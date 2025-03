Stationäre Erde oder heliozentrisches Weltbild?

Spannend ist auch herauszufinden, was sich im tiefen All oder auf dem Mond befindet. Bislang sind nur 12 Menschen offiziell zum Mond gereist und haben ihn betreten. Von diesen 12 waren immerhin 11 Mitglieder in Orden der Freimaurerei.

Der bekannte Apollo-11-Astronaut Buzz Aldrin ist ein Freimaurer des 33. Grades. Sein Kollege Neil Armstrong war der Einzige, der offenbar kein Freimaurer gewesen ist; aber sein Vater, Stephen Armstrong war ebenfalls ein Freimaurer des 33. Grades.

Einige interpretieren diese Tatsache als Beweis für eine Verschwörung, die darauf abzielt, die Gesellschaft oder die Sichtweise auf die Weltraumforschung zu kontrollieren.

Nach dieser Ansicht wird die Freimaurerei oft als eine geheime Gesellschaft betrachtet, die darauf abzielt, die Interessen ihrer Mitglieder auf Kosten der breiteren Öffentlichkeit voranzubringen. Diese Interpretation beinhaltet oft Spekulationen über den wahren Zweck der Weltraumforschung und die Rolle von esoterischen Orden darin. Dies könnte als Hinweis dienen, dass Astronauten in esoterische oder okkulte Bestrebungen verwickelt waren und sind.

Weltraumforschung dient nicht nur der wissenschaftlichen Entdeckung, sondern auch dem Ziel, tiefere menschliche Potenziale zu erschließen oder die Geheimnisse des Universums zu begreifen, die mit okkulten Mysterien zu tun haben. Das könnte einer der Gründe sein, warum uns die tiefere Wahrheit über das Universum vorenthalten wird.

Es gibt genug Beweise, dass unsere Vorstellung des Kosmos auf Fake-Bildern beruht und in Weltraumorganisationen international Geheimnisse verborgen werden, die offenbar von der Freimaurerei kontrolliert werden.

Glaubt man diversen Verschwörungstheorien, dann wird diese Routine der Fälschung von Weltraummissionen schon seit der Zeit des Kalten Krieges und der ersten Mondlandung betrieben. Womöglich fälschen sämtliche Weltraumorganisationen seit damals die allgemeine Vorstellung über die Beschaffenheit des Weltraums und des Planeten Erde.

Im Jahr 1962 hat die US-Air-Force bereits ein Bild des Weltraums veröffentlicht, das von einem Ballon in einer Höhe von ca. 25 Kilometern aufgenommen worden sein soll. Rückblickend steht fest, dass es sich hierbei ohne Zweifel um keine Fotografie des Weltraums handelt.

Kritiker weisen immer wieder auf eine bestimmte Video-Dokumentation hin. Der Titel lautet “American Moon (English Version)”. Das ist eine der besten Dokumentationen, in der diverse absurde oder unmögliche Vorgänge in Bezug auf die offiziellen Mondmissionen vorgestellt werden.

Selbst in Anbetracht der eigenen Vorstellungen der NASA bezüglich ihrer vorgeblichen Wissenschaftlichkeit. Fotografische Beweise haben gezeigt, dass Fotos, die auf der Mondoberfläche aufgenommen worden sein sollen, mehrere künstliche Lichtquellen enthalten.

Auch die angeblichen Umweltbedingungen auf dem Mond wären für die verwendete Ausrüstung wie die historischen Kameras nicht geeignet gewesen.

Das Innenleben dieser Hasselblad-Kameras hätte die extremen Temperaturen auf dem Mond nicht ausgehalten und deshalb hätten sie vermutlich nicht funktioniert.

Auf der Tagseite des Mondes herrschen durchschnittlich 120 Grad Celsius, und auf der Nachtseite zwischen Minus 173 Grad bis zu Minus 243 Grad Celsius! Kritiker denken, dass die gesamte Technologie, die man für die Apollo-Missionen verwendet hat, auf Science Fiction und Fälschungen begründet ist, und alles soll reibungslos ohne Computersysteme funktioniert haben.

