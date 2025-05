Gesundheit: Versteckte Risiken im „normalen“ Bluttest: Natriumspiegel und Herzerkrankungen

Sogar innerhalb des herkömmlichen „Normalbereichs“ (135–146 mmol/l) erhöhen Natriumwerte über 140 mmol/l das Bluthochdruckrisiko um 29 % und das Herzinsuffizienzrisiko um 20 %, wovon 58 % der Studienteilnehmer betroffen sind.

Das Trinken von 1 Liter Wasser täglich senkt den Natriumspiegel um ca. 3 mmol/l – weitaus effektiver als das Weglassen von Salz (eine Verdoppelung der Salzaufnahme erhöht den Natriumspiegel nur um ca. 0,4 mmol/l).

Weniger als die Hälfte aller Erwachsenen deckt den Mindestbedarf an Wasserzufuhr, wobei eine chronische leichte Dehydration zu schädlichem Gefäßstress und Herzbelastung führt.

Verarbeitete Lebensmittel und raffiniertes Speisesalz enthalten zu viel Natrium, während natürliche, unverarbeitete Salze (z. B. Meersalz) Mineralien liefern, ohne dass es zu einer Überladung mit Natrium kommt.

Versuchen Sie, täglich 2 Liter Wasser zu trinken (je nach Aktivität anpassen), achten Sie auf die Farbe Ihres Urins (ein blasses Gelb ist ideal), verwenden Sie natürliche Salze und konsultieren Sie einen Arzt zur Interpretation der Bluttestergebnisse.

Eine bahnbrechende Studie zeigt, dass Natriumwerte am oberen Ende des traditionell als „normal“ geltenden Bereichs bei Routine-Bluttests das Risiko für Bluthochdruck und Herzinsuffizienz selbst bei ansonsten gesunden Erwachsenen deutlich erhöhen können.

Die 2025 im European Journal of Preventive Cardiology veröffentlichte Studie analysierte Daten von über 400.000 Personen und stellte fest, dass fast 60 % einen Natriumspiegel aufwiesen, der hoch genug war, um das kardiovaskuläre Risiko zu erhöhen – eine Entdeckung, die die Notwendigkeit unterstreicht, die Trinkgewohnheiten als wichtige Strategie der öffentlichen Gesundheit zu überdenken.

Die stille kardiovaskuläre Gefahr bei „normalen“ Natriumwerten

Die von Dr. Jonathan Rabinowitz von der Bar-Ilan-Universität und Dr. Natalia I. Dmitrieva vom National Heart, Lung and Blood Institute geleitete Studie ergab, dass Serumnatriumwerte von 140 mmol/l oder höher, die im „normalen“ Bereich von 135–146 mmol/l liegen, im Vergleich zu niedrigeren Werten mit einem um 29 % erhöhten Risiko für Bluthochdruck und einem um 20 % erhöhten Risiko für Herzinsuffizienz verbunden sind.

Diese Einstufung des Risikos innerhalb der „normalen“ Grenzwerte hat weitreichende Auswirkungen: Über die Hälfte der Studienteilnehmer – 58 % – befand sich in dieser höheren Risikogruppe, wobei fast jeder Fünfte die höchste Gefahrenschwelle (143–146 mmol/l) überschritt.

Die Ergebnisse widerlegen die Annahme, dass das bloße Einhalten eines allgemeinen Blutwertes mit optimaler Gesundheit gleichzusetzen ist. „Diese Ergebnisse zeigen, dass ‚normal‘ nicht für alle gleich ist“, sagte Rabinowitz. „Bei chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck sind kleine physiologische Veränderungen von Bedeutung, und die Flüssigkeitszufuhr spielt eine entscheidende Rolle.“

300x250

Die Studie begleitete die Teilnehmer bis zu zwei Jahrzehnte lang und zeigte anhaltende Risikokorrelationen, selbst nach Berücksichtigung von Alter, Gewicht und Lebensstil.

Flüssigkeitszufuhr: Ein Rettungsanker gegen natriumbedingte Krankheiten

Die Studie betont, dass die Flüssigkeitszufuhr – und nicht nur die Salzaufnahme – der Hauptfaktor für den Natriumspiegel im Serum ist. Berechnungen zeigten, dass die tägliche Zugabe eines Liters Wasser den Natriumspiegel um etwa 3 mmol/l senkt, während eine Verdoppelung der Salzaufnahme den Spiegel lediglich um 0,4 mmol/l erhöhen könnte.

300x250 boxone

Das bedeutet, dass eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr die Risiken weitaus wirksamer mindern kann als eine alleinige Salzreduzierung.

Wenn die Flüssigkeitszufuhr schwächelt, lösen die körpereigenen Mechanismen zur Wassereinsparung schädliche Folgen aus. Erhöhte Natriumwerte fördern die Ausschüttung des antidiuretischen Hormons (ADH), verengen die Blutgefäße (Vasokonstriktion) und lösen Stressreaktionen aus, die das Herz belasten.

