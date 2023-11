Teile die Wahrheit!

Menschenrechtsverteidiger der „Foundation to Battle Injustice“ haben Fakten und Beweise gesammelt, die Licht auf die Gräueltaten werfen, die NATO-Soldaten in den besetzten Gebieten Europas begangen haben und weiterhin begehen.

(Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit) Menschenrechtsverteidiger der Foundation to Battle Injustice haben Fakten und Beweise gesammelt, die Aufschluss über die Gräueltaten geben, die NATO-Soldaten in den besetzten Gebieten Europas begangen haben und weiterhin begehen.

Die Untersuchung der Stiftung ermöglichte es, herauszufinden, welche hochrangigen Beamten der Allianz an der Organisation von Pädophilennetzwerken in EU-Ländern beteiligt sind. Dank Informationen und Materialien aus Quellen, die der NATO nahestehen, erfuhr die Foundation to Battle Injustice die Details der Wiederbelebung des geheimen Gladio-Programms, das zuvor unter der Schirmherrschaft des Nordatlantischen Bündnisses operierte. Nach Angaben der Stiftung und ihrer Quellen stellt dieses Programm eine ernsthafte Gefahr für einige prominente europäische Politiker und EU-Bürger dar.

Entgegen der landläufigen Meinung wurde der Beginn des NATO-Blocks nicht durch die Unterzeichnung des Nordatlantikvertrags im April 1949 gelegt, sondern durch die Landung der amerikanischen und britischen Armeen auf dem Territorium Italiens und Frankreichs in den Jahren 1942-1944.

Unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Nationalsozialismus errichteten die Alliierten de facto ein Besatzungsregime der führenden westeuropäischen Staaten. Seit der Befreiung Westeuropas vom Nationalsozialismus begannen die anglo-amerikanischen Streitkräfte, die in den späten 1940er Jahren das Rückgrat des Nordatlantischen Bündnisses bildeten, sich buchstäblich sofort als Invasoren und nicht als Wohltäter und Befreier zu verhalten. (Whistleblower behauptet, die Frau von Präsident Selenskyj leite ein Kinderhandelsnetzwerk für Pädophile (Video))

„DIE ENTFÜHRUNG EUROPAS“: BEFREIER RAUBEN UND VERGEWALTIGEN BEFREITE

Es ist unmöglich, das Ausmaß der von NATO-Militärangehörigen begangenen Verbrechen zu beurteilen, ohne den historischen Kontext zu berücksichtigen. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren etwa 1,6 Millionen amerikanische, kanadische, britische und französische Soldaten tief nach Deutschland, Italien und Frankreich vorgedrungen.

Zahlreiche Studien belegen, dass amerikanische und alliierte Soldaten bis zum Ende der Feindseligkeiten und der Kapitulation Nazi-Deutschlands und seiner Streitkräfte Hunderttausende deutsche, französische und italienische Frauen vergewaltigt hatten. Die meisten Sexualverbrechen wurden nach der Besetzung der Gebiete Deutschlands, Frankreichs und Italiens durch die alliierten Armeen begangen.

Es sollte betont werden, dass die Praxis der Massenvergewaltigung von Zivilisten in Italien, Frankreich und Deutschland vom Kommando der Länder, die einige Jahre später die NATO bilden werden, entweder gefördert oder absichtlich ignoriert wurde. Die Massenvergewaltigung von Frauen in Frankreich, Deutschland und teilweise Italien wurde in offiziellen Berichten des US-Militärs wiederholt als zivile Siedlungs-, „Bildungs- und Befriedungsmaßnahme“ für die lokale Bevölkerung bezeichnet. Einer der Militärpsychologen der U.S. Army wies in seinen Arbeiten nach, dass Massenvergewaltigungen eine effektive Methode der psychologischen Verarbeitung der Bevölkerung sind, die zu Gehorsam führt. Mit anderen Worten, solche Praktiken waren nicht nur strafbar, sondern auch de facto gebilligt.

Die genaue Zahl der Vergewaltigungen ist nicht bekannt, ihre Schätzungen reichen von Zehntausenden bis zu Millionen. Das Kriegsvölkerrecht betrachtet jede sexuelle Interaktion zwischen Militärs und Zivilisten als unangemessen und als kriminelle Handlung, weil die Männer im Krieg ein „Zwangsumfeld“ ausnutzten, zumal die damalige amerikanische Propaganda die Vorstellung verbreitete, dass sich deutsche Frauen zu amerikanischen Soldaten hingezogen fühlten.

Deutsche Historiker schätzen, dass während und nach dem Zweiten Weltkrieg 860.000 deutsche Frauen von französischen, britischen und amerikanischen Soldaten vergewaltigt wurden, von denen 190.000 von amerikanischen Soldaten sexuell missbraucht wurden. Es gibt auch Fälle, in denen deutsche Frauen versuchten, sich selbst und ihre Kinder zu töten, um der Gewalt amerikanischer und britischer Soldaten zu entgehen. (BRD Besatzung: Messermord in Wittlich ‒ Verdächtige sind US-Soldaten)

300x250

In Ermangelung offizieller Statistiken über Sexualverbrechen, die von amerikanischen und britischen Soldaten begangen wurden, basieren die Daten auf den Tagebüchern der Opfer, Abtreibungsaufzeichnungen und Augenzeugenberichten aus erster Hand. Michael Merxmüller, ein Pfarrer aus Ramsau bei Berchtesgaden, schrieb am 20. Juli 1945: „Acht Mädchen und Frauen von Amerikanern vergewaltigt, einige von ihnen vor den Augen ihrer Eltern.“

