26-Millionen-Jahre-Zyklus des Massenaussterbens, Evolutionslügen und der Tag und die Nacht von Brahma

Wer die kosmischen Gesetze versteht, weiß, dass der Tag Brahmas nach tausend Yugas endet und die Nacht Brahmas nach tausend Yugas endet. Wenn der Tag Brahmas anbricht, werden Formen aus dem Unmanifestierten hervorgebracht; wenn die Nacht Brahmas kommt, verschmelzen diese Formen wieder mit dem Formlosen. Diese Vielzahl von Wesen wird in den folgenden Tagen und Nächten Brahmas immer wieder erschaffen und vernichtet.“[2]

Es sei hier daran erinnert, dass in den Sanskrit-Texten, wenn vom Yuga-Zyklus die Rede ist, der Yuga-Halbzyklus gemeint ist, der von Satya Yuga -> Treta Yuga -> Dwapara Yuga -> Kali Yuga reicht, einschließlich der Übergangsperioden zwischen ihnen.

1000 Yuga-Halbzyklen entsprechen 500 vollständigen Yuga-Zyklen von jeweils 25.800 Jahren, was 12,9 Millionen Jahren entspricht.

Ein „Tag des Brahma“ dauert 12,9 Millionen Jahre. In dieser Zeit erleben wir eine lange Abfolge von 500 vollständigen Yuga-Zyklen oder 1000 Yuga-Halbzyklen, und die Erde ist voller Leben und Zivilisation. Darauf folgt eine „Nacht des Brahma“ von ebenso langer Dauer, die 12,9 Millionen Jahre dauert. In dieser Zeit wird alles Leben ausgelöscht und die ganze Welt verschwindet als riesiger, formloser, lebloser Ozean.

Somit ist „Brahmas Tag und Nacht“ ein großer kosmischer Zyklus von Schöpfung und Verfall, der sich über 25,8 Millionen Jahre erstreckt. Es ist leicht zu erkennen, dass der Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Verfallereignissen in diesem Zyklus 25,8 Millionen Jahre beträgt, was auf 26 Millionen Jahre aufgerundet werden kann.

Wenn es alle 26 Millionen Jahre zu einer Auflösung des Lebens im kosmischen Maßstab kommt, sollte sich diese Tatsache dann nicht auch in den Fossilienfunden unseres Planeten widerspiegeln?

Erstaunlicherweise deuten neuere paläontologische Erkenntnisse genau darauf hin: Alle 26 Millionen Jahre kommt es auf der Erde zu einem Massenaussterben von Arten!

Vor rund 67 Millionen Jahren sah die Erde noch ganz anders aus. Riesige Dinosaurier durchstreiften die Landschaft, während gewaltige Vogelreptilien den Himmel patrouillierten. Doch dann geschah etwas Katastrophales, das alles fast über Nacht veränderte. Vor fast 66 Millionen Jahren erlebte die Erde eine Phase rasanten Artensterbens, ein sogenanntes Massenaussterben, bei dem mehr als 75 % aller Tier- und Pflanzenarten ausstarben. Wissenschaftler haben nun Beweise dafür, dass das Massensterben durch einen Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa 10 Kilometern ausgelöst wurde, der mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 km/s auf die Erde traf und den 200 km großen Chicxulub-Krater im Südosten Mexikos schuf. Dabei wurde eine Milliarde Mal mehr Energie freigesetzt als bei den Atombombenabwürfen auf Hiroshima.

Der Aufprall erzeugte heiße Winde und Schockwellen und schleuderte einen gigantischen Strahl geschmolzenen Materials aus, der um ein Vielfaches heißer war als die Sonnenoberfläche und alles im Umkreis von 1600 Kilometern in Brand setzte. Messungen der Asche- und Rußschicht, die schließlich die Erde bedeckte, deuten darauf hin, dass die Brände etwa siebzig Prozent der weltweiten Wälder vernichteten. Die Kollision löste heftige Erdbeben aus und erzeugte Mega-Tsunamis mit einer Höhe von mehreren hundert Metern. Ein von Wissenschaftlern des Los Alamos National Laboratory entwickeltes Modell des Aufprallereignisses ergab, dass

