Papst stellt die neueste „Woke“-Ermahnung auf der Globalistensynode vor – Ziel: die Eine-Welt-Religion der Illuminaten

Der Illuminati-Insider Leo Zagami berichtet:

Der Davos-liebende Papst veröffentlichte gestern ein neues Dokument mit dem Titel „Laudate Deum“ . Die apostolische Exhortation bekräftigt die Besorgnis von Papst Franziskus hinsichtlich des Klimawandels und hat mindestens eine große Stärke: Sie ist kürzer als Laudato Si‘ („Gepriesen sei“), seine erste „woke“ Enzyklika aus dem Jahr 2015, die sich mit einem im Wesentlichen gleichen Thema befasst.

Der erste Abschnitt von Laudate Deum , „Die globale Klimakrise “, ist ein „woke“ Daten-Müll, der die üblichen globalistischen Lügen unterstützt, die gehirngewaschenen Linken weltweit aufgedrängt werden.

Er macht sogar einen bedauerlichen Patzer, als er die Erinnerung an COVID-19 und seine Lektion wieder aufleben lässt, die in seinen Worten zeigte: „Was in einem Teil der Welt passiert, hat Auswirkungen auf den gesamten Planeten.“

Das mag wahr sein, lieber Papst, aber die „Wissenschaft“ hinter der COVID-Hysterie und den Lockdowns 2020–2021 erwies sich als fehlerhaft oder völlig falsch und manipulativ, was zu Tausenden unnötigen Todesfällen, Arbeitsplatzverlusten und systematischer Schikanierung aller Menschen, einschließlich erfahrener Wissenschaftler, führte , der die COVID-Richtlinien in Frage stellte, die die letzte Phase der Neuen Weltordnung und den Aufstieg des Cyber-Satans einleiten sollten, wie ich in „Confessions of an Illuminati Volume 7: From the Occult Roots of the Great Reset to the Populist Roots of The Great Reject“ erklärt habe .

Nach der COVID-19-Krise hat der Reiz, um jeden Preis „der Wissenschaft zu folgen“, als Schlagargument für alles, einschließlich des üblichen Mantras vom „Klimawandel“, verständlicherweise nachgelassen, und die einzigen, die noch glauben, sind diese Lügner die die nächste Impfung trotzdem in Anspruch nehmen möchten, ungeachtet der Folgen für die eigene Gesundheit. (Papst setzt auf Globalismus – so wird die Menschheit auf den Aufstieg des Antichristen vorbereitet)

„In der Zwischenzeit“, wie ich in meinem neuesten Buch „Confessions of an Illuminati Volume 9: Seven Steps to The Secrets of the New World Disorder from Transhumanism and Immortality to Gnostic Jesus, UFOs, and Insect Witchcraft“ schrieb.

…Seit Beginn von COVID wird „Build Back Better“ von den hirnlosen und nutzlosen „jungen Weltführern“ wiederholt, die ständig zum Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab in Davos in der Schweiz strömen, einer modernen Ausgeburt von Adam Weishaupts Order of the Illuminaten und der Kern des aufstrebenden Vierten Reiches.

Zagami weist auf die Schlüsselrolle eines der bekanntesten Jesuitenagenten und Anführer der Davoser Illuminaten hin:

Als Schwab, ein Jesuitenagent, und seine WEF-Illuminati-Lakaien die COVID-Tragödie in eine Gelegenheit verwandelten, einen „Great Reset“ auszulösen, der die globalen Märkte, die Regierungsführung und die Macht verändern würde, stimmten fast alle westlichen politischen Führer zu, ohne die Absurdität in Frage zu stellen.

Der zweite Abschnitt des Laudate Deum trägt den Titel „Ein wachsendes technokratisches Paradigma“ , in dem der Papst auf rhetorische Weise fragt, werden zukünftigen Cyber-Satan kontrollieren wird.

Es ist erschreckend zu erkennen, dass die durch die Technologie erweiterten Kapazitäten „denjenigen, die über das Wissen und insbesondere die wirtschaftlichen Ressourcen verfügen, um sie zu nutzen, eine beeindruckende Dominanz über die gesamte Menschheit und die ganze Welt verliehen haben.“

Noch nie hatte die Menschheit eine solche Macht über sich selbst, und doch gibt es keine Garantie dafür, dass sie sinnvoll genutzt wird, insbesondere wenn man bedenkt, wie sie derzeit genutzt wird. . . In wessen Händen liegt all diese Macht, oder wird sie irgendwann in die Hände fallen?

Franziskus kritisiert die Idee einer „Weltautorität, die sich auf eine Person oder eine Elite mit übermäßiger Macht konzentriert“. Stattdessen argumentieren sie in typisch jesuitischer heuchlerischer Weise für die Notwendigkeit effektiverer internationaler Organisationen mit der Kraft, dem Gemeinwohl zu dienen, Hunger und Armut zu beenden und grundlegende Menschenrechte zu verteidigen.