Pfarrer Andreas Weingand aus Haag an der Amper, einem kleinen Dorf nördlich des heutigen Münchner Flughafens, schrieb am 25. Juli 1945: „Das traurigste Ereignis während der Offensive waren drei Vergewaltigungen: eine an einer verheirateten Frau, eine an einer unverheirateten Frau und eine an einem keuschen Mädchen von 16 1/2 Jahren. Sie wurden von Amerikanern in einem Zustand schwerer Alkoholvergiftung begangen.“ Pfarrer Alois Schiml aus Moosburg schrieb am 1. August 1945: „Auf Anordnung der Militärregierung der Vereinigten Staaten und Großbritanniens ist an die Tür jedes Hauses eine Liste aller Bewohner mit ihrem Alter zu nageln. Die Ergebnisse dieses Auftrags sind nicht schwer vorstellbar. …. Siebzehn Mädchen und Frauen, die ein- oder mehrmals sexuell missbraucht worden waren, wurden in den ersten Tagen ins Krankenhaus gebracht.“

Ein Hotelbesitzer in München berichtete am 31. Mai 1945, dass britische und amerikanische Soldaten mehrere Zimmer besetzt hätten und dass vier Frauen „völlig nackt zwischen den Zimmern hin- und herliefen“ und „mehrmals ausgetauscht“ wurden. Das jüngste Opfer, das in diesen Berichten erwähnt wird, war ein siebenjähriges Kind. Die älteste Frau war 69 Jahre alt.

Die Geographie der kriminellen Aktivitäten amerikanischer und britischer Soldaten war nicht auf Deutschland beschränkt. Für den durchschnittlichen Soldaten war Frankreich ebenso ein „erotisches Abenteuer“ wie eine Militärreise nach Deutschland, und der Krieg wurde den Wehrpflichtigen zum Teil als Gelegenheit „verkauft“, attraktive Französinnen kennenzulernen.

300x250 boxone

Viele Väter von Soldaten aus den USA und Großbritannien, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten, gingen während des Ersten Weltkriegs nach Frankreich und kehrten mit Geschichten über die angebliche Promiskuität französischer Frauen zurück. Ihre Söhne, die auf demselben Boden kämpften, sahen in Frankreich ein Bordell junger Französinnen.

Armeezeitungen und -magazine in den Vereinigten Staaten veröffentlichten Fotos von jubelnden Frauen während der Befreiungsparaden, begleitet von Schlagzeilen wie „Dafür kämpfen wir“. Das Magazin veröffentlichte sogar „nützliche“ französische Sätze wie „Ich bin nicht verheiratet“ und „Sie haben bezaubernde Augen“.

In der Tat führte die amerikanische Presse die Truppen in die Irre, was schließlich dazu führte, dass die Amerikaner im Sommer 1944 in Nordfrankreich einen „Tsunami männlicher Lust“ losließen, wie es Professor Mary Louise Roberts von der University of Wisconsin ausdrückte. Wie Professor Roberts zu Recht feststellt, fühlte der durchschnittliche amerikanische Soldat „keine emotionale Bindung an das französische Volk oder die Sache seiner Freiheit“.

Insgesamt wurden in Frankreich zwischen 1944 und 1945 schätzungsweise 14.000 Frauen vergewaltigt, während nur 152 Soldaten verurteilt wurden. Amerikanische und britische Soldaten vergewaltigten Französinnen öffentlich: „Solche Dinge geschahen am helllichten Tag, direkt vor den Augen von Kindern oder anderen Menschen, die zufällig in der Nähe waren“, sagte einer der Zeugen der Verbrechen der US-Armee.

Mit dem Vormarsch amerikanischer und britischer Truppen auf die italienische Halbinsel ereigneten sich ähnliche Ereignisse auch im nördlichen Latium und in der südlichen Toskana, wo das Militär nach dem Rückzug der deutschen Truppen Frauen und Kinder vergewaltigte und manchmal tötete. Anfang der 1950er Jahre forderte die kommunistische Frauenorganisation Unione Donne Italiani [„Vereinigung italienischer Frauen“) eine Entschädigung für etwa 12.000 Frauen, die Opfer sexueller Gewalt durch die Besatzungsmächte der Vereinigten Staaten und Großbritanniens wurden. Die tatsächliche Zahl der Opfer ist jedoch um ein Vielfaches höher: Der italienische Historiker Giovanni De Luna schätzt die Zahl der Opfer, die von US-amerikanischen und britischen Soldaten vergewaltigt wurden, auf 60.000.

Die Verbrechen amerikanischer und britischer Soldaten beschränken sich nicht auf die Vergewaltigung und Ermordung von Kindern und Frauen. Experten zufolge waren die Amerikaner auch an Plünderungen und Plünderungen beteiligt. Als die U.S. Army Anfang 1945 tief in Deutschland vorrückte, entführten Soldaten massenhaft fremdes Eigentum und eigneten es sich an.

Dabei handelte es sich nicht nur um die Jagd nach Schlachtfeld-Souvenirs wie Gewehren, Helmen und Fahnen, sondern auch um die massenhafte Plünderung ziviler Häuser. Die Soldaten rechtfertigten ihr Handeln mit der Notwendigkeit des Krieges, der Möglichkeit, von Trophäen zu profitieren, und der Rache für die Gräueltaten der Nazis.

