MKULTRA ist gar nichts dagegen! So werden „Logen-Agenten“ erschaffen (Video)

Jahrelang wurden in speziellen Forschungseinrichtungen ausgesuchte Menschen mit Schlafentzug, Elektroschocks und Drogen gequält. Der damalige CIA-Direktor Allen W. Dulles nannte das Programm die Schlacht um die Köpfe der Menschen.

Heute ist es ein offenes Geheimnis, dass Forscher seit mehr als 60 Jahren versuchen, das menschliche Gehirn mit Elf-Wellen und anderen uns vielleicht noch weitgehend unbekannten Mitteln zu manipulieren.

Bewusstseinsmanipulation ist unter anderem durch HAARP in Verbindung mit Chemtrails möglich. HAARP sendet Wellen und Frequenzen, die Informationen in Form von Gedanken und Verhaltensweisen in unserem Gehirn entstehen lassen.

Möglich ist das, weil die Frequenzen der menschlichen Gehirnaktivität zwischen 0 und 50 Hertz liegen, je nachdem ob wir uns im Tiefschlaf befinden oder ob wir aktiv sind.

Die Elf-Frequenzen, die von HAARP-Stationen ausgesendet werden, nutzen mit drei bis 30 Hertz etwa die gleiche Frequenz. Das heißt, sie können in diesem Frequenzbereich direkt in unser entspanntes Gehirn eindringen.

Es kommt zu einer Resonanz, weil es die gleiche Frequenz ist. Dadurch ist es möglich, Bilder und Gedanken entstehen zu lassen, die durch entsprechende Propaganda in den Massenmedien weiter verstärkt und manifestiert werden.

Die Wahrheit ständig wiederholen

Es heißt, was der Mensch dreimal hört, hält er für wahr. Propaganda, Massenanpassung und Kontrolle sind uralte Mechanismen, mit denen gearbeitet wird, um die Bevölkerung im Griff zu halten und das geistige Niveau der Menschen so tief wie möglich zu halten.

Erst wenn Menschen anfangen, sich über die wahre Natur der Umstände klar zu werden, wird sie erkennen, dass sie anfangen müssen, der stetig steigenden Welle des absoluten Wahnsinns gegenzusteuern und das Kontrollsystem, das sie umgibt, zu Fall zu bringen – die Wahrheit sollte hierbei immer das Mittel der Wahl sein. Bereits Johann Wolfang von Goethe wusste, dass man die Wahrheit ständig wiederholen muss, dass sie verinnerlicht wird.

Das System, indem sich die Menschheit derzeit befindet, ist voll von Verschwörungstheorien – besser gesagt voll von Verschwörungen, die in den Massenmedien breite Unterstützung finden.

Das heißt, die Masse lebt in einer Welt, die aus lauter Lügen und Feinbildern besteht, um eine falsche Weltanschauung zu projizieren. Der ehemalige Direktor der US Bundespolizei FBI J. Edgar Hoover, sagte einmal:

„Der Einzelne steht wie gelähmt vor einer Verschwörungstheorie, die so monströs ist, dass er sie einfach nicht fassen kann.“

Die Wahrheit ist, dass wir es mit einem kaum vorstellbaren Netzwerk aus Oligarchen, Nichtregierungsorganisationen, Investmentgesellschaften und dem digital-industriellen Komplex zu tun haben. Eine Macht, vor der es anscheinend kein Entkommen mehr gibt.

Dieses Netzwerk bedroht mittlerweile die Freiheit aller und führt nicht nur geopolotische Kriege, wie etwa in der Ukraine, sondern eben auch Krieg gegen die Weltbevölkerung.

Viele international führende Politiker und ein großer Teil der Wirtschaftselite sind Mitglied einer Loge und zelebrieren ganz nebenbei unbemerkt von den Augen der Öffentlichkeit gerne Rituale.

Oft werden sogar Menschenopfer erbracht – und das aus einem ganz bestimmten Grund, weil bei der Opferung eine enorme Energiewelle freigesetzt wird. Diese Energie wird genutzt, um gesteckten Ziele voranzubringen.

Meistens werden die Mitglieder in den höheren Rängen einer Loge sogar zu neuen Menschen gemacht, sogenannte Logen-Agenten, wo es darum geht, das Bewusstsein der Person auf eine neue Ebene zu bringen.

Es geht es nicht um symbolische Akte. Es geht um energetische Architektur und die Formung durch Bewusstsein, um etwa Ereignisse zu lenken und Gedankenstrukturen in der kollektiven Psyche zu manifestieren.

Die Rede ist von einem sogenannten Schwellenritus, der in den einschlägigen Logen nur eine andere Bezeichnung trägt. Die Person, die diesen Pfad betritt, wird quasi komplett umgeschrieben.

Meistens werden die höheren Ränge einer Loge sogar zu neuen Menschen gemacht, wo es darum geht, das Bewusstsein der Person auf eine neue Ebene zu bringen. Die Person, die diesen Pfad betritt, wird quasi komplett umgeschrieben.

