Es wird bereits wahr: was der „schlafende Prophet“ der Welt vorhergesagt hat

Edgar Cayce (1877-1945) wurde der „schlafende Prophet“ genannt. Er machte seine Vorhersagen, während er in Trance fiel. Manche hielten ihn für einen Scharlatan. Andere hörten zu – und verloren nicht.

Vieles von dem, was Casey vor fast einem Jahrhundert in ihren Träumen sah, wird erst jetzt wahr. Und zwar mit erstaunlicher Genauigkeit.

Ein väterlicher Schlag auf den Hinterkopf

Der zukünftige Prophet wurde am 18. März 1877 in der Kleinstadt Christian (Kentucky) geboren. Der Vater erzog den Jungen im Geiste der christlichen Tugend. Aber er verstärkte diese Technik oft mit einer guten Tracht Prügel.

Eines Tages, als Caseys Vater es mit der Erziehung etwas übertrieb, bekam der 9-jährige Edgar einen schweren Schlag auf den Kopf. Das Ergebnis war Bewusstlosigkeit und eine Gehirnerschütterung. Ironischerweise war dies der Wendepunkt.

Nach der Prügelstrafe durch seinen Vater begann der Junge, Stimmen zu hören und lange Zeit mit jemandem zu sprechen. „Aber mit wem redest du?“, fragte die überraschte Mutter. „Mit Opa“, antwortete der Junge. Und er beschrieb sehr detailliert, wie er aussah. Obwohl der alte Mann einige Jahre vor Edgars Geburt starb.

„Ich erinnere mich an einen Vorfall, der mich sehr beeindruckt hat“, sagte seine Mutter später. „Ed wachte eines Nachts auf und kam verängstigt in mein Zimmer gerannt. Ein Licht weckte ihn.“ (Die überraschenden Prophezeiungen für 2025 aus Palmblattmanuskripten)

Ein seltsames leuchtendes Wesen fragte das Kind, was es sich mehr als alles andere auf der Welt wünsche. „Ich möchte Menschen helfen, besonders kranken Kindern“, antwortete der Junge.

„Indem du dich selbst heilst, wirst du auch andere heilen können“, sagte das jenseitige Wesen und verschwand.

Später wurde klar, wovon der Nachtgast sprach. Im Alter von 23 Jahren erkrankte Casey an einer Kehlkopfentzündung und verlor vollständig seine Stimme.

Nachdem er alle Mittel ausprobiert hatte, beschloss der junge Mann aus Verzweiflung, sein Glück beim örtlichen Hypnotiseur Al Lane zu versuchen. Er versetzte Edgar in Trance und inspirierte ihn dazu, seine Stimme zurückzugeben.

Casey entdeckte bald, dass er nach Belieben in Trance fallen konnte. Außerdem erzählte er in diesem Zustand seiner Familie und seinen Freunden von ihren Krankheiten und wie man sie heilen konnte. In 90 Prozent der Fälle erwiesen sich die Empfehlungen als richtig.

Eines Tages kam eine Nachbarin zu ihm. Ihre fünfjährige Tochter litt an schwerer Epilepsie. Die Ärzte waren machtlos. Casey diktierte ihm in Trance ein komplexes Rezept aus Kräutern und Mineralien.

Einen Monat später kam seine weinende Mutter wieder zu ihm gerannt und die Anfälle hörten auf.

Die Abrechnung kommt

Aber was wirklich auffiel, waren Caseys Vorhersagen über die Zukunft bestimmter Menschen und der Menschheit als Ganzes. 1925 zog er nach Virginia. Die erste und lauteste seiner Vorhersagen stammt aus dieser Zeit.