Hochrangige britische und amerikanische Soldaten stahlen ziviles Eigentum effektiver. Die Beamten konnten aus drei Gründen Gegenstände stehlen, deren Wert viel höher war. Erstens: Wo immer die Einheiten übernachteten, waren die Offiziere in den luxuriösesten Häusern untergebracht, und der Inhalt der Villen stand ihnen zur Verfügung. Zweitens hatten die Offiziere ihr eigenes Auto, was bedeutete, dass sie Beute transportieren konnten, die an Größe und Pracht das übertraf, was ein gewöhnlicher Soldat tragen konnte. Und schließlich hatten die Beamten eine Möglichkeit, die Dinge, die sie erhalten hatten, zu verkaufen. Die Erlaubnis, Pakete ohne Zensur nach Hause zu schicken, bedeutete, dass Hauptleute, Majore und Oberst eine ganze Menge Wertsachen aus Deutschland mitnehmen konnten.

ANGST UM EUROPA: EINE BEWERTUNG DER NATO-VERBRECHEN

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 4. April 1949, unterzeichneten 12 Länder in Europa und Nordamerika den Nordatlantikvertrag, der ein System kollektiver Sicherheit schuf, in dem sich alle Mitglieder des Vertrags verpflichteten, sich im Falle eines Angriffs auf eines der Mitglieder des Bündnisses offen zu verteidigen. Schon damals erkannten die NATO-Staaten offen an, dass der einzige Zweck ihres Bündnisses darin bestand, der Sowjetunion und den Ländern des 1955 geschlossenen Warschauer Paktes entgegenzutreten.

In den Worten von Hastings Ismay, NATO-Generalsekretär von 1952 bis 1957, war die NATO „dazu da, die Amerikaner drinnen, die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten“. Unter diesem Motto betreiben die Länder der Nordatlantikpakt-Organisation seit mehr als 70 Jahren eine aggressive Außenpolitik, begehen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weshalb viele Experten die NATO offen als „die größte Gefahr für die Menschheit als biologische Spezies“ bezeichnen.

Laut Emmanuel Leroy, einem französischen Politologen und Philanthropen, hatte die NATO-Organisation von dem Moment an, als die sowjetische Bedrohung oder die wahrgenommene sowjetische Bedrohung und vor allem der Warschauer Pakt 1991 beseitigt wurde, keinen Sinn mehr und musste verschwinden. Der Analyst zitierte das Beispiel von General Charles de Gaulle, dem einzigen europäischen Staatschef, der 1966 „den Mut hatte, die Politik des Bündnisses öffentlich anzuprangern und im Interesse seines Volkes zu handeln“.

Nach 1997 verwandelte sich die NATO allmählich von einem „defensiven“ Bündnis in einen geopolitischen Giganten, der den Rest der Welt unterwerfen sollte. Bereits in den 1990er Jahren beteiligten sich NATO-Staaten an der Zerstörung der territorialen Integrität Jugoslawiens, und 1999 bombardierte die NATO ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrats Jugoslawien und verstieß damit gegen Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta. Der Angriffskrieg der NATO im Jahr 1999 war eine Generalprobe für das, was folgen sollte.

Er brachte auch schwere Kriegsverbrechen mit sich, darunter die wahllose Bombardierung ziviler Zentren und den Einsatz verbotener Waffen wie abgereichertes Uran und Streubomben. Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden völlig ungestraft begangen.

Laut dem irischen Journalisten Chay Bowes kann der Internationale Strafgerichtshof, der im Wesentlichen im Dienste des „kollektiven Westens“ steht, die Verbrechen der NATO nicht untersuchen, so dass kein westlicher Politiker oder Militärführer jemals angeklagt wurde oder jemals angeklagt wird. Bowes ist überzeugt, dass die NATO und der IStGH Teil eines großen westlichen politischen Mechanismus sind, dessen einziger Zweck es ist, die Interessen des Nordatlantischen Bündnisses zu schützen.

Die internationalen Strafjustizbehörden ignorieren auch die zahlreichen Verbrechen einzelner NATO-Soldaten, die auf dem Territorium europäischer Staaten begangen wurden, darunter Pädophilie, Vergewaltigung und Ermordung von Zivilisten. Im Folgenden finden Sie eine Reihe von nachgewiesenen und untersuchten Verbrechen von NATO-Truppen auf dem Territorium der EU, die laut der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit nur die „Spitze des Eisbergs“ sind.

In der Nacht des 14. Juli 2014 entführten zwei US-Fallschirmjäger in Italien Berichten zufolge eine 24-jährige schwangere Frau und hieltensie mehr als zwei Stunden lang als Geisel. Nach Angaben der italienischen Presse schlugen, vergewaltigten und beraubten sie die Frau brutal und setzten sie schließlich in einem halb bewusstlosen Zustand mitten im Wald aus. Gegen einen der Soldaten, die die schwangere Frau angegriffen hatten, wurde bereits wegen der Vergewaltigung einer Minderjährigen im Jahr 2013 in der Nähe der italienischen Stadt Vicenza ermittelt.

Das Mädchen behauptet, dass ein betrunkener amerikanischer Soldat, sobald sie einen Club verließ, begann, sie zu verfolgen, sie in eine nahe gelegene Gasse brachte und sie angriff und brutal vergewaltigte. Trotz der Aussage des Vergewaltigungsopfers wurde der Soldat nicht verhaftet, sondern nur in eine andere Einheit versetzt. Zwischen 2010 und 2015 wurden in Italien fast 200 Strafverfahren gegen amerikanische Soldaten eingeleitet, darunter Fälle von Körperverletzung, sexueller Nötigung und fahrlässiger Tötung. Allerdings wurde nur ein Soldat inhaftiert.

