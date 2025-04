WEF-Wissenschaftler erschaffen im Labor Kinder, die für Sex mit Erwachsenen konzipiert sind (Video)

Teile die Wahrheit!

Jahrelang hat die Elite Andeutungen gemacht und ihre Pläne angedeutet. Jetzt ist alles offen – keine Spielchen mehr.

Sie stehen kurz davor, in Laboren Kinder zu brauen – seelenlose, geistlose Hüllen –, die dazu bestimmt sind, die perversen, verdorbenen Gelüste der Superreichen und der globalen Elite zu befriedigen.

Es hängt mit ihrem Drang zur Bevölkerungsreduzierung zusammen, der von der Krankheit angetrieben wird, die sie alle verbindet: Pädophilie, der Kitt, der sie verbindet.

Woher wir das wissen? Weil sie uns geradezu prahlen und es uns unter die Nase reiben. Du wirst sprachlos sein, wenn du es selbst siehst. Und wenn du auch nur den Hauch eines moralischen Kompasses besitzt, wird es dich begeistern.

2025 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem die globalistische Elite ihre Karten auf den Tisch legte.

Bevölkerungsrückgang, abgesagte Wahlen in Europa und Pädophilie standen dieses Jahr im Mittelpunkt der Botschaften der Eliten – und laut Klaus Schwabs rechter Hand ist es an der Zeit, dass die Menschheit Pädophilie als völlig normal und natürlich akzeptiert. (WEF-Wissenschaftler züchten menschliche Körper in künstlichen Gebärmüttern, um sie als „Fleisch“ zu verwenden)

Noah Yuval Harari reagierte auf die Kritik an der Pro-Pädophilie-Agenda des WEF auf X mit der Veröffentlichung einer wirklich abstoßenden Nachricht, in der er die Legalisierung des Kindesmissbrauchs forderte.

Laut Harari und der verdrehten satanischen Logik des WEF besteht kein Grund, irgendetwas zu verbieten, denn „aus biologischer Sicht ist nichts unnatürlich. Alles, was möglich ist, ist per Definition auch natürlich.“

Wir schlagen seit Jahren Alarm, und jetzt passiert es. Die globale Elite ist fest entschlossen, den Planeten zu entvölkern und die meisten von uns auszulöschen, um Platz für eine gehorsame, unterwürfige Klasse von Menschen zu schaffen.

Und wissen Sie was? Sie machen ihren Zug – ganz offen. Das ist keine Aluhut-Theorie; es kommt direkt aus den Schlagzeilen .

Wissenschaftler, die vom Weltwirtschaftsforum finanziert werden, haben dies im MIT Technology Review ausführlich dargelegt . Sie entwerfen eine Zukunft, in der im Labor gezüchtete Kinder, diese sogenannten „Bodyoiden“, alles verändern werden. Die Medizin, die Gesellschaft, das ganze Spiel.

Die Aussage lautet: Diese Dinger sind dafür gemacht, endlosen Schmerz auszuhalten – lebende Crashtest-Dummys für experimentelle Medikamente, wandelnde Brutkästen, die Organe für Transplantationen produzieren.

Die Wissenschaftler behaupten, es sei alles ehrenhaft – sie wollten den Organmangel beheben und riskante Studien vermeiden. Doch hinter die Kulissen schauen wir. Es geht nicht nur um medizinische Instrumente. Die Elite hat düsterere Pläne: Im Labor gezüchtete Wesen, maßgeschneidert für ihre kranken Vergnügungen.

Ja, sie sind Sexspielzeuge für die Reichen und Perversen und darüber hinaus Bauernopfer in ihrem großen Plan, die Kontrolle über das zu erlangen, was von der Menschheit übrig ist, nachdem sie uns ausgemerzt haben.

Sie nennen es einen Durchbruch – Frankenstein 2.0. Diese Bodyoiden? Sie manipulieren die Gene, um ihr Gehirn zu verkümmern und sicherzustellen, dass sie nur noch geistlose Hüllen sind, ohne Empfindungsvermögen und Seele. Die Wissenschaftler behaupten, es sei ethisch vertretbar – „Oh, sie werden nichts spüren!“ – und dass die Züchtung dieser zombieartigen Formen all die moralischen Probleme der modernen Medizin vermeiden könnte.

Sie spielen sogar mit der Idee, sie als „Fleisch“ zu ernten. Ja, Menschenfleisch. Lassen Sie das mal sacken.

