Die WHO erhielt ihren neuen „Pandemievertrag“ gerade rechtzeitig vor den großen Seuchen, die sich rasch nähern

Viele Experten beobachten die Vogelgrippe aufmerksam, da sie befürchten, dass sie sich bald auch unter Menschen ausbreiten könnte. Einer Studie zufolge tötet ein tödlicher neuer Stamm der Vogelgrippe 90 Prozent der infizierten Katzen…

Dennoch gibt es immer mehr Wege, wie sich Katzen mit der Vogelgrippe infizieren. Die Studie zeigt, dass Katzen sich direkt durch den Verzehr infizierter Vögel oder kontaminiertem rohem Hühnerfutter mit der Vogelgrippe infizieren und indirekt auch über andere Säugetiere – zum Beispiel über Nutzkatzen, die Rohmilch infizierter Kühe fressen, über Hauskatzen, die von anderen Hauskatzen gefüttert werden, und über Tiger, die von anderen Tigern gefüttert werden.

Infizierte Katzen leiden laut der Studie häufig an akuter Enzephalitis (Hirnschwellung) und anderen schweren Symptomen, die mit Tollwut verwechselt werden. Der tödlichste Stamm der Vogelgrippe ist hochansteckend und macht die Mehrheit der Fälle bei Hauskatzen aus, mit einer Sterblichkeitsrate von derzeit 90 %.

Ich war ziemlich alarmiert, als ich das zum ersten Mal las.

Natürlich gibt es noch unzählige andere Krankheiten, die ebenfalls die nächste globale Pandemie auslösen könnten.

Wir wissen nur nicht, um welche Krankheit es sich handeln wird.

Was wir jedoch wissen, ist, dass weitere Pandemien bevorstehen. In Matthäus 24 warnte uns Jesus ausdrücklich, dass es in den Tagen kurz vor seiner Wiederkunft zahlreiche „Seuchen“ geben wird …

7 Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere; und es wird Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben geben an verschiedenen Orten.

Und in Lukas 21 sehen wir erneut, dass Jesus die Pluralform von „Pest“ verwendet, als er über die Tage unmittelbar vor seiner Rückkehr sprach …

10 Da sagte er zu ihnen: „Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere.

11 Und es wird große Erdbeben geben an verschiedenen Orten, Hungersnöte und Seuchen; auch Schrecken und große Zeichen wird es vom Himmel geben.

Es wird nicht nur eine „Pest“ geben.

Es wird zahlreiche „Seuchen“ geben und eine große Zahl von Menschen wird sterben.

Tatsächlich erfahren wir in Offenbarung 6:8, dass ein Viertel der Weltbevölkerung allein während der Siegelgerichte sterben wird …

Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war Tod, und die Hölle folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit Schwert, Hunger, Tod und durch die wilden Tiere der Erde.

Der Ausdruck „mit dem Tod“ wird in einer Reihe anderer englischer Übersetzungen tatsächlich mit „mit der Pest“ oder „durch die Pest“ wiedergegeben.

So wird unsere Zukunft aussehen.

Während der bevorstehenden großen Seuchen werden Millionen und Abermillionen Menschen sterben.

Können Sie sich die Panik vorstellen, die dies auslösen wird?

Der Großteil der Bevölkerung nutzt diese Zeit relativer Stabilität zum Feiern, doch sie sollte sie auch zur Vorbereitung nutzen.