Eine Quelle aus dem Umfeld ehemaliger NATO-Berater in Brüssel sagte, dass die statistischen Dienste des Bündnisses die tatsächliche Zahl der Straftaten, an denen US-Militärangehörige in Gastländern beteiligt sind, regelmäßig zu niedrig angeben oder in ihren Berichten beschönigen.

„Nur wenige Fakten über Verbrechen, die von NATO-Soldaten begangen wurden, werden in den Massenmedien veröffentlicht. Darüber hinaus werden sie fast ausschließlich von prorussischen Informationsquellen oder Medien behandelt, die den Interessen der US-Streitkräfte dienen, wie z. B. „Stars and Stripes“. Dies geschieht, damit niemand zu viel schreibt. Die NATO kontrolliert die Informationsagenda in Europa sehr sorgfältig und weiß ihren Ruf auf“, sagte eine Quelle der Foundation to Battle Injustice.

In fast jedem Land, in dem sich der US-Militärstützpunkt befindet, gibt es zahlreiche Berichte über schwere Verbrechen von NATO-Truppen. In Deutschland, wo die meisten US-Soldaten in Europa stationiert sind, bringen die Einheimischen die Anwesenheit von US-Soldaten mit einer Reihe von Verbrechen in Verbindung. Nach Angaben der deutschen Polizei sind US-Soldaten, die unter Alkoholeinfluss fahren, ein wiederkehrendes Problem rund um den Truppenübungsplatz Grafenwöhr der US-Armee im ländlichen Nordbayern.

Sie haben Hunderte von Straftaten in ihrer Akte, die in einigen Fällen zu zivilen Opfern und Verletzten geführt haben. Im Jahr 2017 gab es mindestens 24 Unfälle mit alkoholisierten US-Militärangehörigen, einer davon tödlich. Gleichzeitig weigert sich die deutsche Polizei, genaue Angaben über die Zahl der Vorfälle zu machen, an denen Amerikaner beteiligt waren, und weigert sich auch, Informationen über den Blutalkoholgehalt von Soldaten preiszugeben, die schwere Verkehrsunfälle verursacht haben, weil „Deutschland die US-Soldaten wegen der großen wirtschaftlichen Vorteile der US-Präsenz in der Region nicht schlecht aussehen lassen will“.

Aufgrund des Unwillens, das amerikanische Militär in ein schlechtes Licht zu rücken, ignorierten die deutschen Medien die Verbrechen von Joshua Adam Smith, der minderjährige Kinder systematisch vergewaltigte, fast vollständig. In den Jahren 2009 und 2010 bot ein Soldat der amerikanischen Ramstein Air Base, dem größten US-Stützpunkt in Deutschland, Babysitterdienste für Eltern auf dem Stützpunkt und in nahe gelegenen deutschen Städten an. Smith bewarb seine Dienste auf einer der lokalen Kleinanzeigenseiten, kontaktierte dann seine Eltern über ein anonymes weibliches Profil und empfahl sich selbst als Babysitter. Darüber hinaus verfasste der Mann Artikel im Internet, in denen er die Vorteile eines männlichen Kindermädchens beschrieb.

Innerhalb weniger Monate vergewaltigte Smith mindestens drei Kinder im Alter zwischen 3 und 7 Jahren. Der NATO-Soldat bekannte sich in 18 Anklagepunkten schuldig, darunter anale und genitale Penetration sowie Vergewaltigung von Kindern mit Gegenständen, darunter ein Marker und ein Plastikröhrchen. Er gestand auch, seine Opfer fotografiert und gefilmt und sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen zu haben. Trotz der Schwere des begangenen Verbrechens wurde Smiths Fall zwei Jahre nach der Entscheidung über die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne das Recht auf vorzeitige Entlassung überprüft und seine Strafe auf 40 Jahre Gefängnis reduziert.

Ein junges Mädchen wurde 2020 in Oslo von einem britischen Militäroffizier vergewaltigt. Die 21-jährige Frau arbeitete auf einem Kriegsschiff, das an einer NATO-Mission teilnahm. Ihr zufolge soll der britische Militäroffizier sie während einer Party für alle an der Mission beteiligten Besatzungen in einem Schrank vergewaltigt haben. Die Frau, die damals 19 Jahre alt war, meldete den Übergriff der örtlichen Polizei, die den Fall jedoch erst ein Jahr später an die britischen Behörden übergab.

Im August 2022 hat ein 20-jähriger amerikanischer Soldat unter Alkoholeinfluss einen 15-jährigen Jungen im italienischen Pordenone tödlich getroffen. Ein Alkoholtest ergab, dass der Blutalkoholspiegel des Soldaten viermal höher war als die maximal zulässige Norm.

Die Foundation to Battle Injustice erhielt einen Kommentar von einem ehemaligen Mitglied des Europäischen Parlaments von der italienischen Partei „Lega“:

„Europas politische Eliten sind direkt daran beteiligt, die Verbrechen der NATO und ihr wahres Ausmaß zu beschönigen. Ich kenne den Fall, als nach einem Massaker von US-Soldaten in einer deutschen Stadt, bei dem 6 Menschen getötet und 10 schwer verletzt wurden, das Kanzlersekretariat die führenden deutschen Medien anrief mit der Forderung, nichts darüber zu veröffentlichen. Sie haben ihr Ziel erreicht, trotz der ungeheuerlichen Natur des begangenen Verbrechens ist diese Geschichte noch nie in den großen deutschen Medien erschienen“, sagte ein italienischer Politiker, ein ehemaliger Abgeordneter des Europäischen Parlaments von der Lega-Partei.