Der Staub und Ruß des Einschlags und der Feuersbrünste verhinderten monatelang, dass das Sonnenlicht die Oberfläche des Planeten erreichte. Die Photosynthese kam fast vollständig zum Erliegen, was den Großteil der Pflanzenwelt tötete. … Nachdem die Feuer erloschen waren, stürzte die Erde in eine Kälteperiode, vielleicht sogar in einen tiefen Frost. Die beiden wichtigsten Nahrungsketten der Erde, im Meer und an Land, brachen zusammen. Etwa 75 Prozent aller Arten starben aus. Mehr als 99,9999 Prozent aller Lebewesen auf der Erde starben, und der Kohlenstoffkreislauf kam zum Stillstand . [3]

Es ist anzumerken, dass das Einschlagsereignis an der KT-Grenze praktisch alle Lebewesen auf unserem Planeten ausgelöscht hat, obwohl das Artensterben auf etwa 75 % geschätzt wird. Dies liegt daran, dass einige der damals existierenden Arten später in Fossilienfunden wieder auftauchten und daher nicht als ausgestorben gelten.

Die feurige Katastrophe, die zum Aussterben der Dinosaurier führte, steht in perfekter Übereinstimmung mit der Beschreibung des Auflösungsereignisses, das am Ende eines „Tages von Brahma“ stattfindet, wenn alle Lebensformen auf der Erde zerstört werden und, wie es im Vishnu Purana heißt, „alle drei Welten, die Erde und die Regionen des Weltraums, vom Feuer verzehrt werden“.

Offensichtlich wussten die alten vedischen Weisen das eine oder andere über die wahre Geschichte unseres Planeten!

Dies ist übrigens nicht das einzige Massenaussterben, das sich in der Vergangenheit auf unserem Planeten ereignet hat. Es gibt noch viele weitere, und überraschenderweise ereignen sie sich alle 26 Millionen Jahre!

1984 stellten die Paläontologen David Raup und Jack Sepkoski von der Universität Chicago eine Periodizität der Aussterberaten von 26 Millionen Jahren in den letzten 250 Millionen Jahren fest.[4] Im Rahmen einer umfassenden Studie zur Verbreitung des Meereslebens im Laufe der Erdgeschichte hatte Sepkoski eine Liste von etwa einer Viertelmillion Arten meeresbewohnender Lebewesen erstellt, sowohl ausgestorbene als auch noch existierende, und den Zeitpunkt ihres Auftretens bzw. ihres Aussterbens vermerkt. Die Studie beschränkte sich auf Meeresorganismen, da die Wahrscheinlichkeit, Fossilien zu finden, unter dem Meer deutlich höher ist. Die Ozeane sind Gebiete mit Nettosedimentation, während das Land ein Gebiet mit Nettoerosion ist.

David Raup, ein leitender Kollege an der Universität Chicago, schlug Sepkoski vor, die Liste auf Hinweise auf ein Muster im zeitlichen Ablauf der Massenaussterben zu untersuchen. Sepkoski beschloss, sich auf die letzten 250 Millionen Jahre geologischer Zeit zu konzentrieren und Tiere auszuschließen, deren genauer Zeitpunkt des Auftretens und Verschwindens umstritten war. Übrig blieben ihm etwa 500 seiner ursprünglich 3.500 Meeresfamilien (250.000 Arten).

Sepkoski ließ die Daten durch ein Computerprogramm laufen und stellte überrascht fest, dass alle 26 Millionen Jahre eine große Zahl an Lebensformen auf der Erde verschwand. Beide Forscher überprüften die Daten auf Fehler und bestätigten das Muster; genau alle 26 Millionen Jahre schien das Leben drastisch zu verschwinden. In ihrer wegweisenden Arbeit schrieben Raup und Sepkoski:

Die zeitliche Verteilung der großen Artenaussterben der letzten 250 Millionen Jahre wurde mithilfe verschiedener Zeitreihenanalysen statistisch untersucht. Die analysierten Daten basieren auf der Variation der Aussterbeintensität fossiler Familien mariner Wirbeltiere, Wirbelloser und Protozoen und umfassen zwölf Aussterbeereignisse. Die zwölf Ereignisse weisen eine statistisch signifikante Periodizität (P <0,01) mit einem mittleren Intervall von 26 Millionen Jahren zwischen den Ereignissen auf. Zwei der Ereignisse fallen mit Artenaussterben zusammen, die zuvor mit Meteoriteneinschlägen in Verbindung gebracht wurden (Endkreide und Späteozän). Obwohl die Ursachen dieser Periodizität unbekannt sind, ist es möglich, dass sie mit außerirdischen Kräften (solar, im Sonnensystem oder in der Galaxie) zusammenhängen.