Es ist sogar ein Wechsel der Identität und alles beginnt mit dem Zerfall des alten Ichs. Der Name und die eigene Identität werden gelöscht und mit einer gesprochenen Formel und Geheimzeichen, die auf die Haut aufgetragen werden, beginnt der Prozess der Neuprogrammierung.

Neue Menschen schaffen

Es sind vor allem die mathematisch präzise berechneten Sequenzen, die die neuralen Strukturen der Person überschreiben, weil echte Kontrolle nicht durch Gesetze oder Androhungen funktioniert, sondern nur durch Selbstidentifikation.

Einige Beobachter glauben sogar, dass dieses Programm weit über MK ULTRA hinausgeht, weil es sich um eine komplett andere Ebene handelt und weil es nicht nur darum geht, eine Person umzuprogrammieren, sondern weil das bereits die Erschaffung eines neuen Menschen ist.

MK ULTRA bricht lediglich den Willen eines Menschen und macht ihn zu einer Marionette. In diesem Fall aber wird die gesamte Identität getauscht. Man vermutet, dass bereits ein Großteil der bekannten Gesichter aus Wirtschaft und Politik in Wirklichkeit nicht die sind, die sie nach außen vorgeben zu sein.

Das heißt, diese Leute wechseln ihre Identität wie ihre Hemden. Sie sind mal dies, mal jenes und tauchen hier und dort immer mal wieder irgendwo auf. Und wenn eine dieser Personen enttarnt wird, dann wird sie einfach durch eine andere ersetzt.

Der Gedanke dahinter, ist, nicht Einzelpersonen Kraft und Stärke zu verleihen, sondern eine unzerstörbare Struktur zu erhalten, die wir System oder Matrix nennen.

Dieser Personenkreis operiert mit Prinzipien, die sich jeglicher Realität entziehen. Es sind nicht bloße Strategen oder Politiker. Sie sind viel mehr, sie sind Bewusstseinsarchitekten und ihr Programm dient nicht ihrer persönlichen Macht, es dient der Kontrolle des Realitätsfeldes, sprich der Weltbevölkerung.

Sobald man das Muster der Architektur erkannt hat, passt es sich der Realität an, um den Geist zu unterwandern. Deshalb das ganze Chaos im außen. Die meisten Menschen unterliegen dieser Täuschung und glauben, wenn beispielsweise rechte Politiker schlecht sind, dann müssen Politiker aus dem linken Lager gut sein.

Doch das ist, wie bereits erwähnt, eine gewolltes Täuschungsmanöver und Teil des Strategieplans. Die Mehrheit der Bevölkerung ist Opfer der Bewusstseinskontrolleure.

So funktioniert echte Magie. Sobald wir etwas beobachten und glauben, es verstanden zu haben, verankert es sich in unserem Bewusstsein – und schon sind wir gefangen in der Matrix.

Der einzige Weg aus der Kontrollmatrix führt über Resonanzmanipulation. Ohne einen vollständigen Bruch mit dem Konditionierungsprogramm ist es nicht möglich, sich aus dieser Matrix zu befreien.

Das Problem ist nämlich, wenn wir glauben, eine Sache halbwegs kapiert zu haben, folgt bereits der nächste Angriff, in Form eines neuen Programms, gefolgt von weiteren Inszenierungen. Und garantiert fällt die Mehrheit der Bevölkerung wieder darauf rein.

Auch wenn ein Großteil während der inszenierten Corona-Krise viel gelernt und vielleicht genauso viel verstanden hat, ist die Lage derzeit so, dass viele Menschen selbst aus dieser Gruppe mittlerweile nicht mehr wissen, um was es in den neuen Programmen wirklich geht. So funktioniert Magie!

Tatsache ist: Die Programme werden der Realität ständig neu angepasst, um so viel Chaos und Angst wie möglich ins Feld zu spielen. Viele Menschen wehren sich gegen die Wahrheit, weil die Wahrheit ihre indoktrinierte Überzeugung stört.

Sie werden gegenüber den Menschen, die eine andere Überzeugung und Meinung haben, in ablehnender Haltung aggressiv. Das heißt, in diesen Menschen wehrt sich etwas im Unterbewusstsein, weil es nicht will, dass es enttarnt wird. Deshalb ist es umso wichtiger, sich umfänglich zu informieren, um die Programme und Muster, die uns manipulieren, zu erkennen.

Wenn jemand von sich behauptet, dass er die absolute Wahrheit kennt, dann gehört er zu 99 Prozent ebenfalls zu den Opfern. Deshalb ist es wichtig, selbst dann, wenn man glaubt, die Wahrheit zu erkennen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, um die Muster dahinter zu erkennen, sie zu beseitigen und sich zu reinigen von diesen Mustern.

Selbstehrlichkeit sollte also in diesem Fall selbstverständlich sein. Dazu gehört auch, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, zu meditieren und über sich selbst und seinen Taten und Gedanken nachzudenken. Wer das schafft, befindet sich bereits außerhalb des Kreises.



Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 05.03.2025