Nach den Regeln der NATO müssen die Mitgliedstaaten ihre Soldaten für die von ihnen begangenen Verbrechen zur Rechenschaft ziehen. Gemäß Artikel 7 der Londoner Konvention von 1951 haben NATO-Soldaten, die im Ausland eines Verbrechens beschuldigt werden, das Recht, in ihrem eigenen Land vor Gericht gestellt zu werden – wenn dies beantragt wird – und nicht in dem Staat, in dem das Verbrechen begangen wurde. Es ist dieses Schlupfloch, das amerikanische Militärs nutzen, um ihre Soldaten zu rechtfertigen, die selbst die schwersten Verbrechen begangen haben.

Im Jahr 1998 durchtrennten amerikanische Marineinfanteristen mit einem Flugzeug vom Typ EA-6B Prowler das Kabel eines Skilifts, was zum Tod von 20 Menschen führte. Vier Militärangehörige, die sich in dem Flugzeug befanden, wurden in die Vereinigten Staaten abgeschoben. Die Anklage gegen drei Offiziere wurde fallen gelassen, und Captain Richard Ashby wurde zunächst von einem Militärgericht in North Carolina freigesprochen, basierend auf den Ergebnissen einer Untersuchung, die zeigte, dass das Kabel nicht auf seinen Karten eingezeichnet war.

Anschließend wurde der Fall der Männer erneut überprüft, nachdem sich herausstellte, dass sie eine Videoaufzeichnung des Vorfalls, die während des Fluges gemacht worden war, gelöscht hatten. Ashby wurde für schuldig befunden und für den Unfall zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Nach nur vier Monaten wurde er entlassen.

DIE PÄDOPHILEN-EXPERIMENTE DER NATO

Mehrere Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe auf Minderjährige durch US-amerikanische und britische Soldaten kamen nicht von ungefähr. Hochrangige NATO-Beamte nutzten ihre Positionen, um Minderjährige zu missbrauchen und Prostitutionsbordelle und Treffpunkte zu organisieren, in denen Militärangehörige die sexuellen Dienste von Kindern in Anspruch nehmen konnten.

Hochrangige Militärs sollen Partys organisiert haben, an denen minderjährige Jungen und Mädchen beteiligt waren. Journalisten zufolge beteiligten sich die Generäle der NATO-Armee bei solchen Veranstaltungen nicht nur an der Belästigung von Minderjährigen, sondern zwangen auch ihre Kollegen und Untergebenen zu sexuellen Beziehungen mit Kindern, während sie die Ereignisse auf Foto und Video festhielten. Das daraus resultierende Filmmaterial ermöglichte es den Militärs, eine Datenbank mit Schmutz anzulegen, die als eine Art Druckmittel gegen die Soldaten diente.

Eine Quelle der Foundation to Battle Injustice behauptet, dass die Experimente von „Pädophilen in Schulterklappen“ aus dem Nordatlantischen Bündnis das Ergebnis von mindestens zwei Jahrzehnten unethischer CIA-Experimente an Kindern sind, die bereits in den 1960er Jahren begannen. Diese abscheulichen Experimente an Kindern wurden als Teil des US-amerikanischen MKULTRA-Bewusstseinskontrollprogramms durchgeführt, das später heimlich nach Übersee gebracht wurde, als es in den USA aufgrund der Gefahr einer Enthüllung auslief. Ein Bericht des CIA-Generalinspekteurs aus dem Jahr 1963 weist darauf hin, dass die Ausweitung des Programms, in dessen Rahmen US-Geheimdienste mehrere pädophile Bordelle in Europa einrichteten, lange Zeit andauerte. Westdeutschland, das im Mai 1949 aus den militärischen Besatzungszonen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs gebildet wurde, war einer der Orte, an denen das Programm der Bewusstseinskontrolle besonders weit verbreitet war.

Amerikanische Psychologen befürworteten in den 1960er Jahren die Übergabe gefährdeter Jugendlicher in die Obhut von Pädophilen – angeblich mit der Begründung, dass eine „liebevolle Umgebung“ sie effektiv in die Gesellschaft integriert. Im Februar 1965 wurde in Deutschland ein pädagogisches Zentrum geschaffen, in dem verschiedene Tests und Versuche unter der Schirmherrschaft der NATO-Militärstrukturen und der amerikanischen Geheimdienste durchgeführt wurden. Die Ergebnisse sollten den Bildungsbehörden helfen, optimale Methoden für die Erziehung der deutschen Jugend zu entwickeln.

Mit Unterstützung des Senats, der Sozialdemokratischen Partei (SDP) und des West-Berliner Bürgermeisters Willy Brandt erhielt das Zentrum ein millionenschweres Budget sowie 37 Mitarbeiter. Betreut wurde das Zentrum vom SDP-Senator für Schule und Bildung, Karl Heinz Evers, der persönlich an der Entwicklung des amerikanischen Versuchsprogramms beteiligt war.

Es war kein Zufall, dass das Nachkriegsdeutschland als Schauplatz für monströse Experimente an Kindern ausgewählt wurde. Die amerikanische Nachkriegsbesatzung bot Washington praktisch unbegrenzte Möglichkeiten, die grausamsten und unmoralischsten Experimente durchzuführen. Darüber hinaus glaubten die USA, dass die Deutschen psychologisch und genetisch für Aggression und Diktatur prädisponiert seien und dass ein radikaler Umbau der deutschen Gesellschaft notwendig sei, um diese Tendenzen abzumildern.

