenden in falschen Hoffnungen wähnt.

Dem System der „göttlichen Beschränkungen“ zu entkommen, wird somit weiter nichts anderes als eine Hoffnung bleiben, eine letzte Hoffnung, die höchstens einer Handvoll Privilegierter gelingt.

Der Rest wird untergehen im Sumpf von Macht, Geld und Gier und verstrickt sich dabei immer tiefer in wirklichkeitsfremden Glaubens – und Wissenschaftslehren, die ihnen von Pseudointellektuellen täglich aufs Brot geschmiert werden. Schlimm daran ist, dass die Mehrheit in diesem selbstgeschaffenen Traum glücklich zu sein scheint.

Es geht jetzt um den planetarischen Aufstieg und um das Studium der Realgeschichte, der Aufdeckung der seelischen Abhängigkeit der Menschheit von außerirdischen Göttern und Manipulatoren.

Der letzte Befreiungsschlag

Alles, was der Menschheit dazu noch fehlt, ist ein allerletzter Befreiungsschlag, einer der nicht von den falschen Göttern für die Menschheit entwickelt wurde. Bisher hat es offenbar niemand geschafft, obwohl das Bewusstsein mental nicht kontrolliert werden kann.

Unsere Aufgabe sollte also darin bestehen, ein positiv ausgerichtetes Kollektivbewusstsein zu schaffen und umzusetzen. Wird das in Zukunft möglich sein? Wohl kaum, und das ist bedauerlich.

Der Grund ist, dass der Menschheit dazu die grundlegende Wahrheit fehlt – und genau das ist Grundübel ihres Seins auf diesem Planeten. Und das wird sich wohl auch in Zukunft trotz vieler mahnender Worte und Beschwörungen nicht ändern, weil dieser Kurs genetisch so verankert ist.

Das heißt, die Menschheit kann gar nicht anders, weil dieses Verhalten instinktiv ist, also wird sie dieses Übel wohl oder übel weiter in Kauf nehmen müssen.

Die Menschheit hat diese Barrikade trotz vieler leidvoller und schrecklicher Kriege in den letzten hundert Jahre nicht überwunden und dass wird wider allen esoterischen Geschwafels wohl auch in Zukunft so bleiben.

Dennoch will niemand leiden, also wird jede Seele sich auch in Zukunft weiter wie eine Schlange durch ihr Sein auf der Erde winden müssen und schauen, wie sie am besten durch dem Sturm kommt, der ihr auf Erden heftig von vorne entgegen bläst.

Selbstlüge, Gier und Kriege werden also weiter das Alltagsbild auf der Erde prägen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, bis die genetische Programmierung geändert wird.

Die Wahrheit ist: Wer die Urbedingungen seines Seins auf Erden, also Ohnmacht und Unwissenheit, nicht akzeptiert und annimmt, sondern stattdessen versucht, sie zu überwinden, wird auf der Stelle nur noch mehr davon erhalten.

Pseudomacht und Pseudowissenschaften haben seit mehr als zehn Jahren in atemraubender Geschwindigkeit zugenommen, dass sich ihr kaum noch jemand entziehen kann, weil er augenblicklich zum schwarzen Schaf in der Herde erklärt wird.

Der Kulturkrieg, in dem wir uns momentan befinden, dient in Wirklichkeit der Schaffung einer neuen Hoffnungsideologie, hinter der die Massen her rennen wird wie Ratten hinter dem Käse.

Es wird immer bei der ungesunden Mischung aus Ablenkung, Hoffnung, Brot und Spiele bleiben, denn Politik und Religion sind seit Anbeginn ein unheilvolles Tandem, die einen drohen auf materieller Art, die anderen auf moralischer.

Über die Seele der Menschheit haben die Invasoren keine Macht, sie ist Teil des Universums und Teil der Schöpfung des Universums. Dort sind alle Informationen unseres Wissens gespeichert.

Dieses Wissen gehört der Menschheit – und das muss sie zurückbekommen. Nur das ist der Weg in die Freiheit!

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 16.10.2023