Was verraten die Akten und Namen der Epstein-Liste? Darunter Mick Jagger, Michael Jackson und die Disney-Verbindung

Das Justizministerium veröffentlichte außerdem eine geschwärzte Liste von Masseurinnen und eine Beweisliste mit Einträgen für mehr als 150 Gegenstände, darunter Nacktbilder, Massagetische, Sexspielzeug und andere Gegenstände. Es gab keinen Hinweis darauf, ob die Liste aus Epsteins Fall, Maxwells Fall oder einer anderen Untersuchung stammte.

Vertreter von Trump erklärten gegenüber Reportern: „Es ist offensichtlich geworden, dass bestimmte Mitglieder des FBI dem Büro des Generalstaatsanwalts Informationen vorenthalten haben.“

Der Reporter erklärt: „AG Bondi und FBI-Direktor Patel wollen der Sache auf den Grund gehen und werden nicht nur die Personen auf der Epstein-Liste zur Rechenschaft ziehen, sondern auch die Leute in der Regierung, die wichtige Informationen zurückgehalten haben, um die Strafverfolgung zu untergraben.“

AG Pam Bondi Has Ordered FBI Director Kash Patel To Transfer All Epstein Investigation Information To The DOJ DC Office By Tomorrow… pic.twitter.com/MbE3WwMpPF

Breaking Government SHOWDOWN! Deep State Operatives Have Been Caught Hiding And Destroying Epstein Files At The Southern District Of New York

Generalstaatsanwältin Pam Bondi und FBI-Direktor Kash Patel werden jeden in der Regierung zur Rechenschaft ziehen, der wichtige Informationen im Zusammenhang mit den Epstein-Dokumenten zurückgehalten hat, so einer der Reporter, der am Donnerstag während der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz ins Weiße Haus eingeladen wurde.

„Ich war im Raum, als Pam Bondi und Kash Patel, die Generalstaatsanwältin und der Direktor des FBI, diese Unterlagen verteilten“, sagte Reporter Nick Freitas in einer Erklärung am Donnerstagabend.

„Und gleich zu Beginn sagten sie: ‚Wir werden dies der Öffentlichkeit zugänglich machen. Was Sie verstehen müssen, ist, dass die neuen Informationen, die uns zur Verfügung stehen, keine wirklich stichhaltigen Beweise enthalten, außer der Tatsache, dass offensichtlich geworden ist, dass bestimmte Mitglieder des FBI der Generalstaatsanwaltschaft Informationen vorenthalten haben.‘“

So an interesting thing happened on the internet today. pic.twitter.com/ZnoHnGbQzC

Freitas fuhr fort.

„Der Generalstaatsanwalt hat die Sache weiter verfolgt, aber jetzt haben wir einen neuen Direktor des FBI, Kash Patel. Damit haben wir endlich einen Generalstaatsanwalt und einen Direktor des FBI, der der Sache wirklich auf den Grund gehen will und nicht nur die Leute auf der Epstein-Liste zur Rechenschaft ziehen wird, sondern auch die Leute in der Regierung, die wichtige Informationen zurückgehalten haben, um die Strafverfolgung zu untergraben .

Wenn Informationen verfügbar werden, müssen sie vorsichtig sein, denn sie müssen abwägen, was sie an die Öffentlichkeit bringen müssen, während sie gleichzeitig in der Lage sein müssen, bestimmte Personen strafrechtlich zu verfolgen.

Ich verstehe das also. Ich sage Folgendes: Ich weiß, dass wir darüber alle frustriert sind, weil wir viel früher viel mehr Informationen hätten haben sollen. Aber ich glaube wirklich, dass wir jetzt Leute an der Macht haben, die etwas dagegen unternehmen wollen.

Und ganz ehrlich: Ich bin bereit, sie kochen zu lassen.“

In einer Folgebotschaft erinnerte Freitas die zu Recht besorgten Amerikaner an das Schlachtfeld des Deep State, auf dem sich die Trump-Administration derzeit befindet.

„Pam ist seit zwei Wochen Generalstaatsanwältin. Kash ist seit ungefähr fünf Tagen Direktor des FBI“, sagte Freitas. „Beide kämpfen immer noch gegen die Bürokratie und versuchen, innerhalb ihrer Organisationen Freund von Feind zu unterscheiden.“

Interessanterweise wurden Freitas‘ Enthüllungen fast zeitgleich mit Patels öffentlicher Erklärung veröffentlicht , in der er Amerika daran erinnerte, dass das FBI in eine „neue Ära“ der Rechenschaftspflicht eintrete und jeder, der dieses Streben nach Gerechtigkeit untergräbt, „umgehend verfolgt“ werde.

Bemerkenswerterweise erfolgte Patels Aussage, nachdem Bondi einen Brief an ihn veröffentlicht hatte, in dem dieser der FBI-Außenstelle in New York vorwarf, „Tausende Seiten an Dokumenten im Zusammenhang mit der Untersuchung und Anklageerhebung gegen Epstein“ zurückgehalten zu haben.

In ihrem Brief forderte Bondi Patel auf, die „vollständigen und kompletten“ Epstein-Akten an ihr Büro zu liefern, und wies Patel außerdem an, eine Untersuchung einzuleiten, um herauszufinden, warum ihrer Anweisung nicht Folge geleistet wurde.