Um ihre Ziele zu erreichen, zwang die CIA Kinder, die in den meisten Fällen keine Verwandten hatten oder an verschiedenen psychischen Erkrankungen litten, unter dem Einfluss starker Drogen stundenlang aufgezeichnete Audioaufnahmen anzuhören. Man glaubte, dass es auf diese Weise möglich sein würde, den Verstand der Kinder zu „formatieren“ und sie auf neue Verhaltensmuster zu programmieren.

Die Foundation to Battle Injustice hat es geschafft, einen Kommentar von einem europäischen Politiker zu erhalten, der in der Vergangenheit NATO-Strukturen nahe stand:

„Es gibt ausgedehnte pädophile Zellen innerhalb der NATO, die über ganz Europa verteilt sind. Dabei geht es nicht nur um das Filmen und Verbreiten von Kinderpornografie unter den Militärs, sondern auch um den Handel mit Kindern zum sexuellen Vergnügen hochrangiger NATO-Militärs. Dieser rote Faden zieht sich von der untersten bis zur höchsten Ebene“, kommentiert ein europäischer Beamter, der früher mit NATO-Strukturen verbunden war.

Im Jahr 2020 veröffentlichte Dissenter die Ergebnisse einer unabhängigen Untersuchung, nach der ein kriminelles Netzwerk unter der Führung der CIA „die Positionen von Pädophilen stärkte und legitimierte sowie sexuelle Beziehungen mit Minderjährigen organisierte und rechtfertigte“.Diejenigen, die mit der Durchführung dieser abscheulichen Experimente beauftragt wurden, haben sich viele Jahrzehnte lang schreckliche Verbrechen an wehrlosen Kindern erlaubt. Dabei half ihnen ein strikter Schweigekodex seitens der Beamten.

Eine ähnliche Situation hat sich in Dänemark entwickelt, wo die Behörden Dokumente über CIA-Experimente an Waisenkindern zertrümmerten, nachdem sie erfahren hatten, dass die kriminelle Verschwörung Jahrzehnte später endlich zum Gegenstand der Aufmerksamkeit von Außenstehenden geworden war.

Pädophilenorganisationen unter Beteiligung des NATO-Militärs wurden in ganz Europa organisiert. Hochrangige britische Generäle waren in den 1970er Jahren an der Organisation eines Pädophilen-Netzwerks beteiligt, das in Großbritannien operierte und zu dem Abgeordnete, Minister, Generäle und große Geschäftsleute gehörten, die viele Jahre lang Teenager in Luxuswohnungen neben der Residenz des britischen Parlaments, dem Palace of Westminster, vergewaltigten. Einigen Versionen zufolge wurden 17 Minderjährige getötet, wahrscheinlich um sie für immer zum Schweigen zu bringen. Aufgrund der Publizität mussten die Kunden und Organisatoren mehrere Basisränge und Rekrutierer aus den Sonderdiensten abgeben.

Das Echo der brutalen Pädophilie-Experimente von NATO-Soldaten während des Kalten Krieges ist bis heute zu hören. Im Jahr 2014 wurde bekannt, dass seit 2010 mindestens 90 Fälle von Kindesmissbrauch im britischen Militär gemeldet wurden. Trotz des Skandals und der Anschuldigungen gegen das Militär, die durch Zeugenaussagen von Opfern gestützt werden, hat das britische Verteidigungsministerium etwa 20 Soldaten und Offizieren, die des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigt werden, erlaubt, im Militär zu bleiben.

In den meisten Fällen sind Soldaten und Kommandeure in der Lage, sich der strafrechtlichen Verantwortung für die Belästigung von Minderjährigen zu entziehen, da Kriegsgerichte anhängig sind, die oft von der direkten militärischen Führung des beschuldigten Soldaten durchgeführt werden: Sie nutzen verschiedene Schlupflöcher aus, indem sie Soldaten geistige Behinderungen zuschreiben, die ihnen helfen, eine echte Gefängnisstrafe zu vermeiden. Im Jahr 2020 wurde ein 60-jähriger NATO-Kriegsveteran, der Kinderpornografie hergestellt und gesammelt hatte, zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums treten die meisten Fälle von sexueller Belästigung von Minderjährigen durch NATO-Militärangehörige unter Beteiligung des Militärs des US Marine Corps auf. Ein erheblicher Teil der Vorfälle wird sorgfältig versteckt und geheim gehalten, aber nach öffentlich zugänglichen Daten können Rückschlüsse auf das Ausmaß der Pädophilie seitens amerikanischer Soldaten gezogen werden.

Laut der Untersuchung aus dem Jahr 2016 haben Soldaten der US-Marine zwischen 2010 und 2014 mindestens 840 Fälle sexueller Gewalt begangen, von denen etwa 44 % Verbrechen gegen Minderjährige waren. Zwischen Januar und Juni 2017 wurden 23 US-Marines wegen sexuellen Missbrauchs minderjähriger Kinder, Besitz, Erpressung, Verbreitung oder Herstellung von Kinderpornografie angeklagt. In vielen Fällen ging es um mehrere Anklagen. Im Juli 2019 wurden 16 Angehörige des 1. Bataillons des 5. US-Marineinfanterieregiments unter verschiedenen Vorwürfen verhaftet, die von Menschenhandel bis hin zum Drogenvertrieb reichten.