Nach dem abrupten Ende des Apollo-Programms ging die Technologie für Mondflüge laut Aussagen von NASA-Mitarbeitern verloren, zusammen mit den ganzen originalen Filmrollen der Mondspaziergänge.

Es gibt konkrete Aussagen, dass die Wundertechnologie sogar vorsätzlich zerstört worden ist! Das ist kein Scherz. Doch weshalb sollte man so etwas tun?

Kritiker schreiben, dass seit dem Ende der bemannten Mondlandungen mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen ist, und keine der damals verwendeten Technologien jemals irgendwo auf der Erde demonstriert worden sind. So zum Beispiel der Mond-Rover, das zusammenfaltbare Vehikel, das auf der Mondoberfläche zum Transport eingesetzt wurde.

Dann sind auch die alten Raumanzüge, die extreme Temperaturen zwischen Minus 150 bis plus 200 Grad Celsius standgehalten haben sollen, nicht näher demonstriert worden. Speziell die Funktionalität der auf der Mondoberfläche verwendeten Kameras bei Extremtemperaturen wird von Experten in Zweifel gezogen.

Alles dreht sich um die echte Beschaffenheit des Weltraums und es gibt starke Hinweise darauf, dass die NASA und andere Weltraumagenturen wichtige Teile der Realität im All für sich behalten.

So gibt es Daten, die in geheim gehaltenen Dokumenten enthalten sind, die laut Whistleblowern belegen, dass die Erde kein gewöhnlicher Planet ist. Es ist anzunehmen, dass sich kein ausgedehntes Weltall um die Erde herum befindet, sondern so wie seit Jahrtausenden vor der Entwicklung der modernen Kosmologie angenommen eine Art von Firmament, das sich um die Erde herum bewegt und unser Planet sich im Zentrum all dessen befindet.

Auf dem Grabstein von Dr. Wernher von Braun befindet sich dazu ein verborgener Anhaltspunkt. Er verweist auf Psalm 19:1, der in der Lutherbibel folgendermaßen wiedergegeben ist: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und das Firmament verkündigt seiner Hände Werk.“

Werfen wir einen Blick auf Zitate, die Apollo-Astronauten über das Aussehen der Erde, der Sonne und des umgebenden Weltraums getätigt haben, nachdem sie auf die Erde zurückgekehrt sind. Viele haben von einem profunden Sinn für Wunder gesprochen, wenn sie die Erde aus dem tiefen Weltraum aus betrachten konnten.

Sie hoben jeweils ihre unfassbare Schönheit und Fragilität hervor. Es gibt einen bestechenden Kontrast zwischen der Erde und ihrer isolierten Position im umgebenden Raum, die starke Emotionen in den Astronauten hervorriefen. William Anders von der Apollo-8-Mission sagte, dass die Erde ein schöner, fragiler Ball ist.

Er sagte, dass Astronauten die lange Reise zum Mond angetreten haben, aber am wichtigsten war für sie die Entdeckung, wie man die Erde vom Weltraum aus betrachtet. Das hat, wie in einem anderen Artikel auf diesem Blog beschrieben, mit dem sogenannten Overview-Effekt zu tun, den zahlreiche, wenn nicht sämtliche Astronauten im All erlebt haben, wenn sie die Erde aus der Distanz betrachten konnten. Ihnen wurde urplötzlich die Fragilität unserer Heimat und die Einheit allen Lebens auf Erden bewusst.

Die Erde wirkte von dort oben wie eine zerbrechliche Oase in der gewaltigen Leere des Raums. Die Erde ist laut Zitaten ein “Kunstwerk im Kosmos”. Diese Erfahrung veränderte die Perspektive auf Leben, denn Astronauten sahen die Erde als ein einzelnes Schiff im riesigen Ozean des Weltraums.

