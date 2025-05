Ein mysteriöser Streifen brach über Amerika herein: Was bedeutet ein seltsames Himmelsphänomen?

Teile die Wahrheit!

Am vergangenen Samstag, dem 17. Mai 2025, wurden die Bewohner Nordamerikas von einem ziemlich hell schimmernden Streifen am Nachthimmel überrascht.

Er erstreckte sich über Hunderte von Kilometern und ähnelte dem Strahl eines riesigen Suchscheinwerfers, der leicht schräg von irgendwo über dem Horizont auf ihn herabstrahlte.

Die Band stellt so etwas wie Nordlichter dar. Als Erstes tauchte diese Annahme auf – die Erde wurde gerade von Strömen aus Sonnenmaterie getroffen, die durch starke Eruptionen ausgestoßen wurden und einen magnetischen Sturm verursachten.

Dann begannen sie, auf STEVE zu „sündigen“, einem noch mysteriöseren Phänomen in der Ionosphäre, das ebenfalls mit einem Glühen verbunden ist.

Laut der neuesten Version, die von den Experten des Weltraumwetter-Portals Spaceweather.com verfolgt wird, trat ein solcher ungewöhnlicher Effekt – in Form eines leuchtenden Streifens – beim Start der neuen chinesischen Rakete Zhuque-2E Y2 auf. Er begann etwa eine Stunde vor dem seltsamen Phänomen.

Astronomen sind zuversichtlich: Höchstwahrscheinlich glühte der Treibstoff und fiel in einer Höhe von etwa 250 Kilometern ab. Nur leuchtete er nicht in den Strahlen der untergehenden oder aufgehenden Sonne, sondern von selbst und reagierte mit der Atmosphäre. („Wir haben die Atmosphäre NIE verlassen“ – Umstrittene Aussage Eines NASA-Wissenschaftlers (Video))

Die vom chinesischen Unternehmen Stratope LandSpace Technology entwickelte Rakete Zhuque-2E Y2 nutzt ein Gemisch aus Sauerstoff und Methan, einen vielversprechenden Treibstoff namens Methalox. Er ist günstiger als herkömmliche Treibstoffe und lässt sich leichter lagern und produzieren. Methalox soll sogar auf dem Mars produziert werden, um Treibstoff für zukünftige Rückführungsexpeditionen zu liefern – ohne dass Vorräte von der Erde antransportiert werden müssen.

Metalox besteht im Wesentlichen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. In der Ionosphäre reagieren diese Moleküle chemisch und beginnen für längere Zeit zu leuchten.

Um zu beweisen, dass genau dies passiert ist, erinnern sich Experten an Erklärungen von Physikern unter der Leitung von Paul Bernhardt vom US Navy Research Laboratory, der die in der Atmosphäre auftretenden Effekte untersuchte:

„Zu den Reaktionen von Raketentreibstoff mit Plasma in der Ionosphäre gehören der Austausch von Ionen-Molekül-Ladung, die Rekombination von Elektronen und Ionen sowie optische Strahlung infolge der Chemilumineszenz.“

Spiralen über Russland, über England und über Alaska. Sie entstanden durch den Ausstoß von Treibstoff aus der rotierenden Stufe der Rakete.

„Wenn die Wolke nachts in die Ionosphäre eindringt, führen chemilumineszierende Reaktionen … zu einem langlebigen Leuchten, das von der Erde oder vom Weltraum aus beobachtet werden kann“, berichteten die Wissenschaftler .

Skeptiker haben wie immer ihre Zweifel. Sie weisen darauf hin, dass der am Himmel leuchtende Treibstoff, der beim Aufstieg von Raketen manchmal teilweise freigesetzt wird, meist Spiralen bildet. Und jedes Mal ziehen sie mit ihrem mystischen Aussehen erhöhte Aufmerksamkeit auf sich.