Die Daten zum Massenaussterben der letzten 250 Millionen Jahre zeigen, dass die Aussterberate alle 26 Millionen Jahre ihren Höhepunkt erreicht. Quelle: Raup und Sepkoski (1984)

Massenaussterben sind keineswegs selektiv, wie Darwin es vorgeschlagen hatte. Dem Darwinismus zufolge verläuft die Evolution schrittweise, und die Lebensformen entwickeln sich langsam durch natürliche Selektion, wobei minderwertige Lebensformen eliminiert werden, da sie im Kampf ums Überleben weniger geeignet sind. Im Falle eines Massenaussterbens lässt sich jedoch nicht im Voraus vorhersagen, welche Arten überleben und welche aussterben werden. Der Prozess ist rein zufällig.

In einem Artikel mit dem Titel „Die Rolle des Aussterbens in der Evolution“ (1982) schrieb David Raup:

Die größten Massenaussterben führen zu einer umfassenden Umstrukturierung der Biosphäre, bei der einige erfolgreiche Gruppen ausgelöscht werden, wodurch sich zuvor kleinere Gruppen ausbreiten und diversifizieren können. … Es gibt kaum Hinweise darauf, dass das Aussterben im positiven Sinne, wie Darwin es argumentierte, selektiv ist. Es ist im Allgemeinen unmöglich, im Voraus vorherzusagen, welche Arten einem Aussterbeereignis zum Opfer fallen werden.

Der 26-Millionen-Jahre-Aussterbezyklus wurde seitdem durch eine Reihe unabhängiger Studien bestätigt. Im Jahr 2010 identifizierten Adrian Melott und Richard Bambach in den Aussterbedaten eine Periodizität von 27 Millionen Jahren, die sich über die letzten 500 Millionen Jahre erstreckt. Sie schrieben:

Wir untersuchten die Periodizität des Artensterbens der letzten 500 Millionen Jahre und kamen zu dem Schluss, dass ein von Raup & Sepkoski (1984) entdecktes Signal in besser aufgelösten, umfangreicheren aktuellen Daten, über einen längeren Zeitraum als ursprünglich angenommen und mit höherer Signifikanz vorhanden war. Der angegebene Zeitraum erhöhte sich von 26 auf 27 Millionen Jahre und erstreckt sich nun aufgrund von Revisionen der geologischen Zeitskala seit den 1980er Jahren über den gesamten 500-Millionen-Jahre-Zeitraum und nicht nur über die letzten 250 Millionen Jahre.[6]

Massenaussterben und Einschlagkrater

Mit der Zeit wurde deutlich, dass Einschlagsereignisse die Hauptauslöser für das Massenaussterben sind. 1980 vermuteten der Physiker und Nobelpreisträger Luis Alvarez und sein Sohn, der Geologe Walter Alvarez, dass das plötzliche Aussterben der Dinosaurier an der Kreide-Tertiär-Grenze vor fast 66 Millionen Jahren auf den Einschlag eines großen Asteroiden oder Kometen zurückzuführen sei.

Luis und Walter Alvarez hatten festgestellt, dass Sedimentschichten an der KT-Grenze weltweit eine um ein Vielfaches höhere Iridiumkonzentration aufweisen als normal. Iridium ist in der Erdkruste extrem selten, kommt jedoch in chondritischen Meteoriten und Asteroiden reichlich vor. Darüber hinaus ähnelt das Isotopenverhältnis von Iridium in Asteroiden dem in der K-T-Grenzschicht.

Darauf aufbauend vermutete das Alvarez-Team, dass der Iridium-Spitzenwert an der KT-Grenze außerirdischen Ursprungs sei und sich aus einer globalen Staubwolke abgesetzt habe, die durch den Einschlag eines mindestens 10 km großen Asteroiden entstanden sei. Alvarez‘ Theorie wurde zunächst von den meisten Paläontologen abgelehnt, doch die spätere Entdeckung und Datierung des Chicxulub-Kraters in Mexiko bestätigte ihre Ergebnisse und brachte die Andersdenkenden zum Schweigen.

