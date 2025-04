Kurzfilm mit Hollywood-Star zeigt MKUltra Programmierung und widerliche Pädo-Kunst (Video)

Teile die Wahrheit!

Hollywood ist ein schwärender Abgrund der Verderbtheit, und die Whistleblower – große Namen, Sie wissen schon – treten vor und enthüllen eine Kloake, in der Pädophilie gedeiht und Kinderstars zur Beute werden.

Das alles ist Teil des globalistischen Bestrebens, das Undenkbare zu normalisieren, und immer wieder kommt etwas so Verdorbenes, so Korruptes an die Oberfläche, dass es einem kalt den Rücken runterläuft – wie ein geheimes Nebenprojekt von Jack Black, keine auffällige Neuerscheinung, sondern ein verborgenes Juwel, das das ganze kranke Spiel offenlegt.

Dies ist MK-Ultra-Programmierung und Pädophilie im Overdrive, das schamloseste Beispiel, das Sie jemals erleben werden.

Könnte es echt sein? Verdammt richtig, das ist es.

Von Disney bis Nickelodeon – die Fans von Kinderinhalten geraten immer wieder ins Wanken, und nun bringt Blacks abgefahrener Film alles zusammen. Wer steckt dahinter? Wir decken die Sache auf und nennen Namen – bleiben Sie dran. (Hollywood-Insiderin: Robert De Niro in Demütigungsrituale der Eliten verwickelt (Video))

Kinderstars werden in Hollywood nicht nur gepflegt – sie werden systematisch missbraucht und wie Handelsware herumgereicht. Das ist ein offenes Geheimnis, das jeder in der Branche kennt, aber nicht an die Öffentlichkeit bringen will.

Von Castings bis zu After-Partys lauern die Raubtiere, und niemand kümmert sich darum – es ist ins System eingebrannt, wie Jack Black in einem Promo-Interview für seinen Film „ The Minecraft Movie“ düster andeutete.

Ist alles gut gegangen?

Jack Black, selbst ein ehemaliger Kinderstar, kennt die Prozedur verdammt gut, was sein Nebenprojekt, diesen Dreck voranzutreiben, noch unhaltbarer macht – er ist nicht nur mitschuldig; er verstärkt und wiederholt den Albtraum, den er überlebt hat.

Lernen Sie Die Antwoord kennen, das südafrikanische schräge Künstler- und Rap-Duo bestehend aus Ninja und Yolandi Visser.

300x250

Sie haben einen Kurzfilm mit dem Titel „Tommy Can’t Sleep“ auf YouTube veröffentlicht . Es handelt sich um eines der unheimlichsten und ekelerregendsten Medienstücke, die wir je analysiert haben.

Wer sich mit der Gedankenkontrollprogrammierung von Monarch und der mit rituellem Missbrauch und Pädophilie verbundenen kodierten Sprache und Symbolik auskennt, wird diese Elemente im gesamten Film deutlich erkennen. Für alle, die sich noch nicht mit dem Thema auskennen, werden wir kurz einige der beunruhigendsten Beispiele erläutern.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Der kleine Tommy, gespielt von ihrer eigenen Tochter, 16 Jones, ist ein Kind, das von „Ratten“ gequält wird, die nachts um sein Haus herumschleichen.

300x250 boxone

Dann schlängelt sich Yolandi – halb Ratte, halb Raubtier – auf sein Bett, pflegt ihn und lockt ihn mit Versprechungen von „Süßigkeiten“, „Titten“, „Arsch“ und „einer Menge verdammter Ratten“ in ein buchstäbliches Rattenloch.