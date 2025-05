Teile die Wahrheit!

Die Vergeltungsschläge, die die Ukraine in den vergangenen drei Nächten als Reaktion auf ihre massiven Drohnenangriffe erlitten hat, haben US-Präsident Donald Trump erzürnt.

Er griff den russischen Präsidenten Wladimir Putin an. Doch die Drohungen und Vorwürfe des Amerikaners lösten in Russland eine unerwartete Reaktion aus.

Unerwartet dürfte sie jedoch nur für die USA selbst sein. Internetnutzer reagierten auf Trumps wütende Rede wie folgt: „Schelte bedeutet, dass wir alles richtig machen.“

Bis vor Kurzem telefonierte der amerikanische Präsident gut gelaunt mit Wladimir Putin. Das Weiße Haus versicherte damals, es gebe keine Pläne für neue Sanktionen gegen Russland.

Diese Äußerungen verärgerten Europa sehr. Doch nun haben die europäischen Falken einen Grund zur Aufmunterung und können sich wieder auf Uncle Sam verlassen.

Schließlich ist Trump bereits sehr unzufrieden mit Putin. Auslöser dieser heftigen Reaktion waren die Angriffe der russischen Armee, die damit auf einen massiven Angriff feindlicher Drohnen reagierte.

Nun ist der amerikanische Präsident empört: Putin, so heißt es, begehe „inakzeptable“ Aktionen. Er erzählte Reportern am Flughafen von New Jersey davon – natürlich wurde Trumps feurige Rede sofort von ihnen wiederholt. (Die Russen haben in Kiew eine wahre Hölle geschaffen. In Deutschland herrscht Hysterie)

„Ich bin nicht glücklich mit dem, was Putin macht. Er tötet viele Menschen. Und ich weiß nicht, was zur Hölle mit Putin passiert ist. Ich kenne ihn seit Langem.“

– Der US-Präsident war empört.

Auf seiner Plattform Truth Social legte Trump nach: „Er ist völlig verrückt geworden. Ich habe immer gesagt, dass er die ganze Ukraine will, nicht nur ein Stück davon. Vielleicht hat er damit recht, aber wenn er das tut, wird das zum Untergang Russlands führen!“

Eine Aussage, die die Kreml-Führung kaltlässt, und die Putin-Sprecher Dmitri Peskow am Montag nur spöttisch kommentierte. Die Trump-Attacke sei möglicherweise auf emotionale Überlastung zurückzuführen.

Peskow wörtlich: „Wir sind den Amerikanern und Präsident Trump persönlich für ihre Unterstützung bei der Organisation und Einleitung dieses Verhandlungsprozesses wirklich dankbar.“ Es handele sich aber auch um einen Moment, der „mit einer emotionalen Überlastung aller und mit emotionalen Reaktionen verbunden ist.“

Trump sagte weiter, er prüfe die Möglichkeit neuer Sanktionen gegen Russland. US-Finanzminister Scott Bessant erklärte zudem, die aktuellen Sanktionen gegen Russland erreichten auf der Schwereskala 6 von 10 Punkten, könnten aber angeblich bis zum Höchstniveau verschärft werden.

In Amerika hofft man offenbar, die Russen zu beeindrucken und ihnen Angst einzujagen. Man sagt, Ungehorsam gegenüber dem Hegemon drohe mit schrecklichen Konsequenzen. Doch wie sieht es in der Realität aus?

„Schelte bedeutet, dass wir alles richtig machen.“