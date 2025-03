Wassermannzeitalter: Die okkulten Eliten wussten schon immer, dass das „Goldene Zeitalter“ nahe ist

Teile die Wahrheit!

Das Wassermann-Zeitalter gilt als das goldene Zeitalter. Vielen ist der Begriff goldenes Zeitalter, der ursprünglich aus der Antik stammt aus der Esoterikszene bekannt. Dieses Zeitalter bringt viele Veränderungen mit sich, die der okkulten Elite schon lange bekannt sind. Von Frank Schwede

Als Wassermann-Zeitalter wird von Anhängern der westlichen Astrologie und der Esoterikszene ein Zeitraum von rund 2000 Jahren genannt, der im Rahmen des sogenannten Platonischen Jahres durch den Durchzug des Frühlingspunktes durch das Sternbild des Wassermann geprägt ist. Die Dauer beträgt rund 25.000 Jahren.

Vielfach wird behauptet, dass wir uns bereits seit dem Jahr 2000 im Wassermannzeitalter befinden. Andere glauben 2012 sei das Jahr des Übergangs gewesen. Yogi Bhajan benannte den Zeitraum zwischen 1991 und 2012 als Übergangszeit. Er sagte, dass es bis zum Jahr 2038 dauern würde, bis die Zeitenwende abgeschlossen sei.

Der gnostische Philosoph Samael Aun Weor erklärte sogar den 4. Februar 1962 zum Beginn des Wassermannzeitalters – eingeläutet durch die Anordnung der ersten sechs Planeten, der Sonne, des Mondes und des Sternbild Wassermann.

Das Wassermannzeitalter wird vor allem in spirituellen Kreisen oft als eine Zeit des sozialen, technologischen und spirituellen Wandels bezeichnet. Schon in den 1960er Jahren wurde dieses Zeitalter in dem Hippie-Musical „Hair“ besungen.

Immer mehr wird deutlich, dass wir uns in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess befinden. Alte Machtstrukturen brechen zusehends vor unseren Augen auf, was die Bühne für Krisen, Kriege und Konflikte allen Ortes bereitet.

Im Fischezeitalter gab es eine sogenannte soziale Zuordnung. Im Wassermannzeitalter befreien sich die Menschen von all diesen Zwängen. Es gibt keine Automatismen mehr. Solange das aber nicht von allen Menschen begriffen wird, kämpfen die alten Autoritäten weiter unerbittlich um ihre Macht.

Gleichzeitig löst die Veränderungen der sozialen Struktur Unsicherheit und Ängste unter den Menschen aus. Und jüngere Generation ist nämlich um einiges empfindsamer als die ältere.

Seit einigen Jahren schon wird bei immer mehr Kindern ADHS festgestellt. Das Aufmerksamkeit-Defizit-Syndrom, das nach Meinung von Experten eine Form von Überempfindsamkeit ist.

Eine weiteres Problem, das mit dem Wandel in Verbindung steht, ist, dass die jüngere Generation die ältere nicht mehr versteht, doch die Kinder von heute sind der Realität oft näher als die ihre Eltern, weil sie sich zunehmend von den Zwängen und Ängsten befreien, die noch vor wenigen Jahrzehnten das Zusammenleben ganzer Generation geprägt haben.

Und genau darum geht es im Wassermannzeitalter. Die Befreiung aus Zwängen und Ängsten, was aber für viele Menschen, vor allem für diejenigen, die noch immer an alten Dogmen festhalten, nicht ganz einfach sein dürfte.

Die Elite hat sich auf die Veränderungen vorbereitet

Für diese Menschen könnte das Wassermannzeitalter, das gerne als das „Goldene Zeitalter“ bezeichnet wird, buchstäblich zur Hölle werden. Die okkulte Elite sind all die Veränderungen schon lange bekannt. Sie hat sogar einen Zehnpunkteplan verfasst, der beinhaltet, worum es in dem neuen Zeitalter im Wesentlichen geht.

Demnach haben vor allem jene Menschen ein Problem, die an der abrahamitischen Religion festhalten, die nur einen einzigen, personifizierten Gott festhalten, der den Kosmos erschaffen hat und in das Weltgeschehen eingreifen wird.

Tatsache aber ist, dass die Welt nicht in gut und böse unterteilt ist. Wer so denkt, ist noch immer sehr stark gefangen im Paradigma des Abrahamismus, der ein Auslaufmodell in der neuen Zeit ist, weil er seit Hunderten von Jahren darauf ausgerichtet ist, den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu sein haben.

Viele Menschen, die bereits erkannt haben, dass sie sich auf dem Holzweg befinden, haben sich von dieser Form des sogenannten betreuten Denkens befreit. Doch das Loslassen von alten und zumeist vertrauten Dogmen bedeutet für Unsicherheit, weil diese Strukturen nach wie vor einem großen Teil der Bevölkerung Halt geben. Vor allem denen, die sich noch nicht mit der Urquelle, also dem Höheren Selbst, verbunden haben.