Aber genau diese Organisationen dienen der Neuen Weltstörung und konzentrieren ihre Macht auf Menschen wie Alexander Soros und Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum.

Die enttäuschendste Eigenschaft von Laudate Deum ist das Fehlen eines echten religiösen Zwecks. Tatsächlich hätte es von Absatz Nr. 2 bis Absatz Nr. 60 von jedem intelligenten Ungläubigen verfasst werden können, der für eine säkulare NGO arbeitet. Jesus taucht in Absatz Nr. 1 nur selten auf und macht dann eine Pause bis Absatz Nr. 64.

In einem Text von 7.500 Wörtern kommt das Wort „Jesus“ am Ende nur dreimal vor; „Gott“, elfmal; „Kirche“, einmal; „katholisch“, zweimal; einmal „biblisch“; „Bibel“, einmal; und einmal „christlich“.

Alles, was mit Religion zu tun hat, ist in einem praktischen Nachtrag mit dem Titel „Spirituelle Motivationen“ aufgeführt, der sich auf eine Vielzahl von biblischen Referenzen stützt.

Aber das Laudate Deum ist im Wesentlichen ein weltliches freimaurerisches Dokument mit einem religiösen Zusatz, den die meisten der angesprochenen Parteien wahrscheinlich ablehnen werden.

Man kann argumentieren, dass dies einen Zweck hat, eine bestimmte Art der „Begleitung“. Franziskus versucht, mit seinen Illuminati- und Freimaurer-Agenten auf der ganzen Welt zu sprechen und verwendet dabei eine gemeinsame „woke“ Sprache, die sich an ein sehr vielfältiges globales Publikum richtet, um sich auf die Eine-Welt-Religion vorzubereiten.

Der globalistische Papst Franziskus eröffnete gestern mit einer Messe im Vatikan die kirchliche „Synode zur Synodalität“ und gab damit den Auftakt zu einer Veranstaltung, die bis Oktober 2023 andauern wird: „Aufeinander und auf den Heiligen Geist hören“, um einen Weg nach vorne zu finden, „um die Probleme anzugehen, mit denen die Kirche heutzutage konfrontiert ist“.

Zu den 363 stimmberechtigten „Mitgliedern“ der Synode gehörten jedoch neben den Kardinälen und Bischöfen etwa 70 Laien (35 Männer, 35 Frauen), darunter viele Freimaurer, sowie Mitglieder des Opus Dei. Zusätzlich zu den 363 stimmberechtigten Mitgliedern werden mehr als 30 weitere Teilnehmer teilnehmen, jedoch ohne Stimmrecht.

Dazu gehören zwölf „brüderliche Delegierte“ aus anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften und acht „besondere Eingeladene“, darunter Bruder Alois, der Prior der Taizé-Gemeinschaft, einer ökumenischen christlichen Mönchsbruderschaft mit Sitz in Taizé, Saône-et-Loire, Burgund , Frankreich, 1940 von Bruder Roger Schütz, einem reformierten Protestanten, gegründet.

Am vergangenen Samstag nahmen Führungspersönlichkeiten von über 20 Konfessionen oder Kirchengruppen an der Mahnwache selbst teil, die als Teil der Vorbereitung auf die 16. Ordentliche Generalversammlung der Synode der Katholischen Kirche gedacht war, die als „Synode der Katholischen Kirche“ bezeichnet wird.

Zu den anwesenden ökumenischen Vertretern gehörten der Ökumenische Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel; die Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes, Pfarrerin Dr. Anne Burghardt; und der Vorsitzende der Pentecostal World Fellowship, Rev. Dr. William Wilson, und natürlich der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, von der Church of England, das zeremonielle Oberhaupt der weltweiten anglikanischen Gemeinschaft, die das Vaterunser vorstellte, zu denen alle eingeladen waren in ihrer eigenen Sprache zu rezitieren, was wie eine Probe für die kommende freimaurerische Eine-Welt-Religion wirkte, die ich seit Jahren in Büchern wie Band 7 darlege .

Wie die Zeitschrift America – The Jesuit Review betonte:

Die Synodalitätssynode ist offiziell die 16. ordentliche Versammlung der Bischofssynode, verspricht aber, sich radikal von allen ihren Vorgängern zu unterscheiden.

Viele in der Kirche glauben, dass Papst Franziskus im Vorfeld dieser Synode absichtlich Unklarheiten verbreitet hat.

Kardinäle, Bischöfe, Priester, Ordensbrüder, Nonnen und Laien aus der ganzen Welt werden über „die katholische Kirche in der Moderne“ und darüber diskutieren, wie man als globale Gemeinschaft vorankommen kann, aber konservative Katholiken misstrauten den Auswirkungen solcher Zusammenkünfte und den Hinweisen des Papstes auf die Möglichkeit, homosexuelle Paare zu segnen und Frauen zu Priestern zu ernennen, dies löst bereits Kontroversen aus.

…

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 19.10.2023