Seitdem haben andere Wissenschaftler herausgefunden, dass das geschätzte Alter einer Reihe von Einschlagkratern mit den Ereignissen des Massenaussterbens übereinstimmt.

Mitte der 1980er Jahre analysierte der Kraterspezialist Richard Grieve seine Liste gut datierter Einschlagkrater am Goddard Institute for Space Studies der NASA und ermittelte eine Kraterperiodizität von fast 30 Millionen Jahren. Etwa zur gleichen Zeit ermittelten Walter Alvarez und Richard Muller an der UC Berkeley anhand einer etwas anderen Kratergruppe einen 28-Millionen-Jahre-Zyklus.

Eine Luftaufnahme des Barringer-Meteorkraters in Arizona, USA, der vor etwa 50.000 Jahren entstand. Bildnachweis: LarryBloom, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Im Jahr 2015 untersuchten Michael Rampino und sein Student Ken Caldeira weitere Einschlagkrater anhand verbesserter Daten zum Krateralter und „fanden heraus, dass sowohl Krater als auch Aussterben im gleichen Zyklus von 26 Millionen Jahren auftreten“.[7] Die Kraterbildungsrate erreicht kurz vor dem Zeitpunkt eines Aussterbeereignisses ihren Höhepunkt, und einige der größten Einschlagkrater entstanden während eines Aussterbeereignisses.

Der 26 Millionen Jahre dauernde Aussterbezyklus ist eindeutig ein bedeutendes geologisches Signal, das manche Wissenschaftler als den „geologischen Herzschlag“ unseres Planeten bezeichnen.

Es ist geradezu erstaunlich, dass die vedischen Texte so präzise Informationen über den 26 Millionen Jahre dauernden Zyklus des Massenaussterbens liefern. Natürlich müssen noch einige Fragen geklärt werden.

Die vedische Lehre besagt, dass die Erde während der gesamten 12,9 Millionen Jahre dauernden „Nacht Brahmas“, die auf das Massenaussterben folgt, völlig frei von jeglichem Leben bleibt. Gibt es dafür wissenschaftliche Beweise? Wie sich herausstellt, gibt es welche. Und weitere Studien kommen zu demselben Schluss.

Das Massenaussterben und die schnelle Artenbildung ereigneten sich gemäß den vedischen Texten in einem „Tag und einer Nacht Brahmas“. Bildnachweis: Bibhu Dev Misra

Die Nacht von Brahma

In einem im Mai 2012 in Nature Geoscience erschienenen Artikel von Dr. Zhong-Qiang Chen von der China University of Geosciences in Wuhan und Professor Michael Benton von der University of Bristol hieß es, dass es nach dem Massenaussterben am Ende des Perms vor 250 Millionen Jahren, bei dem fast 90 % aller lebenden Arten ausgelöscht wurden, fast 10 Millionen Jahre gedauert habe, bis neue Lebensformen auftauchten.[8]

Nach Ansicht der Wissenschaftler könnten zwei Faktoren das Auftreten neuer Lebensformen verzögert haben:

Die schiere Intensität der Krise Die weiterhin düsteren Bedingungen auf der Erde nach der ersten Aussterbewelle.[9]

Professor Michael Benton schrieb: „In diesem äußerst verheerenden Fall erholte sich das Leben nach vielen Millionen Jahren, und neue Gruppen entstanden. Dieses Ereignis hatte die Evolution neu gestartet.“[10]

Eine weitere Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass es mindestens zehn Millionen Jahre dauert, bis die Vielfalt einer Art wieder ein ähnliches Niveau erreicht wie vor dem Massenaussterben.[11] Dr. Lowery und Dr. Fraass untersuchten Foraminiferenfossilien über einen Zeitraum von etwa 20 Millionen Jahren, vom Ende des Massenaussterbens in der Kreidezeit (vor 66 Millionen Jahren) bis zur darauffolgenden Erholung, um festzustellen, wie lange diese Kleintiere brauchten, um ihre Artenvielfalt wiederherzustellen. Dr. Lowery und Dr. Fraass kamen zu dem Schluss, dass es mindestens zehn Millionen Jahre dauerte, bis sich die Artenvielfalt der Foraminiferen erholte. [12]

Diese Studien bestätigen, dass es nach einem Massenaussterben im Allgemeinen etwa 10 Millionen Jahre oder länger dauert, bis Lebensformen entstehen und sich die globale Artenvielfalt erholt. Dies bestätigt die Aussage der vedischen Weisen über die „Nacht Brahmas“, eine Zeit, in der es auf der Erde keine Lebensformen gibt.

