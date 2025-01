Trump droht Dänemark und Panama de facto mit Krieg und will Verhandlungen mit Putin

Teile die Wahrheit!

Der designierte US-Präsident Trump hat in einer Pressekonferenz über seine Pläne für Grönland, Panama und die Ukraine gesprochen und hat Dänemark und Panama dabei faktisch mit Krieg gedroht. Aber auch seine anderen Aussagen waren interessant.

Trump hat eine Pressekonferenz gegeben, die es wirklich in sich hatte, denn er hat Dänemark de facto mit Krieg gedroht, was auch zeigt, was er von den Europäern und der NATO hält.

Offenbar will er in seiner zweiten Amtszeit keinerlei Rücksicht mehr nehmen und seine Pläne mit aller Gewalt durchsetzen. Von Thomas Röper

Ich werde hier auf die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz eingehen.

Grönland und Dänemark

Donald Trumps Sohn ist derzeit auf Grönland, offiziell für einen Podcast, aber es ist klar, dass es um die Ambitionen von Donald Trump geht, der schon in seiner letzten Amtszeit von Dänemark gefordert hat, Grönland an die USA zu verkaufen, was in Dänemark auf keine Gegenliebe gestoßen ist.

Nun hat er seine Forderungen wiederholt, allerdings ohne Dänemark Geld zu bieten. Jetzt gibt es stattdessen offene Drohungen gegen Dänemark.

Trump forderte Dänemark nun erneut auf, Grönland an die USA abzutreten. Das müsse zum „Schutz der freien Welt“ geschehen, und auch zum Schutz vor chinesischen und russischen Schiffen. Dass es in Wahrheit um die Ansprüche der USA auf Bodenschätze im Nordmeer geht, erwähnte er nicht.

Trumps Forderung hat bereits konkrete Folgen, denn die grönländische Regierung denkt schon darüber nach, ihre Bevölkerung in einem Referendum über die Unabhängigkeit von Dänemark abstimmen zu lassen.

Und die dänische Regierung ist in der Frage nun erstaunlich gesprächsbereit, denn die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat erklärt, die Zukunft Grönlands solle von den Bewohnern der Insel entschieden werden.

Auf der Insel scheint der Wunsch nach Unabhängigkeit von Dänemark groß zu sein, aber der Wunsch, die Kolonialmacht Dänemark gegen die Kolonialmacht USA auszutauschen, ist offenbar nicht vorhanden, denn der grönländische Premierminister Mythe Egede betonte, die Grönländer seien nicht käuflich und würden es auch nie sein.

Auf seiner Pressekonferenz legte Trump nun nach sagte:

„Die Leute wissen nicht einmal, ob Dänemark irgendwelche Rechte an Grönland hat, aber wenn es welche hat, sollte es sie aufgeben, weil wir es für die nationale Sicherheit brauchen. Es ist zum Wohle der freien Welt. Schauen Sie sich um, Sie brauchen nicht einmal ein Fernglas: Chinesische und russische Schiffe sind überall. Wir werden das nicht zulassen.“

Trump schlug vor, dass die Grönländer bei einem Referendum für die Unabhängigkeit oder den Beitritt zu den USA stimmen könnten.

Außerdem drohte er Dänemark offen mit hohen Zöllen, falls die dänische Regierung den Ansprüchen auf Grönland nicht abschwört.