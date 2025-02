906 Erdbeben erschüttern Kalifornien und Nevada, während wir die seismischen Aktivitäten in Yellowstone, Mount Rainier und der San-Andreas-Verwerfung genau beobachten

Ist Ihnen aufgefallen, dass es an der Westküste in letzter Zeit viel seismische Aktivität gab? Laut dem Southern California Earthquake Data Center am Caltech gab es in Kalifornien und Nevada allein in den letzten 7 Tagen 906 Erdbeben . Von Michael Snyder

Unterdessen ist Magma in Yellowstone in Bewegung, wir werden gewarnt, dass ein gigantischer Vulkan vor der Küste Oregons bald ausbrechen könnte, und Häuser in Neuengland „zitterten wie verrückt“, nachdem ein sehr seltsames Erdbeben stattgefunden hatte.

Wir haben in den letzten Monaten überall auf der Welt ungewöhnliche seismische Aktivitäten beobachtet, und ich gehe fest davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Tagen noch verstärken wird.

Die gute Nachricht ist, dass die überwiegende Mehrheit der Erdbeben, die sich derzeit in Kalifornien und Nevada ereignen, sehr klein sind.

Doch im vergangenen Jahr gab es in der Region weitaus mehr mittelgroße Erdbeben als üblich. Die Seismologin Lucy Jones sagt, dass es in Südkalifornien normalerweise jedes Jahr etwa fünf Erdbeben der Stärke 4,0 oder höher gibt, doch bis zum 20. August letzten Jahres gab es in der Region bereits 13 Erdbeben …

Laut Jones gab es allein in diesem Jahr in Südkalifornien 13 Erdbeben mit einer Stärke von 4,0 oder höher.

Im Vergleich zu den letzten 20 Jahren habe es in Südkalifornien jährlich etwa fünf Erdbeben mit einer Stärke von 4,0 oder höher gegeben, fügte sie hinzu.

Und das war, bevor am 5. Dezember ein Erdbeben der Stärke 7,0 Nordkalifornien erschütterte … (Warum wird unser Planet von einer Naturkatastrophe historischen Ausmaßes nach der anderen heimgesucht?)

Am Donnerstag (5. Dezember) ereignete sich vor der Küste Nordkaliforniens ein Erdbeben der Stärke 7.

Eine ursprünglich aufgrund des Erdbebens ausgegebene Tsunami-Warnung wurde jedoch inzwischen aufgehoben, wie das US-Tsunami-Warnsystem mitteilte.

Das Erdbeben ereignete sich um 10:44 Uhr PST (18:44 UTC) in einer Tiefe von etwa 0,4 Meilen (0,6 Kilometer), so der US Geological Survey (USGS). Das Erdbeben ereignete sich vor der Küste, etwa 39 Meilen (63 Kilometer) nordwestlich der Stadt Petrolia im Humboldt County.

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass auch dieses Jahr einen sehr starken Start hatte.

Beunruhigenderweise wurde der San-Andreas-Graben Mitte Januar von einer Serie von vier bemerkenswerten Erdbeben erschüttert …