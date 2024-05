Bestatterin spricht Klartext: Dunkle Wahrheit aufgedeckt – heftige Folgen der C-Propaganda (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Folgen der C-Impfung, eine Bestatterin packt aus: „Die Toten haben oft keine Leichenstarre und verwesen schon nach wenigen Tagen.“

Immer mehr unbequeme Wahrheiten kommen über die sogenannte sichere Coronaimpfung an die Öffentlichkeit. Erst kürzlich musste der Impfstoff-Hersteller AstraZeneca zugeben, dass ihr Corona-Impfstoff tödlich ist, weil er Thrombosen verursachen kann.

Jetzt packt bei Regenbogenkreisgründer Michael Langwasser die Bestatterin Marlies Spuhler aus und spricht von ungewöhnlichen Veränderungen bei Verstorbenen mit Coronaimpfung. Von Frank Schwede

Von Anfang an war klar, dass der Coronaimpfstoff nicht wirklich ein Impfstoff ist, sondern eine Art Gentherapie mit ungewissem Ausgang. Mittlerweile ist es Fakt, dass der sogenannte sichere Impfstoff eine tickende Zeitbombe ist.

In Großbritannien fordert der führende Onkologe Angus Dalgleish ein sofortiges Ende der mRNA-Gentherapie. Als Grund nennt der Arzt eine eskalierende Turbokrebskrise. Viele Patienten, die die Spritze bekommen haben, erkranken und sterben binnen kürzester Zeit an Krebs, ohne dass irgendeine Behandlung bei ihnen anschlägt.

Dalgleish glaubt, dass die Anwendung der Boten-RNA-Technologie bei Infektionskrankheiten im Grunde eine grobe medizinische Fahrlässigkeit ist. Neben vielen Krebs- und Herztoten gibt es aber auch eine große Zahl an Patienten mit schweren Nebenwirkungen, die möglicherweise nie wieder ein normales und beschwerdefreies Leben führen können. (Japan ruft Notstand wegen “Explosion von mRNA-Krebserkrankungen” aus – massive Proteste gegen WHO und Folgen der Covid-Impfkampagne)

Vor wenigen Tagen erst musste der Impfstoffhersteller AstraZeneca zugeben, dass sein Coronaimpfstoff tödlich ist, weil er Thrombosen verursachen kann. Er wurde überwiegend bei älteren Patienten eingesetzt, die offenbar als Versuchskaninchen dienten.(Vogelgrippe, Zensur und 100-Tage-Impfungen: 7 Vorhersagen für „Die nächste Pandemie“)

Bei Regenbogenkreisgründer Michael Langwasser packt jetzt ein Bestatterin aus und berichtete von ungewöhnlichen und schrecklichen Veränderungen bei Verstorbenen, die zuvor ein- oder sogar mehrmals gegen Corona geimpft wurden.

Ihr Name ist Marlies Spuhler. Spuhler hat eine mehr als siebzehnjährige Berufserfahrung und sagt, dass die Veränderungen, die sie bei Verstorbenen mit Coronaimpfung beobachtet, mehr als gravierend sind: Spuhler:

„Was jetzt auffällig ist, ist der Zustand der Verstorbenen. Die haben oft keine Leichenstarre, wenn wir hinkommen. Das ist ein bemerkenswertes Merkmal, weil wenn der Tod eintritt, breitet sich nach etwa zwanzig Minuten die Leichenstarre über den gesamten Körper aus, die bei normaler Temperatur von durchschnittlich 16 Grad 48 Stunden anhält.

Wir kommen so oft in die Trauerhäuser, wo die Verstorbenen keine Leichenstarre haben. Dann ist auffällig, dass bei vielen Verstorbenen Blut und Leichenwasser aus allen Poren läuft, wie wenn man einen Schwamm ausdrückt.

Das ist schon auffällig. Wir stehen auch mit anderen Bestattern im Austausch, die ebenfalls richtig krasse Fälle hatten. Die kennen das alle nicht. Das sind wirklich neue Phänomene.“

Die meisten sterben im Herbst und Frühjahr

Marlies Spuhler ist aufgefallen, dass sie die meisten Sterbefälle im Frühjahr und im Herbst sind, wenn Patienten die Auffrischimpfung erhalten haben. Die Bestatterin sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der Impfung und den plötzlichen Tod. Spuhler:

„Immer im Frühjahr und im Herbst waren die meisten Sterbefälle, da haben wir die Korrelation gemerkt, wenn die bei der Auffrischung waren – danach konnten wir den Kalender stellen. Zwei Wochen später hatten wir Arbeit.

Das sind so Dinge, die uns aufgefallen sind. Am Anfang waren es ja nur die älteren. Wir sind ganz oft in die Pflegeheime gefahren, was uns jetzt gerade auch wieder so geht. Wir müssen ständig in die Pflegeheime.

Irgendwann kamen dann aber auch die jüngeren hinzu. Wir haben im Laufe der Zeit auch Veränderungen im Sterbeverhalten wahrgenommen. Leute, die einfach schlafend im Bett vorgefunden wurden, die sahen aus, als wenn sie schlafen. Die sind so fest eingeschlafen, dass sie nicht mehr aufgewacht sind.“

Marlies Spuhler sagt, dass man in der Regel erst nach ein paar Tagen sehen kann, wie das Leben langsam aus dem Körper verschwindet. Seit der Coronazeit hat sich im Sterbeverhalten etwas signifikant verändert, stellt die Bestatterin im Gespräch mit Mathias Langwasser fest:

„Was wir momentan erleben, ist nicht normal. Wir können wirklich sagen, wenn wir jemanden holen, dass der eine Injektion bekommen hat. Das können wir am Zustand des Toten sehen.