„Chronische leichte Dehydratation“ – ein Zustand, der schätzungsweise einen Großteil der Weltbevölkerung betrifft – löst diesen Teufelskreis aus. Ein Bluttonus von 287 mmol/kg (ein Wert, der an den Natriumspiegel gekoppelt ist) stellt einen kritischen Schwellenwert dar. Das Überschreiten dieser Grenze kann zu einer langfristigen kardiovaskulären Belastung führen.

Die Dringlichkeit wird durch globale Flüssigkeitsdefizite unterstrichen. Laut der Studie deckt weniger als die Hälfte der Erwachsenen den täglichen Mindestwasserbedarf: 1,6 bis 3 Liter, je nach Geschlecht. „Dies ist eine kostengünstige Maßnahme“, sagte Dmitrieva.

„Wenn wir diese Erkenntnisse in Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umsetzen können, könnten wir Herzerkrankungen deutlich reduzieren.“

Brücke zwischen Tradition und Wissenschaft beim Natriumkonsum

Bisher konzentrierten sich Natriumwarnungen auf den Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln und Speisesalz. Die israelische Forschung legt jedoch nahe, dass dieser Fokus möglicherweise unvollständig ist.

So zeigen aktuelle Daten des American College of Cardiology (ACC), dass selbst Personen mit diagnostizierter Herzerkrankung mehr als die doppelte empfohlene Natriummenge zu sich nehmen – 3.096 mg/Tag gegenüber einem Zielwert von 1.500 mg/Tag. Doch wie Dr. Elsie Kodjoe, Hauptautorin der ACC-Studie, feststellte, „reduzieren Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ihren Natriumkonsum nicht wesentlich stärker als die Allgemeinbevölkerung“ – was die kulturelle Abhängigkeit von natriumreicher Ernährung verdeutlicht.

Der Natrium-Salz-Gegensatz ist jedoch komplex. Natürliche, unverarbeitete Salze wie Keltisches Meersalz enthalten Spurenelemente, die für die Nährstoffaufnahme und Entgiftung entscheidend sind.

Übermäßig raffiniertes Speisesalz hingegen bietet diese Vorteile nicht und enthält zu viel Natrium. Entscheidend ist daher die richtige Balance: eine moderate Natriumzufuhr gepaart mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr.

Praktische Schritte zur Optimierung des Natrium- und Flüssigkeitshaushalts

Die Autoren der Studie fordern Gesundheitsdienstleister dringend auf, Natriumwerte im Blut als Frühwarnzeichen für personalisierte, kostengünstige Interventionen wie die Trinkberatung zu nutzen. Mögliche Maßnahmen sind:

Erhöhen Sie Ihre Wasseraufnahme, insbesondere früh am Tag und zu salzigen Mahlzeiten. Streben Sie täglich 2 Liter an und passen Sie diese je nach Aktivität und Klima an.



Überwachen Sie die Urinfarbe: Hellgelb zeigt ausreichende Flüssigkeitszufuhr an, dunkelbernsteinfarben deutet auf Dehydration hin.



Wählen Sie natürliche Natriumquellen wie rosa Himalaya-Salz, um den Elektrolythaushalt zu unterstützen und gleichzeitig einen übermäßigen Konsum zu vermeiden.



Wenden Sie sich an einen Arzt, um die Bluttestbereiche im Hinblick auf Ihre persönlichen Gesundheitsdaten zu interpretieren.



Ein Aufruf zur Neubewertung der täglichen Trinkgewohnheiten

Das Zusammenspiel von Natrium, Flüssigkeitszufuhr und Herzgesundheit erfordert dringend eine Neubewertung grundlegender Gesundheitsroutinen. Da der weltweite Natriumkonsum hartnäckig hoch bleibt, rückt diese Studie die Flüssigkeitszufuhr als zentrales Präventionsinstrument in den Vordergrund. „Wir haben uns bisher auf Salzstreuer konzentriert, aber Wasserhähne könnten wichtiger sein“, sagte Rabinowitz. Für Millionen gefährdeter Menschen ist die Botschaft klar: Ausreichend Wasser zu trinken dient nicht nur dem Durst – es geht darum, das Herz vor der Belastung durch stille, systemische Dehydration zu schützen. Da Herz-Kreislauf-Erkrankungen jährlich 18,6 Millionen Menschenleben kosten, ist es jetzt an der Zeit zu handeln. Indem wir die Flüssigkeitszufuhr überdenken, können Einzelpersonen und politische Entscheidungsträger dazu beitragen, Prävention zu fördern und sicherzustellen, dass „normale“ Blutwerte zu einem wirklich gesunden Leben führen. Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 24.05.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309