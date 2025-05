Ein Verräter deutscher Interessen als Bundeskanzler

Teile die Wahrheit!

Die EU will die Nord Streams in das nächste Sanktionspaket aufnehmen. Wie nun bekannt wurde, ist Merz nicht nur dafür, sondern wohl einer der Initiatoren der Ideen. Damit ist der deutsche Bundeskanzler ein Verräter deutscher Interessen. Von Thomas Röper

Dass die EU-Kommission die Idee hat, die Nord Streams in das nächste EU-Sanktionspaket aufzunehmen, klingt auf den ersten Blick absurd, schließlich sind drei der vier Pipelines zerstört und für die verbleibende Röhre verweigert die Bundesregierung die Betriebslizenz. Wozu die Pipelines also sanktionieren?

Wozu die Nord Streams sanktionieren?

Der erste Grund ist, dass die Nord Stream AG, der die Pipelines gehören, pleite ist und dass sie früher oder später in einem Konkursverfahren abgewickelt wird, wozu auch die Verwertung des Eigentums der AG gehört. Im Klartext bedeutet das, dass der Konkursverwalter Käufer für die Pipelines suchen wird.

Für risikobereite Investoren wäre es ein Schnäppchen, die Pipelines, deren Bau 20 Milliarden Euro gekostet hat, für 500 Millionen zu kaufen. Und genau das hat ein amerikanischer Investor, der Berichten zufolge Trump nahe steht, offenbar vor.

500 Millionen wären eine lächerliche Summe, die der Investor – sollten die Gaslieferungen irgendwann wieder aufgenommen werden – wahrscheinlich innerhalb eines Jahres an den Durchleitungsgebühren für das Gas wieder einspielen würde. Zum Vergleich: Die Ukraine hat für den Transit von russischem Gas fast eine Milliarde pro Jahr bekommen.

Die Financial Times hat nun berichtet, dass Bundeskanzler Merz sich in der EU für die Sanktionierung der Pipelines ausgesprochen hat und vielleicht sogar zu den Initiatoren der aktuellen Initiative gehört. Den Artikel habe ich übersetzt, Sie finden die Übersetzung am Ende dieses Artikels.

Aber warum sollte Bundeskanzler Merz die Pipelines sanktionieren, wenn sie doch ohne eine Genehmigung der Bundesregierung ohnehin nicht in Betrieb genommen werden können? Merz hat also auch ohne EU-Sanktionen die Hand auf den Pipelines.

Der Grund ist offensichtlich: Merz scheint zu fürchten, dass spätere Bundesregierungen die Pipelines wieder einschalten könnten, weil Deutschland das billige russische Gas nun einmal braucht, wenn die Energiepreise in Deutschland irgendwann mal wieder sinken sollen, um die dann verbliebenen Reste der deutschen Industrie im Land zu halten, schließlich flieht die deutsche Industrie wegen der explodierten Energiepreise derzeit regelrecht aus Deutschland. (Nicht mal eine Woche Kanzler: Merz als Heuchler und politischer Narr entlarvt)

Verrat an deutschen Interessen

Ich will schon lange einen Artikel darüber schreiben, was eigentlich die deutschen Interessen sind. Daher halte ich das hier kurz, irgendwann werde ich darüber im Detail schreiben.

Die Interessen eines Landes sind die Interessen seines Volkes, also der Menschen im Land. Und was wollen die Menschen in Deutschland? Um das herauszufinden, kann man viele Umfragen anschauen, die alle zu den gleichen Ergebnissen kommen:

Die Menschen in Deutschland sind besorgt wegen Altersarmut, Wohlstandsverlust (also Verarmung breiter Schichten der Gesellschaft), der daraus folgenden sozialen Unsicherheit, wegen der Kriegsgefahr, wegen der wachsenden Kriminalität (die unter anderem dann wächst, wenn die Menschen ärmer werden), wegen der Massenmigration und wegen der Spaltung der Gesellschaft.

Im Interesse der Menschen in Deutschland ist also alles, was gegen diese Trends gegensteuert. Da an erster Stelle der Sorgen der Menschen in Deutschland materielle Themen stehen (Altersarmut, Wohlstandsverlust, soziale Unsicherheit), ist es das wichtigste Interesse der Menschen, diese Themen anzugehen.

Dazu muss die Wirtschaft angekurbelt werden, damit die Löhne wieder steigen und damit Geld für die Bekämpfung der Armut da ist, die sich inzwischen in allen Gesellschaftsschichten breit gemacht hat. Und um die Wirtschaft anzukurbeln braucht es nun einmal niedrige Energiepreise, weil Deutschland (noch) ein Industriestandort ist und die Industrie nun einmal viel Energie braucht.

Und eine billigere Energiequelle als russisches Gas gibt es in und für Deutschland nun einmal nicht. All die Märchen darüber, die erneuerbaren Energien würden irgendwann für sinkende Energiepreise sorgen, sind widerlegt. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energie sind die Energiepreise nur gestiegen, weil diese grüne Utopie nicht funktioniert. Ein „weiter so“ wird auch zu weiter steigenden Energiepreisen führen.

Das grundlegende Interesse der Menschen in jedem Land der Welt ist nun einmal, dass die Menschen einen Job haben wollen, von dem sie unbesorgt leben können, dass sie Familien gründen können und dass ihre Kinder eine sichere Zukunft haben – kurz und gut: Die Menschen wollen einfach nur gut leben.