Ganz am Anfang, mit der ersten und zweiten Injektion, waren die Leute noch eher wie konserviert, die hatten so einen süßlichen Geruch, anders, wie man es für gewöhnlich kennt. Die waren auch wirklich lange frisch. Das ist auch ungewöhnlich. Die hätten wir locker noch zwanzig Tage stehen lassen können.

Wir hatten Aufbahrungen gehabt, die über zehn Tage gingen und du hast keinerlei Veränderungen am Verstorbenen gesehen, das war ganz ungewöhnlich. So ab der dritten vierten Injektion hat sich die Sache gedreht.

Jetzt haben wir das Problem, dass wir immer gucken müssen, ob wir überhaupt eine Aufbahrung machen können. Woran das genau liegt, weiß ich nicht.“

Chargen mit hoher Toxizität

Marlies Spuhler ging die Sache nicht mehr aus dem Kopf, schließlich hat die Bestatterin Kontakt zu Chemikern aufgenommen, die die Impfstoffchargen untersucht haben.

Spuhler wollte wissen, ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem ungewöhnlichen Zustand der Verstorbenen und der Impfung gibt. Die Antwort war verblüffend:

„Wir haben Kontakt zu Leuten aufgenommen, die Test an den unterschiedlichen Chargen durchgeführt haben. Die haben an Dunkelfeldmikroskopen geforscht und auch probiert, ob man das irgendwie rückgängig machen kann. Die haben tatsächlich festgestellt, dass manche Chargen eine sehr hohe Toxizität haben.

Die haben unter anderem Tests mit einem Tropfen Blut gemacht, das sich nach kurzer Zeit komplett zersetzt hat. Von dem Blut war nach zwei Stunden nichts mehr da.“

Auch die Geruchsbildung hat sich nach Worten von Marlis Spuhler im Vergleich zu vor Corona verändert. Und nicht nur das. Die Bestatterin sagt, dass man es den Verstorbenen auch äußerlich ansehen kann, dass sie gespritzt wurden. Spuhler:

„Wir haben aktuell eine viel stärkere Geruchbildung bei den Verstorbenen. Es ist wirklich mehr, es hat deutlich zugenommen. Man riecht es. Und wenn man ehrlich ist, sieht man es auch vielen Lebenden an, dass sie die Injektion bekommen haben.

Wenn ich mich so in manchen Kreisen bewege und mich mit verschiedenen Leuten unterhalte, dann sieht man, dass manche wirklich schlimm aussehen, richtig krank und auch die Alterung sieht man deutlich. Das beobachten wir auch bei den Verstorbenen. Das ist traurig, aber das ist leider so.“

Für Marlies Spuhler steht fest, dass die Coronaimpfung etwas mit den Menschen macht, dass sie keine Impfung im herkömmlichen Sinne ist, wie man es noch aus der Zeit vor Corona kennt, sondern dass diese Behandlung dem gesamten Körper massiv zusetzt und schädigt, so sehr, dass man es den Betroffenen auch nach dem Tod noch ansehen kann.

Diese Tatsache aber wollen viele Kollegen aus ihrer Zunft nicht wahrhaben. Viel schlimmer noch: sie wollen das nicht sehen, sondern verschließen ihre Augen vor der Wahrheit, sagt Marlis Spuler.

Das findet sie traurig.

Bis die Erkenntnis, dass die Coronaimpfung eines der schlimmsten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte ist, im Bewusstsein aller angekommen ist, wird noch eine ganze Weile vergehen.

Eine Aufarbeitung ist mehr als dringend notwendig. Vor allem eine juristische.

Langwasser zu dem Interview:

Mehr zu Marlies Spuhler:

https://www.bestattungen-spuhler.de/

Einen Interviewgast mit solch einem Beruf hatte ich noch nie. Tatsächlich hatte ich auch noch nie persönlich mit einem Vertreter dieser Zunft gesprochen. Aber es wurde höchste Zeit, dass jemand aus diesem Metier auf meinem Kanal zu Wort kommt und hoch spannende Einsichten in die Geschehnisse der vergangenen Jahre mit uns teilt: Marlies Spuhler ist Bestatterin.

Aus erster Hand wollte ich von ihr erfahren, ob sie in ihrer Arbeit irgendwelche Unterschiede seit Ausrufung der Pandemie beobachtet. Und sie hat einiges dazu zu erzählen …

Ich verrate dir an dieser Stelle nur so viel: Sie und ihre Kollegen haben seitdem Phänomene gesehen, die sie vorher noch nicht kannten – sowohl in Bezug auf das Sterben als auch auf den Zustand der Leichname.

Welche Veränderungen nimmt sie wahr? Welchen Anteil daran haben ihrer Meinung nach die Gesundheitspolitik und ihre Folgen? Kann sie tatsächlich gepikste und ungepikste Menschen anhand bestimmter Merkmale unterscheiden? Sei gespannt auf Marlies’ Antworten, die weit über das Körperliche hinausgehen!

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 12.05.2024