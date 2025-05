Gesundheit: Traditionelles japanisches Nahrungsmittel – Nattokinase: Ein natürlicher Blutverdünner

Bacillus subtilis Natto ist eine wichtige Komponente in der Herstellung von Nattokinase, einem natürlichen Blutverdünner. Der Prozess der Fermentation von Sojabohnen mit Bacillus subtilis Natto hat eine lange Geschichte und hat seinen Ursprung in der Verwendung von Reisstroh als Fermentationsmedium. Heute werden die Bohnen meist mit gezüchteten Bakterien „angeimpft“, um den Prozess zu beschleunigen.

Die wissenschaftliche Untersuchung hat gezeigt, dass Nattokinase über fibrinolytische Eigenschaften verfügt, was bedeutet, dass es dazu beitragen kann, Blutgerinnsel aufzulösen. Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass Nattokinase auch krebserregende Substanzen hemmen und den Alterungsprozess aufhalten kann, was auf den Gehalt an Saponinen zurückzuführen ist.

Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft von Nattokinase ist sein hoher Gehalt an Antioxidantien, insbesondere Selen. Diese Substanzen schützen die Zellen vor Angriffen durch freie Radikale und tragen somit zu einer besseren Gesundheit bei.

Natto enthält auch einen erheblichen Anteil an Vitamin K, das als eines der wichtigsten Vitamine für die Regulierung der Blutgerinnung gilt. Es ist eines der höchsten in Lebensmitteln zu findenden K-Vitamine und ist somit ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung.

Bacillus subtilis Natto ist ein wichtiger Faktor in der Herstellung von Nattokinase, dessen Gesundheitsvorteile durch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt wurden. Es ist eine natürliche Alternative zu synthetischen Blutverdünnern und kann zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen.

Nattokinase oder reines Natto – Was ist besser?