Frequenzerhhöhhung für alle? Lüge oder Wahrheit? Was jetzt wirklich passiert (Video)

Was ist mit Bewusstseinserweiterung und Frequenzerhöhung gemeint? Handelt es sich hier tatsächlich um energetisch messbare Prozesse und auf welche Weise wird das Kollektiv seit Jahren mit negativen Frequenzen beeinflusst?

Diese und weitere interessante Frage versucht die Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey in ihrem aktuellen Video zu klären. Von Frank Schwede

Die einen halten Bewusstseinserweiterung und Frequenzerhöhung für extrem wichtig, andere glauben, dass es sich nur um einen vorübergehenden Modetrend handelt, der von anderen wichtigen Themen ablenken soll. Tatsächlich steckt viel mehr hinter diesem Thema, davon ist die Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey überzeugt.

In ihrem neuen Video geht Lohrey unter anderem der Frage nach, ob wir es hier nur mit einer Modeerscheinung zu tun haben, ob sich Menschen auch schon im Mittelalter oder vielleicht sogar in der Antike mit dem Thema beschäftigt haben und auf welche Weise seit Jahren versucht wird, die Frequenz im Kollektiv auf ein niedriges Niveau zu bringen.

Vor allem beobachtet die Kommunikationstrainerin zu diesem Thema seit einer Weile eine Gruppendynamik im Netz, die besonders für junge und sensible Menschen nicht ganz ungefährlich ist. Sie sagt:

„Du kommst ja schon fast in die Bringschuld, wenn du nicht an Dir bastelst und polierst. Dann kann es dir sogar passieren, dass du in der Massenerhöhung zurückbleibst und als Sonderling in der materiellen Schicht verbleibst.“

Lohrey glaubt, dass es sehr vielen Vertretern aus der spirituellen Szene dabei auch ums Geschäft geht, statt um das Göttliche und Spirituelle. Deshalb vermutet die Trainerin, dass sich viel aus der spirituellen Szene nur vor den Karren spannen lassen und dass vieles von dem, was sie sagen, KI generiert ist und nicht aus der Seele der Akteure kommt.

Andererseits ist auch Lohrey davon überzeugt, dass Frequenzen real sind und unser Wohlbefinden beeinflussen. Inwieweit kosmische Strahlungen unser Leben beeinflussen und ob sie tatsächlich einen Bewusstseinsschub auslösen, darüber äußerst sich die Trainerin nur vorsichtig. Sie sagt:

„Woher diese Strahlungen kommen, was sie für eine Ursache haben oder was sie konkret auslösen sollen, traue ich mir nicht zu interpretieren. Aber was mir hier in den Sinn kommt, ist, dass das, was da auf uns einströmt, durchaus dafür sorgen kann, dass die Missstände auf der Erde in einen Reset kommen könnten, der dadurch ausgelöst und beeinflusst wird, dass sich eine Schwingungsfrequenz über die gesamte Erde legt, um den Urcode, also die ursprüngliche Form des Lebens, wieder herzustellen.“

Lohrey bezeichnet diesen Prozess als göttlichen Ruf, der auf die Erde gesendet und von bestimmten Menschen beantwortet wird. Dabei könnte es sich nach Ansicht der Trainerin um eine Frequenz handeln, die nicht von allen Menschen erkannt werden kann. (Lichttherapie: Der Schatz am Ende des Regenbogens)

Sie nennt ein Beispiel aus dem Tierreich:

„Das ist wie mit der Fledermaus, die ganz hohe Frequenzen hören kann, die, sagen wir mal, die Beutelratte nicht hören kann. Ich stelle mir vor, dass es eine gewisse Auslese gibt, dass die Menschheit oder die Wesenheiten, wir wissen ja gar nicht, ob das alles Menschen sind, auseinanderdividiert wird.“

Und so ganz nebenbei boomt auch das Geschäft mit bestimmten Gerätschaften etwa denen zum Schutz vor negativen Strahlungen oder zum erhöhen seiner eigenen Frequenz.