Die andere Frage, die mich beschäftigte, ist folgende: Gemäß der vedischen Lehre entstehen Lebensformen sehr schnell, nachdem eine „Nacht Brahmas“ endet und der nächste „Tag Brahmas“ beginnt. Passiert das wirklich? Erleben wir ein plötzliches Auftauchen von Lebensformen nach einem Massenaussterben oder entstehen sie allmählich durch einen Prozess natürlicher Selektion, der sich über Millionen von Jahren erstreckt, wie Darwin vorgeschlagen hatte?

Unterbrochenes Gleichgewicht

Darwins Theorie, dass neue Arten durch die langsame und stetige Transformation ganzer Populationen entstehen, spiegelt sich in den Fossilienfunden nicht wider. Wäre dies der Fall, müsste in den Gesteinsschichten eine kontinuierliche Abfolge von „Zwischenformen“ gefunden worden sein, die schrittweise Veränderungen auf dem Weg zu einer neuen Art zeigen. Leider wurden Zwischenformen, die Arten miteinander verbinden, nie identifiziert.

Das Fehlen fehlender „fehlender Glieder“ hatte auch Darwin beunruhigt, der es auf die Unvollkommenheit der geologischen Aufzeichnungen zurückführte. In der Entstehung der Arten schrieb Darwin:

Warum ist dann nicht jede geologische Formation und jede Schicht voll von solchen Zwischengliedern? Die Geologie offenbart mit Sicherheit keine derart fein abgestufte organische Kette; und dies ist vielleicht der offensichtlichste und schwerwiegendste Einwand, der gegen meine Theorie vorgebracht werden kann.[13]

Die geologischen Aufzeichnungen sind äußerst unvollständig, und diese Tatsache erklärt weitgehend, warum wir keine endlose Vielfalt finden, die alle ausgestorbenen und existierenden Lebensformen durch feinste Abstufungen miteinander verbindet. Wer diese Ansichten über die Natur der geologischen Aufzeichnungen ablehnt, lehnt meine gesamte Theorie zu Recht ab. [14]

1972 veröffentlichten die Harvard-Paläontologen Stephen Jay Gould und Niles Eldredge ihre bahnbrechende Arbeit „Unterbrochenes Gleichgewicht: eine Alternative zum phyletischen Gradualismus“. Darin argumentierten sie, dass der Fossilienbestand nicht unvollkommen sei, wie Darwinisten behaupteten. Die vielen Brüche in den Fossilienfunden seien real und zeigten, wie Evolution vor sich gehe. Das Fehlen von Übergangsformen impliziert, dass Evolution nicht durch die langsame und allmähliche Transformation einer Art erfolgt.

Unter dem Einfluss des phyletischen Gradualismus bleibt die Seltenheit von Übergangsreihen unser hartnäckiges Schreckgespenst… Viele Brüche im Fossilienbestand sind real; sie drücken die Art und Weise aus, wie Evolution stattfindet, und sind nicht die Fragmente einer unvollständigen Aufzeichnung. Der scharfe Bruch in einer lokalen Säule dokumentiert genau, was in diesem Gebiet im Laufe der Zeit geschah.“[15]

Obwohl der phyletische Gradualismus in der Paläontologie als Bild für die Entstehung neuer Arten vorherrscht, gibt es nur wenige klassische Beispiele, die ihn dokumentieren. Einige Autoren haben eine einfache, wörtliche Interpretation dieser Situation angeboten: In-situ-, graduelle, fortschreitende evolutionäre Veränderungen sind ein seltenes Phänomen. Wir erklären die geringe Zahl solcher Fälle jedoch meist mit der fast ritualisierten Beschwörung der Unzulänglichkeit des Fossilienbestands.[16]

Gould und Eldredge schlugen die Theorie des Unterbrochenen Gleichgewichts vor, um zu erklären, was in den Fossilienfunden tatsächlich geschieht. Sie sagten, die Fossilienfunde wiesen lange Perioden des Stillstands oder Gleichgewichts auf, die sich über Millionen von Jahren erstreckten und in denen es kaum oder gar keine evolutionären Veränderungen gab. Diese seien durch schnelle, episodische Perioden der Artbildung unterbrochen, die sich innerhalb weniger tausend Jahre ereigneten.

