Vatikan: Erzbischof Viganos Warnung vor dem Usurpator des Throns Petri

Es ist klar, dass der Vatikan und die bergoglianische Tiefe Kirche in Panik sind und alles tun werden, um den Konsens der Kardinäle auf den Namen einer Person zu lenken, die die bergoglianische Revolution fortsetzen wird.

Es gibt diejenigen, die jedes Interesse daran haben, ihre eigenen Verbrechen – zusammen mit denen von Bergoglio – zu begraben, während es in den Vereinigten Staaten zu einem Frontalzusammenstoß der US-Bischofskonferenz mit der Trump-Administration kommt, nachdem der Skandal um die Gelder der Agentur für internationale Entwicklung (USAID) die Mitschuld der katholischen Kirche am lukrativen Geschäft der Einwanderung ans Licht gebracht hat. (Der Vatikan ist infiltriert: Der Tiefe Staat und die Tiefe Kirche – widersprüchlichen Botschaften zur Gesundheit des Papstes)

Es muss verhindert werden, dass die progressive Hierarchie dafür sorgt, dass einer von ihnen Bergoglios Nachfolger wird, also ein weiterer Usurpator auf dem Thron Petri, der Erbe und Fortführer des vorherigen wird.

Bevor der letzte Nagel in Bergoglios Sarg geschlagen wird, ist es daher unerlässlich und dringend, Licht auf die von ihm begangene Usurpation und die Besetzung der katholischen Kirche durch eine korrupte und verräterische Hierarchie zu werfen, deren einziges Ziel es ist, sie von innen heraus zu zerstören.

Die Manöver der Sankt Gallen-Mafia im Schulterschluss mit der ultraprogressiven Linken; die ungesühnten Verbrechen Theodore McCarricks; McCarricks Rolle innerhalb der demokratischen Regierungen; der Einfluss, den McCarrick bei der Erlangung von Bischofsernennungen für seine „Erben“ – die allesamt homosexuell und korrupt sind – ausgeübt hat, die für Schlüsselpositionen in den USA und im Vatikan bestimmt sind;

McCarricks Arbeit als Verbindungsmann Bergoglios zum kommunistischen Regime Chinas, um die Unterzeichnung des Geheimabkommens mit dem Heiligen Stuhl zu erreichen;

die Rolle der Jesuiten bei der Förderung der globalistischen Agenda;

Bergoglios skandalöse, andauernde Vertuschungen berüchtigter Missbrauchstäter und Perverser;

die Vertuschung des Dossiers über das vatikanische Korruptionsnetzwerk, das der emeritierte Papst Benedikt XVI. Bergoglio im April 2013 übergab und zu dem es bis heute nie eine Weiterverfolgung gegeben hat;

Bergoglios Rolle bei dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit der „Covid-Pandemie“ und der Impfpflicht;

die zynische Ausbeutung illegaler Einwanderer, um das soziale Gefüge des Westens zu zerstören:

All dies und mehr bestätigt, dass die bergogliotische Kirche nicht nur Komplize im subversiven Plan des Weltwirtschaftsforums ist, sondern ein führender Protagonist. Die Gläubigen haben das Recht, die volle Wahrheit über all diese Ereignisse zu erfahren.

Nach Jahren der Lügen, Verstellung und des Schweigens ist es notwendig, Jorge Mario Bergoglios Betrug einzugestehen und ihn vor Gericht zu stellen. Damit soll die Wahrheit und Gerechtigkeit wiederhergestellt werden, die die Opfer seiner Repressalien, seiner Einschüchterungsversuche und seiner Mittäterschaft bei den Verbrechen seiner Anstifter und Schützlinge gefordert haben.

Es müssen Untersuchungen über sein früheres Leben, die Verbrechen, die er in Argentinien begangen hat (weshalb er als „Papst“ nie in sein Heimatland zurückgekehrt ist), und die finsteren Ereignisse untersucht werden, die Jorge Mario Bergoglio persönlich für den sexuellen Missbrauch junger Jesuiten verantwortlich machen, als er Novizenmeister in Argentinien war.

Es muss geklärt werden, ob Tomas Ricardo Arizaga (genannt Tomasito), der am 20. Juli 2014 im Alter von 11 Jahren starb, anschließend eingeäschert und 2019 nach der Entfernung seiner Zähne auf dem Deutschen Friedhof im Vatikan beerdigt wurde, wirklich Bergoglios Sohn ist, wie schon lange gemunkelt wird und wie zahlreiche Elemente vermuten lassen.

Eine internationale kriminelle Allianz vereinte subversive Kräfte, um Benedikt XVI. zu beseitigen, ihn zum Rücktritt zu zwingen und ihn durch einen Abgesandten des Globalismus zu ersetzen.

Kardinal Godfried Danneels selbst gab dies zu und verwies dabei auf die Mafia von Sankt Gallen; McCarrick wiederholte dies in seiner Rede an der Villanova University am 11. Oktober 2013; der Präsident und Gründer von Voices of Progress – einer Interessengruppe, die sich mit Klimawandel, Migration und anderen „Woke“-Themen befasst – plante dies und besprach es mit John Podesta (Leiter des Hillary-Clinton-Wahlkampfs), wie aus von Wikileaks veröffentlichten E-Mails hervorgeht ( hier ).

Der „Katholische Frühling“ hat sich Jorge Mario Bergoglio bedient, einen korrupten und manövrierfähigen Menschen, der der Katholischen Kirche betrügerisch als „Papst“ aufgedrängt wurde.

Wir bitten die Behörden der Vereinigten Staaten von Amerika und Argentinien, Dokumente und Beweise für diese Tatsachen vorzulegen.

Damit wird bewiesen, dass Jorge Mario Bergoglio nie Papst der Katholischen Kirche war: Alle seine Regierungs- und Lehrhandlungen sind null und nichtig, und alle seine Ernennungen sind null und nichtig, einschließlich der Ernennungen der Kardinäle, die seinen Nachfolger wählen werden.

Jetzt ist es an der Zeit, der Wahrheit mutig ins Auge zu blicken, damit die Befreiung der Katholischen Kirche von den Subversiven, die sie zu lange besetzt gehalten haben, um sie zu zerstören, eine radikale und echte Befreiung wird und damit die Komplizen des Betrugs – die sich noch immer im Vatikan befinden und Bergoglio überleben werden – entdeckt und vor Gericht gestellt werden können, bevor ihr kriminelles Handeln die Beweise für die von ihnen begangenen Verbrechen vernichtet.

Der Zustand von Papst Franziskus war seit Sonntagabend weiterhin „stabil“, da er nach der plötzlichen Atemnot und dem Brechanfall am Freitag über das Wochenende hinweg weder Fieber noch Atemnot hatte.

Am Sonntagabend erklärte das Presseamt ​​des Vatikan, der Papst habe im Laufe des Tages kein Fieber gehabt und benötige – was eine Verbesserung gegenüber Samstag darstellt – nicht mehr die nicht-invasive mechanische Beatmung – die Vollgesichts-Sauerstoffmaske –, die er am Freitag und Samstag verwendet hatte.

Seine Prognose bleibt jedoch – wie schon seit über einer Woche – weiterhin verhalten.

