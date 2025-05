Gesundheit: Die Wasserkur: Die verborgene Verbindung zwischen Dehydration, Fettleibigkeit, Krebs und Depression aufgedeckt

Teile die Wahrheit!

Dr. F. Batmanghelidj geht davon aus, dass chronische Dehydration ein grundlegender Faktor ist, der Fettleibigkeit, Krebs und Depressionen miteinander verbindet, und dass eine unzureichende Wasseraufnahme physiologische Reaktionen auslöst, die sich nachteilig auf die Gesundheit auswirken.

Der Körper, der zu etwa 60 % aus Wasser besteht, schaltet bei Dehydrierung in den Überlebensmodus, was zur Ansammlung von Fett als Energiespeicher führt. Dies kann zu Gewichtszunahme und Fettleibigkeit führen.

Depressionen, oft als psychisches Problem angesehen, haben eine erhebliche physiologische Komponente, die mit Dehydration zusammenhängt. Das Gehirn, das zu 85 Prozent aus Wasser besteht, benötigt ständige Flüssigkeitszufuhr, um richtig zu funktionieren. Dehydration kann zu Symptomen wie Müdigkeit, Reizbarkeit und Angstzuständen führen, Stress verstärken und zu Depressionen beitragen.

Dr. Batmanghelidj argumentiert, dass Dehydration die normale Zellfunktion stört und so ein krebsförderndes Umfeld schafft. Unzureichende Wasseraufnahme beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, Giftstoffe auszuscheiden, was zu DNA-Schäden und unkontrolliertem Zellwachstum führen kann, einem typischen Merkmal von Krebs.

Dr. Batmanghelidj plädiert für eine „Wasserkur“ und betont, wie wichtig es ist, viel Wasser zu trinken und auf einen ausreichenden Flüssigkeitshaushalt zu achten.

Er empfiehlt praktische Tipps wie das tägliche Trinken von mindestens acht Gläsern Wasser (237 ml), den Tag mit Wasser zu beginnen, eine Prise unraffiniertes Meersalz für den Elektrolythaushalt hinzuzufügen, auf die Flüssigkeitssignale des Körpers zu achten und dehydrierende Getränke wie Kaffee, Tee und Limonaden zu meiden. (Gesundheit: Achtung! Nicht trinken – es ist in den Wasserflaschen!)

„ Obesity, Cancer and Depression: Their Common Cause and Natural Cure “ von F. Batmanghelidj schlägt eine radikale, aber dennoch durch Beweise untermauerte Theorie vor: Dehydration ist der rote Faden, der Fettleibigkeit, Krebs und Depression verbindet.

Dr. Batmanghelidj, ein Arzt mit einer Leidenschaft für die grundlegenden Bedürfnisse des Körpers, begann seine Erforschung der Auswirkungen von Dehydration, nachdem er deren tiefgreifende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit beobachtet hatte.

Seine Reise begann in den 1980er Jahren, als er im Iran inhaftiert war und nur über begrenzte Mittel verfügte. Hier entdeckte er die heilende Kraft des Wassers und nutzte es zur Behandlung von Magengeschwüren bei seinen Mithäftlingen.

Diese Erfahrung legte den Grundstein für seine lebenslange Forschung zur entscheidenden Rolle der Flüssigkeitszufuhr für Gesundheit und Krankheit.

Der Kern von Dr. Batmanghelidjs Argumentation ist, dass unser Körper, der zu etwa 60 % aus Wasser besteht, für optimale Funktionen auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr angewiesen ist.

Trinken wir nicht genug, schaltet unser Körper in den Überlebensmodus und löst eine Reihe physiologischer Reaktionen aus. Eine dieser Reaktionen ist die Ansammlung von Fett, da der Körper eine Bedrohung für sein Überleben wahrnimmt und versucht, Energie zu speichern.

Deshalb, so argumentiert er, kann chronische, unbeabsichtigte Dehydration zu Gewichtszunahme und schließlich zu Fettleibigkeit führen.

Die Folgen von Dehydration gehen jedoch weit über die Gewichtskontrolle hinaus. Dr. Batmanghelidj ist der Ansicht, dass Depressionen, die oft primär als psychisches Problem angesehen werden, eine bedeutende physiologische Komponente haben, die auf Dehydration zurückzuführen ist.

Das Gehirn, das zu 85 % aus Wasser besteht, benötigt eine ständige Wasserzufuhr, um seine komplexen Funktionen aufrechtzuerhalten. Ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr können die Gehirnzellen ihre Leistung nicht erbringen, was zu Symptomen wie Müdigkeit, Reizbarkeit, Angst und Verwirrung führt – allesamt Kennzeichen einer Depression.