Jedoch dürfte es sich bei den meisten dieser Produkte mehr oder minder um Placebos handeln, die mehr dem Verkäufer als dem Kunden nutzen. Auch Lohrey hat sich dazu ihre Gedanken gemacht und sagt:

„Da werden dann teilweise Geräte verkauft, die weiß ich wie viel tausend Euro kosten, wo ich meine Zweifel habe, dass diese Art von Antennen oder Kopfhörer mir diese göttliche Instanz einspielen und dass da jemand am andere Ende mit rein funkt, der sehr stark mit der Materie verwachsen ist und nichts mit höheren Sphären zu tun hat.“

Ticket in eine Zukunft

Nach Meinung von Susanne Lohrey handelt es sich hier um ein Auswahlverfahren für eine Art Ticket in die neue Zeit, das die einen kriegen und die andere nicht, weil diejenigen, die ein Ticket erhalten, für die Zukunft der Erde eine wichtige Rolle spielen. Lohrey verrät, um welche Rolle es sich handelt:

„Und in dieser neuen Zeit, in dieser Epoche, die sich jetzt auftut, sind das die Urväter, die Urmütter, die Ahnen für die neuen Generationen. Es ist quasi so, dass hier der Grundstock gelegt wird, für eine neue Zeit mit ausgewähltem Personal.“

Der aktuelle Aufstiegsprozess aber ist nach Aussage von Lohrey keineswegs ein Phänomen der Neuzeit. Sie sagt, dass man das bereits aus vielen Mythen und Märchen und sogar aus den Veden und aus dem Alten und Neuen Testament kenne, wo es meistens immer zu irgendwelchen Katastrophen kam, wo die Menschheit dezimiert wurde und nur ein paar wenige Auserwählte übrig blieben, die zu den Urväter und Urmüttern der nachfolgenden Generation wurden.

Lohrey:

„Ich glaube, dass dieses Auswahlverfahren oder diese Auslese ziemlich streng ist, da kann sich glaube ich niemand durchschmuggeln, weil da wird richtig auf den Zahn gefühlt. Und ich denke, dass die Leute, die meinen, sie können sich ein Ticket erschmuggeln und durch das Nadelöhr drücken, weil sie sich ein bisschen Goldpuder aufs Haar streuen und ganz viel Spirituelles von sich geben, sich noch ganz schön wundern werden.“

Für Susanne Lohrey ist die Frequenzerhöhung vor allem ein Vergeistigungsprozess. Die Trainerin, die gerne in Bildern spricht, vergleicht das, was gerade mit uns geschieht, mit einem mit Wasser gefüllten Kochtopf, dem Energie zugeführt wird, zu vergleichen ist: Lohrey:

„Wenn dem Wasser Energie zugeführt wird, erhöht sich natürlich die Frequenz. Dass erkennt man daran, dass irgendwann das Wasser zu sprudeln anfängt, bis es verdunstet ist, dann kehrt es durch die Verdunstung in die geistig feinstoffliche Ebene über.“

Lohrey glaubt, dass wir durch diese Erhöhung in unseren Urzustand nach Hause zurückkehren, nämlich in den Geisteszustand, in dem wir angelegt sind. Das bedeutet nach Worten der Kommunikationstrainerin, dass der liebe Gott seine Kinder heimholt.

Doch durch das Auseinanderdividieren werden viele Menschen zurück bleiben, die für die neue Zeit nicht benötigt werden. Wohin werden diese Menschen gehen? In diesem Zusammenhang ist die Kommunikationstrainerin auf den britischen Schriftstellers J.R.R Tolkin gestoßen. Lohrey:

„Tolkin hat in seinen Büchern genau das mystische Bild von der Welt und der Unterwelt gezeichnet, wo er sagt, dass es unterschiedliche Ebenen gibt. Und diese Unterscheidung tut sich gerade durch die Frequenzerhöhung auf.“

Die Weltherrscher und der Krieg mit den Frequenzen

Für Susanne Lohrey steht fest, dass vor allem die Kontrolleure und Machthaber künftig ein Problem haben werden, dessen sie sich schon eine ganze Weile bewusst sind und worauf sie sich gut vorbereitet haben, weil sie ja schließlich auf ihre braven Befehlsempfänger angewiesen sind. Was das für die Menschheit bedeutet, erklärt Lohrey:

„Die sind natürlich nicht begeistert, wenn ihr Bodenpersonal abhaut. Das ist aber das, was jetzt die nächsten Monate oder Jahre geschehen wird, dass nämlich diese Frequenz, die uns scheinbar in höhere Ebenen transportiert kann, versucht wird zu unterbinden. Das merken wir ja schon in großen Teilen.“

Susanne Lohrey spricht von einem Krieg mit Frequenzen gegen die Bevölkerung, den die Weltherrscher schon seit einer ganzen Weile gegen die Menschheit führen. Die Trainerin nennt drei wichtige Möglichkeiten, mit denen versucht wird, die Frequenzerhöhung und die spirituelle Entwicklung zu unterbinden.

Die erste Möglichkeit ist, die Menschheit von den Frequenzen abzuschirmen, die zweite, den Frequenz- und Energielevel der Bevölkerung niedrig zu halten und die dritte, Fremdfrequenzen einzubringen, so dass sich eine Interferenz bildet, durch die die individuelle Frequenz jedes einzelnen entweder minimiert oder ausgelöscht wird.

Deshalb empfiehlt Lohrey genau zu beobachten, wo und wie der natürliche Energie- und Frequenzfluss unterbrochen oder sogar verhindert wird. Lohrey:

„Ein wichtiges Beispiel ist hier, wenn ich mir den Himmel so angucke, ohne die Fachausdrücke dabei zu benennen. Der ist häufig so bedeckt und grau oder sogar orange, das zeugt von Metallstaub in der Luft, wenn die Sonne stark reflektiert, da ist doch scheinbar irgendetwas da oben, was ausgebracht wurde, was wie ein Deckel wirkt. Da muss man schon Knöpfe auf den Augen haben, wenn man das nicht erkennt, das da oben sich ein seltsames Schauspiel seit Jahren abspielt.“

Sich schützen und die Frequenz anheben

Auch die Satelliten von Elon Musk, die große Zahl von E-Autos, Smartphones und 5G könnten nach Worten Lohreys der Abschirmung dienen. Außerdem sagt sie, dass auch Gedanken Frequenzen aussenden, was der US Psychiaters David Hawkins in den 1980er Jahren herausfand.

Laut Hawkins haben Scham und Schuldgefühle die tiefsten Frequenzen. Lohrey fügt hinzu:

„Hierzulande werden ja Scham und Schuldgefühle regelrecht kultiviert. Diese Frequenzen haben zwischen 20 und 30 Hertz. Ganz niedrig. Angst und Wut haben 100 Hertz. Und zum Vergleich: Freude liegt bei 540 Hertz.

Jetzt können wir ja mal raten, warum die Leute in Angst und Panik gehalten werden, in Scham und Schuld, in Neid, in aggressiven Gedanken.“

Lohrey sagt, dass die Frequenz im Kollektiv im Mai 2021 bei 100 bis 200 Hertz lag, heute dürfte die Zahl nach Worten der Trainer möglicherweise deutlich niedriger liegen.

Die simulierte Pandemie und die Kriegsangst haben voll ins Schwarze getroffen und zeigen Wirkung. Lohrey:

„Also man sieht, auch das ist keine Zufall. Und ich bin mir sicher, dass all das, was uns umgibt und was niedrige Schwingungen hat, bewusst auf uns losgelassen wird. Auch das Essen, die Nahrung und das Wasser sind nicht mehr energetisch.

Und es gibt viele weitere Beispiele. Warum werden Wälder abgeholzt, warum werden die Leute zugeschüttet mit Medikamenten wie Psychopharmaka, warum sind so viele Menschen auf Droge und Alkohol? Das ist eine Ganzkörpermanschette, wenn du so willst, du wirst überall isoliert, dass du ja keine Frequenz ziehen kannst.“

Deshalb rät Susanne Lohrey genau zu prüfen sein, wo sich künstliches durch natürliches ersetzen lässt und nach Ressourcen ausschau zu halten, wo sich positive Frequenzen und göttliche Urenergie anzapfen lässt.

Das kann im bunten Blätterwald sein oder in der Musik und im eigenen Gesang. Die Möglichkeiten sind nach Worten von Lohrey unendlich, um die Frequenz auf ein positives Level anzuheben.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 16.11.2023