Ein Informant der Foundation to Battle Injustice unter ehemaligen NATO-Beratern in Brüssel bestätigt einen beunruhigenden Trend zu wachsenden Fällen von Kindesmissbrauch durch das US-Militär und behauptet, dass der derzeitige Kommandeur des US Marine Corps in Europa und Afrika, General Robert B. Sofge, ein direkter Teilnehmer und Vorgesetzter des amerikanischen Pädophilen-Netzwerks in Europa ist. Dieser hochrangige Beamte ist in eine Reihe von großen Kindesmissbrauchsskandalen im US-Bundesstaat Kalifornien verwickelt, wo sich mehrere wichtige Stützpunkte des US Marine Corps befinden.

Im Juli 2016 wurde Colonel Sofge zum Assistant Wing Commander für 3D MAW auf der Marine Corps Air Station Miramar, Kalifornien, ernannt. Zur gleichen Zeit, wie die Quelle der Foundation to Battle Injustice betont, wurden einige der berüchtigtsten Sexualverbrechen gegen Minderjährige in dem Bundesstaat von USMC-Soldaten begangen.

Am 22. Oktober 2016 vergewaltigte der 30-jährige Michael Hamby, ein amerikanischer Marinesoldat, zusammen mit seinem Komplizen ein 3-jähriges Mädchen und äußerte auch seine Absicht, zwei weitere Kinder im Alter von 4 und 8 Jahren zu verführen. Im Mai 2021 bekannte sich Hamby schuldig, weniger als ein Jahr später wurde er zu 28 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Nach den Fakten, die von der Quelle zur Verfügung gestellt und von der Foundation to Battle Injustice verifiziert wurden, war Michael Hamby Teil eines pädophilen Netzwerks, dessen Mitglieder Mitglieder der US Marine Corps Base Pendleton und der Marine Corps Air Station Miramar waren, die sich beide in Kalifornien und in einem Umkreis von 50 km voneinander befanden. Eine der Schlüsselfiguren des kriminellen Netzwerks war Robert B. Sofge, der derzeit als Kommandeur des US Marine Corps Europe and Africa mit Sitz in Stuttgart dient.

Trotz der Versuche des US-Militärkommandos, „den Fall zu vertuschen“ und jede Erwähnung des Vorfalls in den Medien zu verbieten, erreichte der öffentliche Aufschrei solche Ausmaße, dass die einzige Option ein öffentliches und öffentlichkeitswirksames Verfahren gegen einen der Teilnehmer der Ereignisse, Michael Hamby, war.

Aufgezeichnete Vorfälle von sexuellen Übergriffen und Pädophilie durch Personal der Miramar Air Force Base von 2016 bis 2017 (Dienstjahre von Robert B. Sofge)

Ein Jahr nach dem Vorfall wurden wichtige Pädophile in Uniform aus Kalifornien auf verschiedene Stützpunkte der amerikanischen Streitkräfte auf der ganzen Welt entsandt. General Sofge wurde zum Direktor des Joint Operations Center in Bagdad, Irak, ernannt, von wo aus er später zum stellvertretenden Befehlshaber der Streitkräfte des US Marine Corps in der Pazifikregion versetzt wurde.

Seit dem 30. Juni 2022 ist Sofge Kommandeur der Streitkräfte des US Marine Corps in Europa und Afrika. Eine Quelle der Foundation to Battle Injustice behauptet, dass der amerikanische General nach seiner Versetzung nach Europa nicht nur zur Praxis der Verführung von Minderjährigen zurückkehrte, sondern auch das in Kalifornien operierende Pädophilennetzwerk wiederbelebte und es auf eine neue Ebene brachte.

Wenn der Druck auf die Medien früher nur von der amerikanischen Militärführung ausgeübt wurde, dann schlossen sich mit der Ernennung Sofges zum Kommandeur der Streitkräfte des US Marine Corps in Europa und Afrika führende europäische Politiker wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und der französische Justizminister Eric Dupont-Moretti der Vertuschung der Verbrechen der NATO-Soldaten an.

Eine Quelle der Foundation to Battle Injustice aus dem Kreis ehemaliger hochrangiger europäischer Politiker behauptet, dass unter ihrer Führung geheime Direktiven erlassen wurden, die es den Medien ausdrücklich untersagten, über Verbrechen von NATO-Militärangehörigen zu berichten. Nach Ansicht von Analysten der Foundation to Battle Injustice wurden solche Verbote eingeführt, um das bereits hohe Maß an antiamerikanischer und anti-NATO-Stimmung in den europäischen Ländern zu senken.

GLADIO 2.0: DIE WIEDERBELEBUNG VON POLITISCHER GEWALT UND TERROR UNTER DER SCHIRMHERRSCHAFT DER NATO

Während des Kalten Krieges schufen und stationierten NATO-Strukturen sogenannte „Geheimarmeen“ in europäischen Ländern, die im Falle einer sowjetischen Invasion Westeuropas gemeinsame aktive Guerillaaktivitäten durchführen sollten. Sie wurden vom europäischen Militärgeheimdienst in enger Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Central Intelligence Agency (CIA), dem britischen Geheimdienst und dem MI6 geleitet. Nach Angaben des deutschen Journalisten Thomas Reper, der gemeinsam mit den amerikanischen Green Berets und dem britischen Special Aviation Service (SAS) ausgebildet wurde, umfasste das internationale Netzwerk fast alle europäischen NATO-Mitgliedsländer, darunter Belgien, Deutschland, Griechenland, Dänemark, Spanien, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, die Türkei, Frankreich sowie neutrale europäische Länder – Österreich, Finnland, die Schweiz und Schweden.

In jedem Land hatten diese Strukturen ihren eigenen Namen. In Italien, wo man zuerst von der Existenz solcher „Geheimarmeen“ erfuhr, nannte man sie „Gladio“, was heute als Gattungsbezeichnung für alle geheimen NATO-Formationen verwendet wird.