Sie ist ein Wunder im All, welche die Brillianz und den Wert von Leben repräsentiert. Von dort oben ist sie ein atemberaubend schönes Juwel des Lebens, der inmitten der Dunkelheit des Raums schwebt. Die Erde wirkt wie ein lebender Organismus, atmend und vielfältig in der Kälte des Alls.

Andere Astronauten erklärten, dass die Betrachtung der Erde aus der Ferne eine spirituelle Erfahrung ist, welche sie darüber nachsinnen ließen, welchen Platz die Menschheit im Universum einnimmt.

Die Erde aus den Tiefen des Alls oder vom Mond aus gesehen, ist als würde man ein einzigartiges Meisterwerk bewundern, das wissenschaftlich schwer zu erklären ist. Sie ist eine Oase, deren Komplexität mit nichts anderem vergleichbar ist, das wir kennen. Ein heiliger Ort inmitten eines Ozeans aus Sternen.

John Young von der Apollo-16-Mission erwähnte, dass die Erde wie eine große blaue Murmel aussieht, die in der Schwärze des Alls hängt. Eine direkte Beobachtung der Erdrotation war den Astronauten übrigens nicht möglich, sie befanden sich lediglich in Orbits um den Planeten und konnten dabei auch den Effekt der Sonne auf der Erdoberfläche wahrnehmen. Auch das sorgte für einen Effekt für ein kosmisches Wunder.

Ein Astronaut hat erklärt, dass das Licht der Sonne die Geheimnisse des Kosmos birgt. Die Stille im Weltraum und die Energie der Sonne scheint mit der menschlichen Seele zu resonieren. Diese Aussagen sind interessant, denn sie weisen auf einen schöpferischen Akt im Kosmos hin, und darauf, dass der Planet Erde womöglich tatsächlich ein heiliger Ort ist, der speziell für uns erschaffen wurde.

Weil die meisten Apollo-Astronauten Freimaurer gewesen sind und auch die Namen der diversen Missionen mit Okkultismus zu tun haben, nehmen Kritiker weiterhin an, dass eine verborgene Ebene und verborgene Agenden in der Erforschung des Weltraums eine zentrale Rolle spielen.

Das bemannte Mondlandeprogramm wurde bekanntlich nicht zuletzt durch eine Ansprache des ehemaligen US-Präsidenten John. F. Kennedy bekannt gegeben, der in anderen Kommentaren ebenso von einer großen Verschwörung einer weltweiten monolithischen Entität gesprochen hat, welche geheim operiert. Hier das ganze Zitat, das Kennedy während einer Rede im Jahr 1961 im Waldorf-Astoria Hotel in New York City hielt:

„Denn wir werden weltweit von einer monolithischen und rücksichtslosen Verschwörung bedroht, die in erster Linie auf geheimen Mitteln beruht, um ihren Einflussbereich zu erweitern – auf Infiltration statt auf Invasion, auf Subversion statt auf Wahlen, auf Einschüchterung statt auf freie Wahl, auf Guerillas bei Nacht statt auf Armeen bei Tag.

Es ist ein System, das enorme menschliche und materielle Ressourcen in den Aufbau einer engmaschigen, hocheffizienten Maschinerie integriert hat, die militärische, diplomatische, nachrichtendienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen vereint. Seine Vorbereitungen sind verborgen, nicht veröffentlicht.

Seine Fehler werden verschwiegen, nicht publiziert. Dissidenten werden zum Schweigen gebracht, nicht gepriesen. Keine Ausgabe wird infrage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis wird enthüllt. Sie führt den Kalten Krieg, kurz gesagt, mit einer Kriegsdisziplin, die keine Demokratie jemals hoffen oder wünschen würde, zu erreichen.“

Das ist der militärisch-industrielle Komplex, vor dem auch zuvor schon Präsident Eisenhower warnte, der schon seit den 1940er oder 1950er Jahren interessante Operationen ausführte.

Mehr über die Innere und Flache Erde lesen Sie in „DUMBs 2“ und über die Eiswand in „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 21.03.2025