Gould lieferte weitere Erläuterungen in seinem Artikel „Evolution’s Erratic Pace (1977)“, in dem er schrieb, dass in jedem lokalen Gebiet „eine Art nicht allmählich durch die stetige Transformation ihrer Vorfahren entsteht; sie erscheint auf einmal und vollständig ausgebildet“[17]. Sobald eine Art auftaucht, unterliegt sie über Millionen von Jahren kaum oder gar keiner evolutionären Veränderung. Die meisten Arten „erscheinen im Fossilienbestand weitgehend unverändert; der morphologische Wandel ist meist begrenzt und richtungslos.“[18]

Gould warf der paläontologischen Gemeinschaft vor, so stark von Darwins Theorie der allmählichen Evolution beeinflusst zu sein, dass sie die offensichtlichen Muster in den Fossilienfunden nicht bemerkte.

Die extreme Seltenheit von Übergangsformen im Fossilienbestand bleibt das Geschäftsgeheimnis der Paläontologie… Paläontologen haben für Darwins Argument einen exorbitanten Preis bezahlt. Wir bilden uns ein, die einzigen wahren Erforscher der Lebensgeschichte zu sein, doch um unsere bevorzugte Theorie der Evolution durch natürliche Selektion aufrechtzuerhalten, betrachten wir unsere Daten als so schlecht, dass wir den Prozess, den wir angeblich erforschen, nie sehen.“[19]

Gould war einer der einflussreichsten und meistgelesenen populärwissenschaftlichen Autoren seiner Generation. Er verfasste 300 populärwissenschaftliche Essays für die Zeitschrift „Natural History“, die sich sowohl an Fachleute als auch an Laien richteten. Im April 2000 ernannte ihn die US-amerikanische Library of Congress zur „lebenden Legende“. Während seiner gesamten Laufbahn betonte Gould, dass die graduellen Evolutionsmodelle in den Fossilienfunden schlicht nicht widergespiegelt würden und dass innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine starke Tendenz bestehe, ihr Denken auf bestimmte Glaubenssysteme zu beschränken.

In dem Essay „Darwin’s Untimely Burial“ (1976) machte Gould seiner Frustration Luft, als er schrieb: „Ich bin ein entschiedener Verfechter des allgemeinen Arguments, dass sich die von Wissenschaftlern gepredigte „Wahrheit“ oft als nichts weiter als ein von vorherrschenden sozialen und politischen Überzeugungen inspiriertes Vorurteil herausstellt.“[20]

In „Die Rückkehr der hoffnungsvollen Monster“ (1977) schrieb er: „Alle Paläontologen wissen, dass der Fossilienbestand nur sehr wenige Zwischenformen enthält; Übergänge zwischen den Hauptgruppen sind typischerweise abrupt.“ Und dann, in dem Essay mit dem Titel „Entsteht eine neue und allgemeine Evolutionstheorie?“ (1980), wiederholte Gould die offensichtlichen Mängel des Darwinschen Evolutionsmodells:

„Das Fehlen fossiler Belege für Zwischenstadien zwischen den großen Übergängen in der organischen Struktur, ja sogar unsere Unfähigkeit, in vielen Fällen funktionale Zwischenstufen zu konstruieren, ist ein hartnäckiges und quälendes Problem für die gradualistischen Evolutionstheorien.“[21]

Die Wahrheit ist: Wenn wir uns ausschließlich an die Fossilienfunde halten und alle Theorien und Spekulationen beiseite lassen, sehen wir schnelle Ausbrüche der Artbildung und nicht eine langwierige, allmähliche Anhäufung kleiner Variationen.

Goulds Harvard-Kollege Niles Eldredge schätzte, dass die schnellen Perioden des evolutionären Wandels „zwischen 5.000 und 50.000 Jahren dauerten – geologisch gesehen nur ein Wimpernschlag.“[22]

Ebenso faszinierend ist, dass diese Schätzung sehr nahe an dem Wert liegt, der im Surya Siddhanta , der ältesten astronomischen Abhandlung Indiens, erwähnt wird. Dort heißt es: „Einhundert mal vierhundertvierundsiebzig Jahre vergingen, während der Allweise damit beschäftigt war, die belebte und unbelebte Schöpfung, Pflanzen, Sterne, Götter, Dämonen und den Rest zu erschaffen.“[23]

Dies bedeutet, dass der gesamte Schöpfungsprozess (möglicherweise zu Beginn des heutigen Tages von Brahma) 47.400 Jahre dauerte, was in den von Eldredge ermittelten Wertebereich zwischen 5.000 und 50.000 Jahren fällt.