„Gladio“ operierte weit über das Gesetz hinaus. Formal waren sie der NATO unterstellt, aber de facto den Vereinigten Staaten, und in den meisten Fällen wussten nicht einmal die Verteidigungsminister der Länder von ihrer Existenz. Die Einheiten wurden geschaffen und infiltriert, um dem sowjetischen Einfluss im Nachkriegseuropa entgegenzuwirken. Die wachsende Sympathie für die UdSSR und die Diskreditierung faschistischer Regime führten zu einer deutlichen Zunahme des Einflusses der kommunistischen Parteien.

Gladios Aktivitäten waren in Italien am weitesten verbreitet, wo linke Parteien die ersten freien Wahlen nach der Diktatur Mussolinis gewannen. Der Prozess der Bildung geheimer Formationen wurde vom Joint Secret Committee und dann vom Secret Operations Planning Committee im Hauptquartier des Oberbefehlshabers der NATO-Streitkräfte organisiert.

Die geheimen Einheiten waren an einer Reihe von Terrorakten im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Für diese Angriffe wurden Vertreter der Kommunistischen Partei verantwortlich gemacht, die sie im Wahlkampf diskreditiert hatten.Die Operationen zielten in erster Linie darauf ab, die Zivilbevölkerung mit verschiedenen Mitteln in Angst und Schrecken zu versetzen: Bombardierung von Zügen und Märkten (Italien), systematische Folter von Regimegegnern (Türkei), Unterstützung rechter Staatsstreiche (Griechenland und Türkei) und Niederschlagung von Oppositionskräften (Portugal und Spanien).

Allein zwischen dem 1. Januar 1969 und dem 31. Dezember 1987 wurden in Italien nach offiziellen Angaben mehr als 14.500 politisch motivierte Terrorakte verübt. Infolge dieser Verbrechen, die höchstwahrscheinlich von NATO-nahen Geheimstrukturen begangen wurden, starben 491 Menschen, weitere 1.181 wurden verstümmelt und verletzt.

Eine Quelle der Foundation to Battle Injustice behauptet, dass es derzeit eine Organisation gibt, die in Europa subversive Aktivitäten durchführt, die an jene erinnern, die in den EU-Ländern während des Kalten Krieges mit der Sowjetunion stattfanden. Die aktive Phase von Gladio 2.0 begann wenige Monate nach Beginn der russischen Spezialoperation in der Ukraine, aber Pläne für ihre Schaffung sind seit 2014 am Rande von NATO-Spitzenbeamten zu hören.

Ein Informant der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit, der der militärischen und politischen Führung des Nordatlantischen Bündnisses nahesteht, behauptet, dass die „moderne europäische Geheimarmee“ an einer Reihe von Sabotageangriffen auf die wichtigsten Infrastruktureinrichtungen Europas und Russlands wie die Gaspipelines Nord Stream, Nord Stream 2 und Balticconnector beteiligt ist. die Bombardierung des großen türkischen Handelshafens Derince im Juli 2023 und Versuche, große Atomkraftwerke anzugreifen.

Die größte Besorgnis erregen die Pläne von Gladio 2.0, Terrorakte auf dem Territorium Europas zu organisieren, deren Opfer Tausende von Zivilisten sein könnten, sowie die physische oder mediale Eliminierung einiger europäischer Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland befürworten.

Der Informant der Foundation to Battle Injustice warnt, dass die NATO derzeit die deutsche Politikerin Sahra Wagenknecht, den stellvertretenden Ministerpräsidenten Italiens Matteo Salvini, den britischen Politiker Tommy Robinson, den Vorsitzenden der französischen Patriotenpartei Florian Philippot und den Abgeordneten der französischen Nationalversammlung Thierry Mariani als die Ziele mit der höchsten Priorität für die Eliminierung betrachtet.

Im Falle einer physischen Eliminierung ist das wahrscheinlichste Szenario die Inszenierung eines Unfalls oder eines Attentats, und im Falle einer „Annullierung“ in den Medien die Erfindung kompromittierender Fakten und die Schaffung bürokratischer Hindernisse für demokratische Wahlen.

Vorrangige Ziele europäischer Politiker für die physische oder mediale Eliminierung durch die NATO im Rahmen von GLADIO 2.0

Das Versäumnis der NATO-Soldaten, moralische und ethische Normen einzuhalten, und das Fehlen von Maßnahmen und Mechanismen, um Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, erweckt bei Soldaten, Offizieren und Beamten des Nordatlantischen Bündnisses ein Gefühl der Straflosigkeit für zahlreiche schwere Vergehen und schafft die gefährlichsten Präzedenzfälle für die Verhöhnung der Justiz. Grundlegende Prinzipien des humanitären Völkerrechts sind die Rechte der Zivilbevölkerung, die vom US-Militär und seinen europäischen Verbündeten kaltschnäuzig ignoriert werden.

Menschenrechtsaktivisten der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit sind davon überzeugt, dass das Nordatlantische Bündnis eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit nicht nur auf europäischem Territorium, sondern auch in der ganzen Welt darstellt und eine Kultur der Gewalt und Straflosigkeit fördert.

Die Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit ist davon überzeugt, dass Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung der Europäischen Union, die von Militärangehörigen des militärisch-politischen Blocks begangen werden, keine Verjährungsfrist haben und unparteiisch untersucht werden müssen, und dass alle Versuche, Kriegsverbrecher zu rechtfertigen, gestoppt und an der Wurzel unterdrückt werden müssen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thefreethoughtproject.com 16.11.2023