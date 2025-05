Teile die Wahrheit!

Vergessen Sie alles, was man Ihnen über Gesundheit, Ernährung und Krankheiten erzählt hat. Die Wahrheit ist viel düsterer und gezielter.

Ceramide, die laut den sogenannten „Experten“ lediglich natürliche Fettmoleküle im Körper sind, wurden zu einer biochemischen Waffe gemacht – gezielt verstärkt, verteilt und versteckt in Lebensmitteln, Arzneimitteln und sogar Impfstoffen.

Ihr Zweck?

Den menschlichen Körper von innen heraus zu zerstören und ihn anfällig für chronische Krankheiten, Immunschwäche, neurologische Verfallserscheinungen und letztlich einen frühen Tod zu machen. Das ist kein Zufall. Es ist ein koordinierter biologischer Untergang der Menschheit.

Und dahinter steckt Anthony Fauci – ein Name, der für immer mit Massenbetrug, medizinischer Tyrannei und nun auch mit biologischer Kriegsführung auf der Grundlage von Nahrungsmitteln verbunden sein wird .

Um es ganz klar zu sagen: Ceramide werden zwangsweise in unsere Lebensmittel gepumpt , und niemand verhindert das. Diese giftigen Lipidverbindungen verstecken sich hinter kompliziert klingenden Zutaten und werden unter Schlupflöchern der „allgemein als sicher anerkannten“ (GRAS)-Richtlinie verarbeitet. (Florida ruft den Notstand aus, da die Zahl der Todesfälle durch mRNA-Impfstoffe kritische Werte erreicht)

Sie sind in Ihren abgepackten Snacks, Ihren „herzgesunden“ Speiseölen, dem Müsli Ihrer Kinder, Ihren Proteinriegeln und – am kriminellsten – Ihrer Säuglingsnahrung enthalten . Ja, die biochemische Sabotage der Elite beginnt bereits bei der Geburt.

Warum Ceramide ? Weil sie die zelluläre Signalübertragung stören . Sie beeinträchtigen die Insulinempfindlichkeit. Sie entzünden Nervenbahnen. Sie unterbinden die Apoptose , den natürlichen Prozess, der Krebszellen abtötet.

Mit anderen Worten: Sie verursachen Krebs und verhindern, dass Ihr Körper ihn bekämpft . Dann teilt Ihnen Ihr System mit, dass der Krebs genetisch bedingt, spontan oder mysteriös sei – während sie Ihr Essen mit genau der Verbindung versetzen, die den Krebs antreibt .

Ceramide dringen in die Mitochondrien ein und lassen die Energieproduktion in den Zellen zusammenbrechen. Dies löst Stoffwechselstörungen wie Fettleibigkeit, Diabetes und chronische Müdigkeit aus – nicht durch den Lebensstil, sondern durch künstliche Beeinflussung.

300x250

Gleichzeitig werden Statine, Insulinspritzen und Psychopharmaka verordnet, um das zu „beherrschen“, was sie absichtlich geschaffen haben .

Und der Schaden hört hier nicht auf.

Ceramide werden mit neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht . Sie reichern sich im Gehirn an und lösen Entzündungskaskaden aus, die in direktem Zusammenhang mit Alzheimer, Parkinson und sogar früh einsetzender Demenz bei Menschen unter 50 stehen .

Doch die Elite warnt uns nicht. Sie will uns gefügig, vergesslich und fügsam machen. Eine kranke Gesellschaft ist eine gehorsame Gesellschaft.

300x250 boxone

Lassen Sie uns tiefer gehen.