Schwingungen in der Morphologie

Sobald die Artbildung abgeschlossen ist, bleibt jede Art über Millionen von Jahren erstaunlich stabil. Das heißt aber nicht, dass sie sich überhaupt nicht verändert. In seiner Studie über devonische Trilobiten, die vor 380 bis 375 Millionen Jahren lebten, hatte Eldredge herausgefunden, dass neue Arten nach ihrem Auftreten Millionen von Jahren mit nur sehr geringen morphologischen Veränderungen überlebten.

„Es gab einige Schwankungen in der Morphologie, die Arten waren also nicht völlig invariant, aber die Nettosumme aller Veränderungen neigte normalerweise dazu, sich aufzuheben, so dass es zu keiner Nettoveränderung kam.“[24]

Gould hatte übrigens auch bei seinen Untersuchungen an fossilen Landschnecken der Gattung Poecilozonites, die vor einigen hunderttausend Jahren im Pleistozän lebten, sehr ähnliche Muster festgestellt.[25]

Ich war erstaunt über diese Erkenntnisse, denn genau das hatte ich im Laufe meiner Untersuchungen zum Yuga-Zyklus entdeckt. In „Yuga Shift“ hatte ich auf Grundlage zahlreicher Daten vorgeschlagen, dass sowohl das menschliche Schädelvolumen als auch die Körpergröße während eines 25.800-jährigen Präzessionszyklus sinusförmig schwanken, ohne dass es in irgendeiner Richtung zu- oder abnimmt. Ich hatte geschrieben, dass diese Schwankung in den letzten rund zwei Millionen Jahren der menschlichen Evolution stattgefunden haben muss.

Das Schädelvolumen des Homo sapiens schwankt im 25.800 Jahre dauernden Yuga-Zyklus (Präzessionszyklus). Bildnachweis: Bibhu Dev Misra.

Und nun stellt sich heraus, dass die „Schwingungen in der Morphologie“ nicht nur beim Menschen auftreten, sondern ein charakteristisches Merkmal des gesamten Tierreichs sind! Alle Arten nehmen während des gesamten „Tages Brahmas“ von 12,9 Millionen Jahren, der 500 vollständige Yuga-Zyklen umfasst, sinusförmig an Größe und Schädelvolumen zu und ab.

Aus diesem Grund war die Megafauna der Eiszeit so viel größer als die heutigen Tiere. Es ist ein wiederkehrendes Muster der Natur!

Jede Aussage der vedischen Texte über „Tag und Nacht Brahmas“ wurde inzwischen in Fossilienfunden nachgewiesen. Es handelt sich nicht um eine annähernde Übereinstimmung, sondern um eine nahezu exakte. Ich fasse die wichtigsten Zusammenhänge zusammen:

Aus den Fossilienfunden geht hervor, dass alle 26 Millionen Jahre ein Massenaussterben von Arten stattfindet, während die vedischen Texte behaupten, dass am Ende eines „Tages von Brahma“ alle 26 Millionen Jahre alles Leben auf der Erde ausgelöscht wird.

Fossilienfunde zeigen, dass es nach einem Massenaussterben mindestens zehn Millionen Jahre dauert, bis neue Lebensformen entstehen und sich die globale Artenvielfalt erholt. Die vedischen Texte behaupten, dass die Erde während der „Nacht Brahmas“, die nach einem Massenaussterben 13 Millionen Jahre andauert, in einem leblosen Zustand verharrt.

Fossilienfunde zeigen, dass neue Arten in schnellen, episodischen Schüben vollständig ausgebildet entstehen. Die rasche Artbildung ist innerhalb von 5.000 bis 50.000 Jahren abgeschlossen. Die vedischen Texte behaupten, dass neue Lebensformen auf der Erde entstehen, sobald ein neuer „Tag Brahmas“ anbricht, und dass es fast 47.400 Jahre dauert, bis alle Lebewesen erschaffen sind.