„Bis morgen, 28. Februar, um 8:00 Uhr wird das FBI die vollständigen Epstein-Akten an mein Büro liefern, einschließlich aller Aufzeichnungen, Dokumente, Audio- und Videoaufzeichnungen und Materialien im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein und seinen Klienten, unabhängig davon, wie diese Informationen beschafft wurden“, sagte Bondi. „Es wird weder für mich noch für Sie einen Zugriff geben oder einschränken.“

„Ich weise Sie außerdem an, unverzüglich zu untersuchen, warum mein Befehl an das FBI nicht befolgt wurde. Sie werden mir innerhalb von 14 Tagen einen umfassenden Bericht über Ihre Ergebnisse und vorgeschlagenen Personalmaßnahmen vorlegen.“

Tatsächlich belegen diese Entwicklungen Freitas‘ optimistische Einschätzung, dass es für die Regierung eine Priorität sei, der amerikanischen Öffentlichkeit verwertbare Fakten über Epsteins Heldentaten offenzulegen.

Das X-Konto von Dom Lucre hat eine Liste von FBI-Dokumenten zu Jeffrey Epstein veröffentlicht, in denen angeblich prominente Namen wie Chrissy Teigen, Jim Carrey, Ben Affleck und Tom Hanks in Verbindung mit dem Fall stehen sollen. Hier zu finden.

🔥🚨BREAKING: Here is a compiled list of Epstein’s FBI files that has prominent names from Chrissy Teigen, Jim Carrey, to Ben Affleck and Tom Hanks allegedly being tied to them. Source: https://t.co/u0aTAFnjv2 pic.twitter.com/QS2mtVTYbE — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) February 27, 2025

Disney und die Verbindung zu Epsteins Insel

Recherchen ergaben, dass Disney zwischen dem 15. August 2009 und 2018 Kinder zu Schnorchelausflügen auf Jeffrey Epsteins Insel Little Saint James schickte. Das Disney-Kreuzfahrtschiff legte über Jahre hinweg für Tagesausflüge auf der Insel an, obwohl Epstein bereits eine bekannte Vergangenheit als Sexualstraftäter hatte.

Mehrere Quellen, die Jahre vor dem Bekanntwerden von Epsteins kriminellen Machenschaften erstellt wurden, bestätigen diese Vorgänge. Die Frage stellt sich: Warum sollten sie über eine Insel lügen, die damals kaum jemand kannte?

Ferner wurde ein Bild von Epstein mit der Disney-Figur Ferkel im Magical Kingdom Restaurant in Disney World aufgenommen, was weitere Diskussionen über die Verbindung zwischen Epstein und Disney entfacht.

🔥🚨EXCLUSIVE: I discovered that from August 15, 2009, to 2018, Disney was sending kids to Jeffrey Epstein’s Island for snorkeling trips. The Disney cruise ship stopped at Little Saint James Island for day trips for years despite Epstein’s history of pedophilia. Here are several… pic.twitter.com/g0IyTzotGa — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) February 28, 2025

Ein weiteres beunruhigendes Detail stammt aus dem Jahr 2004: Jeffrey Epstein wurde an Bord seines Privatjets mit einem schlafenden kleinen Mädchen auf dem Schoß gesehen. Dieses Bild entstand nach einem VIP-Besuch in Walt Disney World in Orlando, Florida.

Andere Bilder zeigen Epstein beim Speisen in Disney-Resorts, umgeben von ahnungslosen Familien, sowie beim Posieren für Fotos mit Disney-Figuren.

Epstein flog eine Gruppe von zehn Personen ein, darunter Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen und das slowakische Model Nadia Marcinkova. Eine Quelle, die bei der Reise dabei war, berichtet: „Es war ein lustiger Tag. Wir haben in einem Restaurant mit zwei von Jeffreys Freunden gegessen, die er dort kennengelernt hat.“

Auffällig ist, dass Epstein selbst kaum jemals in Restaurants gegessen hat. Sein Essen wurde fast immer von einem persönlichen Koch zubereitet.

Ein weiteres Bild zeigt Epstein, wie er mit demselben kleinen Mädchen und der Disney-Figur Ferkel spricht. Diese Enthüllungen werfen weitere Fragen über die langjährige Verbindung zwischen Epstein und Disney auf.

Jeffrey Epstein war auch ein FBI-Informant. Was schon vor Jahren veröffentlicht wurde. Man kann verstehen, warum das FBI-Büro in New York seine Geschäfte mit ihm geheim halten will, denn es würde ein sehr schlech

In 2004 Jeffrey Epstein was seated with a young girl on his lap, with his arm wrapped around her back as she sleeps while on board his private jet after a VIP visit to Walt Disney World, in Orlando, Florida. Other images show Epstein dining at the Disney resort, surrounded by… pic.twitter.com/RlLuMtnxEd — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) February 28, 2025

tes Licht auf sie werfen, wenn es so aussehen würde, als hätten sie weggeschaut, während er mit Minderjährigen handelte.

Fazit

Die neuesten Enthüllungen aus den FBI-Akten von Jeffrey Epstein werfen ein schockierendes Licht auf mögliche Verbindungen zwischen Epstein, Disney und zahlreichen Prominenten. Besonders die Berichte über Disney-Ausflüge zu Epsteins Insel sowie seine Präsenz in Disney World sorgen für große Diskussionen. Die Veröffentlichung dieser Dokumente könnte weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen.

Wir dürfen gespannt sein, was noch folgt.

