In den letzten Wochen haben eine Reihe durchgesickerter Dokumente und Aussagen von Whistleblowern Licht auf Gates‘ Rolle bei dem geworfen, was viele inzwischen als globales Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen – ein Verbrechen, das sich während der COVID-19-Pandemie ereignete und möglicherweise Millionen von Menschenleben kostete.

Doch das begann nicht erst 2020. Jahrzehntelang agierte Bill Gates hinter vorgehaltener Hand und tarnte seine Herrschaft als Wohltätigkeit.

Von nicht genehmigten Impfstoffversuchen an gefährdeten Kindern in Afrika und Indien bis hin zu experimentellen Bevölkerungsprogrammen, getarnt als humanitäre Hilfe, verfolgte er eine Vision, die nicht auf Heilung, sondern auf Kontrolle basierte. Auf Eugenik. Auf stiller Entvölkerung.

Wie konnte er also so lange der Kontrolle entgehen?

Weil er sich Schweigen erkauft hat. Er finanziert genau die Gesundheitsorganisationen, die mit der Aufsicht betraut sind. Er finanziert große Nachrichtenagenturen, um seinen Ruf zu wahren. Und er hat sich in die mächtigsten Kreise der Welt eingeschlichen – von der Weltgesundheitsorganisation bis zum Weltwirtschaftsforum –, wo hinter verschlossenen Türen über globale Agenden entschieden wird.

Doch die Risse werden größer. Whistleblower brechen ihr Schweigen. Rechtsteams in Europa, Afrika und Amerika arbeiten an ihren Fällen. Und hinter den Kulissen soll Gates in eine Abwärtsspirale geraten – unberechenbar, in die Enge getrieben und voller Angst.