Die Fossilienfunde stimmen perfekt mit jedem Element der Lehre von „Tag und Nacht Brahmas“ überein. Dies ist ein weiterer Hinweis auf das tiefe Wissen unserer Vorfahren über die gewaltigen Zeitzyklen. Sie überlieferten uns dieses Wissen in einfachen Versen, wobei sie manchmal auch Metaphern und symbolische Bilder verwendeten, um die Aussage zu verdeutlichen und das Einprägen zu erleichtern.

Beispielsweise werden die Ereignisse im Verlauf eines „Tages und einer Nacht Brahmas“ metaphorisch auch als „Ein- und Ausatmen Brahmas“ beschrieben. Wenn Brahma ausatmet, zerstreuen sich die Lebensformen im Kosmos, und wenn er einatmet, kehren die Lebensformen zur Quelle zurück und der Kosmos wird leblos.

In Yuga Shift habe ich vorgeschlagen, dass sich das nicht manifestierte, kreative Prinzip, das die vedischen Weisen Brahma nannten, auf das zentrale Schwarze Loch der Milchstraße bezieht, das, wie die meisten Wissenschaftler übereinstimmen, als zentraler Motor unserer Galaxie fungiert.

Wann endet der aktuelle Tag von Brahma?

Falls Sie sich fragen, wann der aktuelle „Tag Brahmas“ ein katastrophales Ende finden wird, können Sie beruhigt sein, denn es ist noch sehr weit weg. Das letzte Massenaussterben war die „Mittelmiozäne Disruption“, die sich vor etwa 14,8 Millionen Jahren ereignete. Das bedeutet, dass der aktuelle „Tag Brahmas“ 12,9 Millionen Jahre später, also vor etwa 1,9 Millionen Jahren, begann.

Es überrascht nicht, dass die frühesten fossilen Überreste der Gattung Homo (zu der auch unsere eigene Spezies Homo sapiens gehört) etwa zur gleichen Zeit auftauchten. Die ältesten Homininenfossilien stammen vom Homo habilis, der auf etwa 1,9 Millionen Jahre datiert wird. Das Schädelvolumen von H. habilis schwankte im Laufe seiner Präsenz in den Fossilienfunden bis vor etwa 1,5 Millionen Jahren zwischen 500 und 800 Kubikzentimeter. Der zweibeinige, aufrecht gehende Homo erectus erscheint in den Fossilienfunden von vor 1,7 Millionen Jahren bis vor etwa 250.000 Jahren. H. erectus weist eine Schwankung des Schädelvolumens zwischen 850 und 1200 Kubikzentimeter auf.

Da der aktuelle „Tag Brahmas“ vor etwa 1,9 Millionen Jahren begann, liegt das nächste kosmische Auflösungsereignis noch fast 11 Millionen Jahre entfernt. Wir können es also getrost aus unserem Kalender streichen. Nicht die kosmische Auflösung sollte uns Sorgen bereiten, sondern der bevorstehende Übergang aus dem Kali Yuga im Jahr 2025, der wahrscheinlich sehr turbulent sein wird.

Es besteht kein Zweifel, dass unsere Vorfahren ein sehr ausgeprägtes Verständnis der gewaltigen Zeitzyklen besaßen, die Leben und Zivilisation auf unserem Planeten bestimmen. Leider geriet dieses Wissen im Zuge der Entwicklung entlang des absteigenden Bogens des Yuga-Zyklus allmählich in Vergessenheit. Die wissenschaftlichen Fortschritte der letzten Jahrhunderte helfen uns nun, die wahre Bedeutung dieser alten Lehren zu enthüllen.

Im Allgemeinen bleiben Wissenschaftler und Akademiker den alten Kulturen jedoch weiterhin abweisend gegenüber. Das Problem ist, dass es, sobald uns seit unserer Kindheit ein bestimmtes Glaubenssystem eingeprägt wurde, selbst mit Hilfe umfangreicher wissenschaftlicher Daten äußerst schwierig ist, sich davon zu lösen. Wenn wir den alten Zivilisationen keinen Respekt entgegenbringen, werden wir uns der großen Weisheit, die in ihren heiligen Texten, Symbolen und prächtigen archäologischen Monumenten verschlüsselt ist, weiterhin nicht bewusst sein.

